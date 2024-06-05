Активный отдых в Пятигорске

Найдено 77 экскурсий в категории «Активный отдых» в Пятигорске, цены от 1 300 ₽, скидки до 18%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Бештау: восхождение на любую из пяти вершин в удобное для вас время
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
37 отзывов
Индивидуальное восхождение на вершины горы Бештау с сюрпризом на вершине
Комфортный треккинг по высочайшей горе Кавказских Минеральных Вод. Выберите любую из пяти вершин и наслаждайтесь великолепными видами и интересными рассказами
Начало: В Пятигорске, Лермонтове, Железноводске или посёлк...
Сегодня в 03:00
Завтра в 03:00
от 48004 320 за всё до 3 чел.
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
56 отзывов
Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски в Пятигорске
Встречайте первые лучи солнца на вершине Бештау в компании хаски. Незабываемый треккинг и чай среди облаков ждут вас
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:00
13 июня в 07:00
от 5 000 за всё до 10 чел.
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
128 отзывов
Рассвет на горе Бештау: незабываемое утро в горах
Путешествие на гору Бештау подарит вам незабываемые впечатления от восхода солнца. Прогулка по лесной тропе, горячий чай и легенды ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Пятигорске
13 июня в 02:30
20 июня в 02:30
от 4 800 за всё до 6 чел.
Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
🚶 Пешая
Фотопрогулка
5 часов
26 отзывов
Пятигорские пейзажи: эксклюзивный фототур Бештау
Поднимитесь на легендарную гору Бештау, где каждый шаг открывает новые виды для незабываемых фотографий
Начало: В Пятигорске, район Белая Ромашка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
7 000 за всё до 3 чел.
Полет на параплане с инструктором
🪂 На параплане
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Парапланеризм в Пятигорске: полет с инструктором
На внедорожнике доставим вас на гору Юца, где в тандеме с инструктором вы подниметесь в небо и насладитесь захватывающими видами Кавказа
Начало: В центре посёлка Юца
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
6 940 за человека
Покорение вершины Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
64 отзыва
Покорение вершины Бештау: треккинг, монастырь и панорамы
Отдохните от городской суеты, подышите свежим воздухом и насладитесь красотами гор на экскурсии в Пятигорске
Начало: По договоренности
Завтра в 07:00
15 июня в 07:00
от 3 998 за всё до 20 чел.
Восхождение на гору Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
23 отзыва
Восхождение на Бештау: живописное приключение в сердце Кавказа
Откройте для себя красоту горы Бештау, покорив её вершину. Эта экскурсия подарит вам незабываемые впечатления и виды на Кавказ
Начало: На ж/д станции Лермонтовская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 330 за человека
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
🚶 Пешая
Групповая
5 часов
6 отзывов
Восхождение на гору Бештау в мини-группе
Уйти в горы, чтобы побыть наедине с природой, отыскать Храм солнца и увидеть языческий лабиринт
Начало: У Второафонского Бештаугорского мужского монастыря
Расписание: в понедельник в 08:00, во вторник, среду, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 950 за человека
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
8 отзывов
Восхождение на Машук - на рассвете, днём или на закате
Совершить лёгкий треккинг на доступную вершину, с которой открываются изумительные виды
Начало: От места дуэли Лермонтова
14 июня в 18:00
16 июня в 08:00
от 3 000 за всё до 8 чел.
Рассвет на горе Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Рассвет на горе Бештау
Начало: Мы забираем вас из дома в Пятигорске
Расписание: Каждый день за 2 часа до рассвета
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6 600 за всё до 5 чел.
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Треккинговый маршрут «Четыре половинки»
Отправиться в поход по единственному естественному лесу Кавминвод и покорить горы-лакколиты
Начало: На выходе с железнодорожной станции «Лермонтовская...
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
от 2 900 за всё до 6 чел.
