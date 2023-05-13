Экскурсия проходит по Кабардино-Балкарской республике. Конечно, все вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото. А каково это – побывать на склоне пятитысячника (высота Эльбруса 5642 м. н. у. м.)? Словно гигантский айсберг среди окружающих его заснеженных торосов, возвышается воспетая А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа. Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Десятки альпинистских лагерей, многочисленные турбазы и гостиницы привлекают туда альпинистов, лыжников и активных туристов.

Тысячи людей устремляются в Приэльбрусье не только за новыми впечатлениями – любоваться природой и испытывать себя на прочность, но и за счастьем, т. к. Эльбрус – это самая загадочная и мистическая гора Кавказа. Не случайно многие знаменитые и великие властители и полководцы устремлялись к Эльбрусу, о чем свидетельствуют легенды и предания. Обо всем этом и многом другом вы узнаете из нашей экскурсии в Приэльбрусье. А самое главное, вы получите море восторженных впечатлений от увиденного.

Экскурсия в на Эльбрус и Приэльбрусье из Пятигорска — самая высокогорная. Во время экскурсии действительно может быть головокружение от высоты и нехватки кислорода, т. к. туристы при желании поднимаются на высоту 3000 м, 3500 м, 3800 м. над уровнем моря.

Такая однодневная экскурсия рассчитана на весь день. Наши туристы поднимаются канатно-кресельной дорогой на склоны горы Чегет, а на Эльбрус – в вагончиках. На обратном пути все желающие попробуют знаменитый приэльбрусский нарзан на Поляне нарзанов.

Самые активные, любознательные, влюбленные в горы туристы, при желании смогут остаться в этом суровом и величественном крае на несколько дней. Наша фирма с радостью поможет вам доехать до Приэльбрусья и выбрать район для отдыха. В Приэльбрусье много ущелий, водопадов, озер – всего того, что невозможно показать в однодневной экскурсии. И наша фирма поможет вам определиться с маршрутом на месте.