12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Пятигорск, Мин. Воды, Железноводск, Ессентуки и Кисловодск — душевная поездка с местным жителем

Карен
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Карен – ваш гид
Невозможно? Безрассудно? Попробуйте! За один день вы получите объемное представление о главных городах КМВ и культовых курортах России.

Откроете красивые нетуристические места, отведаете лучшего мороженого и пообедаете в отличном семейном кафе.

И в результате поймете, почему, по одной из легенд, рай находится где-то здесь...
7800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча в любом удобном для вас месте, в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды
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У этой экскурсии12 отзывов
5
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Что вас ожидает

Начальной точкой экскурсии может быть любой из перечисленных городов, но завершать экскурсию я рекомендую в Кисловодске либо в Пятигорске.

Пятигорск — старейший курорт Кавминвод
В поездке вы познакомитесь с ключевыми памятниками города — увидите Эолову арфу и грот Дианы, Китайскую беседку и парк Александровский Цветник с известной скульптурой орла, ставшая визитной карточкой всех Кавминвод. Сможете «утереть» нос великому комбинатору и войти совершенно бесплатно в знаменитый провал. Продегустируете прославленное пятигорское мороженое и заглянете в самый настоящий дом с привидениями. И это далеко не все!

Атмосфера духовности в Минеральных Водах
В городе, который называют вратами в «кузницу здоровья», вы посетите место, которое я просто не мог не включить в программу. Это часовня на могиле святого Феодосия Кавказского и храм, где покоятся его мощи. За помощью и покровительством сюда приезжают паломники со всей России. И мне бы очень хотелось показать вам место, где сохранилась редкая атмосфера духовности.

Визитные карточки Железноводска и обед в семейном кафе
Курортный парк встретит вас Аллеей влюбленных. Гуляя вдоль тенистых дорожек, вы рассмотрите дворец Бухарского эмира и Пушкинскую галерею, а затем выйдете к знаменитой каскадной лестнице. Также в Железноводске я посоветую замечательное и очень уютное семейное кафе, которое пользуется огромной популярностью у местных жителей. В этом заведении вы сможете очень вкусно и недорого пообедать. Среди прочего, на выбор вам предложат 10 видов фантастического шашлыка из свежайшего мяса.

Красавец Ессентуки
Отведав лимонада «из детства» или ароматного чая, вы отправитесь на встречу со следующей курортной жемчужине региона. В Ессентуках увидите уникальный проект — новый Иерусалим на Кавказе! Прогуляетесь по Петропавловскому храмовому комплексу и тематическому парку «Святой град Иерусалим». И, конечно, осмотрите крупнейшую в России скульптуру Иисуса Христа, обращенную к Кавказскому хребту. После чего проедете по центру города, чтобы рассмотреть его самые очаровательные уголки.

Вечерняя прогулка по неотразимому Кисловодску
В предзакатные часы город производит особое впечатление. Вы осмотрите красивую архитектуру Курортного бульвара. Увидите Нарзанную галерею и цветной фонтан, бывший дом офицерского собрания и Октябрьские ванны. Узнаете историю символа Кисловодска — знаменитой Колоннады. И в завершение дойдете до курортного парка (посещать его стоит отдельно, выделив целый день — поверьте, оно того стоит!).

❗ Я не профессиональный гид, и путешествуя со мной, вы не услышите классических исторических справок и фактов. Но зато откроете зрелищные и интересные места, которые обходят в стандартных программах, и взглянете на Золотое кольцо Кавказа глазами влюбленного местного жителя!

Организационные детали

  • Я встречу вас в любой точке Пятигорска, Минеральных Вод, Железноводска, Ессентуков и Кисловодска
  • По желанию, можно изменить маршрут экскурсии без какой-либо доплаты
  • Экскурсия проводится на 7-местном автомобиле Lada Largus (с кондиционером)
  • Питание и напитки оплачиваются отдельно
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день
Золотое кольцо Кавказа: 5 городов за 1 день

