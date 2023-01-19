Грозный часто сравнивают с маленькой Саудовской Аравией: здесь свои строгие устои и мусульманские законы сочетаются с уважением к гостям, безопасностью и радушием. За 1 день мы посетим главные достопримечательности столицы Чечни — от небоскребов района Грозный-Сити до парка Любви. Обсудим чеченскую культуру, быт и обычаи и оценим самобытную местную кухню.

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Описание

Что вас ожидает

Символы Грозного за один день

По дороге в Грозный мы проедем через территорию Кабардино-Балкарии, Осетии (где можем остановиться и отведать самые вкусные осетинские пироги), Ингушетии: вы уловите отличия ландшафтов в этих регионах, услышите о традициях коренных народов. А затем мы окажемся в столице Чечни, где объедем главные достопримечательности:

Грозный-Сити : семь современных высоток часто сравнивают с небоскребами Саудовской Аравии. Если будет открыта смотровая площадка на одном из них, мы поднимемся на высоту 31-го этажа и увидим весь город как на ладони, поговорим о его современной жизни.

: семь современных высоток часто сравнивают с небоскребами Саудовской Аравии. Если будет открыта смотровая площадка на одном из них, мы поднимемся на высоту 31-го этажа и увидим весь город как на ладони, поговорим о его современной жизни. Мечеть Сердце Чечни , которая впечатлит вас масштабами, роскошью и богатым убранством. Я расскажу заранее о правилах посещения этого места, религиозных особенностях Грозного и главной реликвии мечети.

, которая впечатлит вас масштабами, роскошью и богатым убранством. Я расскажу заранее о правилах посещения этого места, религиозных особенностях Грозного и главной реликвии мечети. Цветочный парк (парк Любви) встретит нас благоуханием и яркими оттенками цветочных композиций. Вы услышите историю о женщине, в честь которой был разбит этот сад.

(парк Любви) встретит нас благоуханием и яркими оттенками цветочных композиций. Вы услышите историю о женщине, в честь которой был разбит этот сад. Аллея Славы Чеченской республики, посвященная победе непокорённого народа.

Чеченской республики, посвященная победе непокорённого народа. Лестница в небеса — новая локация, которую часто упускают туристы: отсюда Грозный предстанет перед вами как на ладони.

— новая локация, которую часто упускают туристы: отсюда Грозный предстанет перед вами как на ладони. Ресторан национальной кухни, завершающая точка нашего маршрута. Здесь вам предстоит по достоинству оценить жижиг-галнаш и другие национальные блюда.

Чечня и чеченцы: традиции, тонкости и стереотипы

В поездке мы разберемся, когда и как образовался город, почему чеченский народ был депортирован и как с этим связан писатель Авторханов. Но также я поделюсь наблюдениями о быте и укладе единственного в России региона со строгими мусульманскими законами Адата и Шариата. Обсудим, как здесь проходят свадьбы и похороны, что нужно, чтобы жениться или выйти замуж в Чечне, и почему здесь на 1000 бракосочетаний приходится 1 развод.

Организационные детали

Обратите внимание

Обязательно возьмите с собой документ, удостоверяющий личность

Оплачивается дополнительно: посещение смотровых площадок Грозный-Сити и Лестница в небеса (по 100 руб. /чел.), напитки, питание

После бронирования я пришлю рекомендации по дресс-коду и правилам поведения

Дети могут участвовать в экскурсии с 7 лет или по договоренности

Трансфер

Экскурсия может начаться в любом городе Кавказских Минеральных Вод

Путешествуем на легковом комфортабельном автомобиле бизнес-класса

Дополнительно

По желанию в программу можно включить посещение Английского замка или другие локации.