Место дуэли Лермонтова – экскурсии в Пятигорске

Найдено 16 экскурсий в категории «Место дуэли Лермонтова» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Старинный Пятигорск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
191 отзыв
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165 за всё до 3 чел.
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
32 отзыва
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
32 отзыва
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500 за всё до 5 чел.
Влюбиться в Пятигорск за один день
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
26 отзывов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000 за всё до 5 чел.
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Курортные истории Пятигорска
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Курорты Кавказских Минеральных Вод
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
16 отзывов
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день
Начало: В Пятигорске, Ессентуках или Железноводске
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 000 за всё до 6 чел.
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
🚗 На машине
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
4 часа
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999 за всё до 4 чел.
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
311 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Обзорная экскурсия по Пятигорску
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
371 отзыв
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900 за человека
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Обзорная по Пятигорску с купанием в термальных источниках
🚶 Пешая
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
20 отзывов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075 за всё до 4 чел.
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
28 отзывов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500 за человека
Незабываемый Пятигорск
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165 за всё до 3 чел.
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900 за всё до 4 чел.
Последний день Лермонтова (из Пятигорска)
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: историческое путешествие в Пятигорске
Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Надежда
    4 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
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    кто гид. Нам приходилось подходить к каждому автобусу, который подъезжал к Цветник. Спасибо гиду Андрею и водителю Сергею за то, что созвонились с другим организатором и взяли нас с собой на экскурсию. Гид провел очень интересную экскурсию, редко сейчас встретишь такого гида с богатым словарным запасом

  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
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    но экскурсовод легко поднимал настроение шутками и веселыми историями по теме. С удовольствием поехали бы с ним на другие экскурсии. Отдельное спасибо водителю Сергею. Всё было на высоте.

  • A
    Anna
    31 мая 2024
    Старинный Пятигорск
    Большое спасибо за прекрасную прогулку. Мы опаздали, но гид поняла нашу ситуацию и дождалась нас. Много новой информации. И очень удобно, что на машинке. Привезли и увезли))))) обязательно вернусь в ваш город!!! Спасибо Вам большое. И ждем фото)))Удачи!!!!
  • Е
    Евгений
    31 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
    Все отлично! Гид - профи! Водитель - ас! Автобус удобный! Маршрут не сложный, но будьте готовы прошагать примерно 20 000 шагов!) Но это того стоит!
    Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!Все отлично!
  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. Первая экскурсия была обзорная - четыре города на большом комфортабельном автобусе. С нами был эрудированный гид Александр. Рассказы Александра о городах и истории Кавказа воспринимались легко и интересно. Посетили Железноводск, Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск. Давали время для фото. Заезжали на обед в столовую. Пили воду с бюветов. А ещё очень вкусное Пятигорское мороженое. Экскурсия была насыщенной и интересной. Спасибо Александру за его подачу исторической информации о людях, зданиях и жизни на Кавказе. Процветания и роста вам!

  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
  • А
    Анна
    29 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Пятигорску
    Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
  • О
    Ольга
    28 мая 2024
    Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
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    солнышко. Кирилл любезно забрал нас от места проживания, учёл особенности экскурсантов, а на вершине горы угостил ароматным чаем с вкусняшками. Запоминающийся опыт и первые покоренные почти 1000 м сына. Мы остались довольны! Столь ранний подъем себя оправдал)))

    Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся солнышко
  • В
    Вера
    27 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    Удобно, что можно посмотреть и сравнить все 4 города КМВ за 1 день. Маршрут хорошо выстроен, удобный автобус, приятный гид с юмором, внимательный, не сильно грузит информацией и при этом рассказывает интересно и занимательно.
  • Е
    Елена
    25 мая 2024
    4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
    Во время экскурсии посетили 4 города. Экскурсия очень обширная. Нас сопровождал экскурсовод Александр. Очень эрудированный, образованный, любящий свою работу и
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    свой край эксперт. От него узнали очень много информации о всех городах. Интересно, информативно, не скучно. Очень повезло с погодой - настоящее лето. Остались только положительные эмоции и впечатления. Эта экскурсия - длительная, поэтому однозначно нужна удобная обувь и настрой на длительную ходьбу. Нам был предложен обед в г Кисловодск - адекватная цена и качество. . Транспорт - новый комфортабельный автобус. Однозночно рекомендую. 👍👍👍

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Место дуэли Лермонтова»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
  1. Старинный Пятигорск
  2. 4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки
  3. Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам
  4. Влюбиться в Пятигорск за один день
  5. Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Чегемское ущелье
  10. Эолова арфа
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