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Прогулка-ретрит по местам силы горы Бештау
За 3 часа вернуться к себе и насладиться единением с природой
Начало: Ж/д станция Лермонтовская
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 550 за человека
Сказочное Приэльбрусье: озеро Гижгит, Эльбрус, Адыр-Су, Поляна Нарзанов
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
484 отзыва
Приэльбрусье: Эльбрус, озеро Гижгит, Поляна Нарзанов
Откройте для себя величие Эльбруса, чистоту озера Гижгит и целебную силу Поляны Нарзанов в одной экскурсии
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Все сокровища Кавказа: Эльбрус, Гижгит, Адыр Су и Поляна Нарзанов
скидка
12%
Групповая
12 часов
245 отзывов
Путешествие к Эльбрусу и озеру Гижгит из Пятигорска
Откройте для себя секреты Эльбруса и уникальность озера Гижгит, погрузившись в атмосферу Кавказа с опытным гидом
Начало: Ваш адрес в городах КМВ
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
43003 784 за человека
Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
269 отзывов
Экскурсия в Домбай: Сырные пещеры и древний храм
Исследуйте уникальные Сырные пещеры и древний Шоанинский храм, погрузитесь в атмосферу Кавказа в комфортном трансфере
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
3 700 за человека
Северная Осетия в мини-группе: Фиагдон, Даргавс, Кармадон +
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
14 часов
331 отзыв
Джип-тур Северная Осетия: красоты Кавказа
Получите незабываемые впечатления от мощи Кавказских гор, тайн древних крепостей и святилищ, а также вкуса настоящих осетинских пирогов
Начало: Мы уточним ваш адрес проживания в вотсапе/смс
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:30
Завтра в 06:30
5 000 за человека
Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
341 отзыв
Тайны Языка Тролля и замка Шато-Эркен
Откройте для себя уникальные карстовые озёра, древние башни и средневековые замки во время путешествия по Верхней Балкарии
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 500 за человека
Плато Бермамыт на рассвете, днем или на закате
🛣 Джиппинг
Групповая
7 часов
163 отзыва
Восхождение на Плато Бермамыт: магия Кавказа
Исследуйте величие Кавказских гор, наслаждаясь панорамными видами и вдохновляющими пейзажами на Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в WhatsApp гиду)
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 01:30
Завтра в 01:30
от 3 700 за человека
Чегемское ущелье, перевал Актопрак и озеро Гижгит в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
11 часов
152 отзыва
Чегемское ущелье и его сокровища: водопады, аулы, некрополь
Погрузитесь в атмосферу древности и природной красоты, путешествуя по Чегемскому ущелью с профессиональным гидом
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Завтра в 07:45
10 июня в 07:00
3 700 за человека
Полёт на параплане над горами
🚗 На машине
🪂 На параплане
Мини-группа
6 часов
10 отзывов
Полёт на параплане над горами
Полетать с орлами, увидеть с высоты Эльбрус и Кавказский хребет: едем на парадром Юца в мини-группе
Начало: По согласованию в центральной части Пятигорска
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 000 за человека
На Джилы-Cу в мини-группе: путешествие в русскую Исландию
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
207 отзывов
Путешествие в урочище Джилы-Су: экскурсия в мини-группе
Откройте великолепие Кавказа: водопады, горные пейзажи и целебные источники в уютной атмосфере мини-группы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06:45, 07:00, 07:15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
14 часов
42 отзыва
«Строители башен»: Горная Ингушетия в мини-группе
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
5 000 за человека
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
12 часов
47 отзывов
Верхняя Балкария, Язык тролля и Голубые озёра (в мини-группе)
Начало: Ваш отель
Расписание: Ежедневно: 07:45, 08:00, 08:15
Сегодня в 07:45
Завтра в 07:45
4 500 за человека
Восхождение на гору Машук и фотосессия
🚶 Пешая
Фотопрогулка
4 часа
9 отзывов
Восхождение на гору Машук и фотосессия
Подняться к чарующим видам на Пятигорск, Бештау, Кавказский хребет и Эльбрус
Начало: В районе канатной дороги на Машук
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6 000 за всё до 3 чел.
