В Ростове-на-Дону сосредоточенно достаточно много достопримечательностей, это и исторический центр города и знаменитая местная набережная, интересная архитектура домов царской эпохи, многочисленные музеи, живописные парки и даже Ливенцовская крепость расположенная на окраине города
Местные экскурсоводы
Ростов-на-Дону прекрасный город, здесь расположено множество достопримечательностей и интересных мест. Чтобы не пропустить самые важные точки, рекомендуем обязательно отправиться хотя бы на одну-две экскурсии, ведь это прекрасный способ освободить себя от организационных моментов и в то же время намного лучше узнать город и его окрестности. Найти подходящую можно в нашем каталоге 😉
Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями.
Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…
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