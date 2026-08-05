Немецкий Кузов — самый высокий остров архипелага Кузова и один из самых загадочных.
Здесь сохранились саамские сейды и каменные лабиринты, тут гнездятся редкие птицы и растут арктические растения — и отсюда в ясную погоду видно на 40–50 километров вокруг.
Эта программа интересна и как самостоятельное путешествие, и как остановка по пути на Соловецкие острова.
Здесь сохранились саамские сейды и каменные лабиринты, тут гнездятся редкие птицы и растут арктические растения — и отсюда в ясную погоду видно на 40–50 километров вокруг.
Эта программа интересна и как самостоятельное путешествие, и как остановка по пути на Соловецкие острова.
Описание экскурсии
7:30 — отправление из посёлка Рабочеостровск. Перед посадкой — инструктаж по технике безопасности
8:00–12:00 — остров Немецкий Кузов. Экскурсия с гидом включает подъём на высшую точку острова и спуск обратно — около 4 км. На вершине отдохнём и устроим небольшой пикник — берите перекус с собой
Вы узнаете:
- кем были протосаамы и какую роль играли сейды и каменные лабиринты в их культуре
- какие редкие растения, птицы и морские обитатели водятся в этих краях
- какие научные экспедиции работали на острове и что они открыли
12:00–12:30 — свободное время на острове
12:30–13:30 — дорога на катере на Соловецкий остров
Организационные детали
- Поездка проходит на судне вместимостью 11 чел. Спасжилеты предусмотрены для каждого пассажира. На борт можно взять багаж из расчёта 1 чемодан на 1 чел.
- Возрастных ограничений нет, пожилым путешественникам, людям с заболеваниями опорно-двигательного аппарата или сердечно-сосудистой системы, а также родителям с маленькими детьми рекомендуем учитывать нагрузку и рассчитывать свои силы
- Поездка может быть отменена при штормовом предупреждении или неблагоприятных погодных условиях
- С вами будет капитан из нашей команды, на Немецком Кузове экскурсию проведёт местный гид
- посещение заказника «Кузова» — 200 ₽ за чел. Обед не предусмотрен программой, возьмите перекус с собой
- обратный катер от о. Соловецкий до пос. Рабочеостровск — 3000 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
Гид предоставил документы об аттестации
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|4500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Набережная
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 35 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мажерин — Организатор на Рабочеостровске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 131 туриста
Я основатель и руководитель туристической компании. Мой путь к Северу начался в 2015 году, когда я переехал на берег Белого моря. Я родился и вырос в южных краях и никогда не
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