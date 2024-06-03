1 чел.
По популярности
Групповая
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: поездка в Чечню из Пятигорска
Три удивительных мечети и история республики - на групповой автобусной экскурсии
Начало: На проспекте Кирова в Пятигорске
Расписание: в среду, субботу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
12 июня в 06:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Из Пятигорска - в Грозный, Аргун и Шали
Поразиться современным шедеврам одного из самых колоритных и неизведанных регионов России
Начало: В удобном вам месте в Пятигорске
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
25 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
Город-феникс: путешествие в Грозный из Пятигорска
Познакомиться с историей, традициями и визитными карточками столицы Чеченской Республики
19 июня в 06:00
22 июня в 06:00
24 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
16 часов
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500₽ за человека
Мини-группа
15 часов
Три сердца Чечни: путешествие из Пятигорска по знаковым местам
Вас ожидает насыщенный день, полный открытий: три города, три мечети и автентичные вкусы Чечни
Начало: Место вашего проживания
Расписание: каждый вторник, четверг, субботу и воскресенье
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
6 100₽ за человека
Групповая
17 часов
Групповая экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Пятигорска
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Грозный - город-Феникс
Начало: По договоренности (Кавказские Минеральные Воды)
Расписание: Ежедневно, кроме пятницы, в 7:15.
13 июня в 07:00
20 июня в 07:00
21 999₽ за всё до 4 чел.
Групповая
17 часов
Озеро Кезеной-Ам - Шали - Грозный
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: По воскресеньям с 5:30
Завтра в 05:30
16 июня в 05:30
4 500₽ за человека
Индивидуальная
13 часов
Авто-путешествие из КМВ в Грозный из Пятигорска
Весь день на знакомство с историей 4-х республик и экскурсию по «городу Сунжи» - так говорят местные
Начало: В Пятигорске, Железноводске, Ессентуки. Из Кислово...
28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Грозный, Аргун, Шали: путешествие из Пятигорска в сердце Чечни
Увидеть три величественные мечети, знаменитый музей и услышать историю края
Начало: Адрес туриста
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
33 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Грозный, Аргун и Шали: прошлое и настоящее
Начало: Заберу вас по вашему адресу
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
21 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
12 часов
«Огни столицы» - ночная экскурсия по Грозному из Пятигорска
Начало: Заберу Вас прямо из дома, отеля, санатория
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена3 июня 2024Экскурсия очень насыщенная, познавательная. Гид Ирина-супер! В самом грозном гид Липа, прекрассна. Грозный красивый город. Давно мечтала попасть в Чечню.
- ННаталья27 мая 2024Отличный экскурсовод Елена Павловна, больна своей работой, делом, многогранная. Хорошо не надоедливо провела экскурсию, вовремя всех собрала. Из минусов:не особо
- ННиколай23 мая 2024Отличная поездка. Очень много новой информации, множество красивых мест. Понравилось!
- ЛЛариса17 мая 2024Поездка очень понравилась, гид Александр очень интересно и познавательно рассказал обо всех местах, которые мы проезжали, а водитель он вообще классный, спасибо впечатлений и фотографий море.
- ВВладимир16 мая 2024Всё очень понравилось! Организовано всё очень хорошо. Прекрасный гид Татьяна Александровна. Энциклопедические знания, прекрасная речь. Было очень интересно и познавательно. Водитель Александр профессионал. Нареканий нет. Впечатления просто прекрасные. Спасибо.
- ООлеся15 мая 2024На экскурсию выезжали из Пятигорска. Дорога хоть и длинная, но вполне комфортная. Туда вообще пролетело время очень быстро, потому что
- ЛЛейсан3 мая 2024Хорошая экскурсия, рекомендую.
- ВВера27 апреля 2024Экскурсия великолепная, просто супер!!! Превзошла все ожидания! Очень повезло с погодой, комфортная температура. Отдельное спасибо гиду Александру! Компетентный, внимательный, профессионал своего дела! Спасибо!!!
- ААнна23 марта 2024Увлекательная насыщенная экскурсия. Замечательный гид Алёна рассказала не только о Чеченской Республике, но и о других регионах Кавказа, по которым проходила дорога, о Ставрополье, географии, традициях, укладе. Очень понравилась экскурсия. С удовольствием рекомендую.
- ИИрина8 февраля 2024Маршу задуман интересно,но нам не повезло с погодой. Очень впечатлили мечети да и сам город Грозный трудно поверить что когда-то здесь было все разрушено. Наш гид Дима хороший рассказчик,очень внимательный водитель это очень важно учитывая гололед.
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Чечня»
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