Однодневные – экскурсии в Пятигорске

Найдено 5 экскурсий в категории «Однодневные» в Пятигорске, цены от 3 700 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
На машине
скидка
20%
348 отзывов
11 часов
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
Привет, Эльбрус! Поездка в мини-группе из Пятигорска - увлекательное приключение
Откройте для себя красоту Кабардино-Балкарии и величие Эльбруса в комфортной поездке с опытным гидом
Начало: У вашего места проживания
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
50004 000 за человека
Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
На машине
скидка
20%
296 отзывов
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Путешествие в таинственную Северную Осетию: групповая экскурсия из Пятигорска
Захватывающее путешествие в сердце Кавказа: откройте величие Северной Осетии, погрузитесь в историю и культуру этого края
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
67405 392 за человека
Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
На машине
Джиппинг
скидка
5%
240 отзывов
12 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Лучший выбор
Джип-тур в Домбай из Пятигорска: красоты Кавказа и исторические памятники
Приглашаем вас в незабываемое путешествие по живописным местам Домбая. Откройте для себя красоту Кавказских гор, исторические памятники и чистейшие озера
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
40503 848 за человека
Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
На машине
110 отзывов
10 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Магия Кабардино-Балкарии: природные красоты и замок в мини-группе
Приглашаем в увлекательное путешествие по ключевым природным достопримечательностям Кабардино-Балкарии в уютной компании
Начало: У вашего отеля в пределах КМВ
Расписание: ежедневно в 07:00
Завтра в 07:00
6 авг в 07:00
4 500 за человека
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
На машине
На микроавтобусе
скидка
30%
9 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
Отправиться в Северное Приэльбрусье за красивыми видами (в мини-группе)
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:30, 07:00 и 07:30
Завтра в 07:30
6 авг в 06:30
52853 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    2 августа 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Прекрасное путешествие длинною в один день. Тут совпало все, природа, погода, попутчики и конечно же гид Фарид. Сразу скажу от
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    гида зависит очень много, нам повезло, он замечательный рассказчик, водитель и фотограф. Места которые мы посетили шикарны, водопад, горные тропы, язык Тролля, горная река, теснина и замок "Людоеда" и замок на воде. Словами все не описать, это надо видеть. Рекомендую.

    Прекрасное путешествие длинною в один день. Тут совпало все, природа, погода, попутчики и конечно же гидПрекрасное путешествие длинною в один день. Тут совпало все, природа, погода, попутчики и конечно же гидПрекрасное путешествие длинною в один день. Тут совпало все, природа, погода, попутчики и конечно же гидПрекрасное путешествие длинною в один день. Тут совпало все, природа, погода, попутчики и конечно же гид
  • Ю
    Юлия
    1 августа 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Дождь сопровождал нас на всем пути, но впечатления получили незабываемые!
    Дождь сопровождал нас на всем пути, но впечатления получили незабываемые!
  • Р
    Руслан
    31 июля 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Отличная поездка на Домбай из Пятигорска: великолепные природные виды, вежливый, эрудированный и предупредительный гид Рафаэль сделал нашу поездку максимально комфортной. Сто из ста!
  • А
    Анастасия
    31 июля 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Прекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживают. Спасибо гиду Валерию за интересный рассказ про историю Кабардино-Балкарии, тех мест, что посетили, и хорошее настроение в поездке.
    Прекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживаютПрекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживаютПрекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживаютПрекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживаютПрекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживаютПрекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживаютПрекрасная экскурсия, очень повезло с погодой. Великолепные по красоте локации — как в сказке😍, просто завораживают
  • Л
    Людмила
    30 июля 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
    Ездили с Альбертом на экскурсию на Эльбрус. Сказать что прекрасно провели время этого будет мало. Автомобиль комфортный, Альберт очень доброжелательный
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    и веселый, показывал и рассказывал интересно и увлекательно, останавливались в красивейших местах, нигде не торопили и ожидали сколько было нужно, потрясающая экскурсия, рекомендую всем!

