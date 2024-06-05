Обзорные и познавательные экскурсии Рязани

Найдено 22 экскурсии в категории «Обзорные» в Рязани, цены от 700 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Рязань: факты, люди, легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
«Во время обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите знаковые места города и самые древние иконы рязанского края, услышите интересные истории и разберётесь, где же стены рязанского кремля»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200 за всё до 10 чел.
Рязань: история, мифы и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
15 отзывов
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000 за всё до 8 чел.
Рязань сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
48 отзывов
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000 за всё до 10 чел.
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
8 отзывов
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
Завтра в 08:30
10 июня в 17:30
от 3 500 за всё до 5 чел.
Древнерусская Рязань: обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
334 отзыва
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
«Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700 за всё до 8 чел.
Знакомство с Рязанью
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
76 отзывов
Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места
Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре
Начало: На ул. Почтовой
«Прогулка по историческому центру Рязани — отличный выбор для знакомства с городом»
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
700 за человека
На машине времени по Рязани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
41 отзыв
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
«На обзорной автоэкскурсии вы откроете для себя Рязань разных эпох»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900 за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«Вы оцените главные достопримечательности Рязани и узнаете, чем она отличается от других известных русских городов, кто является ее святым заступником и в чем секрет местной матрешки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Древняя, но юная Рязань
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
44 отзыва
Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
«Путь в 1000 лет На пешеходной обзорной экскурсии по Рязани вы узнаете хитрую историю развития города»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Солотчи
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
11 отзывов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
«Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450 за человека
Квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое
Начало: Ул. Соборная, 16
«Мы с вами пройдёмся по основным достопримечательностям города, и вы станете участниками не просто экскурсии: это будет интерактивный квиз с приятными призами-сувенирами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500 за всё до 10 чел.
Рязань - душа России
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Индивидуальная экскурсия «Рязань - душа России»: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Рязани в компании опытного гида. Исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории
Начало: Улица Соборная, 16, Рязань
«Предлагаю вам самое близкое и полное знакомство со старым городом – автомобильную обзорную экскурсию с выходами в ключевых точках»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
«В ходе нашей душевной экскурсии:• Вы познакомитесь с основными достопримечательностями исторической части города»
Расписание: Ежедневно, по договорённости с гидом
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000 за всё до 5 чел.
Кремль со стихами Есенина
🚶 Пешая
Индивидуальная
1 час
5 отзывов
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
«Кремль — без сомнения, самая главная достопримечательность Рязани»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500 за всё до 10 чел.
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
Начало: Соборная пл. триумфальная арка при входе в парк
«Вы познакомитесь с архитектурными объектами и достопримечательностями исторической части Рязани»
Завтра в 08:00
10 июня в 18:00
от 3 500 за всё до 5 чел.
Легенды и байки матушки Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа 18 минут
5 отзывов
Легенды и байки матушки Рязани
Начало: Улица Свободы,46, Рязань
«В завершающей части экскурсии вас ожидает путешествие по улице, где нет ни одного дома, а также знакомство с легендой о знаменитом защитнике земли рязанской Евпатием Коловратом»
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
4 700 за всё до 8 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея Леденца или Музея Шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Музеем леденца (на выбор)Экскурсия приведет нас в Музей леденца, где можно осмотреть оригинальную экспозицию в виде старого сахарного завода дворянина Николая Шишкова»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
9 отзывов
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
«Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города»
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500 за человека
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650 за человека
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Групповая
7 часов
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
«Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест»
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650 за человека
Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
«Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест»
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 500 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Г
    Григорий
    5 июня 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
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    нам звание "знатоков Рязани 20-го уровня" и рассказал, что нужно сделать, чтобы повысить свой уровень как минимум вдвое:) Большое спасибо Николаю за творческий подход к делу и первое знакомство с Рязанью!

  • Л
    Лиза
    4 июня 2024
    Рязань сквозь века
    Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
  • А
    Анастасия
    1 июня 2024
    Знакомство с Рязанью
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
    Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
    Спасибо Елене что в не совсем обычных условиях, были 9 мая, донесла до нас основы истории, быта града Рязани, и не только) Вкусное окончание прогулки только усилило впечатления!
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    На машине времени по Рязани (на вашем авто)
    Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
  • Н
    Наталья
    26 мая 2024
    На машине времени по Рязани (на вашем авто)
    Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
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    Очень приятный молодой человек с обширными знаниями, умением подать информацию и чувством юмора!! Любит и знает свой город. Знакомясь с такими замечательными молодыми людьми сердце переполняет гордость за нашу молодежь!! Желаем ему дальнейших успехов! Всем рекомендую этого экскурсовода!!

  • Е
    Елена
    20 мая 2024
    Знакомство с Рязанью
    Экскурсия очень содержательная, много узнала интересной и полезной информации. Экскурсовод Анастасия артистично, с любовью к своему городу и людям рассказала о достопримечательностях, истории, знаковых событиях Рязани. Мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости на долгое время! Спасибо Анастасия!!!
  • Н
    Нина
    20 мая 2024
    Знакомство с Рязанью
    На экскурсии по Рязани были 12 мая. Нам очень повезло, нашим гидом был Петр. Талантливый рассказчик, с прекрасным чувством юмора,
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    умеющий держать внимание всей группы!!! Любящий свой город. Экскурсия длилась 2 часа, было холодно, но это никак не испортило впечатлений, время пролетело, потому что было интересно. Каждое слово осталось в памяти. Долго потом вспоминали и пересказывали то, что узнали. Спасибо Вам большое!

  • И
    Ирина
    19 мая 2024
    Рязань сквозь века
    Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Рязань: факты, люди, легенды
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
    Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересноеОтличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Обзорные»

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  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Обзорные" можно забронировать 22 экскурсии от 700 до 6 500. Туристы уже оставили гидам 722 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
Изучение достопримечательностей города Рязани нужно начинать с обзорной экскурсии, вы можете заказать у нас обзорку на автобусе, машине или пешком, вместе с местным гидом, который расскажет о Рязани много интересного. Приятные цены, много отзывов от туристов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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