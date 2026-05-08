ежедневно в 08:00

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Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе

Собрать коллекцию красот Приэльбрусья, испить нарзана и услышать легенды Кавказа
Это будет комфортное путешествие к самой высокой горе Европы и России.

Вы проедете через живописное Баксанское ущелье, посетите самый высокогорный город России, заглянете к озеру в окружении невероятных ландшафтов, оздоровитесь нарзаном и, главное, побываете у Эльбруса. Все это в сопровождении рассказов опытного гида и в веселой компании до 8 человек.
4.8
91 отзыв
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе
Из Пятигорска - к Эльбрусу и озеру Гижгит в мини-группе

Описание экскурсии

Баксанское ущелье — самое популярное в Кабардино-Балкарии, и вполне заслуженно. Любоваться его пейзажами вы будете на протяжении всего пути к Эльбрусу.
Тырныауз — мы посетим самый высокогорный город в России: вы узнаете, благодаря чему он разросся в советские времена и почему потом опустел.
Поляна Азау и виды Эльбруса. Канатная дорога поднимет вас на высоту 3850 метров над у. м., где даже летом гуляют по снегу, а при желании вы можете на ратраке или снегоходе забраться еще выше — до 5100 метров. Головокружительные панорамы гарантированы!
Поляна нарзанов — вы попробуете богатырский напиток и поймете, в чем заключается его польза.
Озеро Гижгит — это искусственное озеро впечатлит вас своим цветом. Пока вы делаете фото на его фоне, гид поделится историей его популярности.

Дополнением к живописной природе станут рассказы о прошлом, о традициях и легендах этого края, а также сытный обед по-кавказски.

Организационные детали

Формат путешествия

  • Время выезда может быть изменено в зависимости от состава группы
  • Экскурсия подойдет для людей с любой физической подготовкой
  • Экскурсия проходит с гидом-водителем в мини-группе до 6-8 человек на комфортабельном минивэне/внедорожнике
  • В зависимости от погодных условий по согласованию с группой маршрут программы может быть скорректирован

Дополнительные расходы и подготовка к поездке

  • Питание в кафе с кавказской кухней (≈ 3450руб. /чел.). Также рекомендуем взять небольшой перекус и воду с собой
  • Билет на канатную дорогу от станции «Азау» до станции «Гарабаши» (2300 руб. /взрослые, 1300 руб. /дети, оплачивается в кассе). Подъём без снаряжения
  • Позаботьтесь об удобной одежде по сезону и возьмите с собой документы (паспорт/свидетельство о рождении)

Дополнительные опции

  • Экскурсию можно провести и для большего количества человек (подробности уточняйте в сообщении гиду), а также в индивидуальном формате

ежедневно в 08:00 и 08:15

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник4200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По адресу вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00 и 08:15
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Михаил
Михаил — ваша команда гидов в Пятигорске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3013 туристов
Приветствую вас на гостеприимной кавказской земле! В течение нескольких лет я организую и провожу экскурсии и джип-туры для российских и иностранных туристов в горах Северного Кавказа. Моя команда состоит из опытных
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гидов, влюблённых в горы! Мы объединили знания и опыт для организации необычных туров, насыщенных культурой, историей, традиционной кавказской кухней и невероятными пейзажами. В нашем арсенале: однодневные экскурсии и многодневные туры, джип-туры, экстрим-туры, активный отдых, этнотуризм! Круглый год для вас разнообразное меню путешествий, захватывающие дух локации, веселая компания — наша надежная команда. Хотите отдохнуть так, чтобы помнить об этом всю жизнь? Ждём вас!

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 91 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
77
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Дарья
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя поднимают выше облаков, где в горах ты пьешь очень вкусный травяной чай с хычинами
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а потом в поляне нарзанов пробуешь минеральную воду со вкусом железной трубы))) очень понравилось) удобный минивэн, группа 8 человек, все по домашнему и замечательными сюрпризами от гида Сергея) который кормил нас шоколадными камушками и местной клубникой!) максимальный комфорт поездки и интерес рассказчика! местный гид - это лучшее что может быть)))) экскурсия длительная но очень красивая и интересная! все просто супер!)

сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя+6
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
сегодня посетили канатную дорогу на Эльбрусе-невероятное мероприятие где горы сливаются с облаками, где на подъемнике тебя
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Екатерина
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще. Всю поездку выживала, вечером лежала с температурой 38)
Пока поняла, что произошло -уже доехали до
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Эльбруса.
К организатору и гиду вопросов нет. Места красивущие, природа пушка, хорошо, что в поселке внизу куча кафешек - сидели в итоге любовались красотами гор, пили чай)
Вопрос к гиду один - он не знал где находится мед пункт. Конечно не проблема- и сами разобрались и он узнал, но я была удивлена.

Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.+2
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
Отравилась на завтраке на первой остановке. Думаю, что не продуктами, а грязные приборы или что-то еще.
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А
Все хорошо показано и рассказано.
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Елизавета
Экскурсия очень понравилась. Потрясающие виды на Эльбрус и на озеро Гижгит. Времени было достаточно, чтобы все посмотреть. Водитель-гид Марат располагает к себе, интересно рассказывает и хорошо водит машину, не лихачит.
Экскурсия очень понравилась. Потрясающие виды на Эльбрус и на озеро Гижгит. Времени было достаточно, чтобы все
Экскурсия очень понравилась. Потрясающие виды на Эльбрус и на озеро Гижгит. Времени было достаточно, чтобы все
Экскурсия очень понравилась. Потрясающие виды на Эльбрус и на озеро Гижгит. Времени было достаточно, чтобы все
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Фрида
Вы еще не влюбились в КАВКАЗ?
Величие и мощь гор, восхитительные ландшафты, и… Эльбрус!
Спасибо Умару за то, что исполнили мою мечту. Пожалуй, все могущество гор, традиции и историю сможет по-настоящему и
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со страстью выразить лишь горец, который знает о своем крае все.
Внимательный и уверенный, с Умаром ощущаешь спокойствие среди этих громадных скал и брутальных пейзажей. Прекрасно продуманны все организационные моменты, до мелочей. Позитивный настрой, комфортный автомобиль и интересная подборка фильмов - отдельная атмосфера. Пусть те краски и тепло, которые я забрала с собой будут сопровождать вас во всех ваших поездках, и в вашей группе будут только такие же, как я, признательные люди.
Спасибо, за невероятный день в картинках.
КАВКАЗ теперь в моем ♥️ Если Вы прочитали этот отзыв, значит уже на полпути самых красивых вершин, которые будут в вашей жизни!

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Вы еще не влюбились в КАВКАЗ?
Вы еще не влюбились в КАВКАЗ?
Вы еще не влюбились в КАВКАЗ?
Вы еще не влюбились в КАВКАЗ?
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Алексей
Сказать, что это лучшая экскурсия из всего набора кавказский впечатлений- значит ничего не сказать. Было все: и длиннющее и красивейшее Баксанское ущелье, и подьем на Эльбрус, а после и на
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Чегет. А по дороге домой целый эпизод классного горного джиппинга с заездом на таинственное озеро Гижгит. Экскурсионное сопровождение в исполнении Дениса было крайне интересным и доброжелательным. Не было вопроса, на который мы не получили бы квалифицированный ответ. К слову сказать, застолья мы впоследствии устраивали именно в тех ресторанах, которые порекомендовал Денис. И ни разу не пожалели. А езда по горным дорогам и джиппинг это специалитет Дениса, он потрясающе владеет искусством вождения в условиях затрудненной географической проходимости и знает все лучшие виды Кавказских гор. Так что доверьтесь Денису, как доверились ему мы, и вы получите впечатления, которые невозможно забыть. А еще получите и верного товарища по всем кавказским приключениям за которыми мы все сюда и добираемся. Однозначно рекомендую Михаила и Дениса как замечательных организаторов и просто хороших людей.

Сказать, что это лучшая экскурсия из всего набора кавказский впечатлений- значит ничего не сказать. Было все:
Сказать, что это лучшая экскурсия из всего набора кавказский впечатлений- значит ничего не сказать. Было все:
Сказать, что это лучшая экскурсия из всего набора кавказский впечатлений- значит ничего не сказать. Было все:
Сказать, что это лучшая экскурсия из всего набора кавказский впечатлений- значит ничего не сказать. Было все:
Сказать, что это лучшая экскурсия из всего набора кавказский впечатлений- значит ничего не сказать. Было все:
Сказать, что это лучшая экскурсия из всего набора кавказский впечатлений- значит ничего не сказать. Было все:
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