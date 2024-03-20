Туры на автобусе в Ростове-на-Дону

Найдено 4 тура в категории «На автобусе» в Ростове-на-Дону, цены от 4 690 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Цветущие степи Калмыкии
На автобусе
3 отзыва
5 дней
Цветущие степи Калмыкии
Начало: Россия, Москва
5 апр в 10:00
от 66 530 за человека
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
Пешая
На автобусе
3 дня
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
Начало: пр. - т. Буденновский, 27
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 300 за человека
«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
На автобусе
3 дня
«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
Начало: г. Ростов-на-Дону, пр. - т. Буденновский, д. 45
Расписание: См. расписание
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 800 за человека
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
На автобусе
1 день
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Начало: Ул. Московская, д.53
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 690 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Виолетта
    20 марта 2024
    Цветущие степи Калмыкии
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
    Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
  • А
    Андрей,
    17 марта 2024
    Цветущие степи Калмыкии
    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
    читать дальше

    постоянное внимание и искреннее желание сделать так, чтобы этот отдых получился незабываемым и наполненным восторженными эмоциями. Не сидите дома! Есть возможность - путешествуйте! Нам по 60. И говорим себе: "в 60 жизнь только начинается", и надеемся, что скажем так же и в следующий юбилей…

    Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь наОгромное спасибо всем причастным, кто организовал тур &quot;В Сибирь в марте&quot;! На всём протяжении ощущаешь на
  • М
    Марина
    14 марта 2024
    Цветущие степи Калмыкии
    Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «На автобусе»

Самые популярные туры этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Цветущие степи Калмыкии
  2. «Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
  3. «Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
  4. Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Сколько стоит тур в Ростове-на-Дону в июле 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "На автобусе" можно забронировать 4 тура от 4 690 до 66 530. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
Забронируйте тур в Ростове-на-Дону на 2024 год на автобусе, 3 ⭐ отзыва, цены от 4690₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам