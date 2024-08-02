Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе

Кавказ распахнет вам свои объятия и окутает заботой, чтобы вы забыли обо всех проблемах и запустили процесс оздоровления и полной перезагрузки! В этом убежище от суеты городской жизни вы насладитесь
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чистым горным воздухом, погрузитесь в уникальные минеральные источники и позволите энергии гор наполнить вас здоровьем и внутренним спокойствием.

Термальные воды источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.

5
3 отзыва
Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Отдых в Гедуко. Оздоровление на Кавказе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Тамбуканское озеро

Прибытие до 13:00 в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.

Мы встретим вас.

Переезд в город-курорт Пятигорск.

13:30 Обед в кафе города.

Во время обзорной экскурсии мы перенесемся из 21-го в 19-й век.

Посетим место, где произошла дуэль, оборвавшая жизнь великого русского писателя М. Ю. Лермонтова.

Полюбуемся старинными ваннами и уютными гротами, окажемся у таинственного озера Провал, посетим парк Цветник.

И непременно насладимся видом на Пятигорск с высоты смотровых площадок горы Машук.

16:30 Переезд на Тамбуканское озеро.

Здесь буквально все вокруг работает на ваше оздоровление.

Но есть 2 самых сильных лекаря — это минеральные воды и тамбуканская грязь.

Именно на их базе работают санатории, дополненными аппаратным оснащением.

Вы же будете жить непосредственно на минеральном источнике.

А по дороге мы посетим сокровищницу «черного золота» Тамбуканское озеро, наше «мертвое море».

Химический состав и свойства грязи Тамбуканского озера и схожи с теми, что залегают в Мертвом море.

Использование ила в медицинских целях охватывает широкий спектр заболеваний.

И по возможности, сможете искупаться и набрать с собой уникальной тамбуканской грязи (зависит от нескольких факторов).

Переезд в п. Кишпек на термальные источники «Гедуко».

Размещение в номерах.

Ужин в кафе.

Отдых.

Прибытие. Тамбуканское озероПрибытие. Тамбуканское озероПрибытие. Тамбуканское озероПрибытие. Тамбуканское озеро
2 день

Термальные источники «Гедуко»

С этого дня у вас полная свобода действий — отдыхайте и наслаждайтесь!

Завтрак все дни включён в стоимость.

На территории комплекса находится кафе, где вы сможете на вкус ощутить национальный колорит.

Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».

Термальные источники «Гедуко» — это целый комплекс для семейного отдыха.

Водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха.

Термальные воды источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.

Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.

На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном.

В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.

Еще в эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.

Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.

Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»
3 день

Термальные источники «Гедуко»

Завтрак.

Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».

В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.

В эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.

Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.

Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»
4 день

Термальные источники «Гедуко»

Завтрак.

Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».

В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.

В эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.

Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.

Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»
5 день

Термальные источники «Гедуко»

Завтрак.

Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».

В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.

В эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.

Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.

Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»
6 день

Термальные источники «Гедуко»

Завтрак.

Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».

В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.

В эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.

Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.

Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»Термальные источники «Гедуко»
7 день

Отъезд

Завтрак.

Освобождение номеров.

9:00 Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.

Проживание

В туре предусмотрено размещение в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
2-местное размещение стандарт39 800
1-местное размещение стандарт46 900

Варианты проживания

Гостиный дом «Гедуко»

6 ночей

«Гедуко» расположился в Баксанском районе, в 27 км от города Нальчик. До продуктового магазина «Дана» 2,5 км.

Близкое расположение к натуральным термальным источникам позволяет оказывать различные виды оздоровительных мероприятий для опорно-двигательного аппарата. Здесь лечат заболевания нервной и сердечной систем, гинекологические и кожные болезни.

Из досуговых мест поблизости: Дом культуры находится на расстоянии чуть более 2 км. Бар «Bunker» в 7,5 км. Протяженность пути до аэропорта Нальчик - 17,5 км, до ж/д вокзала Нальчик - 19,7 км.

Двухместный номер «Стандарт»

Площадь до 20 кв. м. Количество номеров данной категории — 13
Вариант размещения:
— 1 взрослый
— 1 взрослый и 1 ребенок
— 2 взрослых

Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»Гостиный дом «Гедуко»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в номерах выбранной комфортности со всеми удобствами
  • Купание в термальных бассейнах на территории ОК «Гедуко»
  • Бесплатный Wi-Fi
  • Питание: 6 завтраков, 1 обед, 1 ужин
  • Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по Пятигорскупосещение озера Тамбукан
  • Обзорная экскурсия по Пятигорску
  • Посещение озера Тамбукан
  • Транспортное обслуживание: по программе в 1-й день, трансфер в последний день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
  • Дополнительные экскурсии: Нальчик + замок "Шато Эркен" - 2 500 руб. /чел. (без учета ужина. Стоимость действительна при группе от 10 человек) ужин с выступлением артистов Государственного академического ансамбля танца "Кабардинка" - 2 200 руб. /чел. (заказывается вместе с экскурсией в Нальчик) "Верхняя Балкария и Голубое озеро" - 2 500 руб. /чел. (стоимость действительна при группе от 10 человек) "Величие Приэльбрусья" - стоимость уточняется
  • Нальчик + замок «Шато Эркен» - 2 500 руб. /чел. (без учета ужина. Стоимость действительна при группе от 10 человек)
  • Ужин с выступлением артистов Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» - 2 200 руб. /чел. (заказывается вместе с экскурсией в Нальчик)
  • «Верхняя Балкария и Голубое озеро» - 2 500 руб. /чел. (стоимость действительна при группе от 10 человек)
  • «Величие Приэльбрусья» - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Ставропольский край, Минеральные Воды
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

Нет, страховка не входит в стоимость.

