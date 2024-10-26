«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника

Репино - место, где творили и отдыхали великие. Узнайте о жизни Репина и его гостей, прогуливаясь по историческим местам
Репино - это уникальное место, где оживают истории великих людей.

Прогулка по старинной еловой аллее, посещение усадьбы «Пенаты» и сказочной площади Гомера - всё это ждёт вас на экскурсии. Узнайте, какую
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воду Репин считал целебной, и что подавали в его доме на обед. Погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя кабинет и мастерскую художника. Завершите день у Финского залива с чашкой душистого чая и миндальными булочками. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и вдохновит на новые открытия. (between 300-500 symbols)

4.99
72 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 🎨 Погружение в атмосферу прошлого
  • 🏛️ Посещение усадьбы Репина
  • 🌲 Прогулка по старинной еловой аллее
  • 🍵 Чай с мятой и чабрецом
  • 📚 Интересные истории о знаменитостях
  • 🌊 Вид на Финский залив
    • «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
    «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
    «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника
    Ближайшие даты:
    Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

    Что можно увидеть

  • Усадьба «Пенаты»
  • Площадь Гомера
  • Храм Осириса
  • Башня Шахерезады

    • Описание экскурсии

    Как Куоккала стала Репино

    Мы встретимся у железнодорожной станции Репино, на площади возле небольшой церкви. Я расскажу об истории некогда финского поселения и его известных жителях и гостях: от Шаляпина до Маяковского сто лет назад до Басилашвили сегодня. Прогуливаясь по старинной еловой аллее в сторону залива, мы поговорим о дачных традициях, гастрономических специалитетах, пляжной моде, виллах, в которые так стремились отдыхающие из Петербурга, и тех, кого прозвали «зимогорами». Стоя у бюста И. Е. Репина, вы во всех красках представите встречу художника с К. И. Чуковским и от души посмеетесь.

    В гостях у Репина: Шаляпин на финских санях и другие истории

    Проехав пару остановок, мы окажемся у знаменитой усадьбы «Пенаты». На прогулке по парку я расскажу, как здесь появились площадь Гомера, Романтический сад и театр Исиды, в честь кого названа башня Шахерезады и какой ритуал был у домочадцев при ходьбе за водой. Вы узнаете, как развлекались дачники, где сочинялось «Облако в штанах», а где купался Максим Горький. Мы осмотрим удивительный дом, построенный по планам самого художника, и обсудим его особенности. Вы увидите скульптурную мастерскую, кабинет хозяина, гостиную и столовую. Аутентичная внутренняя обстановка перенесет вас в прошлое и поможет лучше вообразить, как проходили «репинские среды» и домашние торжества.

    Напоследок мы отправимся к берегу Финского залива, чтобы выпить чай с репинской мятой и чабрецом и перекусить знаменитыми заварными миндальными булочками со взбитыми сливками!

    Организационные детали

    • Экскурсия частично проходит на моем автомобиле (доехать от станции до усадьбы). Или, если вас больше 4 человек, на автобусе (2 остановки).
    • Дополнительные расходы: входные билеты в музей (к билету прилагается аудиогид) — 350 руб. (взрослый), дети до 16 лет — бесплатно. Студентам и пенсионерам предоставляются льготы.

    Выберите удобную дату из расписания

    Выбрать дату

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    ЖД станция «Репино»
    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    5
    Основано на 72 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    Фотографии от путешественников