    Ездили с Альбертом на экскурсию на Эльбрус. Сказать что прекрасно провели время этого будет мало. Автомобиль
  • Е
    Евгений
    30 июля 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Если хотите легкости, комфорта и насыщенной программы за адекватные деньги - обращайтесь смело! После данной поездки, брали ещё одну на Донбай….
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    так же прошла на высоте! У нас был гид Кирилл, отзывчивый, дружелюбный, интересный рассказчик и вообще как оказалось талантливый человек (всех фишек раскрывать не буду) однозначно стоит посетить

    Если хотите легкости, комфорта и насыщенной программы за адекватные деньги - обращайтесь смело!Если хотите легкости, комфорта и насыщенной программы за адекватные деньги - обращайтесь смело!Если хотите легкости, комфорта и насыщенной программы за адекватные деньги - обращайтесь смело!Если хотите легкости, комфорта и насыщенной программы за адекватные деньги - обращайтесь смело!
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
    Спасибо за чудесную прогулку! Всё было просто замечательно! Ещё большое спасибо гиду Валерию 😃
    Спасибо за чудесную прогулку! Всё было просто замечательно! Ещё большое спасибо гиду Валерию 😃Спасибо за чудесную прогулку! Всё было просто замечательно! Ещё большое спасибо гиду Валерию 😃Спасибо за чудесную прогулку! Всё было просто замечательно! Ещё большое спасибо гиду Валерию 😃Спасибо за чудесную прогулку! Всё было просто замечательно! Ещё большое спасибо гиду Валерию 😃Спасибо за чудесную прогулку! Всё было просто замечательно! Ещё большое спасибо гиду Валерию 😃
  • Ю
    Юлия
    30 июля 2024
    Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
    Гоняли в Осетию с Фаридом 🔥 До сих пор находимся под впечатлением с друзьями, местные красоты завладели нашими сердцами 🤤 Огромное спасибо
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    гиду Фариду за увлекательную поездку 🔥это было круто, даже не смотря на дождливую погоду! Узнали много нового и интересного про местные легенды и обычаи, обедали настоящими осетинскими пирогами, катались на качелях, в общем провели время с пользой!!! Рекомендую 🫶🫶🫶

    Гоняли в Осетию с Фаридом 🔥Гоняли в Осетию с Фаридом 🔥Гоняли в Осетию с Фаридом 🔥
  • Е
    Екатерина
    30 июля 2024
    Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
    Прекрасные впечатления от тура! Экскурсовод Рафаэль - невероятно вежливый, обаятельный, тактичный и внимательный! Настоящий знаток своего дела и красот Кавказа,
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    показал нам великолепные места, провел интересную экскурсию по маршруту и даже немножко за его пределами! Сам Домбай, конечно же, неподражаем, но общее впечатление от поездки безусловно заслуга нашего гида. Обязательно приедем снова!

    Прекрасные впечатления от тура! Экскурсовод Рафаэль - невероятно вежливый, обаятельный, тактичный и внимательный! Настоящий знаток своегоПрекрасные впечатления от тура! Экскурсовод Рафаэль - невероятно вежливый, обаятельный, тактичный и внимательный! Настоящий знаток своего
  • Ю
    Юлия
    27 июля 2024
    Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
    Всем доброго времени суток, хотелось бы всем заинтересованным порекомендовать поездку на Эльбрус в мини-группе с Борисом. Отличная машина, хорошо продуманный
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    маршрут, знание массы интересных фактов и в тоже время умение услышать желания группы, свободное время и легкость общения. Всё это и может быть немного везения с погодой на Эльбрусе оставило в душе восхитительный коктейль приятных воспоминаний и желания повторить путешествие вновь.

    Всем доброго времени суток, хотелось бы всем заинтересованным порекомендовать поездку на Эльбрус в мини-группе с Борисом

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Однодневные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Пятигорске
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Привет, Эльбрус! Поездка в группе из Пятигорска
  2. Едем в таинственную Северную Осетию в мини-группе из Пятигорска
  3. Великолепный Домбай: джип-тур в небольшой группе
  4. Язык Тролля и другие чудеса Кабардино-Балкарии в мини-группе
  5. Джилы-Су: смотровые площадки и их величества суслики (из Пятигорска)
Какие места ещё посмотреть в Пятигорске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Ущелья
  2. Самое главное
  3. Эльбрус
  4. Гижгит
  5. Чегемские водопады
  6. Парк Цветник
  7. Голубые озёра
  8. Голубые озера
  9. Эолова арфа
  10. Чегемское ущелье
Сколько стоит экскурсия по Пятигорску в августе 2024
Сейчас в Пятигорске в категории "Однодневные" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 3 700 до 5 392 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 994 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.87 из 5
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