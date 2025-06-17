Сахалин — манящий и таинственный уголок Земли.Приглашаем вас проникнуться атмосферой острова! Мы посетим самые захватывающие и известные места, отправимся в треккинг до вершины горы, успеем попутешествовать на внедорожниках и отведать

местные деликатесы. Вы узнаете историю невероятного сооружения — маяка Анива. Сможете попробовать себя в роли ловца устриц, увидите мыс Птичий и мыс Великан, а ещё прогуляетесь по Чёртовому мосту и познакомитесь с Холмском.

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Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание тура

Организационные детали

Список вещей:

Небольшой рюкзак (20 литров)

Спальник

Пенополиуретановый коврик

Непромокаемая куртка

Флисовая кофта или свитер

Походные штаны с ремнём и подсумком для документов и денег

Треккинговая обувь

Лёгкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА

Футболки и водолазки

Шорты

Плавки/купальник

Треккинговые или спортивные носки (3 пары)

Головной убор (шапка, панама или бафф)

Термобельё и тёплые носки для сна

Столовые приборы и посуда (кружка, ложка, миска, нож)

Налобный фонарик

Небольшое полотенце из микрофибры или вафельное

Предметы личной гигиены

Личная аптечка

Спички, свисток, блокнот, карандаш

Для посещения острова Монерон необходимо оформлять разрешение. Для иностранных граждан оформить разрешение необходимо за месяц до поездки. Попадание на остров Монерон зависит от погоды в море, которая на Сахалине очень непредсказуема. В случае невозможности путешествия на Монерон в течение всего нашего путешествия вместо него мы отправимся в двухдневную экспедицию на знаменитый мыс Крильон — самую южную точку Сахалина, где сохранилось много японских военных сооружений, на остров Камень Опасности и в заповедник «Мыс Кузнецова» с круглогодичным лежбищем ластоногих.