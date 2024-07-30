3 дня
«Хлеба и зрелищ!» - авторский тур в Адыгею
Начало: пр. - т. Буденновский, 27
Расписание: По запросу
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 300₽ за человека
3 дня
«Сплошное удовольствие»: авторский тур в Крым из Ростова-на-Дону
Начало: г. Ростов-на-Дону, пр. - т. Буденновский, д. 45
Расписание: См. расписание
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 13 800₽ за человека
1 день
Поездка на фестиваль Шолоховская весна в Вёшенскую
Начало: Ул. Московская, д.53
Расписание: См. календарь
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 690₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Ростову-на-Дону в категории «Групповые»
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