2 день

Осмотр достопримечательностей Ростова-на-Дону и экскурсия по винодельне

Завтрак в поезде. Прибытие на ж/д вокзал в Ростове-на-Дону. Встреча с гидом на перроне.

Посадка в автобус (номер указан в вашем ваучере).

Знакомство с южной столицей. Ростов-на-Дону входит в списки лучших российских городов для путешествий, в нем можно найти множество интересных мест. Когда-то здесь обитали древние греки, скифы, генуэзцы и донские казаки, чьи традиции соблюдаются по сей день. В городе удивительным образом сочетаются современные технологии и вековые обычаи.

Вас ждет осмотр основных достопримечательностей: старинных купеческих особняков на главной улице, исторических площадей, а также шедевра архитектуры мирового значения — здания Театра Драмы им. М. Горького.

Вместе мы спустимся в знаменитые подземные переходы, чтобы увидеть удивительные мозаичные панно, а еще посетим знаменитый центральный рынок.

Далее мы отправимся в винодельческое хозяйство «Эльбузд», где сможем оценить изысканный вкус разных сортов вин во время дегустации, познакомиться с культурой виноделия и таинством изготовления напитка, процессом выращивания винограда. Кроме того, прогуляемся по прекрасным окрестностям побережья реки Эльбузд.

Вам предложат попробовать 6 сортов тихих вин (только сухие) под легкую закуску, после чего состоится «походный обед на винодельне» с элементами донской кухни. В меню:

уха с карпом;

салат «Казачок»;

вареники с картошкой и капустой;

хлебная корзинка (белый; отрубной; ржаной хлеб и домашний хворост);

ассорти из свежих овощей (помидоры; огурцы; болгарский перец; зелень);

казачий разносол (соленые огурцы; помидоры с чесноком; капуста квашеная);

баклажаны крученые с грецким орехом;

кабачки жареные;

мясное ассорти по-деревенски (колбаса домашняя; куриный и утиный рулеты; пузанина; балык);

сыры деревенские;

морс брусничный;

компот из садовых ягод;

вода с газом и без;

вино «Ведерников Губернаторское»;

вино «Ведерников Сибирьковый»;

чай «Купеческий»;

сдобный пирог с яблоком и вишней.

Затем нас доставят в Ростов-на-Дону. Будет свободное время, чтобы прогуляться по набережной.

Далее — трансфер на ж/д вокзал.

18:30 Отправление туристического поезда в Элисту.

