Увидим покинутый город Даргавс и скальную крепость Дзивгис, посетим святилище и пройдёмся по настоящему леднику.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Встреча и сбор группы
Прибытие в аэропорт Минеральные Воды или ж/д вокзал Пятигорска.
13:00 Встреча и сбор группы, трансфер в отель в Пятигорске.
Размещение в гостиницах: Машук 2*/ Пятигорск 3* или Интурист 3*/Бештау 3*.
15:00 Обзорная экскурсия в Пятигорске.
Программа дня: знакомство с Пятигорском — парк «Цветник» — грот Дианы — пещера Провал.
Пятигорск - Медовые водопады - Кисловодск - Пятигорск
Начало 09:00.
Программа дня: путешествие к Медовым водопадам — природный памятник гора Кольцо — знакомство с Кисловодском — Курортный парк — Каскадная лестница — Главная Нарзанная галерея.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Продолжительность 8 часов, 145 км.
Пятигорск - поляна Азау - гора Эльбрус - Нальчик
Начало в 08:30.
Программа дня: Баксанское ущелье — поляна Нарзанов — поляна Азау (2300 м над уровнем моря).
Эльбрус — высочайшая вершина Европы, подъем до станции «Мир», 3450 м.
Переезд в Нальчик.
Обед и ужин — самостоятельно (доп. плата).
Прибытие в г. Нальчик, размещение в гостинице.
Продолжительность 8-9 часов, 295 км.
Чегемское ущелье - Верхняя Балкария
Начало в 08:30.
Программа дня: Черекское ущелье — Черекская теснина — аул Верхняя Балкария — озеро Церик-Кель.
Прибытие во Владикавказ 17:00.
Обед — самостоятельно (доп. плата).
19:30-21:30 Аланский вечер — шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией (доп. плата).
Продолжительность 8 часов, 230 км.
Три ущелья: Куртатинское - Кармадонское - Даргавс
Начало 08:30.
Программа дня: Кармадон — Даргавс — Город мертвых — Башня Курта и Тага — селение Цмити — Свято-Успенский Аланский мужской монастырь.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Куртатинское ущелье — Кадаргаванский каньон — скальная крепость Дзивгис.
Продолжительность 8 часов, 120 км.
Алагирское ущелье - Цей - аул Нар. Отъезд
Начало 08:30.
Программа дня: Святилище и наскальный монумент Уастырджи — Цейское ущелье — канатная дорога к Сказскому леднику.
Пикник-ланч (вкл. в стоимость).
Аул Нар — смотровая площадка водохранилища Зарамагской ГЭС — обелиск братьям Газдановым.
Возвращение во Владикавказ к 17:00.
Трансфер в аэропорт/на вокзал к вечерним рейсам/поездам, позже 18:00.
Продолжительность 8 часов, 207 км.
Проживание
Тур предусматривает размещение по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе.
Стоимость тура за номер, руб:
|Размещение
|Категория номера
|Период действия цены
Dbl
Двухм-ое
Twin
Двухм-ое
Single
Одн-ое
Triple*
Трех-ое
DBL+СH
2вз+1реб
Breakfast
Завтрак
|Машук 2* — Россия 4* — Кадгарон Отель 3*
|стандарт
|12.12.2023-07.04.2024
|63300
|63300
|40850
|91900
|86000
|Шв. стол
|Машук 2* — Россия 4* — Гостиница Владикавказ 3*
|стандарт
|12.12.2023-07.04.2024
|66000
|66000
|45600
|94500
|90500
|Шв. стол
|Интурист 3* — Синдика 4* — Гостиница Владикавказ 3*
|комфорт
|12.12.2023-07.04.2024
|72800
|72800
|50950
|103800
|98500
|Шв. стол
|Машук 2* — Россия 4* — Отель Планета Люкс 3*
|стандарт
|12.12.2023-07.04.2024
|66000
|66000
|41700
|94500
|90500
|Шв. стол
|Интурист 3* — Синдика 4* — Отель Планета Люкс 3*
|полулюкс
|12.12.2023-07.04.2024
|71300
|71300
|50800
|102000
|96300
|Шв. стол
|Интурист 3* — Синдика 4* — DoubleTree by Hilton 4*
|стандарт
|12.12.2023-07.04.2024
|87320
|87320
|62450
|118900
|112700
|Шв. стол
Twin — двухместный номер (имеет два отдельных спальных места).
Double (DBL) — двухместный номер (одна двухспальная кровать).
Single — одноместный номер.
Triple — при трехместном варианте размещения гостиницы/турбазы по маршруту предоставляют DBL/TWN + доп. кровать или диван, или три отдельные кровати (в зависимости от возможностей гостиницы).
DBL+СH — номер на двух взрослых и ребенка, от 7 до 12 лет включительно.
