ежедневно в 08:00

Это будет комфортное путешествие к самой высокой горе Европы и России. Вы проедете через живописное Баксанское ущелье, посетите самый высокогорный город России, заглянете к озеру в окружении невероятных ландшафтов, оздоровитесь нарзаном и, главное, побываете у Эльбруса. Все это в сопровождении рассказов опытного гида и в веселой компании до 8 человек.

Описание экскурсии

Баксанское ущелье — самое популярное в Кабардино-Балкарии, и вполне заслуженно. Любоваться его пейзажами вы будете на протяжении всего пути к Эльбрусу.

Тырныауз — мы посетим самый высокогорный город в России: вы узнаете, благодаря чему он разросся в советские времена и почему потом опустел.

Поляна Азау и виды Эльбруса. Канатная дорога поднимет вас на высоту 3850 метров над у. м., где даже летом гуляют по снегу, а при желании вы можете на ратраке или снегоходе забраться еще выше — до 5100 метров. Головокружительные панорамы гарантированы!

Поляна нарзанов — вы попробуете богатырский напиток и поймете, в чем заключается его польза.

Озеро Гижгит — это искусственное озеро впечатлит вас своим цветом. Пока вы делаете фото на его фоне, гид поделится историей его популярности.

Дополнением к живописной природе станут рассказы о прошлом, о традициях и легендах этого края, а также сытный обед по-кавказски.

Организационные детали

Формат путешествия

Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы

Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой

Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике

В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 3450руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой

Билет на канатную дорогу от станции «Азау» до станции «Гарабаши» (2300 руб. /взрослые, 1300 руб. /дети, оплачивается в кассе). Подъём без снаряжения

Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

Дополнительные опции