1 день

Прибытие. Тамбуканское озеро

Прибытие до 13:00 в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Мы встретим вас.

Переезд в город-курорт Пятигорск.

13:30 Обед в кафе города.

Во время обзорной экскурсии мы перенесемся из 21-го в 19-й век.

Посетим место, где произошла дуэль, оборвавшая жизнь великого русского писателя М. Ю. Лермонтова.

Полюбуемся старинными ваннами и уютными гротами, окажемся у таинственного озера Провал, посетим парк Цветник.

И непременно насладимся видом на Пятигорск с высоты смотровых площадок горы Машук.

16:30 Переезд на Тамбуканское озеро.

Здесь буквально все вокруг работает на ваше оздоровление.

Но есть 2 самых сильных лекаря — это минеральные воды и тамбуканская грязь.

Именно на их базе работают санатории, дополненными аппаратным оснащением.

Вы же будете жить непосредственно на минеральном источнике.

А по дороге мы посетим сокровищницу «черного золота» — Тамбуканское озеро, наше «мертвое море».

Химический состав и свойства грязи Тамбуканского озера и схожи с теми, что залегают в Мертвом море.

Использование ила в медицинских целях охватывает широкий спектр заболеваний.

И по возможности, сможете искупаться и набрать с собой уникальной тамбуканской грязи (зависит от нескольких факторов).

Переезд в п. Кишпек на термальные источники «Гедуко».

Размещение в номерах.

Ужин в кафе.

Отдых.