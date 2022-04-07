Солодча - столица мещанского края, расположена в 15 минутах езды от Рязани. Чудесный курортный поселок имеет несколько достопримечательностей, которые мы с Вами сможем увидеть во время этой увлекательной программы!

В центре поселка расположился древний белокаменный монастырь. Он был основан князем Рязанским в 1390 году, недалеко от впадения реки Солотчи в Оку. Солотчинский Рождества Богородицы женский монастырь являлся северным форпостом рязанского княжества, а ныне - одной из главных достопримечательностей поселка.

В программе также посещение музея И. П. Пожалостина, он расположен в доме с флигелем и резными наличниками. Пожалостин был последним мастером классической граверной школы, свой дом он построил в 1880 году, позднее здесь работали многие известные писатели, произведения которых вошли в золотой фонд отечественной литературы.

Тридевятое царство мы с Вами встретим прямо в сосновом бору! Посередине него расположен развлекательный комплекс, выполненный в сказочном стиле! Скульптуры богатырей, вырезанные из дерева, волшебные замки и башни, деревянные терема, и небольшой зоопарк, - всем этим можно насладиться в этом замечательном месте. Здесь предусмотрено свободное время.

По возвращении в Рязань нас ждет организованный обед в кафе.

В продолжении программы мы посетим Рязанский художественный музей, основанный в 1913 году. Это не просто музей изобразительного искусства, но великолепная усадьба, принадлежавшей богатейшему рязанскому купцу и меценату Гавриле Васильевичу Рюмину. Вокруг был разбит чудесный парк с мостиками и оврагами, частично сохранившимися и в настоящее время. Коллекция музея, как и роскошные интерьеры бывшего жилого дома Г. В. Рюмина, никого не оставляют равнодушными.