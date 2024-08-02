Программа тура по дням
Прибытие. Тамбуканское озеро
Прибытие до 13:00 в аэропорт или на ж/д вокзал г. Минеральные Воды.
Мы встретим вас.
Переезд в город-курорт Пятигорск.
13:30 Обед в кафе города.
Во время обзорной экскурсии мы перенесемся из 21-го в 19-й век.
Посетим место, где произошла дуэль, оборвавшая жизнь великого русского писателя М. Ю. Лермонтова.
Полюбуемся старинными ваннами и уютными гротами, окажемся у таинственного озера Провал, посетим парк Цветник.
И непременно насладимся видом на Пятигорск с высоты смотровых площадок горы Машук.
16:30 Переезд на Тамбуканское озеро.
Здесь буквально все вокруг работает на ваше оздоровление.
Но есть 2 самых сильных лекаря — это минеральные воды и тамбуканская грязь.
Именно на их базе работают санатории, дополненными аппаратным оснащением.
Вы же будете жить непосредственно на минеральном источнике.
А по дороге мы посетим сокровищницу «черного золота» — Тамбуканское озеро, наше «мертвое море».
Химический состав и свойства грязи Тамбуканского озера и схожи с теми, что залегают в Мертвом море.
Использование ила в медицинских целях охватывает широкий спектр заболеваний.
И по возможности, сможете искупаться и набрать с собой уникальной тамбуканской грязи (зависит от нескольких факторов).
Переезд в п. Кишпек на термальные источники «Гедуко».
Размещение в номерах.
Ужин в кафе.
Отдых.
Термальные источники «Гедуко»
С этого дня у вас полная свобода действий — отдыхайте и наслаждайтесь!
Завтрак все дни включён в стоимость.
На территории комплекса находится кафе, где вы сможете на вкус ощутить национальный колорит.
Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».
Термальные источники «Гедуко» — это целый комплекс для семейного отдыха.
Водные аттракционы, спортивные площадки, а также места для отдыха.
Термальные воды источника обладают противовоспалительными и обезболивающими свойствами, усиливающими кровоснабжение органов и тканей.
Подобного вида воды рекомендованы для наружного применения при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, заболеваний нервной системы, гинекологические и кожные заболевания, заболевания сосудов.
На территории расположены отдельные дворики с бассейном и мангалом, небольшие отдельные кабинки с бассейном.
В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.
Еще в эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.
Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.
Термальные источники «Гедуко»
Завтрак.
Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».
В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.
В эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.
Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.
Термальные источники «Гедуко»
Завтрак.
Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».
В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.
В эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.
Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.
Термальные источники «Гедуко»
Завтрак.
Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».
В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.
В эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.
Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.
Термальные источники «Гедуко»
Завтрак.
Отдых на территории спортивно-оздоровительного комплекса «Гедуко».
В вашем распоряжении целый комплекс термальных бассейнов.
В эти дни у вас будет возможность познакомиться с регионом во время увлекательных экскурсии, которые будут организованы только для нашей группы.
Предложенные экскурсии оплачиваются на месте.
Отъезд
Завтрак.
Освобождение номеров.
9:00 Трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал.
Проживание
В туре предусмотрено размещение в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Стоимость
|2-местное размещение стандарт
|39 800
|1-местное размещение стандарт
|46 900
Варианты проживания
Гостиный дом «Гедуко»
«Гедуко» расположился в Баксанском районе, в 27 км от города Нальчик. До продуктового магазина «Дана» 2,5 км.
Близкое расположение к натуральным термальным источникам позволяет оказывать различные виды оздоровительных мероприятий для опорно-двигательного аппарата. Здесь лечат заболевания нервной и сердечной систем, гинекологические и кожные болезни.
Из досуговых мест поблизости: Дом культуры находится на расстоянии чуть более 2 км. Бар «Bunker» в 7,5 км. Протяженность пути до аэропорта Нальчик - 17,5 км, до ж/д вокзала Нальчик - 19,7 км.