    «Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Людмила)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Людмила)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Людмила)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Людмила)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Людмила)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Екатерина)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Екатерина)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Вера)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Инна)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Вера)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Вера)«Пенаты» Репина - дача, где угощали печеньем из подорожника (Вера)
    О
    26 окт 2024
    Превосходная,замечательная экскурсия! Большая благодарность экскурсоводу, очаровательной Дарье!
    Н
    21 сен 2024
    Чудесная познавательная экскурсия. Оч милая Дарья!
    Спасибо большое! Большое количество эмоций и информации! Аж мурашки забегали. Такое чувство, что ходишь сквозь время с героями рассказа.
    IRINA
    19 сен 2024
    Шикарная экскурсия! Слушать Дарью-одно удовольствие, материала много, он разнообразный, гид подкован со всех сторон. Очень интересно и увлекательно. Восторг, всем рекомендую!
    Виктория
    25 июл 2024
    Волшебная Дарья! Спасибо большое! Это было очень хорошо🥰
    Козубенко
    1 янв 2024
    Дарья провела прекрасную экскурсию по Репино. Плохая погода нам совсем не мешала, настолько было интересно. Чай с чабрецом и плюшками на берегу Финского залива это прям 👍🏻.
    О
    10 ноя 2023
    Очень интересная экскурсия. Дарья прекрасный рассказчик и приятный человек. Экскурсия была интересна и взрослым, и подростку 13 лет. Очень рекомендую!
    Елена
    18 окт 2023
    Отличная экскурсия. Дарья прекрасный рассказчик. Увлекательно давала информацию не только об истории Репино,но и о природных особенностях этого прекрасного уголка Санкт -Петербурга и,конечно,о самой усадьбе "Пенаты". А чашечка чая с
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    чабрецом на берегу Финского залива стала душевным завершением этой экскурсии. Организационно все продумано четко. Дарья заранее посоветовала вариант как лучше добраться к месту начала экскурсии. И погода была в этот день "на нашей стороне"-золотая репинская осень! Всем советую воспользоваться услугами этого гида!

    Е
    23 сен 2023
    Ооочень душевно! Рекомендуем Дарью всем друзьям, собирающимся в Репино
    Л
    14 сен 2023
    Очень понравилось.
    Очень понравилось.Очень понравилось.Очень понравилось.Очень понравилось.Очень понравилось.
    Е
    11 сен 2023
    Прекрасная экскурсовод Дарья все рассказала, показала, организовала экскурсию в музей, о которой мы не позаботились заранее, а в конце еще и пирожными с собственным чаем из чабреца угостила на берегу Балтийского моря.
    Прекрасная экскурсовод Дарья все рассказала, показала, организовала экскурсию в музей, о которой мы не позаботились заранее,Прекрасная экскурсовод Дарья все рассказала, показала, организовала экскурсию в музей, о которой мы не позаботились заранее,
    Т
    25 авг 2023
    Чудесная Дарья. Чудесная экскурсия. Чудесное Репино. Спасибо!
    После экскурсии можно на такси доехать до ресторана "наша дача "в Комарово (выбирайте зал с видом на залив) и прогуляться вдоль Финского залива.
    В
    11 авг 2023
    Спасибо Дарье за экскурсию, интересное живописное место, нетривиальные истории из жизни Репина, приятный рассказ Дарьи. Она с удовольствием отвечала на наши вопросы, вовлекла детей в экскурсию, ну и конечно вкусный чай и шу на берегу))) Любителям исторических мест без толпы туристов, очень рекомендую.
    Спасибо Дарье за экскурсию, интересное живописное место, нетривиальные истории из жизни Репина, приятный рассказ Дарьи. Она
    И
    25 июн 2023
    Отличная экскурсия и очень душевная Дарья! Искренне рекомендую!
    Юлия
    19 июн 2023
    Прекрасная была экскурсия! У Дарьи прямо энциклопедические знания, большое количество нюансов и подробностей узнали мы не только о Репине и его семье, но и о самом месте, где находится усадьба.
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    У нас случилось глубокое погружение в историю того времени. И взрослые, и дети (мальчик 13 лет и девочка 10 лет) узнали много нового!
    Искренне благодарим, нам очень понравилось! Рекомендуем от души всем, кто задумывается о посещении этого места!)

    О
    18 июн 2023
    Дарья отличный гид,прекрасно прогулялись по Репино и Финскому заливу. Хотелось бы подлиннее экскурсию,слушать очень интересно! Дарья подсказала и другие интересные локации для поездок. Спасибо!

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