🚗 На машине Авторский тур 2 дня Ростов Великий, Ярославль, Кострома и Плёс: древнерусский квартет за выходные Побывать на ювелирном мастер-классе, отведать щучьих котлет и насладиться пейзажами Москва, станция метро «Свиблово», утро 14 900 ₽ за человека

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