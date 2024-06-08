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Групповая
7 часов
Расписание: Суббота в 10:05
4 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650₽ за человека
Групповая
3 часа
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
1 час
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000₽ за экскурсию
Индивидуальная
5 часов
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
9 000₽ за экскурсию
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «История и культура»
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