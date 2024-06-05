1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Рязань: путеводитель по истории, культуре и легендам
Погрузитесь в атмосферу Рязани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории. Откройте для себя город с новой стороны
Начало: На площади Маргелова
«Во время обзорной экскурсии по историческому центру вы увидите знаковые места города и самые древние иконы рязанского края, услышите интересные истории и разберётесь, где же стены рязанского кремля»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
4 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань: путешествие сквозь века - история, мифы, легенды
Исследуйте сокровища Рязани: от Успенского собора до легенд о Евпатии Коловрате на индивидуальной экскурсии
Начало: На Соборной площади
Завтра в 10:00
10 июня в 10:30
4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань сквозь века: уникальное путешествие по историческим местам
Познайте Рязань с экскурсией «Рязань сквозь века»: архитектура, история и культура в одном путешествии
Начало: У памятника Евпатию Коловрату
18 июня в 09:00
19 июня в 13:00
4 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Рязань древняя, вкусная, гостеприимная
Погулять по центральным улицам, прикоснуться к истории города и отведать местные деликатесы
Начало: На площади Соборная
Завтра в 08:30
10 июня в 17:30
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Древнерусская Рязань: путешествие сквозь века
Исследуйте древнюю Рязань в увлекательной обзорной экскурсии, полной истории, архитектуры и знаменитых личностей
Начало: На улице Семинарская
«Душевная обзорная экскурсия познакомит вас с колоритом древней Рязани»
Сегодня в 19:00
Завтра в 08:00
5 700₽ за всё до 8 чел.
Групповая
1.5 часа
Знакомство с Рязанью: исторический центр и знаковые места
Прогулка по историческому центру Рязани с посещением знаковых мест и рассказами о судьбах известных рязанцев. Узнайте тайны города и прикоснитесь к его культуре
Начало: На ул. Почтовой
«Прогулка по историческому центру Рязани — отличный выбор для знакомства с городом»
15 июня в 12:00
22 июня в 12:00
700₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
На машине времени по историческим эпохам Рязани
Познайте Рязань через архитектурные шедевры разных веков, открывая исторические тайны на комфортной автоэкскурсии
Начало: На улице Кремлевский Вал
«На обзорной автоэкскурсии вы откроете для себя Рязань разных эпох»
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:00
4 900₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«Вы оцените главные достопримечательности Рязани и узнаете, чем она отличается от других известных русских городов, кто является ее святым заступником и в чем секрет местной матрешки»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная экскурсия «Древняя, но юная Рязань» - погружение в историю
Погрузитесь в историю Рязани с экскурсией «Древняя, но юная Рязань» и откройте её сокровенные уголки
Начало: Улица Семинарская, 20, Рязань
«Путь в 1000 лет На пешеходной обзорной экскурсии по Рязани вы узнаете хитрую историю развития города»
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
6 000₽ за всё до 8 чел.
