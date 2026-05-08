ежедневно в 08:00

Вы проедете через живописное Баксанское ущелье, посетите самый высокогорный город России, заглянете к озеру в окружении невероятных ландшафтов, оздоровитесь нарзаном и, главное, побываете у Эльбруса. Все это в сопровождении рассказов опытного гида и в веселой компании до 8 человек.
Описание экскурсии
Баксанское ущелье — самое популярное в Кабардино-Балкарии, и вполне заслуженно. Любоваться его пейзажами вы будете на протяжении всего пути к Эльбрусу.
Тырныауз — мы посетим самый высокогорный город в России: вы узнаете, благодаря чему он разросся в советские времена и почему потом опустел.
Поляна Азау и виды Эльбруса. Канатная дорога поднимет вас на высоту 3850 метров над у. м., где даже летом гуляют по снегу, а при желании вы можете на ратраке или снегоходе забраться еще выше — до 5100 метров. Головокружительные панорамы гарантированы!
Поляна нарзанов — вы попробуете богатырский напиток и поймете, в чем заключается его польза.
Озеро Гижгит — это искусственное озеро впечатлит вас своим цветом. Пока вы делаете фото на его фоне, гид поделится историей его популярности.
Дополнением к живописной природе станут рассказы о прошлом, о традициях и легендах этого края, а также сытный обед по-кавказски.
Организационные детали
Формат путешествия
- Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
- Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
- Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
- В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован
Дополнительные расходы и подготовка к поездке
- Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 3450руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
- Билет на канатную дорогу от станции «Азау» до станции «Гарабаши» (2300 руб. /взрослые, 1300 руб. /дети, оплачивается в кассе). Подъём без снаряжения
- Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)
Дополнительные опции
- Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате
ежедневно в 08:00 и 08:15
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4200 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Пока поняла, что произошло -уже доехали до
Величие и мощь гор, восхитительные ландшафты, и… Эльбрус!
Спасибо Умару за то, что исполнили мою мечту. Пожалуй, все могущество гор, традиции и историю сможет по-настоящему и