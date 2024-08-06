Дальневосточные приключения: тур по Кунаширу и Шикотану с восхождением на вулкан Тятя

Увидеть фумарольные поля, устроить пикник в кальдере вулкана Головнина и подняться на гору Шикотан
Отправляемся в большое путешествие по двум знаковым островам Дальнего Востока.

Начнём знакомство с краем на Шикотане: посетим мыс Край Света, полюбуемся красотами местных бухт и даже поднимемся на одноимённую гору. На Кунашире вас ждут потрясающие виды и вулканический ландшафт, поражающий воображение.

Осуществим восхождение на вулкан Тятя,а также посетим кальдеру самого южного вулкана Курильских островов и заглянем на вулкан Менделеева.
Дальневосточные приключения: тур по Кунаширу и Шикотану с восхождением на вулкан Тятя
Дальневосточные приключения: тур по Кунаширу и Шикотану с восхождением на вулкан Тятя
Дальневосточные приключения: тур по Кунаширу и Шикотану с восхождением на вулкан Тятя
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двухместное размещение в гостевом доме и в палатках одну-три ночи. За доплату возможно одноместное размещение или размещение премиального уровня.

Питание. В стоимость входят только обеды во второй, в третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Сахалин - Шикотан

Встретим вас в аэропорту гостиницы и поедем в Корсаковский порт. Погрузимся на паром и отправимся на Шикотан. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.

Сахалин - ШикотанСахалин - ШикотанСахалин - ШикотанСахалин - Шикотан
2 день

Мыс Край Света и живописные бухты

В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.

Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.

Мыс Край Света и живописные бухтыМыс Край Света и живописные бухтыМыс Край Света и живописные бухтыМыс Край Света и живописные бухтыМыс Край Света и живописные бухтыМыс Край Света и живописные бухты
3 день

От бухты Дельфин до бухты Гальцева

Сегодня держим путь к самой дальней части острова. Преодолеем маршрут на джипах и окажемся в бухте Дельфин. Здесь вы увидите реку Островную, а ещё сможете полюбоваться бамбучником, наслаждаясь пением птиц. На берегу сохранилось множество японских и советских построек.

Далее посетим бухты Звёздная и Малая Звёздная, известные благодаря местным аномалиям. Откроем вам секреты этих явлений и покажем необычные локации.

Завершим день в бухте Гальцева, самой западной точке Шикотана. Отсюда видны острова Хабомаи, расположенные ближе всего к Японии.

От бухты Дельфин до бухты ГальцеваОт бухты Дельфин до бухты ГальцеваОт бухты Дельфин до бухты ГальцеваОт бухты Дельфин до бухты Гальцева
4 день

Окрестности горы Шикотан

Отправляемся покорять гору Шикотан — потухший вулкан и самую высокую точку острова. Она расположилась недалеко от посёлка Малокурильское. У западного склона можно найти разломы земли, которые образовались в результате Шикотанского землетрясения. На вершине находятся остатки строений, напоминающие Стоунхендж. Поднявшись на гору, полюбуемся видами на Кунашир и Итуруп. При желании вы сможете устроить прогулку на каяках или моторных лодках, отправиться на экскурсию к танковой сопке или на рыбозавод (за дополнительную плату).

Вечером грузимся на паром и выезжаем на Кунашир.

Окрестности горы ШикотанОкрестности горы ШикотанОкрестности горы ШикотанОкрестности горы ШикотанОкрестности горы Шикотан
5 день

Заезд на джипах к вулкану Головнина

В этот день нас ждёт путешествие на джипах к самому южному вулкану Курильских островов. По пути заглянем на смотровую площадку с видом на Головнинский клиф.

Добравшись до кальдеры вулкана Головнина, преодолеем грунтовую дорогу и смешанный лес, полюбуемся раскинувшимся бамбучником на склонах сопок. Внутри кальдеры расположились два озера — Горячее и Кипящее. Н берегах второго находятся активные фумаролы и небольшие грязевые гейзеры. В хорошую погоду вы сможете увидеть остров Хоккайдо с гребня вулкана. Желающие искупаются, а после мы устроим пикник и насладимся местными морепродуктами.

