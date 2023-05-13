Экскурсия на Эльбрус

Описание
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О гиде
Ответы на вопросы
Смешанная: автобусная и пешеходная. Важно! При себе иметь паспорт и свидетельство о рождении (детям). Людям, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями, подъём по канатным дорогам не рекомендуется!
Экскурсия на Эльбрус
Экскурсия на Эльбрус
Экскурсия на Эльбрус
Экскурсия на Эльбрус

Что вас ожидает:

  • Гора Чегет
  • Гора Эльбрус
  • Поляна Нарзанов
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 24 часа до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия проходит по Кабардино-Балкарской республике. Конечно, все вы слышали об одном из 7 чудес России – горе Эльбрус, наверняка многие его видели по ТВ или на фото. А каково это – побывать на склоне пятитысячника (высота Эльбруса 5642 м. н. у. м.)? Словно гигантский айсберг среди окружающих его заснеженных торосов, возвышается воспетая А. С. Пушкиным и М. Ю. Лермонтовым Шат-Гора – владыка горного Кавказа. Приэльбрусье – один из крупнейших в нашей стране центров туризма, альпинизма и горнолыжного спорта. Десятки альпинистских лагерей, многочисленные турбазы и гостиницы привлекают туда альпинистов, лыжников и активных туристов.

Тысячи людей устремляются в Приэльбрусье не только за новыми впечатлениями – любоваться природой и испытывать себя на прочность, но и за счастьем, т. к. Эльбрус – это самая загадочная и мистическая гора Кавказа. Не случайно многие знаменитые и великие властители и полководцы устремлялись к Эльбрусу, о чем свидетельствуют легенды и предания. Обо всем этом и многом другом вы узнаете из нашей экскурсии в Приэльбрусье. А самое главное, вы получите море восторженных впечатлений от увиденного.

Экскурсия в на Эльбрус и Приэльбрусье из Пятигорска — самая высокогорная. Во время экскурсии действительно может быть головокружение от высоты и нехватки кислорода, т. к. туристы при желании поднимаются на высоту 3000 м, 3500 м, 3800 м. над уровнем моря.

Такая однодневная экскурсия рассчитана на весь день. Наши туристы поднимаются канатно-кресельной дорогой на склоны горы Чегет, а на Эльбрус – в вагончиках. На обратном пути все желающие попробуют знаменитый приэльбрусский нарзан на Поляне нарзанов.

Самые активные, любознательные, влюбленные в горы туристы, при желании смогут остаться в этом суровом и величественном крае на несколько дней. Наша фирма с радостью поможет вам доехать до Приэльбрусья и выбрать район для отдыха. В Приэльбрусье много ущелий, водопадов, озер – всего того, что невозможно показать в однодневной экскурсии. И наша фирма поможет вам определиться с маршрутом на месте.

Программа

  • Начало экскурсии в 6:30.
  • Остановка на завтрак ~ в 8.00. в придорожном кафе. Завтрак за доп. плату (~ 200-250 руб.) — хычин (лепешка с сыром и с картошкой или с мясом) и чай на травах.
  • Остановка (~ 2 часа) на поляне Чегет — подножие горы Чегет, со склонов которой в ясную погоду открывается самый лучший вид на Эльбрус. Два уровня кресельной канатной дороги поднимают на высоту 3100 метров н. у. м. Канатные дороги за доп. плату на 1 человека — 900 руб. (2 уровня).
  • Остановка (~ 3 часа) на поляне Азау — южное подножие Эльбруса. Подъем по закрытым канатным дорогам.
1-й уровень поднимает на высоту 3000 метров н. у. м. – станция «Старый кругозор».
2-й уровень поднимает на высоту 3500 метров н. у. м. – станция «Мир».
3-й уровень поднимает на высоту 3900 метров н. у. м. – станция «Гара-Баши».
Канатные дороги за доп. плату на 1 человека – 1400 руб. (оплачиваются сразу 3 уровня).
  • Обед на Азау после спуска с канаток за доп. плату ~ в 14.00. Национальная балкарская кухня: шорпа (400 руб.), лагман (400 руб.), шашлыки (500 руб.), форель (350-500), манты (300 руб), хычины (150-200 руб.).
  • Остановка на поляне Нарзанов (~ 30 мин.) на обратном пути с Эльбруса. Дегустация нарзана, можно набрать с собой в бутылки в неограниченном количестве бесплатно.
  • Возвращение в Пятигорск ~ в 20:00.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Питание по маршруту. г. Эльбрус: станции «Старый кругозор» высота 3000 м. н. у. м.
  • «Мир» высота 3500 м. н. у. м.
  • «Гара Баши» высота 3800 м. н. у. м. (оплачивается сразу 3 уровня) - 1400 руб. (взрослый)
  • 900 руб. (ребёнок). г. Чегет 2 уровня на высоту 3050 м. н. у. м. (оплачивается сразу 2 уровня) - 900 руб. (взрослый)
  • 450 руб. (ребёнок). Экологический сбор на территории Национального парка “Приэльбрусье” - 200 руб
Когда и сколько длится?
Когда: Вторник, четверг, суббота, воскресенье в 06:30
Экскурсия длится около 13.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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