Двухместный номер «Стандарт»
Площадь до 20 кв. м. Количество номеров данной категории — 13
Вариант размещения:
— 1 взрослый
— 1 взрослый и 1 ребенок
— 2 взрослых
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в номерах выбранной комфортности со всеми удобствами
- Купание в термальных бассейнах на территории ОК «Гедуко»
- Бесплатный Wi-Fi
- Питание: 6 завтраков, 1 обед, 1 ужин
- Экскурсии по программе: обзорная экскурсия по Пятигорскупосещение озера Тамбукан
- Обзорная экскурсия по Пятигорску
- Посещение озера Тамбукан
- Транспортное обслуживание: по программе в 1-й день, трансфер в последний день
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Минеральные Воды и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
- Дополнительные экскурсии: Нальчик + замок "Шато Эркен" - 2 500 руб. /чел. (без учета ужина. Стоимость действительна при группе от 10 человек) ужин с выступлением артистов Государственного академического ансамбля танца "Кабардинка" - 2 200 руб. /чел. (заказывается вместе с экскурсией в Нальчик) "Верхняя Балкария и Голубое озеро" - 2 500 руб. /чел. (стоимость действительна при группе от 10 человек) "Величие Приэльбрусья" - стоимость уточняется
- Нальчик + замок «Шато Эркен» - 2 500 руб. /чел. (без учета ужина. Стоимость действительна при группе от 10 человек)
- Ужин с выступлением артистов Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка» - 2 200 руб. /чел. (заказывается вместе с экскурсией в Нальчик)
- «Верхняя Балкария и Голубое озеро» - 2 500 руб. /чел. (стоимость действительна при группе от 10 человек)
- «Величие Приэльбрусья» - стоимость уточняется
Место начала и завершения?
Авиа- и ж/д билеты входят в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
Нет, страховка не входит в стоимость.
Возможны ли изменения в программе тура?
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу по объективным причинам, не меняя объема и качества предоставляемых услуг.
Какие дополнительные экскурсии есть в туре?
Дополнительные экскурсии:
- Самая колоритная экскурсия: Нальчик + замок «Шато Эркен».
Выезд в 14:00, до этого вы сможете принять ванны и пообедать.
По дороге в Нальчик мы свернем с основной дороги и окажемся в месте необычайной красоты. Замок «Шато Эркен» привлекает особое внимание гостей и стало неотъемлемой частью облика Кабардино-Балкарской республики и символом нового виноделия Кавказа. Этот замок, уникальный в своем роде, возвышается на водной поверхности и окружен искусственным озером. Величественные леса окружают его, а из окон открывается вид на виноградники. Замок гармонично вписан в природный ландшафт, прекрасно сочетая в себе простоту романской архитектуры и лаконичность в отделке. Эта архитектурная жемчужина стала неотъемлемой частью окружающего пейзажа. Нальчик — столица Кабардино-Балкарской Республики, уютно раскинулся на берегу реки Нальчик у подножия Главного Кавказского хребта. Этот город является одним из важнейших административных, культурных и экономических центров Северо-Кавказского региона России. В ходе обзорной экскурсии вы посетите: Кабардинскую улицу, Арбат, арку «Навеки с Россией», церковь Святого Симеона и кондитерский магазин. И в завершении знакомства с Нальчиком, Вы окажетесь на смотровой площадке., откуда город, как на ладони. Вас ждут не только восхитительные виды на город, но и потрясающий ужин с программой в легендарном ресторане «Сосруко». Именно здесь вы проникнетесь настоящим колоритом Кавказа!
Ужин с вкуснейшими блюдами, живой музыкой и выступлением артистов Государственного академического ансамбля танца «Кабардинка».