Вечером вернёмся в гостиницу. При желании вы посетите ресторан, где готовят уникальные блюда, или порелаксируете в SPA-комплексе на склоне вулкана Менделеева.

Заезд на джипах к вулкану ГоловнинаЗаезд на джипах к вулкану ГоловнинаЗаезд на джипах к вулкану ГоловнинаЗаезд на джипах к вулкану ГоловнинаЗаезд на джипах к вулкану ГоловнинаЗаезд на джипах к вулкану ГоловнинаЗаезд на джипах к вулкану Головнина
6 день

Заброс к вулкану Тятя

Выезжаем из Южно-Курильска и направляемся к вулкану Тятя. До него возможно добраться на катере или на джипах (способ передвижения согласуем накануне в зависимости от погодных условий). По прибытии разобьём палаточный лагерь и будем готовиться к восхождению.

Вечером вас ждёт ужин из морепродуктов.

Заброс к вулкану ТятяЗаброс к вулкану ТятяЗаброс к вулкану ТятяЗаброс к вулкану Тятя
7 день

Восхождение на вулкан

Утром стартуем к вершине вулкана. Восхождение будет непростым: нам необходимо преодолеть долгий путь по сыпучим грунтам. Однако это того стоит! Ведь с вершины открываются потрясающие виды на весь Кунашир, а также Итуруп и Шикотан. Мы организуем две промежуточные точки финиша для тех, кто не захочет подниматься выше. Самые отважные смогут заглянуть в жерло вулкана и полюбоваться ярко-жёлтыми фумаролами.

К вечеру спустимся в лагерь, отдохнём и устроим посиделки у костра.

Восхождение на вулканВосхождение на вулканВосхождение на вулканВосхождение на вулкан
8 день

Возвращение в Южно-Курильск, термальные источники

На джипах или катере отправляемся в обратную дорогу до Южно-Курильска. По пути сделаем остановку у термальных источников «Чайка», где пообедаем и искупаемся с видом на океан.

Возвращение в Южно-Курильск, термальные источникиВозвращение в Южно-Курильск, термальные источникиВозвращение в Южно-Курильск, термальные источникиВозвращение в Южно-Курильск, термальные источникиВозвращение в Южно-Курильск, термальные источники
9 день

Фумарольные поля вулкана Менделеева

Сегодня на машинах доберёмся до начала пешего подъёма к вулкану Менделеева. Его высота составляет 888 метров, а на склонах расположились фумаролы ярко-жёлтого цвета. Пройдём по лесной тропе через бамбучник, увидим то, что осталось от японского серного завода. При желании сможем подняться на самую вершину вулкана (требует хорошей физической подготовки). Оттуда открываются прекрасные виды на Кунашир и соседние японские острова.

Вечером погрузимся на паром и поедем на Сахалин.

Фумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана МенделееваФумарольные поля вулкана Менделеева
10 день

Окончание тура

Утром встретим невероятный рассвет с видом на вулкан Тятя, а ближе к обеду перед нами предстанет во всей красе маяк Анива. По прибытии в Корсаковский порт (20:00) мы развезём вас по гостиницам или доставим в аэропорт. Желающие могут задержаться на острове, чтобы увидеть больше интересных локаций.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет157 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды во второй, в третий, пятый, шестой, седьмой, восьмой и девятый дни
  • Трансфер из/до аэропорта, от/до морского порта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов, водителей
  • Экскурсии
  • Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около двух недель)
  • Фотографии из путешествия
Что не входит в цену
  • Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
  • Проживание на Сахалине
  • Билеты на паром - около 12 000 руб
  • Медицинская страховка
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
  • Посещение термальных источников и SPA-комплекса (при премиальном размещении входит в стоимость)
  • Обратите внимание: восхождение на вулкан Тятя может не состояться в связи с погодными условиями
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего прибытия
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

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