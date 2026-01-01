В Крыму в конце июня начинает распускаться знаменитая крымская роза. Огромные плантации благоухающих кустов мы увидим с вами по пути следования. Проведем три дня в райском уголке Крыма.
Побываем в Долине Приведений, прогуляемся по вечерней Алуште и искупаемся в чистейшей воде одной из бухт Нового Света.
Описание тураПрограмма тура: 1 день В нашем туре предусмотрено проживание в поселке Сатера, что в переводе с греческого означает «спас» или «спаситель». Здесь настолько тихо и спокойно, что ощущение времени растворено в воздухе. Заселение и вкусный обед в отеле. Вечером мы с вами отправимся гулять по вечерней Алуште. Просторная, ухоженная набережная, цветущие клумбы, удобные зоны отдыха, причудливые декорации и большое количество кафе, ресторанов, магазинов делают прогулку по Алуште занимательной и интересной. 2 день Рядом с пансионатом есть оборудованный пляж. Во всех номерах есть пляжные зонтики и коврики. Любители более активного времяпровождения могут отправиться на экскурсию в Долину Приведений или каньон Панагии (доплата). Для тех, кто утром предпочитает море, а после обеда — активный отдых, мы предлагаем отправиться на морскую прогулку на катере (доплата). Все экскурсионные объекты, которыми знаменит Юго-Восточный берег Крыма мы увидим с моря, искупаемся в открытом море, понаблюдаем за дельфинами. Вечером вас ждет вкусный ужин в отеле. Позднее у вас будет свободное время для прогулки по набережной и парковым зонам поселка. 3 день Вкусный завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров. В этот день мы отправимся на Восточное побережье Крыма и посетим самый удивительный уголок Крыма — Новый Свет, который считается родиной российского шампанского. Во время экскурсии искупаемся в чистейшей воде в одной из бухт Нового Света. Посетим фирменный магазин шампанских вин, чтобы по достоинству оценить вкусовые качества этого «эликсира хорошего настроения». Прибытие в Ростов-на-Дону — 04:00-06:00.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Поселок Сатера
- Алушта
- Долина Приведений
- Каньон Панагии
- Юго-Восточный берег Крыма
- Новый Свет
Что включено
- Трансфер
- Проживание
- Питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
- Услуги гида
- Транспортная страховка
Что не входит в цену
- Экскурсии (на выбор) во второй день путешествия
- Морская прогулка
- Питание в кафе во время экскурсий
Место начала и завершения?
Г. Ростов-на-Дону, пр. - т. Буденновский, д. 45
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
13 800 ₽ за человека