Возможны ли изменения в программе тура?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.

Какие дополнительные экскурсии есть в туре?

Дополнительные экскурсии:

  • Самая колоритная экскурсия: Нальчик + замок «Шато Эркен».

Выезд в 14:00, до этого вы сможете принять ванны и пообедать.

По дороге в Нальчик мы свернем с основной дороги и окажемся в месте необычайной красоты. Замок «Шато Эркен» привлекает особое внимание гостей и стало неотъемлемой частью облика Кабардино-Балкарской республики и символом нового виноделия Кавказа. Этот замок, уникальный в своем роде, возвышается на водной поверхности и окружен искусственным озером. Величественные леса окружают его, а из окон открывается вид на виноградники. Замок гармонично вписан в природный ландшафт, прекрасно сочетая в себе простоту романской архитектуры и лаконичность в отделке. Эта архитектурная жемчужина стала неотъемлемой частью окружающего пейзажа. Нальчик — столица Кабардино-Балкарской Республики, уютно раскинулся на берегу реки Нальчик у подножия Главного Кавказского хребта. Этот город является одним из важнейших административных, культурных и экономических центров Северо-Кавказского региона России. В ходе обзорной экскурсии вы посетите: Кабардинскую улицу, Арбат, арку «Навеки с Россией», церковь Святого Симеона и кондитерский магазин. И в завершении знакомства с Нальчиком, Вы окажетесь на смотровой площадке., откуда город, как на ладони. Вас ждут не только восхитительные виды на город, но и потрясающий ужин с программой в легендарном ресторане «Сосруко». Именно здесь вы проникнетесь настоящим колоритом Кавказа!

Ужин с вкуснейшими блюдами, живой музыкой и выступлением артистов Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка».

Меню ужина включает: фруктовое ассорти,сырное ассорти, овощное ассорти, лаваш по-арабски, хлеб, горячие блюда; шурпа, хычины, шашлык ассорти, десерт штрудель с мороженым. А также, местная вода сладкая\ газ\ негаз.

Стоимость ужина — 2200 руб. /чел. (заказывается вместе с экскурсией)

Стоимость экскурсии — 2500 руб. /чел. (без учета ужина. Действительна при группе от 10 человек).

  • Самая головокружительная экскурсия «Верхняя Балкария и Голубое озеро» (Верхняя Балкария — Черекская теснина — Башни Абаевых — Нижнее Голубое озеро)

Когда вы окажетесь в Кабардино-Балкарии, не упустите возможность посетить удивительное село Верхняя Балкария. Этот настоящая жемчужина Северного Кавказа поражает своим горным великолепием, где каждый участок земли наполнен чистотой и первозданностью. Черекское ущелье представляет собой одну из наиболее захватывающих природных жемчужин Кабардино-Балкарии. Змеевидная дорога проходит вдоль самого края этой теснины, где высота скал достигает полукилометра от узкого дна. Ущелье поражает своими внушительными размерами и невероятной красотой, предоставляя возможность испытать настоящий адреналин. Единственный звук, нарушающий окружающую тишину, — шум горной реки Черек Балкарский, медленно текущей в самом сердце ущелья. Голубое озеро (Церик-Кёль) — уникальное явление природы, одно из самых глубоких карстовых озер в мире, расположенное в живописном Черекском ущелье. Это второй по глубине карстовый источник в мире, выделяющийся своими отвесными стенами. Круглый год температура воды составляет +9 градусов. Существует вероятность, что на глубине 2558 метров не дно, а изгиб, делая Голубое озеро самым глубоким источником в мире.

Стоимость экскурсии — 2 500 руб. /чел. (действительна при группе от 10 человек).

  • Самая легендарная экскурсия «Величие Приэльбрусья».

Выезд из Гедуко в 8:00.

Приэльбрусье является национальным парком и знаменитой курортной местностью в горах Кабардино-Балкарии, включающей в себя самую высокую вершину России – Эльбрус. На территории Приэльбрусья находятся истоки трех крупных ледниковых рек - Баксан, Малка и Кубань. Эльбрус является действующим, хотя и спящим вулканом. Это единственный в мире вулкан, который имеет две практически равнозначные по высоте вершины: Западную (высотой 5642 метра) и Восточную (5621 метр). Наш маршрут будет пролегать вдоль Баксанского ущелья (самое большое, живописное и знаменитое ущелье Центрального Кавказа), несколько раз пересекая реку Баксан, и приведет нас к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол самом высокогорном селении в Приэльбрусье (2100 м). А с Поляны Азау основное место спортивной тусовки и отдыха (2300 м) начнется наш подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две вагончик. Третья кресельная от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над у. м. до лагеря акклиматизации альпинистов. С верхней станции канатной дороги открывается чарующий вид на горы Главного Кавказского хребта. За перевалами виднеются даже некоторые горные вершины Грузии, в том числе хорошо известная альпинистам гора Ушба.

В программу экскурсии входит и посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус. Эта гора является лучшей панорамной площадкой с видом на Эльбрус. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Прекрасное место для фотосессии! Мы непременно посетим Поляну Нарзанов, где вы увидите мощные нарзанные источники с обильно выделяющимся из под земли углекислым газом. Здесь же можно полюбоваться настоящей нарзанной речкой, дно которой имеет необычный красно-оранжевый цвет.

Стоимость уточняется.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.
И
9 июл 2024
Организован тур хорошо.

Тур входит в следующие категории Пятигорска

Можно с детьмиВсе туры7-дневные туры

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