Меню ужина включает: фруктовое ассорти,сырное ассорти, овощное ассорти, лаваш по-арабски, хлеб, горячие блюда; шурпа, хычины, шашлык ассорти, десерт штрудель с мороженым. А также, местная вода сладкая\ газ\ негаз.
Стоимость ужина — 2200 руб. /чел. (заказывается вместе с экскурсией)
Стоимость экскурсии — 2500 руб. /чел. (без учета ужина. Действительна при группе от 10 человек).
- Самая головокружительная экскурсия «Верхняя Балкария и Голубое озеро» (Верхняя Балкария — Черекская теснина — Башни Абаевых — Нижнее Голубое озеро)
Когда вы окажетесь в Кабардино-Балкарии, не упустите возможность посетить удивительное село — Верхняя Балкария. Этот настоящая жемчужина Северного Кавказа поражает своим горным великолепием, где каждый участок земли наполнен чистотой и первозданностью. Черекское ущелье представляет собой одну из наиболее захватывающих природных жемчужин Кабардино-Балкарии. Змеевидная дорога проходит вдоль самого края этой теснины, где высота скал достигает полукилометра от узкого дна. Ущелье поражает своими внушительными размерами и невероятной красотой, предоставляя возможность испытать настоящий адреналин. Единственный звук, нарушающий окружающую тишину, — шум горной реки Черек Балкарский, медленно текущей в самом сердце ущелья. Голубое озеро (Церик-Кёль) — уникальное явление природы, одно из самых глубоких карстовых озер в мире, расположенное в живописном Черекском ущелье. Это второй по глубине карстовый источник в мире, выделяющийся своими отвесными стенами. Круглый год температура воды составляет +9 градусов. Существует вероятность, что на глубине 2558 метров не дно, а изгиб, делая Голубое озеро самым глубоким источником в мире.
Стоимость экскурсии — 2 500 руб. /чел. (действительна при группе от 10 человек).
- Самая легендарная экскурсия «Величие Приэльбрусья».
Выезд из Гедуко в 8:00.
Приэльбрусье является национальным парком и знаменитой курортной местностью в горах Кабардино-Балкарии, включающей в себя самую высокую вершину России – Эльбрус. На территории Приэльбрусья находятся истоки трех крупных ледниковых рек - Баксан, Малка и Кубань. Эльбрус является действующим, хотя и спящим вулканом. Это единственный в мире вулкан, который имеет две практически равнозначные по высоте вершины: Западную (высотой 5642 метра) и Восточную (5621 метр). Наш маршрут будет пролегать вдоль Баксанского ущелья (самое большое, живописное и знаменитое ущелье Центрального Кавказа), несколько раз пересекая реку Баксан, и приведет нас к подножию Эльбруса. Автобусный маршрут заканчивается у селения Терскол — самом высокогорном селении в Приэльбрусье (2100 м). А с Поляны Азау — основное место спортивной тусовки и отдыха (2300 м) начнется наш подъем на Эльбрус. Три канатных дороги, первые две — вагончик. Третья — кресельная — от станции Мир (3500м.) идет до высоты 3900 м. над у. м. до лагеря акклиматизации альпинистов. С верхней станции канатной дороги открывается чарующий вид на горы Главного Кавказского хребта. За перевалами виднеются даже некоторые горные вершины Грузии, в том числе хорошо известная альпинистам гора Ушба.
В программу экскурсии входит и посещение горы Чегет. С горы Чегет (4200 м.) открывается прекрасный вид на Эльбрус. Эта гора является лучшей панорамной площадкой с видом на Эльбрус. Две кресельных канатных дороги идут до высоты 3100 м. Прекрасное место для фотосессии! Мы непременно посетим Поляну Нарзанов, где вы увидите мощные нарзанные источники с обильно выделяющимся из под земли углекислым газом. Здесь же можно полюбоваться настоящей нарзанной речкой, дно которой имеет необычный красно-оранжевый цвет.
Стоимость уточняется.