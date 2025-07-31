Илья Ефимович Репин — один из тех, кому удавалось писать «говорящие картины».
Это были не просто картины, по ним можно было составить историю, описать людей, увидеть, добрые они или злые, богатые
Это были не просто картины, по ним можно было составить историю, описать людей, увидеть, добрые они или злые, богатые
5 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная атмосфера усадьбы Репина
- 🏞️ Прогулка по живописному парку
- 🖼️ Знакомство с историей и культурой
- 🚶♂️ Возможность прогулки по побережью
- 🍽️ Обед с видом на Финский залив
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по парку и побережью, а также комфортно провести время на свежем воздухе. (between 150-300 symbols).
Сейчас июль — это идеальное время.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что можно увидеть
- Усадьба Пенаты
- Храм Петра и Павла
- Башня Лахта-центр
Описание экскурсииОписание маршрута: Гид подъедет за вами в удобное для вас место в пределах исторического центра города. Далее мы отправляемся в город Сестрорецк. Мы поедем по очень красивому маршруту. Вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина, мимо новых, но уж знаменитых объектов: стадиона Газпром Арена и Башни Лахта-центра высотой 462 метра, которая стала самым северным небоскрёбом в мире. При желании мы сможем сделать остановку на недавно обустроенной набережной рядом с Башней Лахта-центра, откуда открывается великолепный вид на город с воды. По дороге мы поговорим об истории этих мест, о знаменитом «Гром-камне» — пьедестале для «Медного Всадника», о Петре I и семье Романовых и о петербургских наводнениях. В Сестрорецке мы полюбуемся храмом Петра и Павла, посмотрим на первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку), узнаем его историю, поговорим о судьбе Сестрорецкого оружейного завода, разберемся в том что такое трехлинейная винтовка Мосина, и почему миром правит любовь. Далее, мы отправимся в поселок Репино. В усадьбе «Пенаты» устраивали знаменитые «Репинские среды», на которых присутствовали исторические личности, чтобы интересно провести время, обсудить новости, почитать стихи, послушать музыку, увидеть новые картины живописца, кто-то приезжал позировать для картин, а кто-то поесть за знаменитым крутящимся столом котлеты из подорожника или суп из сена. Вы не ослышались! Ведь именно такими новомодными диетами увлекались в семье художника. Обо всём этом, а также о том, для чего вешали флаг на флагштоке дома, что такое Чукоккала, почему от Репина убежал Бунин, что делали с еловыми иголками в семье художника, что такое храм Осириса и Изиды, вы узнаете на нашей экскурсии. Пока усадьба на реставрации, мы не сможем посетить дом художника, но мы посмотрим фото, поговорим о том, как жили в XIX веке, познакомимся с усадебным парком, прогуляемся по побережью Финского залива и подышим целебным морским воздухом, смешанным с сосновым/ А в уютном ресторанчике, который разместился в сохранившейся бывшей даче фрейлины Анны Вырубовой, подруги императрицы Александры Федоровны – на самом берегу моря, можно будет выпить чашечку кофе с видом на море и окунуться с головой в атмосферу красоты и гармонии. Как альтернатива, можно перекусить в другом хорошем ресторане «Русская Рыбалка» (или любом другом по выбору гостей), расположенный на берегу Финского Залива. Там вы сможете насладиться морскими видами и морским воздухом. Эта экскурсия хороша в любое время года! В Комарово мы вспомним поэтов, музыкантов, актеров и писателей живших и творивших здесь в разное время, также как и знаменитых академиков. Вы увидите некоторые старые дачи побережья, чудом дошедшие до наших дней, а также Литориновый Уступ – берег древнего моря. При желании и наличии свободного времени, вам будет предложена небольшая прогулка комаровской эко-тропе до ближайших озер и водопада (15 минут). Важная информация:
- Для посещения самой усадьбы-музея Пенаты билеты необходимо приобретать заранее, желательно недели за две.
- Внутри усадьбы экскурсию проводит гид музея.
- Наши гиды на наличие билетов в Усадьбе Пенаты повлиять не могут, они проводят путевую экскурсию и экскурсию в посёлке Репино. По запросу пришлём вам ссылку на официальный сайт для покупки билетов, либо приобретем их для вас (при наличии) после бронирования.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Сестрорецк
- Маршрут вдоль знаменитых островов Петербурга, Каменного и Елагина
- Храм Петра и Павла
- Первый макет «потаенного судна» (так при Петре I называли подводную лодку)
- Поселок Репино и музей-усадьбу Репина
- Старинный усадебный парк
- Комарово
- Берег и песчаный пляж Финского Залива
Что включено
- Услуги профессионального экскурсовода
- Транспортное обслуживание
- Встреча в отеле и доставка обратно в отель - если отель расположен в Центральном, Василеостровском, Петроградском или Северных районах города. Остальные - по договоренности
Что не входит в цену
- Обед
- Билеты в усадьбу (желательно бронировать заранее)
- Указанная стоимость для группы до 4-х человек. Если вас больше - доплата за минивэн или автобус
Место начала и завершения?
По договоренности с гидом, возможно у Вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Ваш гид готов ответить на ваши вопросы, подъедет за вами в условленное место: в отель (аэропорт, вокзал) и после экскурсии отвезёт в заранее согласованное место. Вам не надо будет тратить время и деньги на дорогу. В автомобиле будете только вы и ваша компания
- Экскурсию в самой усадьбе «Пенаты» ведут штатные экскурсоводы музея. Приобретайте, пожалуйста, билеты заранее на сайте музея, либо свяжитесь с вашим гидом по вопросам приобретения билетов
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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