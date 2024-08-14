Познакомиться с достопримечательностями города и проследить ключевые вехи в его истории
Ржеву целых восемь столетий, но гуляя по его улицам, трудно осознать многовековое прошлое — война почти стерла город с лица земли.
На встрече мы реконструируем ушедшие эпохи: вы поймете, чем он привлекал средневековые княжества, узнаете о старинных производствах, посетите уцелевшие храмы. И конечно, навестите мемориалы в честь погибших в легендарной Ржевской битве.
История Ржева уходит корнями в начало 13 века. На прогулке попробуем представить Средние века, когда город был важным стратегическим пунктом и потому не раз переходил от одного княжества к другому. Вы побываете на Соборной горе и осмотрите место, где некогда возвышался Ржевский кремль. Послушаете истории о торговой жизни и ремеслах Ржева, в петровские времена уже ставшего развитым промышленным центром.
Военные страницы истории
Особый разговор пойдет об одной из самых кровопролитных битв Великой Отечественной войны, ее «засекреченности» и огромных потерях города.
Вы увидите Обелиск освободителям Ржева, у подножья монумента — вечный огонь, рядом — могилы партизан, подпольщиков и командиров Красной Армии.
От Обелиска направимся к мемориальному комплексу «Парк Мира» — единственному в своем роде на территории Тверской области. Здесь, на окраине города, рядом друг с другом находятся советское и немецкое кладбища солдат, погибших в годы войны.
Вы также навестите узнаваемый мемориал Советскому солдату, выполненный в виде фигуры бойца весом свыше 100 тонн. Статуя будто парит в воздухе, уносимая ввысь 35 журавлями. С восточной стороны памятника вы сможете зайти в музейно-выставочный павильон, где представлены фотографии, документы, оружие и личные вещи солдат.
Храмовая архитектура города
До войны во Ржеве находилось больше 20 церквей, но после разрушительных событий уцелело лишь четыре. Вы узнаете историю одной из самых ярких святынь города — Покровско-старообрядческой церкви, построенной в начале прошлого столетия. Посетите Троицкую церковь той же эпохи. Оцените архитектуру нарядного храма Вознесения Господня с белокаменными стенами. А также побываете в Оковецком кафедральном соборе, воздвигнутом в первой трети 19 века на месте старинной деревянной часовни.
Организационные детали
Трансфер для компании до 3 человек включён в стоимость
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Возможно провести экскурсию на вашем автомобиле, в нём должно быть место для гида — 7100 руб.
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — Организатор в Ржеве
Провела экскурсии для 10053 туристов
Залог успеха нашей команды — всеобъемлющий контроль качества. Мы постоянно находимся в поиске уникальных достопримечательностей и занятий, которые потом с радостью показываем вам. Спланируем и проведём для вас индивидуальную программу любой сложности. Будет супер — гарантируем!
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Фотографии от путешественников
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Юлия
14 авг 2024
Экскурсия по Ржеву и мемориалу подойдёт для всех. Экскурсовод Марат способен подстроить материал под любой возраст. Очень доступно, но в то же время интересно и познавательно. Марат знает материал, интересуется сам и пополняет свои знания, рассказывает с любовью, эмоционально и неотстранённо, всем с детства пропитан сам. Благодарность от нашей семьи Марату за знакомство с городом!
Анна
14 июн 2024
Наш экскурсовод - Ирина. Знаете, я оцениваю экскурсию по эффекту, который накрывает после экскурсии. Когда ты хочешь прочитать книги, которые посоветовал экскурсовод, или лезешь в интернет, чтобы узнать все подробности событий, которые проходили в прошлом. Ирина рассказала столько всего интересного, что хочется вернуться еще раз. Ирина обладает способностью передавать информацию прямо в сердце. Время пролетело незаметно и с пользой.
Елена
20 мая 2024
Все отлично: пожелания по смене маршрута учтены, увидели все что хотели и больше, скучно не было, мы все рассказанное запомнили - а это главное)))
Д
Дарья
12 мая 2024
Побывали в Ржеве 9 мая. Главное, что хотелось посмотреть, конечно, монумент. Начали экскурсию с города Ржев, где экскурсоводом была Марина. К сожалению, эта часть экскурсии была « никакая»: экскурсовод говорила читать дальше
крайне тихо, и для того чтобы что то слышать надо было идти рядом(а нас 10 человек), интересных фактов мало. Следующая часть проходила около монумента Советскому солдату. Здесь экскурсию проводил Марат. Очень понравилась экскурсия, очень структурирован рассказ, много интересного узнали, не говоря уже о том, что памятник оставил неизгладимые впечатления. Поехать обязательно надо!
