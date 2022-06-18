ежедневно в 08:00

Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе

Собрать коллекцию красот Приэльбрусья, напиться нарзаном и услышать легенды Кавказа

Это будет комфортное путешествие к самой высокой горе Европы и России.

Вы проедете через живописное Баксанское ущелье, посетите самый высокогорный город России, заглянете к озеру в окружении невероятных ландшафтов, оздоровитесь нарзаном и, главное, побываете у Эльбруса. Все это в сопровождении рассказов опытного гида и в веселой компании до 8 человек.
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Баксанское ущелье — самое популярное в Кабардино-Балкарии, и вполне заслуженно. Любоваться его пейзажами вы будете на протяжении всего пути к Эльбрусу.
Тырныауз — мы посетим самый высокогорный город в России: вы узнаете, благодаря чему он разросся в советские времена и почему потом опустел.
Поляна Азау и виды Эльбруса. Канатная дорога поднимет вас на высоту 3850 метров над у. м., где даже летом гуляют по снегу, а при желании вы можете на ратраке или снегоходе забраться еще выше — до 5100 метров. Головокружительные панорамы гарантированы!
Поляна нарзанов — вы испьете богатырского напитка и поймете, в чем заключается его польза.
Озеро Гижгит — это искусственное озеро впечатлит вас своим цветом. Пока вы делаете фото на его фоне, гид поделится историей его популярности.

Дополнением к живописной природе станут рассказы о прошлом, о традициях и легендах этого края, а также сытный обед по-кавказски.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий, по согласованию с группой, маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 300р/чел). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой.
  • Билет на канатную дорогу (≈ 900 — 1600 р/чел оплачивается в кассе)
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт / свидетельство о рождении)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате.
  • Стоимость индивидуального тура — 19 000 руб. за 1-6 человек + 2000 руб. за каждого следующего человека.

ежедневно в 08:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 11 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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