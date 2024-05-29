Ежегодно, начиная с 1985 года проходит литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна».
Он привлекает к участию всё больше и больше людей, потому что это по-настоящему яркое событие! Познакомившись с казачьим краем на страницах шолоховских произведений, многим хочется своими глазами увидеть Верхний Дон, бескрайнюю степь, казачьи хутора и станицы.
Он привлекает к участию всё больше и больше людей, потому что это по-настоящему яркое событие! Познакомившись с казачьим краем на страницах шолоховских произведений, многим хочется своими глазами увидеть Верхний Дон, бескрайнюю степь, казачьи хутора и станицы.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Взрослый (12+)
|4 690 ₽
|Ребенок (до 12 лет)
|4 540 ₽
|Пенсионер
|4 540 ₽
Что вас ожидает:
- Станица Вёшенская
- Международный литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна»
Описание тура
Международный литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна» 2023 Приглашаем вас в станицу Вёшенскую, где можно прикоснуться к истокам литературного гения Михаила Шолохова. Вёшенская — одна из красивейших казачьих станиц на Дону. Программа тура: 04:00 Отправление из Ростова 05:00 Отправление из Новочеркасска ~09:00 - прибытие в х. Кружилинский. Вы увидите усадьбу, где родился М. А. Шолохов (внешний осмотр), самостоятельная прогулка по хутору,свободное время ~10:30 - отправление в ст. Вёшенскую 11:00 Прибытие в станицу Вёшенскую. Обзорная пешеходная экскурсия по станице. 12:00 Обед в кафе за доп. плату (ориентировочно, время обеда может измениться- мы обязательно сообщим вам точное время обеда накануне поездки) Самостоятельное участие в фестивале. В этот день вас будут ожидать различные выставки, мастер-классы, пёстрая ярмарка изделий народных умельцев, концертные выступления артистов на 2-х станичных сценах, песенные поляны, книжные презентации, угощения, игровые программы - исполнение казачьих баек, частушек, плясовых песен и многое другое! 20:30 Кульминация праздника: грандиозный гала-концерт Из Вёшенской гости всегда уезжают переполненные самыми яркими впечатлениями и с желанием вернуться сюда вновь. 23:00 Отправление в Ростов-на-Дону 05:00 Прибытие в Ростов-на-Дону Важная информация Все мероприятия проходят на свежем воздухе вне зависимости от погоды, поэтому просим обуть удобную обувь, захватить с собой головной убор, солнцезащитные очки, зонт или дождевик, стульчик или коврик для сидения, плед, обязательно средства от комаров / мошкары и еду в дорогу и для пикника (праздник традиционно посещают очень много людей, пунктов продажи питания много, но могут быть очереди, поэтому лучше взять питание на весь день с собой). Возьмите с собой паспорт / свидетельство о рождении и полис ОМС. В дни праздника движение транспорта по станице ограничено, туристические автобусы остаются на специализированных стоянках на въезде в станицу, все праздничные мероприятия проходят в центре Вешенской, до центра можно добраться либо пешком (2-3 км), либо на такси (ориентировочно 100 руб.)
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Станица Вёшенская
- Международный литературно-фольклорный праздник «Шолоховская весна»
Что включено
- Транспортное обслуживание по маршруту экскурсии
- Услуги гида экскурсовода
- Транспортная страховка (автобус, микроавтобус)
- Хорошее настроение
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей
- Билеты в усадьбу Шолохова с экскурсией (400 руб/взр., 200 руб/учащиеся)
- Обед (по желанию)
- Сувениры
Место начала и завершения?
ул. Московская, д.53
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 1 дня
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
- Все мероприятия проходят на свежем воздухе вне зависимости от погоды, поэтому просим обуть удобную обувь, захватить с собой головной убор, солнцезащитные очки, зонт или дождевик, стульчик или коврик для сидения, плед, обязательно средства от комаров / мошкары и еду в дорогу и для пикника (праздник традиционно посещают очень много людей, пунктов продажи питания много, но могут быть очереди, поэтому лучше взять питание на весь день с собой)
- Возьмите с собой паспорт / свидетельство о рождении и полис ОМС
- В дни праздника движение транспорта по станице ограничено, туристические автобусы остаются на специализированных стоянках на въезде в станицу, все праздничные мероприятия проходят в центре Вешенской, до центра можно добраться либо пешком (2-3 км), либо на такси (ориентировочно 100 руб.)
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.