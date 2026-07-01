Групповая
Лучшие места Беломорья - из Рабочеостровска
Немецкий Кузов, тюлени, белухи и Соловки - за 1 день
Начало: На ул. Набережная
28 июл в 07:30
29 июл в 07:30
8500 ₽ за человека
Групповая
Один день на Соловках - из Рабочеостровска
Святая обитель, Секирная гора и панорамы Белого моря
Начало: У причала в Рабочеостровске
Расписание: ежедневно в 07:00
28 июл в 07:00
29 июл в 07:00
13 300 ₽ за человека
Групповая
Вдали от мирских тревог - 2 дня на Соловках (из Рабочеостровска)
Отправиться в Соловецкий монастырь, посетить храмы, скиты, кремль и полюбоваться пейзажами
Начало: На набережной
Расписание: в субботу в 10:30
1 авг в 10:30
8 авг в 10:30
34 700 ₽ за человека
Групповая
Загадочный остров Немецкий Кузов - по пути на Соловки из Рабочеостровска
Увидеть древние святилища саамов и подняться на пик острова над Белым морем
Начало: На ул. Набережная
Завтра в 07:30
28 июл в 07:30
4500 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Рабочеостровску в категории «Выездные»
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