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парком. Город действительно возродился из пепла, стал очень красивым и ухоженным.

Сказочно красивая мечеть в городе Шали, ультра современная мечеть в городе Аргун.

Скажу однозначно, я не пожалела, и рада, что узнала Грозный поближе, познакомилась с историей, обычаями и традициями. Здесь история граничит с современностью, что наполняет эту республику своей атмосферой, и колоритом. Но лично для меня здесь конечно перебор со строгостью, и пока ещё столь удивленному отношению к туристам, но думаю что ещё немножечко времени и все изменится исключительно в лучшую сторону, ведь этот город просто обязан быть туристическим.

Несмотря на то, что в Грозном я провела всего часа четыре, но впечатления остались. Надо сказать, что это еще и благодаря нашему гиду Расулу. Очень знающий и эрудированный молодой человек, который знает ответы на все вопросы.

Несколько часов в этом городе дали мне понять, что в России много мест, в которых просто необходимо побывать.

В качестве заключения скажу, что мне очень понравилась организация этого тура. Всё было чётко и по делу.