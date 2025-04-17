Предлагаю отправиться в увлекательное путешествие по Курортному району на северном побережье Финского залива, включая такие места, как Сестрорецк, Репино, Комарово и Зеленогорск. Здесь вас ожидают живописные песчаные дюны, густые массивы смолистых сосен и исторические деревянные дачи и поселения, которые когда-то были излюбленными местами для отдыха выдающихся деятелей искусства и культуры. Присоединяйтесь, чтобы узнать захватывающие истории этих уникальных уголков природы!

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Описание экскурсии

Путешествие на северное побережье Финского залива

В этом увлекательном путешествии мы окунемся в атмосферу петровского времени и узнаем о значении Финляндской железной дороги. Нас ждут живописные песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи, которые создают уникальную атмосферу «Русской Финляндии».

Исторические места Сестрорецка

Сестрорецк — это город, в котором воплотились замыслы Петра I. Здесь находится одна из малых резиденций императора и центр оружейного производства. Мы увидим корпуса оружейного завода и памятник первой подводной лодке петровского времени. Этот город стал началом курортной и дачной жизни, воспетой поэтами Серебряного века.

Дачные посёлки и творческая интеллигенция

Далее мы пересечем старую границу с Финляндией и посетим старые дачные посёлки Оллила, Куокала и Келломяки. Здесь проводили летние дни как богатые петербуржцы, так и творческая интеллигенция, включая таких великих личностей, как:

Максим Горький

Константин Чуковский

Юрий Анненский

Осип Мандельштам

Владимир Маяковский

Мы обязательно выйдем на пляж, где Маяковский сочинял свою поэму «Облако в штанах», и полюбуемся заливом «всех оттенков серебра». В Куокале творил великий художник Илья Репин, и мы сможем посетить его виллу «Пенаты» или прогуляться по парку и подойти к могиле мастера.

Дача фрейлины и загородный ресторан

Немногочисленные старинные деревянные дачи начала XX века с высокими башенками и резными наличниками создают особую атмосферу. Одна из таких дач принадлежала фрейлине Анне Вырубовой, и сейчас здесь расположен загородный ресторан, где можно ощутить вкус дачной жизни.

Комарово и творчество Ахматовой

Наш путь продолжится в поселок Комарово — Келломяки, известный как место, где поддерживались здоровье и творческие силы русской интеллигенции. Мы сделаем остановку у «Зеленой Будки», дачи Анны Ахматовой, куда приезжали начинающие литераторы. Братья Стругацкие также гуляли по этим местам и вдохновлялись для создания своих произведений.

Музеи и некрополь

В Комарово нас ждут интересные музеи, такие как «Келломяки-Комарово» и «Комаровский некрополь», где покоятся знаменитые дачники. Завершим экскурсию у могилы Анны Ахматовой, отдав дань уважения великой поэтессе.

Зеленогорск — курорт с историей

При желании мы можем продлить экскурсию, посетив Зеленогорск, маленький городок, который в XVI веке назывался Терийоки. Здесь сохранились элементы «финского прошлого», включая дореволюционные постройки и атмосферу приморского курорта. Прогуливаясь по центральному парку, мы вспомним театральные сезоны труппы Мейерхольда и летний досуг столичной публики.

Памятники и храмы Зеленогорска

В парке много интересных памятников, включая ботинки неизвестного дачника и памятник главному контрабандисту Терийок. Храмы Зеленогорска, такие как Лютеранская кирха и Казанская православная церковь, были восстановлены и являются символами этого курортного городка.

Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту мест, которые сохранили в себе невероятную историю!