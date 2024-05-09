Авторский тур
2 дня
Ростов Великий, Ярославль, Кострома и Плёс: древнерусский квартет за выходные
Побывать на ювелирном мастер-классе, отведать щучьих котлет и насладиться пейзажами
Москва, станция метро «Свиблово», утро
9 мая
1 июня
29 июня
27 июля
14 900₽ за человека
Ознакомьтесь с турми по Ростову Великому и окунитесь в мир его сокровищ и тайн. Наши туры по городу раскроют перед вами весь спектр достопримечательностей Ростова. Спланируйте свои туры на выходные или же закажите индивидуальную тур, которая будет соответствовать вашим интересам и времени. С нами вы получите не только знания о городе, но и яркие впечатления от встречи с его историей и культурой