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура в любом удобном для вас месте, в городах Кисловодск, Пятигорск, Ессентуки, Железноводск и Минеральные Воды.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Карен
Карен
Всем привет! Меня зовут Карен, и я уже 25 лет живу в замечательном курортном городе с многовековой историей, красавце Пятигорске. Скажу честно, я его обожаю! Я человек творческий и, к тому же, большой любитель путешествовать. Однажды вернувшись с очередной поездки за рубеж, я понял, сколько интересных мест и историй можно открыть гостям нашего края и как неразнообразен пока наш рынок экскурсии. Я хочу исправить это недоразумение и показать Кавказские Минеральные Воды глазами человека, живущего здесь и любящего этот край всем сердцем. Всем приятных путешествий и до встречи!
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12 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Александр
10 марта 2020
Зачем улучшать? Итак, всё замечательно. Кому подойдёт экскурсия? Всем подойдёт, кто интересуется историей, кто любит природу и не равнодушен к своей стране.
6 марта 2020
Добрый день.
Хочу поблагодарить Карена и поделиться впечатлениями от экскурсии.
Карен - человек, который душой болеет за свой Край, он проводил экскурсии с такой любовью к городам. Про каждый рассказывал что-то необычное, с гордостью о положительных изменениях, которые коснулись того или иного памятника архитектуры и с болью, если что-то уже утрачено.
Мы с мужем вернулись в восторге, за один день получили массу впечатлений и узнали много нового. Звонили друзьям и рассказывали, в каких замечательных местах мы побывали за один день! Парки городов, потрясающие по красоте виды, захватывающие и интригующие истории старых зданий и народов, населяющих Северный Кавказ, замечательная кухня и вкусная еда - это всё в один день. И приятный маленький бонус - баночка ежевичного домашнего варенья от Мамы Карена.
Рекомендуем всем проехать с Кареном и послушать его замечательный рассказ.
С уважением,

Ирина и Сергей (г. Москва)

М
16 января 2020
Хорошая и позновательная экскурсия для тех кто впервые в регионе. Гид интересно рассказывает о своём крае. Всё прошло комфортно.
7 января 2020
С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ ВСЮ КОМАНДУ И КОНЕЧНО КАРЕНА!
Спасибо за просто классную экскурсию 06.01.2020.
Довольны всем, у нас нет замечаний, только положительные эмоции и восторг!
Долго будем находится под впечатлением от встречи с Кавказом и городами-Пятигорском, М неральными водами, Кисловодском, Ессентуками, Железноводском и переваривать информацию и легенды, рассказанные Кареном. Хочется снова вернуться в этот замечательный край, снова прикоснуться к его истории и настоящему!!!
Отдельное Спасибо за обед! Вкуснотища!!! Харчо! Вау! Мясо- супер в любом виде, язычки барашка!!!Все не смогли с'есть, взяли с собой, как раз к праздничному столу! Организация обеда на высшем уровне!
Спасибо огромное!!!
Удачи, процветания и конечно здоровья вам всем!!!
24 ноября 2019
Экскурсия понравилась, мы остались довольны.
Понравилось в частности то, что мы могли корректировать маршрут.
Мы смогли побывать в Свято - Георгиевском женском монастыре, которого не было заявлено в плане маршрута.
Карен очень любит свой край, он прекрасно осведомлён в исторических данных.
Рассказывал он непринужденно и с удовольствием.
Мы рекомендуем всем данного экскурсовода.
Ирина
18 ноября 2019
Путешествовали вместе с мужем. Договорились о встрече с Кареном заранее, он забрал нас непосредственно от места нашего проживания. Карен интересный человек, приятный собеседник, хороший рассказчик. Удобная машина, хороший маршрут, учитывает все пожелания путешественников. Им сделаны отличные наши фотографии. Он предложил хорошее место для обеда. Отличный обед - потрясающе вкусные и нежирные блюда.
Спасибо большое Вам Карен за приятное времяпровождение. Время в путешествии прошло незаметно. Рекомендуем прекрасного гида, с ним приятно путешествовать.
4 ноября 2019
С одной стороны очень полный и исторически вымеренный рассказ о городах Кавказа, а с другой - яркая, образная речь, много легенд, передан дух и традиции народов Кавказа. Приятно общаться с гидом, который искренне любит свой край!
15 октября 2019
Для знакомства с КМВ это отличная экскурсия, гид Карен подаёт материал очень информативно, доступно, энергично, с изюминкой и чувством юмора, много интересных кавказских легенд, которые только подогревают интерес к достопримечательностям. Хочу также выразить отдельную благодарность Карену за сюрпризик, который был приурочен к моему дню рождения)
15 октября 2019
Карен, большое спасибо за чудесный день. Мы получили огромное удовольствие от легенд, видов и пейзажей. Спасибо за рекомендации при выборе перекусов и вкуснейшей кухни в кафе на обед.
Вкус и запах настоящих минеральных вод запомнится надолго. Всем рекомендую данную программу для знакомства с историей этого яркого горного края.
13 октября 2019
Огромное спасибо Карену за проведенный день вместе с ним! Итересно, весело,информативно! Много знает про свой любимый Пятигорск и с большой любовью рассказывает про него. Во всех городах старался показать их изюминки. Получили огромное удовольствие! Так держать,Карен!
Людмила,Вадим
Ещё 2 отзыва

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