Цветущая степь Калмыкии с посещением винодельни

Приглашаем вас насладиться видом цветущей степи в Калмыкии, прогуляться по Элисте, посетить фестиваль тюльпанов и самый большой буддийский храм в Европе, а еще попробовать блюда национальной кухни и прокатиться на верблюдах.

Путешествие включает в себя заезд в винодельческое хозяйство «Эльбузд», которое находится в Ростовской области. Вы сможете продегустировать разные сорта вин и познакомиться с культурой изготовления напитков.
Программа тура по дням

1 день

Отправление в путь

09:41 Отправление туристического поезда с Казанского вокзала Москвы. Посадка производится самостоятельно (номер вагона и места будут указаны в ваучере).

2 день

Осмотр достопримечательностей Ростова-на-Дону и экскурсия по винодельне

Завтрак в поезде. Прибытие на ж/д вокзал в Ростове-на-Дону. Встреча с гидом на перроне.

Посадка в автобус (номер указан в вашем ваучере).

Знакомство с южной столицей. Ростов-на-Дону входит в списки лучших российских городов для путешествий, в нем можно найти множество интересных мест. Когда-то здесь обитали древние греки, скифы, генуэзцы и донские казаки, чьи традиции соблюдаются по сей день. В городе удивительным образом сочетаются современные технологии и вековые обычаи.

Вас ждет осмотр основных достопримечательностей: старинных купеческих особняков на главной улице, исторических площадей, а также шедевра архитектуры мирового значения — здания Театра Драмы им. М. Горького.

Вместе мы спустимся в знаменитые подземные переходы, чтобы увидеть удивительные мозаичные панно, а еще посетим знаменитый центральный рынок.

Далее мы отправимся в винодельческое хозяйство «Эльбузд», где сможем оценить изысканный вкус разных сортов вин во время дегустации, познакомиться с культурой виноделия и таинством изготовления напитка, процессом выращивания винограда. Кроме того, прогуляемся по прекрасным окрестностям побережья реки Эльбузд.

Вам предложат попробовать 6 сортов тихих вин (только сухие) под легкую закуску, после чего состоится «походный обед на винодельне» с элементами донской кухни. В меню:

  • уха с карпом;
  • салат «Казачок»;
  • вареники с картошкой и капустой;
  • хлебная корзинка (белый; отрубной; ржаной хлеб и домашний хворост);
  • ассорти из свежих овощей (помидоры; огурцы; болгарский перец; зелень);
  • казачий разносол (соленые огурцы; помидоры с чесноком; капуста квашеная);
  • баклажаны крученые с грецким орехом;
  • кабачки жареные;
  • мясное ассорти по-деревенски (колбаса домашняя; куриный и утиный рулеты; пузанина; балык);
  • сыры деревенские;
  • морс брусничный;
  • компот из садовых ягод;
  • вода с газом и без;
  • вино «Ведерников Губернаторское»;
  • вино «Ведерников Сибирьковый»;
  • чай «Купеческий»;
  • сдобный пирог с яблоком и вишней.

Затем нас доставят в Ростов-на-Дону. Будет свободное время, чтобы прогуляться по набережной.

Далее — трансфер на ж/д вокзал.

18:30 Отправление туристического поезда в Элисту.

3 день

Калмыкия. Элиста, цветущая степь и фестиваль тюльпанов

Завтрак в поезде.

08:30 Прибытие туристического поезда в Элисту. Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (его номер указан в вашем ваучере).

Калмыкия — небольшая республика на юге страны с самобытной культурой и народом. Цветущие степные просторы, древние курганы и самый большой в Европе буддийский храм, уникальный тюльпановый фестиваль — все это ждет вас в третий день тура.

Во время часовой пешеходной экскурсии по Элисте мы посетим культурный комплекс «Пагода семи дней», в центре которой расположен молитвенный барабан Кюрде, увидим статуи «Будда Шакьямуни» и «Цаган Аав — хозяин Степи», пройдем через Золотые ворота «Алтн Босх», Восточную ротонду, памятник народному сказителю калмыцкого эпоса«Джангар» — Джангарчи Ээлян Овла.

Также мы отправимся в Будда-парк, где установлена статуя буддийского божества «Зеленая Тара» (локация находится вблизи объекта размещения «Хотон Глэмпинг»).

Затем в программе выезд на фотоссесию.

По дороге мы увидим цветущую степь и остановимся, чтобы сделать яркие кадры. Это уникальное явление — сотни непохожих друг на друга цветов, все оттенки той естественной палитры, с помощью которой Бог написал пейзаж под названием «Планета Земля».

Далее — обед в городском кафе (меню калмыцкой национальной кухни). Национальные блюда — это, в некотором смысле, душа народа, отражение его характера, настроений, чувств. Калмыцкая кухня несет в себе отпечаток кочевого скотоводческого быта.

