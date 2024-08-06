Начнём знакомство с краем на Шикотане: посетим мыс Край Света, полюбуемся красотами местных бухт и даже поднимемся на одноимённую гору. На Кунашире вас ждут потрясающие виды и вулканический ландшафт, поражающий воображение.
Осуществим восхождение на вулкан Тятя,а также посетим кальдеру самого южного вулкана Курильских островов и заглянем на вулкан Менделеева.
Описание тура
Организационные детали
Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Проживание. Двухместное размещение в гостевом доме и в палатках одну-три ночи. За доплату возможно одноместное размещение или размещение премиального уровня.
Питание. В стоимость входят только обеды во второй, в третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Сахалин - Шикотан
Встретим вас в аэропорту гостиницы и поедем в Корсаковский порт. Погрузимся на паром и отправимся на Шикотан. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.
Мыс Край Света и живописные бухты
В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.
Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.
От бухты Дельфин до бухты Гальцева
Сегодня держим путь к самой дальней части острова. Преодолеем маршрут на джипах и окажемся в бухте Дельфин. Здесь вы увидите реку Островную, а ещё сможете полюбоваться бамбучником, наслаждаясь пением птиц. На берегу сохранилось множество японских и советских построек.
Далее посетим бухты Звёздная и Малая Звёздная, известные благодаря местным аномалиям. Откроем вам секреты этих явлений и покажем необычные локации.
Завершим день в бухте Гальцева, самой западной точке Шикотана. Отсюда видны острова Хабомаи, расположенные ближе всего к Японии.
Окрестности горы Шикотан
Отправляемся покорять гору Шикотан — потухший вулкан и самую высокую точку острова. Она расположилась недалеко от посёлка Малокурильское. У западного склона можно найти разломы земли, которые образовались в результате Шикотанского землетрясения. На вершине находятся остатки строений, напоминающие Стоунхендж. Поднявшись на гору, полюбуемся видами на Кунашир и Итуруп. При желании вы сможете устроить прогулку на каяках или моторных лодках, отправиться на экскурсию к танковой сопке или на рыбозавод (за дополнительную плату).
Вечером грузимся на паром и выезжаем на Кунашир.
Заезд на джипах к вулкану Головнина
В этот день нас ждёт путешествие на джипах к самому южному вулкану Курильских островов. По пути заглянем на смотровую площадку с видом на Головнинский клиф.
Добравшись до кальдеры вулкана Головнина, преодолеем грунтовую дорогу и смешанный лес, полюбуемся раскинувшимся бамбучником на склонах сопок. Внутри кальдеры расположились два озера — Горячее и Кипящее. Н берегах второго находятся активные фумаролы и небольшие грязевые гейзеры. В хорошую погоду вы сможете увидеть остров Хоккайдо с гребня вулкана. Желающие искупаются, а после мы устроим пикник и насладимся местными морепродуктами.
Вечером вернёмся в гостиницу. При желании вы посетите ресторан, где готовят уникальные блюда, или порелаксируете в SPA-комплексе на склоне вулкана Менделеева.
Заброс к вулкану Тятя
Выезжаем из Южно-Курильска и направляемся к вулкану Тятя. До него возможно добраться на катере или на джипах (способ передвижения согласуем накануне в зависимости от погодных условий). По прибытии разобьём палаточный лагерь и будем готовиться к восхождению.
Вечером вас ждёт ужин из морепродуктов.
Восхождение на вулкан
Утром стартуем к вершине вулкана. Восхождение будет непростым: нам необходимо преодолеть долгий путь по сыпучим грунтам. Однако это того стоит! Ведь с вершины открываются потрясающие виды на весь Кунашир, а также Итуруп и Шикотан. Мы организуем две промежуточные точки финиша для тех, кто не захочет подниматься выше. Самые отважные смогут заглянуть в жерло вулкана и полюбоваться ярко-жёлтыми фумаролами.
К вечеру спустимся в лагерь, отдохнём и устроим посиделки у костра.
Возвращение в Южно-Курильск, термальные источники
На джипах или катере отправляемся в обратную дорогу до Южно-Курильска. По пути сделаем остановку у термальных источников «Чайка», где пообедаем и искупаемся с видом на океан.
Фумарольные поля вулкана Менделеева
Сегодня на машинах доберёмся до начала пешего подъёма к вулкану Менделеева. Его высота составляет 888 метров, а на склонах расположились фумаролы ярко-жёлтого цвета. Пройдём по лесной тропе через бамбучник, увидим то, что осталось от японского серного завода. При желании сможем подняться на самую вершину вулкана (требует хорошей физической подготовки). Оттуда открываются прекрасные виды на Кунашир и соседние японские острова.
Вечером погрузимся на паром и поедем на Сахалин.
Окончание тура
Утром встретим невероятный рассвет с видом на вулкан Тятя, а ближе к обеду перед нами предстанет во всей красе маяк Анива. По прибытии в Корсаковский порт (20:00) мы развезём вас по гостиницам или доставим в аэропорт. Желающие могут задержаться на острове, чтобы увидеть больше интересных локаций.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|157 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды во второй, в третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый дни
- Трансфер из/до аэропорта, от/до морского порта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов, водителей
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около двух недель)
- Фотографии из путешествия
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром - около 12 000 руб
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
- Посещение термальных источников и SPA-комплекса (при премиальном размещении входит в стоимость)
- Обратите внимание: восхождение на вулкан Тятя может не состояться в связи с погодными условиями