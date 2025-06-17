Приглашаем вас проникнуться атмосферой острова! Мы посетим самые захватывающие и известные места, отправимся в треккинг до вершины горы, успеем попутешествовать на внедорожниках и отведать
Описание тура
Организационные детали
Список вещей:
Небольшой рюкзак (20 литров)
Спальник
Пенополиуретановый коврик
Непромокаемая куртка
Флисовая кофта или свитер
Походные штаны с ремнём и подсумком для документов и денег
Треккинговая обувь
Лёгкие кеды для отдыха на стоянках или резиновые сапоги из ЭВА
Футболки и водолазки
Шорты
Плавки/купальник
Треккинговые или спортивные носки (3 пары)
Головной убор (шапка, панама или бафф)
Термобельё и тёплые носки для сна
Столовые приборы и посуда (кружка, ложка, миска, нож)
Налобный фонарик
Небольшое полотенце из микрофибры или вафельное
Предметы личной гигиены
Личная аптечка
Спички, свисток, блокнот, карандаш
Для посещения острова Монерон необходимо оформлять разрешение. Для иностранных граждан оформить разрешение необходимо за месяц до поездки. Попадание на остров Монерон зависит от погоды в море, которая на Сахалине очень непредсказуема. В случае невозможности путешествия на Монерон в течение всего нашего путешествия вместо него мы отправимся в двухдневную экспедицию на знаменитый мыс Крильон — самую южную точку Сахалина, где сохранилось много японских военных сооружений, на остров Камень Опасности и в заповедник «Мыс Кузнецова» с круглогодичным лежбищем ластоногих.
Проживание. В гостинице Южно-Сахалинска и в туристическом центре на острове Монерон. Размещение 2-местное. Возможно 1-местное размещение за доплату.
Питание. В стоимость тура включены только завтраки и обеды во время выездных экскурсий. Остальное питание оплачивается отдельно.
Транспорт. Будем передвигаться на комфортабельном высокопроходимом транспорте.
Дети. Возможно участие с детьми от 8 лет.
Уровень сложности. Программа предусматривает несложный треккинг. До отдалённых точек маршрута будем добираться на комфортабельном транспорте.
Связь и интернет. Wi-Fi в местах проживания. Отсутствие связи во время экскурсий.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Южно-Сахалинск
Встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска, поедем в отель на заселение, а затем отправимся исследовать достопримечательности города. Первым делом посетим Краеведческий музей, экспозиция которого погрузит нас в историю края.
Вечером заглянем на горнолыжный курорт «Горный воздух»: покатаемся по канатной дороге и полюбуемся Южно-Сахалинском с высоты птичьего полёта. Поужинать зайдём в ресторан, где сахалинские морепродукты готовят по японским рецептам.
По экотропе на гору Лягушка
После завтрака поедем наслаждаться природой к горе Лягушка. Местные жители верят в то, что вершина исполняет желания. Проверим это! По экотропе поднимемся вверх и увидим лес, носящий название «страна Он». Насладимся открывающимися видами, зарядимся энергией и вернёмся в город.
Посетим Сахалинский зооботанический парк, а потом прогуляемся по Парку культуры и отдыха им. Ю. А. Гагарина.
На юг Сахалина: маяк Анива и мыс Мраморный
Встаём рано, завтракаем и выезжаем на юг острова. Цель нашего маршрута — известный маяк Анива, расположенный на вершине скалы Сивучья. До этого интереснейшего технического сооружения мы будем добираться сначала на машине, а затем на моторной лодке. Маяк был построен японцами в 1939 году и сейчас считается одним из самых загадочных объектов на Земле.
На обратном пути в Южно-Сахалинск заглянем на мыс Мраморный. Здесь устроим небольшой привал на перекус.
Вечером вернёмся в город, переночуем в отеле.
На джипах к мысу Великан и мысу Птичьему
Мы продолжаем исследовать удивительные красоты побережья Сахалина, но на этот раз с суши. После завтрака отправляемся в путь на специально подготовленных внедорожниках, ведь наш маршрут не под силу обычному транспорту. Наша цель — знаменитый мыс Великан, природный памятник регионального значения и один из символов острова.
На пути от мыса Птичий до мыса Великан нас будут окружать необыкновенные творения природы: гроты, морские пещеры, арки и скальные столбы, которые создали ветер и волны. На этих скалах обитают колонии редких птиц, уникальных для данного региона.
После знакомства с природными чудесами нас ждёт горячий обед прямо на побережье, где мы сможем попробовать местные деликатесы, такие как папоротник, морской виноград и другие блюда. К вечеру мы вернёмся в Южно-Сахалинск, наполненные новыми впечатлениями.
Озеро Буссе
Мы отправимся к озеру Буссе — уникальной лагуне, отделённой от моря песчаной косой и соединённой с океаном узкой протокой Суслова.
Здесь обитают морские ежи, креветки, гребешки и особенно знаменитые гигантские устрицы! Все желающие смогут отправиться на отмель и попробовать себя в роли добытчика этих морских деликатесов.
После знакомства с водным миром нас ожидает изысканный обед прямо на берегу лагуны. В меню — свежайшие устрицы и другие морепродукты. Вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.
Маяк Слепиковского, Чёртов мост и знакомство с Холмском
После завтрака едем к Чёртову мосту. Движение по нему прекратилось ещё в 1994 году, но путешественники стремятся увидеть эту конструкцию, которая прячется в густом лесу. Именно поэтому из Холмска до Чёртова моста ходит туристический поезд, на котором мы поедем обратно и заглянем в Холмск, который некогда был центром рыболовства, судоремонта и целлюлозной промышленности. Здесь располагался крупнейший синтоистский храм. Также сегодня увидим маяк Слепиковского. Погуляем по набережной города и вернёмся в Южно-Сахалинск.
На север Сахалина: село Взморье, Клоковский водопад и бухта Тихая
Сегодня едем к северу Сахалина вдоль восточного побережья. Сделаем остановку в селе Взморье: увидим тории — ворота синтоистского храма, погуляем по местному пляжу, где можно найти янтарь, и заглянем на рынок, чтобы приобрести свежайших крабов, креветки или попробовать пянсе — корейские паровые булочки.
Затем доберёмся до Клоковского водопада, который считается самым высоким на острове. Его высота составляет 48 метров. Полюбовавшись им, проследуем в бухту Тихую. Своё название место получило благодаря безопасному расположению: бухта защищена от тайфунов. А ещё она входит в пятёрку легендарных пляжей России по версии Russia Travel.
Ближе к вечеру вернёмся в Южно-Сахалинск.
Свободный день
После завтрака вы сможете отправиться на дополнительные экскурсии. Наибольшей популярностью пользуются такие направления, как мыс Евстафия и Голубые (Бирюзовые) озёра, мыс Крильон, а также хребет Жданко, известный как «спящий дракон Сахалина». Наш инструктор заранее свяжется с организаторами и забронирует для вас выбранные экскурсии.
Вечером состоится прощальный ужин, где мы поделимся впечатлениями о нашем путешествии.
Окончание тура
После завтрака мы отвезём вас в аэропорт ко времени обратного рейса. До новых встреч на Сахалине!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|132 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки и обеды во время выездных экскурсий
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии и активности по программе
Что не входит в цену
- Авиаперелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание (кроме завтраков и обедов во время выездных экскурсий)
- Дополнительные экскурсии и развлечения
- 1-местное размещение - 3 000 ₽ за ночь