Экскурсии по историческим местам и объектам культурного наследия

Найдено 6 экскурсий в категории «История и культура» в Рязани, цены от 1 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Экскурсия на родину Есенина
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
Расписание: Суббота в 10:05
4 750 за человека
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Групповая
7 часов
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650 за человека
Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
Расписание: Воскресенье в 09:30
1 500 за человека
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Индивидуальная
2.5 часа
Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000 за экскурсию
Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани
Индивидуальная
1 час
Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 10:00
5 000 за экскурсию
Автомобильная экскурсия в Солотчу
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Автомобильная экскурсия в Солотчу
Расписание: Понедельник, Вторник, Среда, Четверг, Пятница, Суббота, Воскресенье в 09:00
9 000 за экскурсию

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «История и культура»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
  1. Экскурсия на родину Есенина
  2. Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
  3. Обзорная экскурсия с посещением Рязанского Кремля
  4. Индивидуальная обзорная экскурсия по Рязани
  5. Прогулка со стрельцом-молодцом по средневековой Рязани
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "История и культура" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 1 500 до 9 000.
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