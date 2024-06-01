1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Путешествие в Есенинскую Русь: экскурсия по местам поэта
Встреча с Рязанской областью через призму жизни и творчества Сергея Есенина. Уникальный маршрут для ценителей истории
Начало: В Рязани или Рыбном
«Дополнительные расходы: билеты в музей-заповедник Есенина — 300 руб»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
4 часа
Солотча - ворота Мещеры: экскурсия с историей и природой
Исследуйте Солотчу, где каждый шаг открывает страницы истории и позволяет насладиться красотой природы
Начало: В Рязани, на площади Победы
«Оказавшись в посёлке, вы заглянете в музей великого гравера И»
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
8 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
7 часов
Край задумчивый и нежный: экскурсия на родину Есенина
Посетите родные места Сергея Есенина, узнайте о его жизни и творчестве, полюбуйтесь рязанскими пейзажами и историческими достопримечательностями
Начало: На Соборной площади
«И при желании посетим литературный музей Есенина, где можно проследить этапы его жизни и узнать о творчестве поэта»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремль Рязани: историческое путешествие с личным гидом
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Рязанского кремля в компании опытного гида
Начало: На площади Соборная
«В завершение получите полезные рекомендации местного жителя: где вкусно поесть и какие музеи посетить»
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Поездка в Константиново: следами Есенина, история и природа Рязани
Исследуйте родину великого русского поэта, окунитесь в атмосферу его творчества и узнайте уникальные истории Константинова
Начало: На пл. Победы
«В музее вам расскажут об истоках творчества литератора, а я буду рад посоветовать наиболее интересные экспозиции»
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Путешествие по Рязани: от древних храмов до музеев сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, осмотрите культурные сокровища и насладитесь миром сладостей в музеях
Начало: Площадь Ленина, у памятника В.И. Ленину
«🍭 Музей леденцаВы побываете в Музее истории рязанского леденца, где гостей встречает колоритная экспозиция, оформленная как старинный сахарный завод известного рязанского сахаровара, дворянина Николая Шишкова»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
4 600₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Рязань: истории и люди - погружение в историческое наследие
Погрузитесь в уникальную атмосферу Рязани с экскурсией «Рязань: истории и люди». Откройте город через его исторические события и выдающихся людей
Начало: На улице Почтовая
«Здание гимназии, где расположен Рязанский художественный музей с полномасштабной экспозицией»
18 июня в 10:00
19 июня в 13:00
3 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие по святым местам Рязанской области: Константиново и Пощупово
Вас ждет увлекательное путешествие по местам, связанным с жизнью великого поэта и древней русской историей
Начало: По согласованию с гидом
«Вы пройдете в дом-музей «Усадьба Есенина», заглянете в Литературный музей и церковь Казанской иконы Божьей Матери»
Расписание: Ежедневно, в любое время
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Рязанский Кремль и музеи сладостей
Погрузитесь в историю Рязани, открыв для себя древние храмы и уникальные музеи сахара и шоколада
Начало: По согласованию с гидом
«Знакомство с Музеем леденца (на выбор)Экскурсия приведет нас в Музей леденца, где можно осмотреть оригинальную экспозицию в виде старого сахарного завода дворянина Николая Шишкова»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
7 часов
Обзорная экскурсия по Рязани с посещением Музея Павлова
Начало: Ж/д вокзалы - в субботу. Отели - в воскресенье
«Вы побываете в одном из таких мест — в мемориальном Музее-усадьбе академика И»
Расписание: Согласно расписанию в календаре
16 июня в 09:30
14 июля в 09:30
3 650₽ за человека
Групповая
7 часов
Экскурсия на родину Есенина
«Здесь расположен музей Есенина, который был открыт в 1965 году»
Расписание: Суббота в 10:05
4 750₽ за человека
Групповая
7 часов
Обзорная с посещением музея-усадьбы академика Павлова
«После обеда мы с Вами отправимся в музей-усадьбу академика И»
Расписание: Воскресенье в 09:30
3 650₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- BBulakh1 июня 2024Дмитрий делает отличные экскурсии!!! Уже не первый раз с ним познаем Рязань)) Пунктуальный, внимательный, интеллигентный)) Идеальное сочетание поэзии Есенина с просторами Руси и историей)) Большое спасибо))
- ММайя23 мая 2024На майские праздники ездили в Рязань, брали экскурсию "Рязань: истории и люди". Очень понравилась экскурсия своей насыщенной информацией. Интересно было узнать о известных людях живущих в этом прекрасном городе. Спасибо!
- ДДмитрий21 мая 2024Увлекательная экскурсия, гид эрудированный и приятный в общении человек. Узнали много интересных исторических фактов из истории края и его жителей.
- ООльга20 мая 2024Заказывали у Ольги экскурсию для группы 10-классников. В восторге остались все: и дети, и классный руководитель! Насыщенно, доступно,очень интересно. Прекрасный диалог с детьми. Очень довольны. Спасибо большое.
- ИИрина3 мая 2024Красивый, губернский, купеческий, с изумительными особняками и сказочными деревянными домами - нам показали Рязань и рассказали истории, которые сделали Рязань
- ББородина3 мая 2024Экскурсия прошла великолепно. Нас забрали от отеля Паустовский в Солотче на комфортабельном минивэне и по окончании привезли обратно в отель.
- ННурдаева1 мая 2024Мы рады были знакомству с Дмитрием. Он не только любит свой родной край, но и рассказывает о нём с любовью,
- ИИрина18 апреля 2024Нам все очень понравилось 🤗 спасибо за экскурсию
- ООльга12 апреля 2024Наш гид Ольга рассказала интересно и ёмко
- ООльга11 апреля 2024Андрей - хороший рассказчик; умеет общаться с детьми, заинтересовать их, увлечь. Это ценно.
Ответы на вопросы от путешественников по Рязани в категории «Музеи»
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