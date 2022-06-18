ежедневно в 08:00

Баксанское ущелье — самое популярное в Кабардино-Балкарии, и вполне заслуженно. Любоваться его пейзажами вы будете на протяжении всего пути к Эльбрусу.
Тырныауз — мы посетим самый высокогорный город в России: вы узнаете, благодаря чему он разросся в советские времена и почему потом опустел.
Поляна Азау и виды Эльбруса. Канатная дорога поднимет вас на высоту 3850 метров над у. м., где даже летом гуляют по снегу, а при желании вы можете на ратраке или снегоходе забраться еще выше — до 5100 метров. Головокружительные панорамы гарантированы!
Поляна нарзанов — вы испьете богатырского напитка и поймете, в чем заключается его польза.
Озеро Гижгит — это искусственное озеро впечатлит вас своим цветом. Пока вы делаете фото на его фоне, гид поделится историей его популярности.
Дополнением к живописной природе станут рассказы о прошлом, о традициях и легендах этого края, а также сытный обед по-кавказски.