Варианты проживания
Кадгарон Отель
Отель «Кадгарон» находится в центре Владикавказа.
До Музея Владикавказа - 10 минут ходьбы.
Планета Люкс 3
Отель «Планета Люкс» расположен в историческом здании в центре Владикавказа, в 5 минутах ходьбы от стадиона «Спартак» и Комсомольского парка.
Предоставляется бесплатный WiFi.
DoubleTree by Hilton 4
Отель «DoubleTree by Hilton Владикавказ» находится во Владикавказе. Этот отель располагается 1 км от центра города.
Скоротать вечер или приятно провести время перед сном в уютной атмосфере можно в лобби-баре. Также на территории отеля функционируют два ресторана. Хотите оставаться на связи? В отеле есть бесплатный Wi-Fi.
Также для гостей в отеле: массажный кабинет, сауна, солярий и хаммам. Специально к услугам гостей, не упускающих возможность заняться спортом, фитнес-центр, тренажёрный зал и йога. Среди развлечений на территории — караоке. Берите питомца с собой. В отеле возможно размещение с домашним любимцем за дополнительную плату.
Сотрудники отеля по запросу организуют гостям трансфер. Доступная среда: работает лифт. Дополнительно: прачечная, банкомат и гладильные услуги. Сотрудники отеля поддержат беседу на английском и русском.
Номер уютно обставлен и оснащён необходимым, чтобы отдохнуть после долгого и насыщенного дня. Имеются телевизор, мини-бар по запросу и халат. Перечисленные услуги есть не во всех номерах.
Владикавказ 3
Гостиница «Владикавказ» расположена в самом сердце Владикавказа с великолепным видом на реку Терек и непередаваемые красоты вершины горных хребтов. В непосредственной близости расположен парк имени Коста Хетагурова и национальный музей.
К услугам гостей 177 стильных и эргономичных номеров со всем необходимым для полноценного отдыха;телевизор, чайник, кондиционер, ванная комната с туалетными принадлежностями и полотенцами. Также, для плодотворного времяпровождения на территории есть большой бассейн, современный фитнес-центр, и салон красоты.
В гостинице работает роскошный ресторан с несколькими залами, по утрам сервируется сытный и вкусный завтрак. Также имеется лобби-бар с различными напитками и небольшими закусками. Есть несколько банкетных залов раной вместимости.
Предоставляются услуги по аренде комфортного конференц-зала оснащенного современной техникой.
Расстояние между гостиницей «Владикавказ» и аэропортом составляет 27 км, железнодорожным вокзалом - 3 км.
Машук 2
Отель "Машук" находится в самом центре Пятигорска, в 7 минутах ходьбы от площади Ленина и канатной дороги города.
В каждом номере сделан уютный ремонт, мягкая мебель. Здесь вы будете чувствовать себя достаточно комфортно.
Перекусить гости могут в столовой "Академия вкуса".
Рядом с гостиницей множество достопримечательностей города, канатная дорожка и грязевые источники. Также недалеко расположены парк "Цветник" и санаторий им. М. Ю. Лермонтова.
Интурист 3
Комфортабельный отель «Интурист» один из современных и востребованных в Пятигорске. Само сооружение расположилось у подножия знаменитой горы Машук.
Категории выполнены в светлой цветовой гамме. В каждом номере имеется телевизор, кондиционер, холодильник, удобная мебель и собственная ванная комната с индивидуальными гигиеническими принадлежностями.
В кафе на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда европейской кухни, а в лобби-баре можно попробовать разнообразные напитки и десерты.
Для проведения деловых встреч и семинаров оборудован специальной оргтехникой конференц-зал.
Отель расположен рядом с удобной транспортной развязкой и развитой инфраструктурой, а также рядом с главными достопримечательностями и памятниками архитектуры.
Россия 4
Гостиница «Россия» находится в Нальчике. Благодаря свободному подключению к беспроводной сети Wi-Fi Вы всегда сможете оставаться «на связи». Для тех кто приехал на собственном автомобиле предусмотрена частная парковка.
Всего в номерном фонде гостиницы насчитывается 142 уютных номера. Все они оформлены в современном стиле и включают в себя удобные спальные места, новую мебель, а также сплит-систему и телевизор. Ванные комнаты собственные, либо общие. Стойка регистрации работает круглосуточно, а вежливый и отзывчивый персонал всегда рад помочь и ответить на все интересующие Вас вопросы.
В стоимость большинства номеров включены аппетитные завтраки. Также испробовать блюда местной кухни можно в кафе при гостиницы. Поблизости работают различные рестораны.
Рядом с «Россией» расположено много учреждений, например: музыкальный и драматический театры, кинотеатры, торговые центры и магазины. Прогулка до парка Горького займет у вас не более 5 минут. Расстояние до ближайшего аэропорта составляет примерно 3,5 км.
