Под горой Змейка находится единственное в России хозяйство, где разводят чистокровных арабских лошадей. Это Терский конный завод. Сегодня в мире существует свыше 250 пород лошадей, но только 3 из них считаются чистокровными: чистокровная верховая, больше известная как английская верховая, ахалтекинская и, конечно же, арабская.

Терский конный завод был основан в 1889 году графом С. А. Строгановым, который привез в Россию с Аравийского полуострова 13 потомков древнейших бедуинских лошадей. Место для конезавода было выбрано очень удачно – на живописном юге Ставропольского края, по соседству с Кавказскими Минеральными Водами, в районе, имеющем особый микроклимат, очень благоприятный для этой породы лошадей.

Арабская порода лошадей является одной из древнейших на земле. Она была выведена на территории Аравийского полуострова. Долгое время арабские лошади были самым ценным богатством местных кочевников. Они были запрещены к продаже в другие земли, в том числе и в Европу, под страхом смертной казни. Скрещивания арабских лошадей также были под запретом, поэтому эта порода на протяжении долгих веков развивается в чистоте.

Первые арабские лошади в Европе появились во времена крестовых походов, а в России – при царе Иване Грозном. Путём скрещевания этих лошадей были улучшены многие породы российских лошадей. А выдающийся арабский жеребец Сметанка в XVIII веке стал основателем сразу двух пород: орловской рысистой и русской верховой.

В наши дни на Терском конном заводе успешно разводят арабских лошадей. Их отличает восточная породность, красота экстерьера, легкость, темперамент, изящество, необычайная музыкальность. Арабские скакуны не пробегают, а словно пролетают по манежу, не касаясь земли. Когда-то побывавшая на Терском конном заводе знаменитая балерина Галина Уланова сказала: “… легкости и изяществу арабской лошади может позавидовать любая балерина мира! ”.

Во время экскурсии вы узнаете историю конного завода, много интересного о разведении этой породы, о многочисленных наградах питомцев Терского конного завода на международных выставках и соревнованиях. Кроме того, вы сможете сфотографироваться с арабским чистокровным скакуном!

Детям до 2-х лет посещение Терконзавода бесплатное.