О Ольга Пятигорск: дома и судьбы Всё было прекрасно! Благодарю 🌺

Я Яна Рассвет на горе Бештау Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!

Е Елизавета Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!

Д Дарья Сердце города: тайны Пятигорского некрополя Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!

С Светлана Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!

Е Елена Пятигорск: дома и судьбы читать дальше локации,увидели много красивых особняков и узнали интересные факты из жизни их владельцев,получили ответы на все вопросы. Очень повезло с погодой,но и конечно, с гидом,без которой это была бы просто прогулка рядом с красивыми домиками и клумбами парка Цветник. Большое спасибо Ирине,человеку,который не только легко и грамотно доносит информацию,но и безмерно любит свой город! Рекомендую! Были в Пятигорске 30 мая. Замечательная экскурсия! Гид Ирина подробно и доступным языком, поведала нам историю Пятигорска. Посетили все основные

И Ирина Пятигорск: дома и судьбы читать дальше безупречной речью и обширным словарным запасом Ирины, благодаря чему 4 часа пролетели незаметно! Узнали про каждый дом, улочку, про разных исторических личностей из плана экскурсии, который оказался насыщеннее указанного на сайте. Также хочется отметить доброжелательность, чуткость и открытость экскурсовода, которые расположили к ней - создалось ощущение дружелюбной и познавательной беседы. Было приятно по пути зайти в рекомендованную Ириной кофейню. Хотелось бы почаще встречать таких же многогранных экскурсоводов, как Ирина, и в других городах! Выражаем огромную благодарность Ирине за чудесно проведенный день! Преинтереснейшая экскурсия позволила с новой стороны взглянуть на Пятигорск! Восхищены историческими познаниями,

О Оксана Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!

В Вероника Полет на параплане с инструктором Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.