Северная Осетия: от Фиагдона в Город мёртвых и на Лавочку счастья
🛣 Джиппинг
🛣 Джиппинг
Мини-группа
13 часов
120 отзывов
Путешествие по Северной Осетии: история и природа
Исследуйте древние ущелья и некрополи, окунитесь в мир осетинских традиций и аланской истории
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно: 06.45, 07.00, 07.15
Завтра в 06:45
10 июня в 06:45
5 000 за человека
На плато Бермамыт в мини-группе
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
10 часов
186 отзывов
Плато Бермамыт: экскурсия с фотосессией и видами на Эльбрус
Восхитительные пейзажи и незабываемые впечатления ждут вас на плато Бермамыт с панорамой на величественный Эльбрус
Начало: От вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: 06:30, 06:45, 07:00
Завтра в 06:30
10 июня в 06:30
3 700 за человека
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
9 отзывов
Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
Прогуляться в хорошей компании и наградить себя свежесваренным напитком
Начало: В Пятигорске
Сегодня в 03:30
Завтра в 03:30
от 3 340 за всё до 8 чел.
Эльбрус, или путешествие к спящему вулкану Кавказа через озеро Гижгит
🛣 Джиппинг
Групповая
12 часов
229 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит: вдохновляющее путешествие
Покорите величие Эльбруса, ощутите дыхание спящего вулкана и взгляните на мир с высоты 3100 метров, окунувшись в атмосферу Кавказа
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
3 700 за человека
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
35 отзывов
Приэльбрусье: живописный тур в мини-группе к главной вершине Европы
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3 700 за человека
Домбай в мини-группе из Пятигорска
🚶 Пешая
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
164 отзыва
Путешествие в Домбай: горные вершины и культурное наследие
Вас ждет незабываемое путешествие по горному Домбаю с посещением исторических и природных достопримечательностей
Начало: Место вашего проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 06:45
Завтра в 06:45
3 700 за человека
Северное Приэльбрусье в мини-группе: Джилы-Су+ водопады+ Долина Нарзанов
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
235 отзывов
Групповая экскурсия в Северное Приэльбрусье: Плато, Долина, Водопады
Отправьтесь в захватывающее путешествие по Северному Приэльбрусью, где природа создала настоящие шедевры
Начало: Сообщите адрес гиду по тел. после создания заказа
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
3 700 за человека
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Баксанское, Тызыльское и Чегемское ущелья за один день
Начало: Место сбора в любом городе в пределах КМВ
Расписание: Время выезда можно изменить и согласовать при личной беседе после бронирования
Сегодня в 08:00
11 июня в 08:00
14 000 за всё до 4 чел.
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
🛣 Джиппинг
🚐 На микроавтобусе
скидка
18%
Групповая
10 часов
13 отзывов
Эльбрус и озеро Гижгит - жемчужины Кавказа в мини-группе из Пятигорска
Начало: Ваше место проживания в пределах г. Пятигорска
Расписание: ежедневно
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 45203 706 за человека
Плато Бермамыт - лучшие виды на Эльбрус. Тур с посещением Гришкиной балки
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
8 отзывов
Плато Бермамыт: Эксклюзивный тур с видом на Эльбрус
Получите незабываемые впечатления от величественного Эльбруса и уникальных природных ландшафтов плато Бермамыт
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно: в 8:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 19 000 за всё до 6 чел.
Романтическое путешествие в горы
🚗 На машине
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Романтическое путешествие в горы
Конная прогулка на закате, ужин под звёздами, ночное мерцающее небо и ничего лишнего
10 июня в 12:00
11 июня в 12:00
25 000 за всё до 4 чел.
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
13 часов
7 отзывов
Северная Осетия: город мёртвых Даргавс. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 08.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 30 000 за всё до 6 чел.
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
10 часов
7 отзывов
В Джилы-Су по самой красивой дороге в России. Индивидуальный тур
Начало: От Вашего отеля (пришлите адрес в ватсап гиду)
Расписание: Ежедневно. Время индивидуально: с 07.00 до 9.00
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
от 19 000 за всё до 6 чел.
