ежедневно в 07:30

Как насчёт отправиться к высочайшей вершине в Европе? Головокружительные виды, мощь гор, совершенно особенный воздух — вы поймёте, почему люди устремляются сюда, и будете очарованы пейзажами Кавказа. Через живописное озеро Гижгит мы поедем к священному Эльбрусу, на который вы при желании подниметесь по самой высокогорной канатной дороге в мире.

Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Стартуем из Кисловодска в 6:30 утра, заезжаем за участниками в Ессентуки (в 7:00) и Пятигорск (в 7:30) и направляемся в Приэльбрусье. Примерно в 9 утра сделаем остановку в кафе, чтобы позавтракать, размяться.

💦 Гижгит. Наше первое место назначение — и какое! Бирюзовое извилистое озеро среди гор на отметке более 2000 метров н. у. м., это нужно видеть.

🏔 Эльбрус. Дорога к нему заслуживает отдельного внимания — возможно, это будет самый красивый путь в вашей жизни. По ней мы поедем на поляну Азау, откуда вы сможете подняться на Эльбрус до отметки 3780 м по самой высокогорной канатке в мире. Ещё здесь можно прокатиться на снегоходе или ратраке. На любование священной горой и активности у вас будет примерно 3 часа. После чего мы, уставшие и полные впечатлений, заедем на обед.

🚰 Долина Нарзанов. Это место, где из-под земли бьют целительные минеральные воды. По экотропе вы пройдёте к источнику, попробуете нарзан и наберёте его с собой (не забудьте взять бутылку). Вот лишь часть живительного состава воды: магний — укрепляет нервную систему, натрий — необходим для водного баланса, калий — полезен для сердечной мышцы.

Время отправляться в город — вернёмся в КМВ в 19:00–20:00.

Организационные детали

В поездке вас буду сопровождать я или другой гид-водитель из нашей команды

Экскурсия проходит на комфортабельном внедорожнике

Мы заберём вас из удобного вам места в Пятигорске и по окончании отвезём обратно

Пожалуйста, сообщите нам, если у вас есть противопоказания по здоровью, ведь мы будем подниматься на высоту более 2000 м н. у. м.

Маршрут может быть скорректирован в случае форс-мажора, ухудшения погодных условий или по общему пожеланию группы

Дополнительные расходы (по желанию)