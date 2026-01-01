Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В Крыму в конце июня начинает распускаться знаменитая крымская роза. Огромные плантации благоухающих кустов мы увидим с вами по пути следования. Проведем три дня в райском уголке Крыма.



Побываем в Долине Приведений, прогуляемся по вечерней Алуште и искупаемся в чистейшей воде одной из бухт Нового Света.

ЛенаТур Ваш гид в Ростове-на-Дону Групповой тур 13 800 ₽ за человека 3 дня На автобусе

Описание тура Программа тура: 1 день В нашем туре предусмотрено проживание в поселке Сатера, что в переводе с греческого означает «спас» или «спаситель». Здесь настолько тихо и спокойно, что ощущение времени растворено в воздухе. Заселение и вкусный обед в отеле. Вечером мы с вами отправимся гулять по вечерней Алуште. Просторная, ухоженная набережная, цветущие клумбы, удобные зоны отдыха, причудливые декорации и большое количество кафе, ресторанов, магазинов делают прогулку по Алуште занимательной и интересной. 2 день Рядом с пансионатом есть оборудованный пляж. Во всех номерах есть пляжные зонтики и коврики. Любители более активного времяпровождения могут отправиться на экскурсию в Долину Приведений или каньон Панагии (доплата). Для тех, кто утром предпочитает море, а после обеда — активный отдых, мы предлагаем отправиться на морскую прогулку на катере (доплата). Все экскурсионные объекты, которыми знаменит Юго-Восточный берег Крыма мы увидим с моря, искупаемся в открытом море, понаблюдаем за дельфинами. Вечером вас ждет вкусный ужин в отеле. Позднее у вас будет свободное время для прогулки по набережной и парковым зонам поселка. 3 день Вкусный завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров. В этот день мы отправимся на Восточное побережье Крыма и посетим самый удивительный уголок Крыма — Новый Свет, который считается родиной российского шампанского. Во время экскурсии искупаемся в чистейшей воде в одной из бухт Нового Света. Посетим фирменный магазин шампанских вин, чтобы по достоинству оценить вкусовые качества этого «эликсира хорошего настроения». Прибытие в Ростов-на-Дону — 04:00-06:00.