Мы посетим Центральный хурул «Золотая обитель Будды Шакьямуни». Здание имеет высоту в 63 метра и вмещает в себе самую большую в России и Европе 9-метровую статую Будды. Этот буддийский храм впечатляет величественностью и красотой, не случайно его называют «жемчужиной калмыцких степей». Торжественное открытие прошло 27 декабря 2005 года после визита в Элисту духовного лидера буддистов Его Святейшества Далай-ламы XIV. После посещения хурула можно обойти его по часовой стрелке, загадав самое заветное желание.

Следующая точка — этно-хотон «Церен». Во время экскурсионной программы «Праздник в калмыцком хотоне» гостей будут встречать по обычаям (с протяжной песней и танцами), познакомят с музыкальной культурой калмыцкого и монгольского народов. Также состоится фотосессия в национальных костюмах, пройдет дегустация напитков Чигяна, молочной араки, калмыцкого чая с борциками. Еще в программе — катание на верблюдах и лошадях.

Далее мы увидим мероприятия фестиваля тюльпанов, проводимого на площадках Элисты.

Затем нас доставят трансфером на ж/д вокзал.

19:30 Отправление туристического поезда в Москву.

4 день

Дорога обратно

Завтрак в поезде. Отдых.

5 день

Возвращение в Москву

10:00 Прибытие туристического поезда на Казанский вокзал Москвы.

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва – Ростов-на-Дону – Элиста – Москва.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Категория вагонаЧетырехместное купеСВ

СВ

Одноместное размещение

ЛЮКС

ЛЮКС

Одноместное размещение

Для взрослого77700120200206500153000375200

Выкуп дополнительного места в купе – 36 000 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

4 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные вагоны. Вагоны 1-этажные, в составе поезда есть 2 вагона-ресторана, 1 вагон-зал, 1 вагон-бар, вагон-душ, вагон-сауна.

ЛЮКС

Верхняя полка + 1 нижняя (раскладывается, получается аналогия кровати по размерам чуть меньше 2-спальной), мягкий пуфик, ТВ, халаты + тапочки, 1 среднее + 1 большое полотенце. Персональные удобства в виде 1 душа + WC с раковиной.

При полной загрузке в вагоне порядка 10 человек.

СВ

2 нижние полки, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 18 человек.

4-местное купе

2 нижние + 2 верхние полки, 2 сейфа, возможно выставить температуру в самом купе, 1 среднее полотенце на 1 чел., смена белья (за доп. плату), уборка купе - каждый день, набор путешественника (тапочки, щетка + зубная паста, мыло).

1 душ + 2 WC c раковинами на вагон.

При полной загрузке в вагоне порядка 36 человек.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту Москва - Ростов-на-Дону - Элиста - Москва
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки - в 2, 3 и 4 деньобеды - в 2 и 3 день
  • Завтраки - в 2, 3 и 4 день
  • Обеды - в 2 и 3 день
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Москвы и обратно
  • Выкуп дополнительного места в купе - 36 000 руб
  • Питание, не указанное в программе тура: обеды (кроме обедов во 2 и 3 день) ужины
  • Обеды (кроме обедов во 2 и 3 день)
  • Ужины
Место начала и завершения?
Москва, Казанский вокзал
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Возможно ли изменение программы тура?

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Как организованы завтраки в поезде?

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Есть ли возрастные ограничения на тур?

Да. Тур предназначен для людей старше 18 лет.

Какая важная информация есть в туре?
  1. Доступность посадки и высадки пассажиров не на фиксированных остановках, по прибытию на которые осуществляется экскурсионное обслуживание, заранее знать невозможно (стоянка поезда может быть, но посадка/высадка может быть не разрешена. На то есть разные причины. Например, не позволяет длина платформы, поезд стоит на запасных путях, и платформы в принципе нет.). За посадку и высадку пассажиров при остановке поезда без экскурсионного обслуживания туроператор ответственность не несет.
  2. Туристы могут присоединиться к туристическому маршруту на любом его участке, где есть стоянка поезда с экскурсионным днем обслуживания. Но без перерасчета стоимости тура в части ж/д перевозки. Т. к. ж/д билет в круизный поезд оформляется от точки начала тура до точки конца тура — перерасчета стоимости ж/д проезда в таком случае не будет. За экскурсионные дни, в которых туристы не будут присутствовать на экскурсиях, мы перерасчет стоимости произведем.
  3. В 4-местном купе для двух человек предоставляется размещение верх+низ. Размещение на двух нижних полках возможно только в 2-местном купе или СВ.
  4. Выкуп четвертого места в купе необязателен, возможно размещение с подселением.
  5. Курение в поезде запрещено (и электронных, и простых сигарет; штраф от 1500 до 2500 рублей). Курить можно на стоянках поезда, при возможности выхода из поезда в специально отведенных на платформах курительных зонах.
  6. Туроператор оформляет ж/д билеты по тарифу без провоза животных (по групповой ж/д перевозке туристов этот тариф невозможен для оформления). Кроме того, заходить с животными в экскурсионный автобус не разрешено (в группе могут быть аллергики). Вход в музеи также с животными не разрешен.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

