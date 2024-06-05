1 чел.
По популярности
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800₽ за всё до 6 чел.
Фотопрогулка
5 часов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 3 998₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа
Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ
Начало: На ж/д станции Лермонтовская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 330₽ за человека
Групповая
5 часов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Рассвет на горе Бештау
Начало: Мы забираем вас из дома в Пятигорске
Расписание: Каждый день за 2 часа до рассвета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
9 часов
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Отправиться в поход по единственному естественному лесу Кавминвод и покорить горы-лакколиты
Начало: На выходе с железнодорожной станции «Лермонтовская...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 2 900₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
За 3 часа вернуться к себе и насладиться единением с природой
Начало: Ж/д станция Лермонтовская
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 550₽ за человека
Групповая
12 часов
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
скидка
12%
Групповая
12 часов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784₽ за человека
Групповая
12 часов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700₽ за человека
Групповая
14 часов
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700₽ за человека
Мини-группа
11 часов
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700₽ за человека
Мини-группа
6 часов
Полёт на параплане над горами
Полетать с орлами, увидеть с высоты Эльбрус и Кавказский хребет: едем на парадром Юца в мини-группе
Начало: По согласованию в центральной части Пятигорска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Мини-группа
14 часов
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000₽ за человека
Групповая
12 часов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500₽ за человека
Фотопрогулка
4 часа
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
13 часов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000₽ за человека
Мини-группа
10 часов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
от 3 340₽ за всё до 8 чел.
Групповая
12 часов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700₽ за человека
Групповая
11 часов
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700₽ за человека
Групповая
10 часов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
18%
Групповая
10 часов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
10 часов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
В поход на Шелудивую гору: пикник с видом на кавказские вершины
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:00
от 4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
8 часов
Эксклюзивный джип-тур на плато Бермамыт
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: Пятигорск
Расписание: Каждый день в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 800₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
12 часов
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
10 часов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Величественный Эльбрус
Начало: Забираем с адресов в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЯЯна5 июня 2024Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
- ООльга3 июня 2024Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰 пили свежесваренный кофе в
- ООксана3 июня 2024Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!
- ВВероника31 мая 2024Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
- ЕЕкатерина29 мая 2024Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
- ООльга29 мая 2024Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
- ВВалентина29 мая 2024Спасибо большое Николаю, нашему гиду-проводнику на вершину горы Бештау! Это было интересное приключение. Теперь у нас есть очень крутые фотографии и море эмоций надолго!
- ООлеся29 мая 2024Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
- ИИрина29 мая 202429 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
- РРоман29 мая 2024На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Активный отдых»
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