В поход - на Шелудивую гору
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
1 отзыв
В поход на Шелудивую гору: пикник с видом на кавказские вершины
Приглашаем вас на увлекательное путешествие на Шелудивую гору. Вас ждет не только восхождение, но и пикник с экзотическим чаем на вершине
Сегодня в 01:00
Завтра в 00:00
от 4 000 за всё до 10 чел.
Джип-тур на плато Бермамыт
🛣 Джиппинг
Индивидуальная
8 часов
5 отзывов
Эксклюзивный джип-тур на плато Бермамыт
Погрузитесь в мир неповторимых горных пейзажей, наслаждаясь комфортом индивидуальной экскурсии
Начало: Пятигорск
Расписание: Каждый день в 07.00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 14 800 за всё до 4 чел.
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
🚶 Пешая
Мини-группа
12 часов
2 отзыва
Тур в горы Приэльбрусья и к озеру Гижгит
Начало: Аэропорт, ЖД, Ваше место проживания (города КМВ)
Расписание: Ежедневно в 6:30, 7:00, 7:30
Сегодня в 07:00
Завтра в 07:00
4 300 за человека
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Влюбиться в чарующий и сказочный Пятигорск за один день
Начало: По договоренности
Завтра в 09:00
15 июня в 09:00
10 800 за всё до 4 чел.
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Подъем на гору Бештау с хаски. Пойдем в горы
Начало: Пятигорск
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
4 000 за человека
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Променад по историческому Пятигорску. Лермонтов и Пятигорск
Начало: Город Пятигорск, ул. Анисимова, 1
Расписание: понедельник - воскресенье с 10:00 до 15:00
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
6 500 за всё до 4 чел.
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
🪂 На параплане
Мини-группа
10 часов
5 отзывов
Чегем с воздуха | Полет на параплане над горами с инструктором
Начало: Парковка возле остановки электрички Лермонтовский
Расписание: Ежедневно согласно прогнозу погоды
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
от 8 900 за человека
Величественный Эльбрус
Индивидуальная
10 часов
2 отзыва
Величественный Эльбрус
Начало: Забираем с адресов в пределах КМВ
Расписание: Ежедневно в 7:00
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
16 000 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Я
    Яна
    5 июня 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Очень красивый мини-поход! Для меня оказался совсем не простой, но ради таких видов и эмоций стоит подняться. Спасибо Николаю, за сопровождение, красивые фотографии и поддержку!
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Кофе на вершине: рассветы и закаты на горе Машук
    Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰 пили свежесваренный кофе в
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    турке на горелке, мальчишек Александр угостил лимонадом, и всё это дело заедали восточными, местными сладостями😋 На обратном пути посетили место дуэли Лермонтова. Огромное спасибо, нашему гиду👏Он смог заинтересовать не только меня интересными легендами и познавательными фактами, но и моих мальчишек!!!))) Все мы были в восторге от проведенного вечера🎉Сыновья задавали много вопросов по теме и без, и на все получили ответы🙌 Дома всë в красках пересказывали бабушке, сказали что дядя был очень классный и у них было впечатление, что они его давно знают🤩 Кто решит интересно провести время- советую!!! Будем следующий раз в Пятегорске - обязательно воспользуюсь услугами Александра в других экскурсиях🙌

    Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰Сегодня я и мои 2 сына 9 и 13 лет наблюдали удивительный закат с горы Машук🥰
  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Пятигорские пейзажи: фототур на гору Бештау
    Благодарю Александра за такой живописный и интересный маршрут похода и за невероятные фотографии! Рекомендую!Вы получите невероятные впечатления!
  • В
    Вероника
    31 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Непередаваемые эмоции! Очень благодарна Анне и ее команде за это невероятное событие. Однозначно рекомендую. Настоятельно рекомендую внимательно читать описание, в нем буквально все указано.
