Выездные туры из Ростова-на-Дону

Найдено 3 тура в категории «Выездные» в Ростове-на-Дону, цены от 4 690 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
Пешая
На автобусе
3 дня
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
Начало: пр. - т. Буденновский, 27
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 300 за человека
«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
На автобусе
3 дня
«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
Начало: г. Ростов-на-Дону, пр. - т. Буденновский, д. 45
Расписание: См. расписание
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 800 за человека
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
На автобусе
1 день
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Начало: Ул. Московская, д.53
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 690 за человека

Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Выездные»

Самые популярные туры этой рубрики в Ростове-на-Дону
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. «Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
  2. «Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
  3. Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Сколько стоит тур в Ростове-на-Дону в июле 2024
Сейчас в Ростове-на-Дону в категории "Выездные" можно забронировать 3 тура от 4 690 до 13 800.
Туры по окрестностям Ростова-на-Дону и местам России в 2024 году, индивидуальные и групповые, с посещением достопримечательностей. Все туры проводятся на русском языке, местными гидами, цены очень низкие, а так ещё много отзывов и фото от туристов. Сегодня можно забронировать на 📅 июль, август и сентябрь
ХорошоТам