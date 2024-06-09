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Всего за один день вы увидите третий по величине мемориальный комплекс в России, мечеть «Сердце Чечни» — одну из крупнейших в
Всего за один день вы увидите третий по величине мемориальный комплекс в России, мечеть «Сердце Чечни» — одну из крупнейших в
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплекс «Грозный-Сити»
- Парк цветов
- Мечеть «Гордость мусульман»
Описание экскурсии
Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова Поражающее воображение архитектурное сооружение, выполненное с большим вкусом и богато оформленное испанским мрамором с позолоченными иранскими светильниками. Мемориальный комплекс состоит из парковой зоны, где на обзор представлены монументы и военная техника, и музея. Занимая площадь составляет 5 гектаров, это третий по величине комплекс в России, построенный в память о Победе советского народа в Великой Отечественной войне. Неизменный интерес гостей вызывает рабочий кабинет главы республики, где он принимал судьбоносные для республики решения. Мечеть «Сердце Чечни» Главная достопримечательность Грозного и «визитная карточка» Чеченской Республики — мечеть «Сердце Чечни», названная в честь Ахмата-Хаджи Кадырова — первого президента республики. Она расположена в центре города и является одной из крупнейших в России и Европе. Мечеть сочетает восточные элементы и современный европейский стиль. Внутри находится уникальная коллекция люстр, созданная из нескольких тонн бронзы, трех килограммов золота и миллиона кристаллов. Комплекс «Грозный-Сити» Этот квартал — воплощение современности, в нем пульсирует городская жизнь: люди приезжают сюда работать, отдыхать и любоваться огромными зданиями. Комплекс небоскребов находится на берегу реки Сунжа, в самом сердце города, на проспекте А. Кадырова и занимает площадь в 4,5 гектара. Он состоит из 7 зданий, включая деловой и бизнес-центры, гостиницы и жилые дома. Самое высокое здание комплекса — «Феникс» — возвышается на 40 этажей. Со смотровой площадки одного из этих небоскребов можно насладиться красивым видом на столицу и окружающую панораму. Парк цветов Его часто называют «Парком влюбленных» или «Парком чудес». Это одно из самых популярных мест в Грозном, расположенное прямо в центре города на площади 45 000 квадратных метров. В парке можно найти множество достопримечательностей, в том числе фонтан в национальном стиле с башнями высотой 18 метров и 467 металлических конструкций в виде ваз, в которых высажены более 150 тысяч разнообразных цветов. Мечеть «Гордость мусульман» Мечеть «Гордость мусульман», расположенная в городе Шали, является крупнейшей мечетью в Европе и может вместить до тридцати тысяч молящихся. Ее открытие состоялось в 2018 году. Весь комплекс, включая прилегающий парк, занимает пять гектаров. Сама мечеть занимает один гектар площади. В парке вокруг мечети можно увидеть двенадцать фонтанов в восточном стиле и мраморные беседки, в которых можно совершить омовение перед молитвой. Кроме того, в парке высажено около двух тысяч деревьев различных пород и 48 видов роз, что делает его прекрасным местом для прогулок и отдыха. Важная информация:
В поездке при себе обязательно нужно иметь: оригиналы документов — Российский паспорт; детям до 14 лет — свидетельство о рождении; наличные деньги; удобную спортивную обувь и одежду; крем от загара и солнцезащитные очки; отличное настроение и фотоаппарат.
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Комплекс Славы имени Ахмата Кадырова, Музей Ахмат-Хаджи Кадырова
- Мечеть «Сердце Чечни»
- Комплекс «Грозный-Сити»
- Парк цветов
- Мечеть «Гордость мусульман»
Что включено
- Услуги гида-водителя
- Трансфер на комфортном внедорожнике
- Полное экскурсионное сопровождение
Что не входит в цену
- Экологические сборы
- Питание (кафе)
- Входные билеты в музеи и на выставки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Заберу вас по вашему адресу
Завершение: По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Важная информация
- В поездке при себе обязательно нужно иметь: оригиналы документов - Российский паспорт детям до 14 лет - свидетельство о рождении наличные деньги удобную спортивную обувь и одежду крем от загара и солнцезащитные очки отличное настроение и фотоаппарат
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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