  • Е
    Екатерина
    29 мая 2024
    Рассвет на Бештау: утренний треккинг с хаски
    Отличное начало дня!!! Подъем начинается когда ещё темно, и здесь очень помогает мохнатый проводник! Тони и Элвин прекрасно знают как
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    лучше пройти! Рассвет на высоте 1400 метров это волшебство! Прекрасный пейзаж, чувство свободы и красоты мира! Но конечно надо понимать что это не подъем на канатке, а подъем своими ножками с крутыми подъёмами и спусками, которые легко даются если на тебе треккинговые кроссовки:)

  • О
    Ольга
    29 мая 2024
    Полет на параплане с инструктором
    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно -оформлять заявку. Лететь и
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    получать новые эмоции,незабываемые впечатления как от самого полёта,так и от прекрасных видов,которые открываются с точки старта на горе,действительно панорамный вид Пятигорска и окрестностей. Анна сопроводит вас информационно,учтены будут все мельчайшие подробности. Василий,инструктор -профессионал,человек преданный своему делу,знающий все тонкости полёта. Рекомендую,не пожалеете 👍👍👍🔥🔥🔥

    Если Вы ещё сомневаетесь в том,что нужно ли бронировать полёт на ПАРАПЛАНЕ или повременить то однозначно
  • В
    Валентина
    29 мая 2024
    Рассвет на горе Бештау
    Спасибо большое Николаю, нашему гиду-проводнику на вершину горы Бештау! Это было интересное приключение. Теперь у нас есть очень крутые фотографии и море эмоций надолго!
    Спасибо большое Николаю, нашему гиду-проводнику на вершину горы Бештау! Это было интересное приключение. Теперь у нас
  • О
    Олеся
    29 мая 2024
    Тур в горы Верхней Балкарии + Язык Тролля
    Я давно мечтала попасть на язык тролля, и на день рождения решила мечту свою осуществить! Спасибо огромное за четкую,слаженную работу
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    и организацию тура! Особое спасибо самому лучшему и чуткому водителю Владимиру,выше всех похвал! Место-потрясающей красоты! Обязательно вернусь туда вновь,но уже с ночевкой! ❤️❤️❤️

  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен
    29 мая посетили семьёй экскурсию "Безенгийский Язык Тролля + Верхняя Балкария + замок Шато-Эркен" Сказать что понравилось - ничего не сказать,
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    это было великолепно! Гид Роман превосходно провел экскурсию, рассказал исторические факты, традиции местных народов, мы узнали много нового, и самое главное - головокружительные виды!!! Большое спасибо за проведенную экскурсию на комфортабельном автомобили и с грамотным гидом!!!

  • Р
    Роман
    29 мая 2024
    Путешествие в Домбай в мини-группе: Сырные пещеры, Шоанинский храм
    На майские праздники решили отправиться компанией на Кавказ, и не пожалели. За ранее подобрали экскурсии через онлайсервис Спутник, предварительно забронировали
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    экскурсии "Четыре города", на Домбай и Эльбрус. На Домбай поездка на минивэне в минигруппе 6 человек с гидом-экскурсоводом Романом. На минивэне забирают рано утром от дома и привозят домой. Интересная экскурсия, эмоционально насыщенная, информативная о культуре народов, обычаях, истории. Экскурсовод Роман строгий и одновременно дающий возможность почувствовать себя в безопасности, т. к. дорога есть дорога. Много рассказывал, шутил. Так как выезд очень ранний, останавливались на завтрак в горах, интересный и вкусный. Угощали медом разным, чаем из трав, натуральной брынзой, айраном. Заезжали в фотозону, время для фото достаточно. Красивые места, природа отличается от природы Эльбруса, леса и горы сочетание красивейшее - как в Альпах. Поднимались на сырную гору - красивое необыкновенное место. Поднимались по канатке на гору Мусса-Ачитара - виды впечатляющие. Обедали после подъёма на первой канатке в кафе, вкусно по-домашнему. На обратном пути заезжали в Шоанинский храм, где экскурсовод поведал его историю. Удивительное красивое место! Удивительные люди, которые стараются передать это наследие, ценности новому поколению. Спасибо за информативный и эмоциональный заряд от экскурсовода Романа! Удивительно содержательный человек, дающий эмоции, защиту, силу одновременно. Сохраняйте эти качества, процветания и благо

Ответы на вопросы от путешественников по Пятигорску в категории «Активный отдых»

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