Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры

Смешанная: автобусная и пешеходная

Групповая
Смешанная: автобусная и пешеходная.

Экскурсия проводится профессиональным русскоязычным гидом.
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры
Путешествие в Солотчу - ворота Мещёры

Что вас ожидает 🤩

  • Поселок Солотча
  • Солотчинский женский монастырь
  • Дом-музей Пожалостина
  • Рязанский художественный музей
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более, чем за 12 часов до наступления даты экскурсии.

Солодча - столица мещанского края, расположена в 15 минутах езды от Рязани. Чудесный курортный поселок имеет несколько достопримечательностей, которые мы с Вами сможем увидеть во время этой увлекательной программы!

В центре поселка расположился древний белокаменный монастырь. Он был основан князем Рязанским в 1390 году, недалеко от впадения реки Солотчи в Оку. Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь являлся северным форпостом рязанского княжества, а ныне - одной из главных достопримечательностей поселка.

В программе также посещение музея И. П. Пожалостина, он расположен в доме с флигелем и резными наличниками. Пожалостин был последним мастером классической граверной школы, свой дом он построил в 1880 году, позднее здесь работали многие известные писатели, произведения которых вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Тридевятое царство мы с Вами встретим прямо в сосновом бору! Посередине него расположен развлекательный комплекс, выполненный в сказочном стиле! Скульптуры богатырей, вырезанные из дерева, волшебные замки и башни, деревянные терема, и небольшой зоопарк, - всем этим можно насладиться в этом замечательном месте. Здесь предусмотрено свободное время.

По возвращении в Рязань нас ждет организованный обед в кафе.

В продолжении программы мы посетим Рязанский художественный музей, основанный в 1913 году. Это не просто музей изобразительного искусства, но великолепная усадьба, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину. Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными.

Программа

  • Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина.
  • Посещение Солотчинского женского монастыря.
  • Экскурсия в дом-музей И. П. Пожалостина.
  • Прогулка по территории летнего домика К. Паустовского.
  • Прогулка по развлекательному комплексу "В Некотором царстве".
  • Возвращение в Рязань. Обед в кафе.
  • Посещение Рязанского художественного музея.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание. Входные билеты по программе. Обед
Когда и сколько длится
Когда: Воскресенье в 09:30
Экскурсия длится около 7 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Воскресенье в 09:30

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