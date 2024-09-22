Утром выселимся из гостиницы и отправимся на озеро Буссе, которое расположилось на берегу Анивского залива. Оно соединено с морем узким каналом, поэтому вода в озере солёная. Здесь обитают гребешки, морские ежи, крабы. Далее мы посетим устричный островок, где вы при желании сможете попробовать свои силы в ловле устриц. Улов приготовит шеф-повар, а после мы насладимся этим деликатесом.

На обратном пути при наличии времени осмотрим город Корсаков, где побываем на смотровой площадке. Увидим морской порт, руины японского синтоистского храма, памятный знак крейсеру «Новик».

После обеда погрузимся на паром и направимся на Итуруп. У нас будет возможность понаблюдать за дельфинами, косатками и китами. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.