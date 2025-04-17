Здесь вас ожидают живописные песчаные дюны, густые массивы смолистых сосен и исторические деревянные дачи и поселения, которые когда-то были излюбленными местами для отдыха выдающихся деятелей искусства и культуры. Присоединяйтесь, чтобы узнать захватывающие истории этих уникальных уголков природы!
Описание экскурсии
Путешествие на северное побережье Финского залива
В этом увлекательном путешествии мы окунемся в атмосферу петровского времени и узнаем о значении Финляндской железной дороги. Нас ждут живописные песчаные дюны, смолистые сосны и сохранившиеся деревянные дачи, которые создают уникальную атмосферу «Русской Финляндии».
Исторические места Сестрорецка
Сестрорецк — это город, в котором воплотились замыслы Петра I. Здесь находится одна из малых резиденций императора и центр оружейного производства. Мы увидим корпуса оружейного завода и памятник первой подводной лодке петровского времени. Этот город стал началом курортной и дачной жизни, воспетой поэтами Серебряного века.
Дачные посёлки и творческая интеллигенция
Далее мы пересечем старую границу с Финляндией и посетим старые дачные посёлки Оллила, Куокала и Келломяки. Здесь проводили летние дни как богатые петербуржцы, так и творческая интеллигенция, включая таких великих личностей, как:
- Максим Горький
- Константин Чуковский
- Юрий Анненский
- Осип Мандельштам
- Владимир Маяковский
Мы обязательно выйдем на пляж, где Маяковский сочинял свою поэму «Облако в штанах», и полюбуемся заливом «всех оттенков серебра». В Куокале творил великий художник Илья Репин, и мы сможем посетить его виллу «Пенаты» или прогуляться по парку и подойти к могиле мастера.
Дача фрейлины и загородный ресторан
Немногочисленные старинные деревянные дачи начала XX века с высокими башенками и резными наличниками создают особую атмосферу. Одна из таких дач принадлежала фрейлине Анне Вырубовой, и сейчас здесь расположен загородный ресторан, где можно ощутить вкус дачной жизни.
Комарово и творчество Ахматовой
Наш путь продолжится в поселок Комарово — Келломяки, известный как место, где поддерживались здоровье и творческие силы русской интеллигенции. Мы сделаем остановку у «Зеленой Будки», дачи Анны Ахматовой, куда приезжали начинающие литераторы. Братья Стругацкие также гуляли по этим местам и вдохновлялись для создания своих произведений.
Музеи и некрополь
В Комарово нас ждут интересные музеи, такие как «Келломяки-Комарово» и «Комаровский некрополь», где покоятся знаменитые дачники. Завершим экскурсию у могилы Анны Ахматовой, отдав дань уважения великой поэтессе.
Зеленогорск — курорт с историей
При желании мы можем продлить экскурсию, посетив Зеленогорск, маленький городок, который в XVI веке назывался Терийоки. Здесь сохранились элементы «финского прошлого», включая дореволюционные постройки и атмосферу приморского курорта. Прогуливаясь по центральному парку, мы вспомним театральные сезоны труппы Мейерхольда и летний досуг столичной публики.
Памятники и храмы Зеленогорска
В парке много интересных памятников, включая ботинки неизвестного дачника и памятник главному контрабандисту Терийок. Храмы Зеленогорска, такие как Лютеранская кирха и Казанская православная церковь, были восстановлены и являются символами этого курортного городка.
Присоединяйтесь к нам в этом увлекательном путешествии и откройте для себя красоту мест, которые сохранили в себе невероятную историю!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Сестрорецк
- Репино
- Комарово
- Зеленогорск (При желании)
- Длительность: 6-9 часов
Что включено
- Трансфер на комфортабельном автомобиле по маршруту
- Экскурсия в пути
- Пешеходная экскурсия по Сестрорецку, Репино, Комарово, Зеленогорску
- Время на обед, свободное время для посещения дополнительных экскурсий
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей в Разливе - 200 руб. (выходной - среда)
- Экскурсия по музею в Разливе - 300 руб.
- Входной билет в музей «Пенаты» - 350 руб. (только по предварительно купленным онлайн билетам. Выходной - вторник)
- Входной билет в музей «Келломяки-Комарово» - 300 руб. (экскурсия от 2-х человек. Работает - с четверга по воскресенье)
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Место начала и окончания: по согласованию
- Где вам удобно