1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Экскурсия по Старинному Пятигорску: путешествие сквозь века
Откройте для себя душу Пятигорска: от Цветника до озера Провал, пройдите по стопам великих литераторов и исторических личностей
Начало: Место дуэли М. Ю Лермонтова
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
68506 165₽ за всё до 3 чел.
Групповая
12 часов
4 в 1: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск, Ессентуки - экскурсия за один день
За один день посетите Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки. В группе до 50 человек увидите главные достопримечательности и попробуете знаменитые воды
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в четверг и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Большое путешествие по Кавказским Минеральным Водам: от Пятигорска до Медовых водопадов
Погрузитесь в красоту Кавказских Минеральных Вод: от архитектурных шедевров Пятигорска до величественных Медовых водопадов
Начало: В Пятигорске, по договоренности
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
13 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в Пятигорск за один день: индивидуальная экскурсия
Посетите панорамный парк на горе Машук, узнайте историю горы Бештау, пройдите по следам Лермонтова и попробуйте коронные блюда Пятигорска
Начало: В Пятигорске. По договорённости любом городе КМВ
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
11 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
85007 650₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Курорты Кавказских Минеральных Вод
Посетить Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск за один день
Начало: В Пятигорске, Ессентуках или Железноводске
Завтра в 08:30
10 июня в 08:30
16 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Трансфер «Аэропорт Минеральные Воды - Пятигорск» + экскурсия
Добраться до отеля на внедорожнике, попутно посетив Бештау, Машук и лермонтовские места
Начало: По договоренности
17 июня в 06:00
19 июня в 06:00
8 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
9 часов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300₽ за человека
Групповая
4 часа
Путешествие по Пятигорску: Лермонтовские места и курортная история
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Пятигорска, следуя стопам великих поэтов и писателей
Начало: Г. Пятигорск, ул. Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 14:20
11 июня в 14:20
900₽ за человека
Квест
3 часа
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
Обзорная экскурсия Пятигорска с термальными источниками
Исследуйте исторический Пятигорск, насладитесь архитектурой и природой, а также расслабьтесь в термальных источниках
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно
13 июня в 09:00
95008 075₽ за всё до 4 чел.
Групповая
6 часов
Пятигорск+Железноводск (обзорная экскурсия)
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Понедельник, Среда 14:00
12 июня в 14:00
19 июня в 14:00
1 500₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Незабываемый Пятигорск
Начало: Место дуэли М.Ю. Лермонтова
Расписание: Вторник - Воскресенье с 09.00
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
68506 165₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Беговая экскурсия вокруг горы Машук
Пробежаться по главным достопримечательностям Пятигорска
Начало: У места вашего проживания
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 3 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Последний день Лермонтова: историческое путешествие в Пятигорске
Почувствуйте дух эпохи, пройдя по местам, связанным с последними часами жизни М.Ю. Лермонтова
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННадежда4 июня 2024Хорошая ознакомительная экскурсия по КМВ. Звезду снимаю за организацию, организатору ставлю одну звезду. Рафаэла не предупредила заранее какой подъедет автобус,
- ГГалина3 июня 2024Экскурсовод Андрей Владимирович отлично знает материал, умеет интересно его подать. Т. к. экскурсия довольно объёмная,мы много ходили пешком. Устали конечно,
- AAnna31 мая 2024Большое спасибо за прекрасную прогулку. Мы опаздали, но гид поняла нашу ситуацию и дождалась нас. Много новой информации. И очень удобно, что на машинке. Привезли и увезли))))) обязательно вернусь в ваш город!!! Спасибо Вам большое. И ждем фото)))Удачи!!!!
- ЕЕвгений31 мая 2024Все отлично! Гид - профи! Водитель - ас! Автобус удобный! Маршрут не сложный, но будьте готовы прошагать примерно 20 000 шагов!) Но это того стоит!
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
- ААнна29 мая 2024Отличная познавательная экскурсия. Отдельное спасибо Надежде Петровне!
- ААнна29 мая 2024Большое спасибо за обзорную экскурсию потрясающему экскурсоводу Надежде Петровне Глаголевой, 3,5 часа пролетели молниеносно! 😍
- ООльга28 мая 2024Поднимались на Машук, чтобы увидеть рассвет, и погода нам благоволила. Была небольшая дымка, но так даже удобнее смотреть на появляющееся
- ВВера27 мая 2024Удобно, что можно посмотреть и сравнить все 4 города КМВ за 1 день. Маршрут хорошо выстроен, удобный автобус, приятный гид с юмором, внимательный, не сильно грузит информацией и при этом рассказывает интересно и занимательно.
- ЕЕлена25 мая 2024Во время экскурсии посетили 4 города. Экскурсия очень обширная. Нас сопровождал экскурсовод Александр. Очень эрудированный, образованный, любящий свою работу и
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Место дуэли Лермонтова»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в июне 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Место дуэли Лермонтова" можно забронировать 16 экскурсий и билетов от 900 до 16 000 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 1051 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
Купите самую интересную из 16 экскурсий в Пятигорске на 2024 год по теме «Место дуэли Лермонтова», 1051 ⭐ отзыв, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август