читать дальше Алексей всю дорогу рассказывал много интересного, да и сама дорога довольно живописная. В самом Грозном посетили все, что планировали и, что очень понравилось, до прибытия больших туристических групп. Очень довольны экскурсией!

На экскурсию выезжали из Пятигорска. Дорога хоть и длинная, но вполне комфортная. Туда вообще пролетело время очень быстро, потому что