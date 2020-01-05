3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. «Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника

Посетить усадьбу именитого художника, узнать о завсегдатаях «репинских сред» и местных традициях

Дарья
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Дарья – ваш гид
Репино — место, где прогуливался Стасов, катался на финских санях Федор Шаляпин и ловил судаков автор Айболита.

Вы узнаете, какую воду Репин считал целебной и что подавали в его доме на обед.

Посетите усадьбу художника, сказочную площадь Гомера и храм Осириса.

Я поделюсь множеством забавных историй и угощу душистым чаем с мятой и чабрецом.
4000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 5 человек
Можно с детьми
Встреча — ЖД станция «Репино»
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У этой экскурсии3 отзыва
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«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника

Что вас ожидает

Как Куоккала стала Репино
Мы встретимся у железнодорожной станции Репино, на площади возле небольшой церкви. Я расскажу об истории некогда финского поселения и его известных жителях и гостях: от Шаляпина до Маяковского сто лет назад до Басилашвили сегодня. Прогуливаясь по старинной еловой аллее в сторону залива, мы поговорим о дачных традициях, гастрономических специалитетах, пляжной моде, виллах, в которые так стремились отдыхающие из Петербурга, и тех, кого прозвали «зимогорами». Стоя у бюста И. Е. Репина, вы во всех красках представите встречу художника с К. И. Чуковским и от души посмеетесь.

В гостях у Репина: Шаляпин на финских санях и другие истории
Проехав пару остановок, мы окажемся у знаменитой усадьбы «Пенаты». На прогулке по парку я расскажу, как здесь появились площадь Гомера, Романтический сад и театр Исиды, в честь кого названа башня Шахерезады и какой ритуал был у домочадцев при ходьбе за водой. Вы узнаете, как развлекались дачники, где сочинялось «Облако в штанах», а где купался Максим Горький. Мы осмотрим удивительный дом, построенный по планам самого художника, и обсудим его особенности. Вы увидите скульптурную мастерскую, кабинет хозяина, гостиную и столовую. Аутентичная внутренняя обстановка перенесет вас в прошлое и поможет лучше вообразить, как проходили «репинские среды» и домашние торжества.

Напоследок мы отправимся к берегу Финского залива, чтобы выпить чай с репинской мятой и чабрецом и перекусить знаменитыми заварными миндальными булочками со взбитыми сливками!

Организационные детали

  • Экскурсия частично проходит на моем автомобиле (доехать от станции до усадьбы). Или, если вас больше 4 человек, на автобусе (2 остановки).
  • Дополнительные расходы: входные билеты в музей (к билету прилагается аудиогид) — 350 руб. (взрослый), дети до 16 лет — бесплатно. Студентам и пенсионерам предоставляются льготы.
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника
«Пенаты» Репина — дача, где угощали печеньем из подорожника

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — ЖД станция «Репино».
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Берег Финского залива — одно из самых любимых мест в окрестностях Петербурга. По профессии я искусствовед, работала в Эрмитаже, в музее Эрарта, сейчас занимаюсь частной практикой. В Петербурге живу с детства, люблю открывать для себя и друзей необычные городские и «негородские» места, узнавать и рассказывать про них чудесные и прекрасные истории.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

5 января 2020
Спасибо большое нашему экскурсоводу Дарье! Удалось вовлечь и детей, и взрослых!
Особенно отмечу вкусный чай, который Дарья нам сделала и вкусные булочки! Все очень трогательно и не шаблонно. Если в Пенаты собираетесь - то идите с Дарьей))
10 ноября 2019
Были на экскурсии в Репино с гидом Дарьей 31 октября. Основная тема - это,конечно, Репин и его друзья. Очень полезно побывать в Пенатах на этой экскурсии, а потом - в Русский музей на выставку Репина. Дарья также очень много рассказала нам о знаменитых жителях Репино. Всем рекомендую, Дарья великолепный рассказчик и интересный собеседник.Огромное ей спасибо
5 ноября 2019
Были с мужем на экскурсии по Репино и в Пенатах с Дарьей. Даже не предполагали, что в Репино происходило столько интересного и об этом можно так живо и увлекательно рассказывать! Время провели просто отлично!!! Мы любим бывать в этих местах и просто очень рады, что появляются такие люди, как Дарья, которые могут показать знакомые места с совершенно новой необычной и потрясающей стороны! Места просто ожили! Спасибо огромное за экскурсию, очень рекомендуем. Ждем новых экскурсий по курортным местам!!

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