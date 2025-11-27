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Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)

Пройти путём первых курортников: к горе Кольцо, Медовым водопадам и в горную Кабардино-Балкарию
Центр Кисловодска с нарядной курортной архитектурой — лишь часть того, что здесь можно успеть увидеть за один день.

После пешеходной прогулки по городу, во время которой вы узнаете его историю и попробуете разные нарзаны, мы отправимся в горные окрестности: к горе Кольцо и Медовым водопадам, на плато Шаджатмаз с видом на Эльбрус и в Долину нарзанов. День будет насыщенным!
5
21 отзыв
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)
Кисловодск и его живописные окрестности: полное погружение (из Пятигорска)

Описание экскурсии

Если вкратце, то на этой экскурсии вы:

1️⃣ прогуляетесь по исторической части города,
2️⃣ продегустируете разные виды нарзана,
3️⃣ познакомитесь с культурой и традициями горцев,
4️⃣ увидите водопады, горную реку, живописные ущелья и заснеженные вершины,
5️⃣ покормите гордого четерёхрогого барашка,
6️⃣ и конечно, попробуете национальную кавказскую кухню

А вот детальный маршрут:

Пешеходная часть по центру Кисловодска (1,5 часа)

Во время прогулки мы поговорим об истории нашего города, первых жителях и курортной публике. Я расскажу, откуда берётся нарзан, почему он так знаменит и как его принимали отдыхаюшие-первопроходцы. Достопримечательности на нашем пути:

  • Кисловодская крепость, с которой началась история города
  • Нижний парк и Стеклянная струя
  • Нарзанная галерея — главное здание Кисловодска
  • Старая читальня и цветочные часы, дату на которых высаживают каждый день
  • Колоннада
  • Места, где снимали сцены из нового фильма «Чебурашка»
  • Курортный бульвар и поющий фонтан
  • Нарзанные ванны — самое красивое здание в городе

Природа в окрестностях (3 часа)

Нагулявшись, отправимся к двум самым популярным природным достопримечательностям. Поднимемся на открыточную гору Кольцо по стопам Лермонтова и посетим живописные Медовые водопады, где можно отведать вкуснейших карачаевских хычинов и прокатиться на самом длинном в России зиплайне. А ещё мы навестим четырёхрогого барашка в Карачаевском подворье и посмотрим в музее, как жили карачаевцы много лет назад.

Горная Кабардино-Балкария (3,5 часа)

Едем на плато Шаджатмаз на высоте 2000 м, где располагается высокогорная обсерватория и одна из лучших смотровых на Эльбрус и Кавказский хребет. Затем спустимся в урочище Лахран, в уникальное место Долина нарзанов: вы увидите, как на поверхность выходит самое большое количество источников нарзана в мире! А ещё здесь очень вкусные балкарские хычины (сравните с карачаевскими) и запечённая форель. Продегустируем нарзаны и воду из Серебряного источника и прогуляемся вдоль реки Хасаут по ущелью. Я расскажу о традициях и культуре горцев, о Кавказских горах и альпинистах, штурмующих их.

По желанию можно включить в программу активные виды отдыха: самый длинный в России зиплайн, конную прогулку, посещение фермы с альпаками, сертифицированную тюбинговую трассу и детский троллей.

Организационные детали

  • Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании привезём обратно
  • Очередность посещения достопримечательностей согласовывается с гостями
  • Экскурсия проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером. С радостью возьмём на борт юных путешественников (есть все детские кресла)
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • С нами всегда травяной чай. Вам же нужно взять с собой тёплые вещи, наличные и надеть удобную обувь.

