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свой край эксперт. От него узнали очень много информации о всех городах. Интересно, информативно, не скучно. Очень повезло с погодой - настоящее лето. Остались только положительные эмоции и впечатления. Эта экскурсия - длительная, поэтому однозначно нужна удобная обувь и настрой на длительную ходьбу. Нам был предложен обед в г Кисловодск - адекватная цена и качество. . Транспорт - новый комфортабельный автобус. Однозночно рекомендую. 👍👍👍