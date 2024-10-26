Репино - это уникальное место, где оживают истории великих людей.Прогулка по старинной еловой аллее, посещение усадьбы «Пенаты» и сказочной площади Гомера - всё это ждёт вас на экскурсии. Узнайте, какую

воду Репин считал целебной, и что подавали в его доме на обед. Погрузитесь в атмосферу прошлого, исследуя кабинет и мастерскую художника. Завершите день у Финского залива с чашкой душистого чая и миндальными булочками. Это путешествие оставит незабываемые впечатления и вдохновит на новые открытия. (between 300-500 symbols)

Описание экскурсии

Как Куоккала стала Репино

Мы встретимся у железнодорожной станции Репино, на площади возле небольшой церкви. Я расскажу об истории некогда финского поселения и его известных жителях и гостях: от Шаляпина до Маяковского сто лет назад до Басилашвили сегодня. Прогуливаясь по старинной еловой аллее в сторону залива, мы поговорим о дачных традициях, гастрономических специалитетах, пляжной моде, виллах, в которые так стремились отдыхающие из Петербурга, и тех, кого прозвали «зимогорами». Стоя у бюста И. Е. Репина, вы во всех красках представите встречу художника с К. И. Чуковским и от души посмеетесь.

В гостях у Репина: Шаляпин на финских санях и другие истории

Проехав пару остановок, мы окажемся у знаменитой усадьбы «Пенаты». На прогулке по парку я расскажу, как здесь появились площадь Гомера, Романтический сад и театр Исиды, в честь кого названа башня Шахерезады и какой ритуал был у домочадцев при ходьбе за водой. Вы узнаете, как развлекались дачники, где сочинялось «Облако в штанах», а где купался Максим Горький. Мы осмотрим удивительный дом, построенный по планам самого художника, и обсудим его особенности. Вы увидите скульптурную мастерскую, кабинет хозяина, гостиную и столовую. Аутентичная внутренняя обстановка перенесет вас в прошлое и поможет лучше вообразить, как проходили «репинские среды» и домашние торжества.

Напоследок мы отправимся к берегу Финского залива, чтобы выпить чай с репинской мятой и чабрецом и перекусить знаменитыми заварными миндальными булочками со взбитыми сливками!

Организационные детали