Дополнительные расходы

  • Экосбор — 700 ₽
  • Питание в кафе
  • По желанию:
    — Самый длинный в России зиплайн — 2500-3000 ₽/чел.
    — Конная прогулка — 500 ₽/чел.
    — Посещение фермы с альпаками — 1000 ₽/чел.
    — Сертифицированная тюбинговая трасса (круглый год) и детский троллей — 500 ₽/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По месту заказчика
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктор
Виктор — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 1953 туристов
Салют всем путешественникам! Мне посчастливилось родиться и жить в Кисловодске. С детства ездил с родителями в горы — эти пейзажи запали в душу навсегда. Уже несколько лет провожу автомобильные поездки по
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Северному Кавказу и экскурсии по городам Кавказских Минеральных Вод. Вместе со мной работают опытные гиды — будем рады поделиться интересными фактами и историями о природе и традициях нашего горного края. Наши поездки проходят в простой, душевной обстановке и в спокойном темпе. Сопровождаем путешественников ко всем достопримечательностям, подбираем оптимальное время их посещения. В горах любим тишину и умиротворение, поэтому по возможности выбираем мало посещаемые смотровые площадки. На городских экскурсиях строим маршруты так, чтобы увидеть максимум и при этом меньше ходить пешком.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 21 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
21
4
3
2
1
М
Спасибо за прекрасную экскурсию, содержательно, интересно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, содержательно, интересно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, содержательно, интересно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, содержательно, интересно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, содержательно, интересно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, содержательно, интересно.
Спасибо за прекрасную экскурсию, содержательно, интересно.
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Елена
Вместе с гидом Сергеем провели чудесный день, полный замечательных впечатлений.
Сергей- очень ответственный организатор. Он дважды обсудил детали поездки и учел все наши пожелания. На плато напоил нас чаем и кофе,
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угостил вкуснейшим медом, вел машину плавно и аккуратно. Рассказал нам интересные факты об истории Пятигорска и Кисловодска, об обычаях края. Переживал, что мы не увидели с плато Эльбрус больше, чем мы). Делал нас совместные фотографии, подсказывал, где лучшие виды и ракурсы.
Сергей был нашим ангелом- хранителем всю экскурсию. Никуда не торопил нас, ща что мы ему очень и очень благодарны Экскурсия действительно очень интересная и неутомительная, хотя у нас она продолжалась больше 10 часов. Впечатлений и положительных эмоций больше, чем от Эльбруса. Наши дети- подростки и мы в полном восторге!
Были сомнения заезжать ли к альпакам, но мы заехали и получили заряд положительных эмоций от этих животных и их хозяйки. С альпаками контакт непосредственный, они на вольном выпасе, не через решетку. Милые ягнята на плато также никого не оставят равнодушными.
На гору Колльцо стоит забраться- виды очень красивые.
Кисловодск, конечно, надо посетить снова и снова. Его парк огромен и великолепен.

В заключении, можем смело рекомендовать данный маршрут и Сергея, как гида. Сергей, спасибо Вам еще раз огромное! Который день впечатления от увиденного не выходят из головы!
Гости из Санкт - Петербурга.

Вместе с гидом Сергеем провели чудесный день, полный замечательных впечатлений.
Вместе с гидом Сергеем провели чудесный день, полный замечательных впечатлений.
Вместе с гидом Сергеем провели чудесный день, полный замечательных впечатлений.
Вместе с гидом Сергеем провели чудесный день, полный замечательных впечатлений.
Вместе с гидом Сергеем провели чудесный день, полный замечательных впечатлений.
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А
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Угостил вкусным травяным чаем.
Взрослые и наши дети остались довольны, и сейчас мы увозим домой классные фото и воспоминания.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.+2
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
Провели с Виктором замечательный день: много интересной информации, много потрясающих локаций. Виктор открытый и дружелюбный человек, начитанный гид.
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Елена
Виктор - один из лучших экскурсоводов. Ни на минуту не сомневайтесь, поехать ли с ним на экскурсию. Прекрасное знание материала, хорошо продуманный маршрут. Ответит на любой вопрос и даже больше. С ним приятно и познавательно было ездить.
Виктор - один из лучших экскурсоводов. Ни на минуту не сомневайтесь, поехать ли с ним на
Виктор - один из лучших экскурсоводов. Ни на минуту не сомневайтесь, поехать ли с ним на
Виктор - один из лучших экскурсоводов. Ни на минуту не сомневайтесь, поехать ли с ним на
Виктор - один из лучших экскурсоводов. Ни на минуту не сомневайтесь, поехать ли с ним на
Виктор - один из лучших экскурсоводов. Ни на минуту не сомневайтесь, поехать ли с ним на
Виктор - один из лучших экскурсоводов. Ни на минуту не сомневайтесь, поехать ли с ним на
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Светлана
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения в программу с учетом наших предыдущих экскурсий. Погода, впечатления - все было на нашей стороне.
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения+2
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
Поездка была замечательной. Виктор тактичный, интеллигентный гид. Прекрасно провел экскурсию. На месте сориентировался и внес изменения
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Юлия
Очень понравились экскурсия. Прекрасная организация - все четко, комфортный автомобиль. Экскурсоводом была Мария, учла все пожелания, программа была гибкой, последовательность локаций строилась с учётом загруженности. Лучше, конечно, посещать эти популярные места в будний день, но и в воскресенье мы остались довольны) Позитивно, информативно, не скучно, очень довольны👍
Очень понравились экскурсия. Прекрасная организация - все четко, комфортный автомобиль. Экскурсоводом была Мария, учла все пожелания,
Очень понравились экскурсия. Прекрасная организация - все четко, комфортный автомобиль. Экскурсоводом была Мария, учла все пожелания,
Очень понравились экскурсия. Прекрасная организация - все четко, комфортный автомобиль. Экскурсоводом была Мария, учла все пожелания,
Очень понравились экскурсия. Прекрасная организация - все четко, комфортный автомобиль. Экскурсоводом была Мария, учла все пожелания,
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