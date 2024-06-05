Необычные экскурсии по Пятигорску

Найдено 95 экскурсий в категории «Необычные» в Пятигорске, цены от 900 ₽, скидки до 50%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
50%
Мини-группа
2 часа
127 отзывов
Популярное предложение
Легенды и загадки Пятигорья: увлекательное путешествие для всей семьи
Вас ждет не просто прогулка по Пятигорску, а настоящее приключение среди легенд и тайн, которые оживут перед вами
Начало: У озера Провал, возле памятника Остапу Бендеру
Сегодня в 14:30
Завтра в 14:00
40002 000 за человека
Пятигорск: дома и судьбы
🚶 Пешая
Мини-группа
4 часа
122 отзыва
Популярное предложение
Пятигорск: путешествие по домам и судьбам знаменитостей
Присоединяйтесь к увлекательному путешествию по Пятигорску, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У парка Цветник
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 500 за человека
Лермонтов и Пятигорск: роман длиною в жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
79 отзывов
Лермонтов и Пятигорск: уникальное путешествие по страницам истории
Погрузитесь в мир Лермонтова, посетив места, вдохновившие его на создание великих произведений, и узнайте тайны его жизни в Пятигорске
Начало: В Лермонтовском сквере
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
5 340 за всё до 6 чел.
На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
🚶 Пешая
Аудиогид
1.5 часа
11 отзывов
На променаде. Пятигорск: аудиоспектакль-променад
Наденьте наушники и погрузитесь в аудиоспектакль по Пятигорску. Узнайте о дуэли Лермонтова, посетите знаковые места и почувствуйте атмосферу города
Начало: Начало экскурсии у памятника Лермонтову на террито...
Сегодня в 17:30
Завтра в 17:30
900 за человека
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
56 отзывов
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
128 отзывов
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Полет на параплане с инструктором
🪂 На параплане
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
101 отзыв
Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
Понять уникальность старинного кладбища и услышать интересные сюжеты о людях и памятниках
Начало: У входа в Пятигорский некрополь
10 июня в 09:30
11 июня в 09:00
4 800 за всё до 4 чел.
Пятигорск глазами Лермонтова
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
80 отзывов
Пятигорск глазами Лермонтова
Проникнуться старинной атмосферой города, посетив знаковые места в жизни и творчестве писателя
Начало: У входа к озеру Провал
Сегодня в 09:30
11 июня в 09:00
4 670 за всё до 7 чел.
Космические пейзажи плато Канжол
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Плато Канжол и его космические пейзажи: незабываемое приключение
Насладитесь незабываемыми видами плато Канжол и близкого Эльбруса на индивидуальной экскурсии по Пятигорску
Начало: Любой город Кавминвод
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1850016 650 за всё до 4 чел.
Северная Осетия и Кармадонское ущелье на внедорожниках
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Северная Осетия и Кармадонское ущелье: Путешествие на внедорожниках
Погрузитесь в историю и красоту Северной Осетии. Откройте для себя Кармадонское ущелье, Даргавский некрополь и уникальные высокогорные качели
Начало: От вашего места проживания
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
19 500 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
🪂 На параплане
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Полёт на параплане и поэзия Чегемского ущелья
Полюбоваться горами со всех сторон, узнать тайны Эльтюбю, отдохнуть от суеты - поездка из Пятигорска
Начало: Пятигорск
Сегодня в 17:30
Завтра в 08:30
от 17 000 за всё до 4 чел.
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
4 отзыва
Полёт на параплане в горах Чегема (из Пятигорска)
Подняться к вершинам Северного Кавказа и посетить Чегемкие водопады
Начало: Остановка дуэль Лермонтова на проспекте Калинина
Расписание: ежедневно в 07:00
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
8 900 за человека
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Курортные истории Пятигорска
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная экскурсия: Курортные истории Пятигорска
Погрузитесь в уникальную атмосферу курортного Пятигорска, исследуя его исторические районы и живописные уголки
Начало: У горы Машук в Пятигорске
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
85007 650 за всё до 4 чел.
Пятигорск: история в домах
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
1 отзыв
Пятигорск: история в домах
Погрузиться в архитектурные детали и невыдуманные рассказы о прошлом
Начало: По вашему адресу проживания
17 июня в 08:00
19 июня в 08:00
8 100 за всё до 4 чел.
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Индивидуальная
1.5 часа
8 отзывов
Казачье подворье «Жар-птица»: традиционная кухня по рецептам 17 века
Узнать, как жили казаки, поучаствовать в весёлых играх и отведать национальные блюда на чаепитии
Начало: В подворье «Жар-птица»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 5 000 за всё до 20 чел.
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Насыщенное путешествие на Домбай в индивидуальном формате
Перевал Гум-Баши, реки и озёра, подъём на Мусса-Ачитару
Начало: Из Пятигорска или любого города КМВ
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
23 000 за всё до 4 чел.
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
1 отзыв
В гости к сусликам Джилы-Су из Пятигорска
К источникам, водопаду, пейзажам… и крупнейшей колонии самых высокогорных сусликов, эльбрусских
17 июня в 08:00
18 июня в 08:00
17 000 за всё до 4 чел.
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
12 часов
29 отзывов
Горная Ингушетия - поездка в мини-группе из Пятигорска
К незабываемым пейзажам, башенным комплексам, покинутым аулам и храмам древней ингушской земли
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
За 3 часа вернуться к себе и насладиться единением с природой
Начало: Ж/д станция Лермонтовская
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 550 за человека
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
8 отзывов
Долина волков, Дом великана и Медовые водопады
Отправиться в сказочную поездку по Карачаево-Черкессии, стать ближе к природе и вернуться в детство
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000 за всё до 4 чел.
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
«Здесь время замедляет бег…». Три ущелья Кабардино-Балкарии из Пятигорска
Тызыльское, Баксанское и Чегемское ущелья - открыть пейзажи и историю «сада горных вершин»
