Илья Ефимович Репин — один из тех, кому удавалось писать «говорящие картины».Это были не просто картины, по ним можно было составить историю, описать людей, увидеть, добрые они или злые, богатые

или бедные и даже прочитать их мысли. Мы приглашаем вас поехать с нами в гости к художнику в его усадьбу «Пенаты», которая находится на берегу Финского залива в посёлке, который когда-то назывался смешным словом Куоккала.

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшие месяцы для посещения - с мая по сентябрь. В это время можно насладиться прогулками по парку и побережью, а также комфортно провести время на свежем воздухе. (between 150-300 symbols).

Сейчас июль — это идеальное время.