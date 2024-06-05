🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 7 отзывов Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны Начало: На площади Маргелова «Во время обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите знаковые места города и самые древние иконы рязанского края, услышите интересные истории и разберётесь, где же стены рязанского кремля» 4 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 15 отзывов Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии Начало: На Соборной площади 4 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 48 отзывов Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии Начало: У памятника Евпатию Коловрату 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 8 отзывов Рязань древняя, вкусная, гостеприимная Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы Начало: На площади Соборная от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 334 отзыва Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей Начало: На улице Семинарская «Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани» 5 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 76 отзывов Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре Начало: На ул. Почтовой «Прогулка по историческому центру Рязани — отличный выбор для знакомства с городом» 700 ₽ за человека

🚗 На машине Индивидуальная 2 часа 41 отзыв Популярное предложение На машине времени по историческим эпохам Рязани Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии Начало: На улице Кремлевский Вал «На обзорной автоэкскурсии вы откроете для себя Рязань разных эпох» 4 900 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 64 отзыва Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида Начало: На площади Соборная «Вы оцените главные достопримечательности Рязани и узнаете, чем она отличается от других известных русских городов, кто является ее святым заступником и в чем секрет местной матрешки» 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 44 отзыва Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань «Путь в 1000 лет На пешеходной обзорной экскурсии по Рязани вы узнаете хитрую историю развития города» Расписание: Ежедневно, по договоренности 6 000 ₽ за всё до 8 чел.

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 11 отзывов Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье «Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города» Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 450 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 23 отзыва Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое Начало: Ул. Соборная, 16 «Мы с вами пройдёмся по основным достопримечательностям города, и вы станете участниками не просто экскурсии: это будет интерактивный квиз с приятными призами-сувенирами» 6 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 12 отзывов Индивидуальная экскурсия «Рязань - душа России»: история и архитектура Погрузитесь в атмосферу старинного Рязани в компании опытного гида. Исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории Начало: Улица Соборная, 16, Рязань «Предлагаю вам самое близкое и полное знакомство со старым городом – автомобильную обзорную экскурсию с выходами в ключевых точках» Расписание: Ежедневно, в любое время 6 200 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 9 отзывов Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань «В ходе нашей душевной экскурсии:• Вы познакомитесь с основными достопримечательностями исторической части города» Расписание: Ежедневно, по договорённости с гидом от 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1 час 5 отзывов Кремль со стихами Есенина Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада «Кремль — без сомнения, самая главная достопримечательность Рязани» 3 500 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 2 отзыва Древняя Рязань и ее вкусная кухня Начало: Соборная пл. триумфальная арка при входе в парк «Вы познакомитесь с архитектурными объектами и достопримечательностями исторической части Рязани» от 3 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 18 минут 5 отзывов Легенды и байки матушки Рязани Начало: Улица Свободы,46, Рязань «В завершающей части экскурсии вас ожидает путешествие по улице, где нет ни одного дома, а также знакомство с легендой о знаменитом защитнике земли рязанской Евпатием Коловратом» Расписание: В любой день, в любое время 4 700 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 3 отзыва Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада Начало: По согласованию с гидом «Знакомство с Музеем леденца (на выбор)Экскурсия приведет нас в Музей леденца, где можно осмотреть оригинальную экспозицию в виде старого сахарного завода дворянина Николая Шишкова» Расписание: Ежедневно 5 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚌 На автобусе Групповая 3 часа 9 отзывов Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес «Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города» 1 500 ₽ за человека

🚌 На автобусе Групповая 7 часов 6 отзывов Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье Расписание: Согласно расписанию в календаре 3 650 ₽ за человека

Групповая 7 часов Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова «Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест» Расписание: Воскресенье в 09:30 3 650 ₽ за человека

Групповая 3 часа Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля «Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест» Расписание: Воскресенье в 09:30 1 500 ₽ за человека