Оксана
Ответ организатора:
Добрый день! Очень рады, что вам понравилась часть экскурсии, которая походила у монумента Советскому солдату. Приносим свои извинения, что часть программы, которую проводила Марина, не принесла вам удовольствия. Наш гид обязательно получит обратную связь для улучшения качества своих экскурсий.
о
ольга
20 апр 2024
Прекрасный экскурсовод! Любит и знает свой город!
Н
Наталья
24 фев 2024
Большое спасибо экскурсоводу Марату. Очень много и доходчиво рассказывал. Много интересного узнали. Спасибо за экскурсию.
Анастасия
8 фев 2024
Экскурсия очень понравилась!!! Мы узнали много интересных фактов, про которые могут рассказать только местные жители. Очень познавательно и увлекательно. В одной экскурсии увидели все основные достопримечательности города.
В
Владислав
20 ноя 2023
Не согласованная замена экскурсовода. Материал подан не системно, если к услышанному вообще применимо слово материал. Ни на один вопрос не был предоставлен ответ по существу.
Оксана
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за ваш отзыв о нашей экскурсии "Главные символы Ржева за 3 часа". Нам жаль, что вы столкнулись с читать дальше
проблемами во время прогулки. Мы учтем ваше замечание о замене экскурсовода и структуризации материала, чтобы улучшить качество экскурсий в будущем. Обещаем также уделить внимание обеспечению более подробных ответов на вопросы наших гостей.
Надеемся, что ваш следующий визит в Ржев будет более приятным.
И
Ирина
14 окт 2023
Огромное спасибо нашему гиду-Марату. Замечательно провели время. Узнали много нового о Ржеве и его жителях, посетили все значимые места города, Марат очень интересный рассказчик. приобрели пряник и местное пиво, по наводке гида🤣. Ещё раз спасибо за прекрасный день и экскурсию.
Е
Елена
6 окт 2023
Спасибо за Индивидуальный подход к нашей группе. Нашли для нас микроавтобус, подсказали, где позавтракать и забрали нас на экскурсию от кафе. Ольга - замечательный экскурсовод, чувствуется, что она очень любит свой читать дальше
город и чтит память всех защищавших Ржев. Очень проникновенно и трепетно строит свой рассказ. Много фактов, которые заставляют содрогнуться от ужаса войны, который постиг этот город. Немного не хватило рассказа о Ржеве сегодняшнем, а так же с удовольствием зашли бы в Дом-ставку, где останавливался Сталин.
Ольга
10 сен 2023
Великолепный гид нам достался!!! Татьяна Васильевна -это величайшая находка и бриллиант нашего вчерашнего путешествия,сколько информации,сколько истории,группа вся в восторге!!! Спасибо огромное!!!Город открылся для нас с совершенно другой стороны,заиграл новыми красками,благодаря рассказам и воспоминаниям Татьяны Васильевны!!! Спасибо огромнейшее!!!
Е
Екатерина
3 сен 2023
Ольга Николаевна, знаток своего дела. Экскурсия очень понравилась
С
Смоляков
16 авг 2023
Очень большое впечатление произвел Мемориальный комплекс советскому солдату. Спасибо за память и уважение ко всем участникам Великой Отечественной войны. Отдельное спасибо отряду поисковиков Центра патриотического воспитания. Уникальный музей находок при раскопках. Несмотря на постоянный дождь,получили большое удовольствие от экскурсии (здесь спасибо нашему гиду - Марату). Сам Ржев уютный и интересный. Неожиданностью оказалась наличие старообрядческой церкви. Николай и Ирина (из Ярославля)
Маньшин
21 июл 2023
Татьяна Васильевна великолепный рассказчик и патриот. Экскурсия длилась 6 часов вместо 3 и казалось продолжилась бы и дальше, если бы не заход солнца и необходимость двигаться домой. Дай бог крепкого здоровья и новых открытий. Очень рекомендую
Светлана
11 июл 2023
Спасибо за экскурсию нашему гиду Марату. Очень интересно рассказал о городе,о событиях происходящих в разные исторические периоды Ржева. Спасибо ещё раз.