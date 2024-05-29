Описание тура

Международный литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» 2023 Приглашаем вас в станицу Вёшенскую, где можно прикоснуться к истокам литературного гения Михаила Шолохова. Вёшенская — одна из красивейших казачьих станиц на Дону. Программа тура: 04:00 Отправление из Ростова 05:00 Отправление из Новочеркасска ~09:00 - прибытие в х. Кружилинский. Вы увидите усадьбу, где родился М. А. Шолохов (внешний осмотр), самостоятельная прогулка по хутору,свободное время ~10:30 - отправление в ст. Вёшенскую 11:00 Прибытие в станицу Вёшенскую. Обзорная пешеходная экскурсия по станице. 12:00 Обед в кафе за доп. плату (ориентировочно, время обеда может измениться- мы обязательно сообщим вам точное время обеда накануне поездки) Самостоятельное участие в фестивале. В этот день вас будут ожидать различные выставки, мастер-классы, пёстрая ярмарка изделий народных умельцев, концертные выступления артистов на 2-х станичных сценах, песенные поляны, книжные презентации, угощения, игровые программы - исполнение казачьих баек, частушек, плясовых песен и многое другое! 20:30 Кульминация праздника: грандиозный гала-концерт Из Вёшенской гости всегда уезжают переполненные самыми яркими впечатлениями и с желанием вернуться сюда вновь. 23:00 Отправление в Ростов-на-Дону 05:00 Прибытие в Ростов-на-Дону Важная информация Все мероприятия проходят на свежем воздухе вне зависимости от погоды, поэтому просим обуть удобную обувь, захватить с собой головной убор, солнцезащитные очки, зонт или дождевик, стульчик или коврик для сидения, плед, обязательно средства от комаров / мошкары и еду в дорогу и для пикника (праздник традиционно посещают очень много людей, пунктов продажи питания много, но могут быть очереди, поэтому лучше взять питание на весь день с собой). Возьмите с собой паспорт / свидетельство о рождении и полис ОМС. В дни праздника движение транспорта по станице ограничено, туристические автобусы остаются на специализированных стоянках на въезде в станицу, все праздничные мероприятия проходят в центре Вешенской, до центра можно добраться либо пешком (2-3 км), либо на такси (ориентировочно 100 руб.)