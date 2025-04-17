В курортный район Санкт-Петербурга на автомобиле

Предлагаю отправиться в увлекательное путешествие по Курортному району на северном побережье Финского залива, включая такие места, как Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск.

Здесь вас ожидают живописные песчаные дюны, густые массивы смолистых сосен и исторические деревянные дачи и поселения, которые когда-то были излюбленными местами для отдыха выдающихся деятелей искусства и культуры. Присоединяйтесь, чтобы узнать захватывающие истории этих уникальных уголков природы!
В курортный район Санкт-Петербурга на автомобиле
В курортный район Санкт-Петербурга на автомобиле
В курортный район Санкт-Петербурга на автомобиле
Ближайшие даты:
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Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание экскурсии

Путешествие на северное побережье Финского залива

В этом увлекательном путешествии мы окунемся в атмосферу петровского времени и узнаем о значении Финляндской железной дороги. Нас ждут живописные песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи, которые создают уникальную атмосферу «Русской Финляндии».

Исторические места Сестрорецка

Сестрорецк — это город, в котором воплотились замыслы Петра I. Здесь находится одна из малых резиденций императора и центр оружейного производства. Мы увидим корпуса оружейного завода и памятник первой подводной лодке петровского времени. Этот город стал началом курортной и дачной жизни, воспетой поэтами Серебряного века.

Дачные посёлки и творческая интеллигенция

Далее мы пересечем старую границу с Финляндией и посетим старые дачные посёлки Оллила, Куокала и Келломяки. Здесь проводили летние дни как богатые петербуржцы, так и творческая интеллигенция, включая таких великих личностей, как:

  • Максим Горький
  • Константин Чуковский
  • Юрий Анненский
  • Осип Мандельштам
  • Владимир Маяковский

Мы обязательно выйдем на пляж, где Маяковский сочинял свою поэму «Облако в штанах», и полюбуемся заливом «всех оттенков серебра». В Куокале творил великий художник Илья Репин, и мы сможем посетить его виллу «Пенаты» или прогуляться по парку и подойти к могиле мастера.

Дача фрейлины и загородный ресторан

Немногочисленные старинные деревянные дачи начала XX века с высокими башенками и резными наличниками создают особую атмосферу. Одна из таких дач принадлежала фрейлине Анне Вырубовой, и сейчас здесь расположен загородный ресторан, где можно ощутить вкус дачной жизни.

Комарово и творчество Ахматовой

Наш путь продолжится в поселок Комарово — Келломяки, известный как место, где поддерживались здоровье и творческие силы русской интеллигенции. Мы сделаем остановку у «Зеленой Будки», дачи Анны Ахматовой, куда приезжали начинающие литераторы. Братья Стругацкие также гуляли по этим местам и вдохновлялись для создания своих произведений.

Музеи и некрополь

В Комарово нас ждут интересные музеи, такие как «Келломяки-Комарово» и «Комаровский некрополь», где покоятся знаменитые дачники. Завершим экскурсию у могилы Анны Ахматовой, отдав дань уважения великой поэтессе.

Зеленогорск — курорт с историей

При желании мы можем продлить экскурсию, посетив Зеленогорск, маленький городок, который в XVI веке назывался Терийоки. Здесь сохранились элементы «финского прошлого», включая дореволюционные постройки и атмосферу приморского курорта. Прогуливаясь по центральному парку, мы вспомним театральные сезоны труппы Мейерхольда и летний досуг столичной публики.

Памятники и храмы Зеленогорска

В парке много интересных памятников, включая ботинки неизвестного дачника и памятник главному контрабандисту Терийок. Храмы Зеленогорска, такие как Лютеранская кирха и Казанская православная церковь, были восстановлены и являются символами этого курортного городка.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту мест, которые сохранили в себе невероятную историю!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сестрорецк
  • Репино
  • Комарово
  • Зеленогорск (При желании)
  • Длительность: 6-9 часов
Что включено
  • Трансфер на комфортабельном автомобиле по маршруту
  • Экскурсия в пути
  • Пешеходная экскурсия по Сестрорецку, Репино, Комарово, Зеленогорску
  • Время на обед, свободное время для посещения дополнительных экскурсий
Что не входит в цену
  • Входные билеты в музей в Разливе - 200 руб. (выходной - среда)
  • Экскурсия по музею в Разливе - 300 руб.
  • Входной билет в музей «Пенаты» - 350 руб. (только по предварительно купленным онлайн билетам. Выходной - вторник)
  • Входной билет в музей «Келломяки-Комарово» - 300 руб. (экскурсия от 2-х человек. Работает - с четверга по воскресенье)
  • Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Где вам удобно: от отеля, квартиры, вокзала
Завершение: Где вам удобно
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Место начала и окончания: по согласованию
  • Где вам удобно
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.