Начало: По договоренности
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
1650014 850 за всё до 4 чел.
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
484 отзыва
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
скидка
12%
Групповая
12 часов
245 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
331 отзыв
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Грозный - Шали - Аргун
🚌 На автобусе
Групповая
16 часов
371 отзыв
Грозный - Шали - Аргун
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: СР, СБ, ВС в 6:00
Завтра в 06:00
12 июня в 06:00
3 500 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
На Джилы-Cу в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
207 отзывов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
14 часов
42 отзыва
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
47 отзывов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500 за человека
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
186 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
4 в 1: Пятигорск, Железноводск, Кисловодск, Ессентуки
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
311 отзывов
Групповая экскурсия по курортам Кавказа: Пятигорск и соседи
Откройте для себя четыре жемчужины Кавказских Минеральных Вод в одной поездке. История, культура и лечебные воды ждут вас
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Четверг, Воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
229 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
164 отзыва
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
4 часа
5 отзывов
Фотоэкскурсия-восхождение на лакколиты Острая, Кабанка, Медовая
Покорить кавказские горы и взглянуть на города КМВ с высоты птичьего полета
Начало: В районе Белая Ромашка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
70005 950 за всё до 3 чел.
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
🚶 Пешая
Квест
3 часа
3 отзыва
По следам «Героя нашего времени»: экскурсия-квест в Пятигорске
Пройти по лермонтовским местам и разгадать скрытые в романе тайны с профессиональным гидом
Начало: у памятника Лермонтову
24 июня в 09:00
22 июля в 09:00
7 000 за всё до 4 чел.
Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
235 отзывов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Грозный - Аргун-Шали
🚌 На автобусе
Групповая
17 часов
78 отзывов
Групповая экскурсия в Грозный, Аргун и Шали из Пятигорска
Начало: Пятигорск, пр-т Кирова, 23
Расписание: См. календарь
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 500 за человека
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
🚌 На автобусе
Групповая
10 часов
2 отзыва
Нальчик, термальные источники и замок Шато Эркен
Начало: Парк Цветник, Кирова просп., 23, Пятигорск
Расписание: Пятница в 9:00
14 июня в 09:00
21 июня в 09:00
2 200 за человека
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
🚌 На автобусе
Групповая
9 часов
40 отзывов
Четыре города Кавказских Минеральных Вод
Начало: Кирова просп., 23, Пятигорск, Парк Цветник
Расписание: Четверг, Воскресенье
Завтра в 09:00
13 июня в 09:00
2 300 за человека
Астрономическое путешествие в Архыз
🚗 На машине
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Астрономическое путешествие в Архыз
Поездка в лучшее место для наблюдения за звёздами
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
18 000 за всё до 4 чел.
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Всё было прекрасно! Благодарю 🌺
  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
  • Е
    Елизавета
    5 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Большое спасибо за экскурсию! Она получилась индивидуальная и очень комфортная) Всем рекомендую, классно построен маршрут, что вы все время идете с горы, есть остановки, мне очень понравилось) большое спасибо!
  • Д
    Дарья
    4 июня 2024
    Сердце города: тайны Пятигорского некрополя
    Замечательный гид Александр, очень увлекательный рассказчик, время пролетело незаметно, настолько было интересно. От души рекомендую, эта экскурсия останется в памяти надолго, были приятно удивлены эрудированным гидом и его знаниям. Нескучно и познавательно! Спасибо!!!
  • С
    Светлана
    2 июня 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Огромное спасибо Анне за экскурсию по Пятигорску! Маршрут продуман! Два часа пролетели незаметно! Легко, непринужденно, содержательно! Мы услышали рассказ и об истории Пятигорска, и забавные трогательные легенды! Анна -прекрасный рассказчик, поданная информация проникнута любовью к Пятигорску!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Были в Пятигорске 30 мая. Замечательная экскурсия! Гид Ирина подробно и доступным языком, поведала нам историю Пятигорска. Посетили все основные
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    локации,увидели много красивых особняков и узнали интересные факты из жизни их владельцев,получили ответы на все вопросы. Очень повезло с погодой,но и конечно, с гидом,без которой это была бы просто прогулка рядом с красивыми домиками и клумбами парка Цветник. Большое спасибо Ирине,человеку,который не только легко и грамотно доносит информацию,но и безмерно любит свой город! Рекомендую!

  • И
    Ирина
    31 мая 2024
    Пятигорск: дома и судьбы
    Выражаем огромную благодарность Ирине за чудесно проведенный день! Преинтереснейшая экскурсия позволила с новой стороны взглянуть на Пятигорск! Восхищены историческими познаниями,
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    безупречной речью и обширным словарным запасом Ирины, благодаря чему 4 часа пролетели незаметно! Узнали про каждый дом, улочку, про разных исторических личностей из плана экскурсии, который оказался насыщеннее указанного на сайте. Также хочется отметить доброжелательность, чуткость и открытость экскурсовода, которые расположили к ней - создалось ощущение дружелюбной и познавательной беседы. Было приятно по пути зайти в рекомендованную Ириной кофейню. Хотелось бы почаще встречать таких же многогранных экскурсоводов, как Ирина, и в других городах!

  • О
    Оксана
    31 мая 2024
    Легенды и загадки Пятигорья в мини-группе
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
    Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!Отличная экскурсия! Город просто прекрасен!
  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Пятигорск: история в домах
    Большое спасибо за прекрасную экскурсию Кириллу. Искала небанальную экскурсию именно с архитектурным уклоном. Экскурсия очень интересная и познавательная. Все организовано на высшем уровне!

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Необычные»

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