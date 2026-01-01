Мои заказы

«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону

Автобусная экскурсия в Ростове-на-Дону: Погрузитесь в красоту Нового Света
В Крыму в конце июня начинает распускаться знаменитая крымская роза. Огромные плантации благоухающих кустов мы увидим с вами по пути следования. Проведем три дня в райском уголке Крыма.

Побываем в Долине Приведений, прогуляемся по вечерней Алуште и искупаемся в чистейшей воде одной из бухт Нового Света.
«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону

Описание тура

Программа тура: 1 день В нашем туре предусмотрено проживание в поселке Сатера, что в переводе с греческого означает «спас» или «спаситель». Здесь настолько тихо и спокойно, что ощущение времени растворено в воздухе. Заселение и вкусный обед в отеле. Вечером мы с вами отправимся гулять по вечерней Алуште. Просторная, ухоженная набережная, цветущие клумбы, удобные зоны отдыха, причудливые декорации и большое количество кафе, ресторанов, магазинов делают прогулку по Алуште занимательной и интересной. 2 день Рядом с пансионатом есть оборудованный пляж. Во всех номерах есть пляжные зонтики и коврики. Любители более активного времяпровождения могут отправиться на экскурсию в Долину Приведений или каньон Панагии (доплата). Для тех, кто утром предпочитает море, а после обеда — активный отдых, мы предлагаем отправиться на морскую прогулку на катере (доплата). Все экскурсионные объекты, которыми знаменит Юго-Восточный берег Крыма мы увидим с моря, искупаемся в открытом море, понаблюдаем за дельфинами. Вечером вас ждет вкусный ужин в отеле. Позднее у вас будет свободное время для прогулки по набережной и парковым зонам поселка. 3 день Вкусный завтрак в отеле. Свободное время. Освобождение номеров. В этот день мы отправимся на Восточное побережье Крыма и посетим самый удивительный уголок Крыма — Новый Свет, который считается родиной российского шампанского. Во время экскурсии искупаемся в чистейшей воде в одной из бухт Нового Света. Посетим фирменный магазин шампанских вин, чтобы по достоинству оценить вкусовые качества этого «эликсира хорошего настроения». Прибытие в Ростов-на-Дону — 04:00-06:00.

См. расписание

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Поселок Сатера
  • Алушта
  • Долина Приведений
  • Каньон Панагии
  • Юго-Восточный берег Крыма
  • Новый Свет
Что включено
  • Трансфер
  • Проживание
  • Питание (2 завтрака, 2 обеда, 1 ужин)
  • Услуги гида
  • Транспортная страховка
Что не входит в цену
  • Экскурсии (на выбор) во второй день путешествия
  • Морская прогулка
  • Питание в кафе во время экскурсий
Место начала и завершения?
Г. Ростов-на-Дону, пр. - т. Буденновский, д. 45
Когда и сколько длится?
Когда: См. расписание
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 72 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Ростова-на-Дону

Похожие туры на ««Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону»

Цветущие степи Калмыкии
На автобусе
На поезде
Ж/Д туры
5 дней
1 отзыв
Цветущие степи Калмыкии
Начало: Россия, Москва
2 апр в 10:00
от 77 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Ростове-на-Дону
Все туры из Ростова-на-Дону
13 800 ₽ за человека