Синдика 4
Комфортабельный и современный спа-отель «Синдика» - это прекрасное сочетание комфорта, услуг премиум класса и традиций гостеприимства. Комплекс находится в тихой и живописной части города, рядом с парком им. Атажукина.
Каждый номер оформлен в элегантном стиле и приятных тонах, что делает местонахождение здесь еще более комфортным. Категории оснащены удобными кроватями с ортопедическим матрасами, мебелью с отделкой из дерева, холодильником, телевизором, телефоном, а также собственной ванной комнатой с феном.
На территории работает ресторан, в котором доступно разнообразное сытное меню как по системе «шведский стол», так и заказное. Желающие смогут отправиться в близлежащие кафе и бары.
Аэропорт Нальчик в 6,5 км, а железнодорожный вокзал в 4 км. В 15 минутах езды от места проживания есть торговые центры, кинотеатры, музеи, а еще достопримечательности.
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Ответы на вопросы
Что входит
- Групповые трансферы из аэропорта Минеральных Вод и ж/д вокзала Пятигорска в отель в первый день тура по прибытии, встреча в 13:00
- Групповой трансфер в аэропорт и ж/д вокзал Владикавказа по отъезду в заключительный день тура к рейсам/поездам позже 18:00
- Размещение в отелях по программе тура в Пятигорске/Нальчике/Владикавказе
- Экскурсии по программе с профессиональными гидами и квалифицированными водителями
- Питание: завтраки в отеле + 2 обеда/пикник-ланч по маршруту экскурсий
- Входные билеты на объекты посещений по программе экскурсий, экологические сборы заповедников
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды / Пятигорска и обратно из г. Владикавказа
- Питание, не указанное в программе
- Билет на канатно-кресельный подъемник в Цейском ущелье - 400 руб
- Билет на канатную дорогу в Приэльбрусье: Азау - ст. Мир - 1 600 руб
- Экскурсии, развлечения и входные билеты на объекты, не включенные в программу тура, курортный сбор
- Индивидуальные трансферы из/в аэропорт и ж/д вокзал Минеральных Вод, а также любое индивидуальное транспортное обслуживание
- Аланский вечер - шоу-программа в этно-национальном стиле с ужином и дегустацией: взрослый - 1 950 руб. /чел. ребенок до 16 лет - 1 600 руб. /чел. детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
- Взрослый - 1 950 руб. /чел
- Ребенок до 16 лет - 1 600 руб. /чел
- Детское меню, до 8 лет - 700 руб. /чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Пожалуйста, возьмите с собой то, что вы обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Планируя посещение заповедных зон и горных ущелий лучше всего подойдут кроссовки на прочной и не скользкой подошве.
Вне зависимости от прогнозируемых погодных условий в поездку необходимо взять несколько теплых вещей, несколько пар сменной обуви, одежду от дождя; они пригодятся в случае похолодания.
Головные уборы от солнца, крем, солнцезащитные очки. Солнцезащитные очки обязательный атрибут в горах в независимости, когда Вы путешествуете зимой или летом. Одежда, закрывающая плечи и руки в дневные часы активного солнца.
При посещении святынь понадобиться соответствующая одежда. В мечеть женщинам необходимо надевать одежду, которая будет прикрывать все тело, открытыми остаются только лицо и кисти рук, штаны так же не допускаются. Мужчинам для посещения мечети достаточно надеть штаны и рубашку с рукавом.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Будет ли в моём номере кондиционер?
Наличие кондиционера в номере не гарантировано. Более подробную информацию уточняйте при бронировании.
Нужно ли будет брать с собой наличные или везде можно будет оплатить картой?
Необходимо брать наличные. Оплата картой в регионах слабо распространена. Можно снять наличные с карты в банкоматах в крупных городах.
Денежная единица – российский рубль.
На каком автомобиле проводятся экскурсии?
Экскурсии в рамках тура по территории Карачаево-Черкесии, Кавминвод, Кабардино-Балкарии, а также на экскурсии в Алагирское ущелье в Северной Осетии проводятся на туристических автобусах как большей, так и меньшей ёмкости:
- большие автобусы с количеством посадочных мест: от 24 до 52.
В групповых турах к рассадке предлагаются все имеющиеся в транспортных средствах посадочные места.
Рассадка в автобусах произвольная.
Может ли состав и численность группы меняться на протяжении тура?
Да, состав и численность группы может меняться на протяжении тура. Максимальное количество человек в группе до 40 человек.
Группу сопровождает один гид на протяжении всего тура?
Гиды могут меняться на протяжении тура, однако координатор тура всегда один.
Можно ли учесть индивидуальные особенности питания в туре?
Индивидуальные особенности питания НЕ учитываются в туре.