Групповая
7 часов
Путешествие по Рязани и Солотче: кремль, Арбат и монастырь
Присоединяйтесь к экскурсии по Рязани и Солотче! Узнайте историю города, посетите знаменитые места и насладитесь уникальной атмосферой
Начало: Ж/д вокзалы - суббота, лобби отелей - воскресенье
«Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
29 июня в 10:30
27 июля в 10:30
3 450₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Интерактивная квиз-экскурсия по историческому центру Рязани
Погрузитесь в историю Рязани через увлекательный квиз. Знания, эмоции и сувениры - ваш путеводитель в прошлое
Начало: Ул. Соборная, 16
«Мы с вами пройдёмся по основным достопримечательностям города, и вы станете участниками не просто экскурсии: это будет интерактивный квиз с приятными призами-сувенирами»
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
6 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия «Рязань - душа России»: история и архитектура
Погрузитесь в атмосферу старинного Рязани в компании опытного гида. Исследуйте исторические районы и узнайте уникальные истории
Начало: Улица Соборная, 16, Рязань
«Предлагаю вам самое близкое и полное знакомство со старым городом – автомобильную обзорную экскурсию с выходами в ключевых точках»
Расписание: Ежедневно, в любое время
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Теплый приём: обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Улица Соборная, 14/2, Рязань
«В ходе нашей душевной экскурсии:• Вы познакомитесь с основными достопримечательностями исторической части города»
Расписание: Ежедневно, по договорённости с гидом
5 июля в 09:00
31 июля в 09:00
от 5 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1 час
Кремль со стихами Есенина
Начало: Ул. Соборная, 16, коллонада
«Кремль — без сомнения, самая главная достопримечательность Рязани»
Сегодня в 13:00
Завтра в 09:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Древняя Рязань и ее вкусная кухня
Начало: Соборная пл. триумфальная арка при входе в парк
«Вы познакомитесь с архитектурными объектами и достопримечательностями исторической части Рязани»
Завтра в 08:00
10 июня в 18:00
от 3 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа 18 минут
Легенды и байки матушки Рязани
Начало: Улица Свободы,46, Рязань
«В завершающей части экскурсии вас ожидает путешествие по улице, где нет ни одного дома, а также знакомство с легендой о знаменитом защитнике земли рязанской Евпатием Коловратом»
Расписание: В любой день, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 12:00
4 700₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Музеем леденца (на выбор)Экскурсия приведет нас в Музей леденца, где можно осмотреть оригинальную экспозицию в виде старого сахарного завода дворянина Николая Шишкова»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
3 часа
Автобусно-пешеходная обзорная экскурсия по Рязани
Начало: Ж/д вокзалы - суббота. Отели (по прог-ме) воскрес
«Автобусная обзорная экскурсия по городу с выходами у самых интересных и значимых памятников и символов города»
16 июня в 09:30
29 июня в 10:30
1 500₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
«Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест»
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
«Эта обзорная экскурсия проходит на автобусе с выходами у самых актуальных и значимых мест»
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ГГригорий5 июня 2024Очень понравилось изложение материала гидом, возможность сразу получать ответы на возникающие по ходу экскурсии вопросы. В конце экскурсии Николай присвоил
- ЛЛиза4 июня 2024Замечательная экскурсия. Были большой компанией, остались очень довольны. В Рязани третий раз, а узнали много нового! Ольга замечательный экскурсовод и рассказчик. Однозначно рекомендую всем!
- ААнастасия1 июня 2024Спасибо за первое знакомство с Рязанью😊
- ААлександр30 мая 2024Спасибо Елене что в не совсем обычных условиях, были 9 мая, донесла до нас основы истории, быта града Рязани, и не только) Вкусное окончание прогулки только усилило впечатления!
- ЛЛариса27 мая 2024Город красив, чистый,много истории, зелёный, фантаны, гостипримный, кормят вкусно. Экскурсия на 4. Экскурсовода наша компания предпочитает весёлого, активного с горящими глазами, одним словом фаната своей работы.
- ННаталья26 мая 2024Хочу поблагодарить Дмитрия за содержательную экскурсию. Были учтены все нюансы нашего путешествия, от встречи на пристани до сокращения пешеходной части.
- ЕЕлена20 мая 2024Экскурсия очень содержательная, много узнала интересной и полезной информации. Экскурсовод Анастасия артистично, с любовью к своему городу и людям рассказала о достопримечательностях, истории, знаковых событиях Рязани. Мы получили массу положительных эмоций, заряд бодрости на долгое время! Спасибо Анастасия!!!
- ННина20 мая 2024На экскурсии по Рязани были 12 мая. Нам очень повезло, нашим гидом был Петр. Талантливый рассказчик, с прекрасным чувством юмора,
- ИИрина19 мая 2024Заказывали экскурсию у Ольги, все было просто замечательно, рассказывает легко и интересно. Спасибо большое
- ААлександр19 мая 2024Отличное позитивное настроение, экспертные знания проводника - профессионального историка. Огромная благодарность за увлекательное, познавательное и интересное путешествие во времени
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