Музеи и искусство Рязани

Найдено 12 экскурсий в категории «Музеи» в Рязани, цены от 3 650 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Путешествие в Есенинскую Русь
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
64 отзыва
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
«Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Есенина — 300 руб»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500 за всё до 8 чел.
Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
«Оказавшись в посёлке, вы заглянете в музей великого гравера И»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 10 чел.
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
«И при желании посетим литературный музей Есенина, где можно проследить этапы его жизни и узнать о творчестве поэта»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500 за всё до 10 чел.
Кремль - сердце Рязани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
64 отзыва
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«В завершение получите полезные рекомендации местного жителя: где вкусно поесть и какие музеи посетить»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200 за всё до 10 чел.
«Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Индивидуальная
6.5 часов
27 отзывов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
«В музее вам расскажут об истоках творчества литератора, а я буду рад посоветовать наиболее интересные экспозиции»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
13 отзывов
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
«🍭 Музей леденцаВы побываете в Музее истории рязанского леденца, где гостей встречает колоритная экспозиция, оформленная как старинный сахарный завод известного рязанского сахаровара, дворянина Николая Шишкова»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600 за всё до 5 чел.
Рязань: истории и люди
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
«Здание гимназии, где расположен Рязанский художественный музей с полномасштабной экспозицией»
18 июня в 10:00
19 июня в 13:00
3 700 за всё до 10 чел.
Экскурсия в Константиново и Пощупово на транспорте туристов
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
16 отзывов
Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
«Вы пройдете в дом-музей «Усадьба Есенина», заглянете в Литературный музей и церковь Казанской иконы Божьей Матери»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000 за всё до 10 чел.
Экскурсия по Рязани с посещением Музея Леденца или Музея Шоколада
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Музеем леденца (на выбор)Экскурсия приведет нас в Музей леденца, где можно осмотреть оригинальную экспозицию в виде старого сахарного завода дворянина Николая Шишкова»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
«Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650 за человека
Экскурсия на родину Есенина
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
«Здесь расположен музей Есенина, который был открыт в 1965 году»
Расписание: Суббота в 10:05
4 750 за человека
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
Групповая
7 часов
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
«После обеда мы с Вами отправимся в музей-усадьбу академика И»
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • B
    Bulakh
    1 июня 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
  • М
    Майя
    23 мая 2024
    Рязань: истории и люди
    На майские праздники ездили в Рязань, брали экскурсию "Рязань: истории и люди". Очень понравилась экскурсия своей насыщенной информацией. Интересно было узнать о известных людях живущих в этом прекрасном городе. Спасибо!
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
    Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
  • И
    Ирина
    3 мая 2024
    Рязань: истории и люди
    Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали истории, которые сделали Рязань
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    не точкой на карте, а милым и почти родным городом, куда захочется вернуться. Ольга замечательный рассказчик, очень знающий экскурсовод и приятный в общении человек. Однозначно рекомендуем!

    Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказалиКрасивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказалиКрасивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказалиКрасивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказалиКрасивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали
  • Б
    Бородина
    3 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
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    Программа была скорректирована под наши пожелания посмотреть и Рязань, и Константиново, и соседние деревушки. В программу входило посещение дома певцов Пироговых с чаепитием. Экскурсовод Дмитрий был великолепен. Образованный, разносторонне развитый, многогранный, начитанный, очень любящий свой край. Эта любовь к родным местам передалась и нам. Мы получили много информации, послушали замечательные стихи Есенина, сделали кучу замечательных фоток, и вернулись в отель в прекрасном настроении и с желанием посетить Рязань снова. Ставим Дмитрию наивысшую оценку за полученное удовольствие.

  • Н
    Нурдаева
    1 мая 2024
    Путешествие в Есенинскую Русь
    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает о нём с любовью,
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    хорошо знает творчество С. Есенина и прекрасно читает стихи. Мы узнали много нового, посетили музей Пироговых. Дмитрий очень интересный собеседник, эрудит. Экскурсия в Константиново была незабываема и отлично организована. Большое спасибо Дмитрию, успехов в работе, всего самого доброго!

    Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает
  • И
    Ирина
    18 апреля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея леденца или Музея шоколада
    Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию
  • О
    Ольга
    12 апреля 2024
    Экскурсия по Рязани с посещением Музея Леденца или Музея Шоколада
    Наш гид Ольга рассказала интересно и ёмко
  • О
    Ольга
    11 апреля 2024
    «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
    Андрей - хороший рассказчик; умеет общаться с детьми, заинтересовать их, увлечь. Это ценно.

Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музеи»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Рязани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Путешествие в Есенинскую Русь
  2. Солотча - «ворота Мещеры» на вашем авто
  3. Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина (на вашем автомобиле)
  4. Кремль - сердце Рязани
  5. «Гой ты, Русь моя родная…» - поездка в Константиново (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Рязани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рязанский Кремль
  2. Самое главное
  3. Успенский Собор
  4. Памятник Есенину
  5. Кремль
  6. Церковь Спаса-на-Яру
  7. Соборная площадь
  8. Дворец князя Олега
  9. Спасо-Преображенский монастырь
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Рязани в июне 2024
Сейчас в Рязани в категории "Музеи" можно забронировать 12 экскурсий и билетов от 3 650 до 10 500. Туристы уже оставили гидам 230 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.88 из 5
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