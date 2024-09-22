Гранд-тур по островам Дальнего Востока: Итуруп, Кунашир и Шикотан

Загадать желание на останце Лягушка, увидеть мыс Столбчатый и посетить несколько вулканов
Приглашаем вас в большое путешествие по дальневосточным островам. Две недели будем исследовать достопримечательности Итурупа, Кунашира и Шикотана.

Полюбуемся Белыми и Чёрными скалами, посетим вулканы Баранского, Головнина и Менделеева, устроим пикник в
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кальдере.

Мы также попытаем удачу в ловле устриц и полакомимся этим деликатесом, при хорошей погоде поднимемся на гору Шикотан и побываем на Краю Света. Заглянем на загадочный останец Лягушка и озеро Буссе, а ещё погуляем по лавовому плато Янкито.

Гранд-тур по островам Дальнего Востока: Итуруп, Кунашир и Шикотан
Гранд-тур по островам Дальнего Востока: Итуруп, Кунашир и Шикотан
Гранд-тур по островам Дальнего Востока: Итуруп, Кунашир и Шикотан
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двухместное размещение в гостиницах на островах. За доплату возможно одноместное размещение или размещение премиального уровня.

Питание. В стоимость входят только обеды во 2-й, в 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 11-й, 13-й и 14-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.

Программа тура по дням

1 день

Прогулка по Южно-Сахалинску

Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. У вас будет время на отдых после дороги, а затем мы отправимся на обзорную экскурсию по городу. Вы погрузитесь в его историю, посетите Краеведческий музей, собор Рождества Христова, площади Победы и Ленина, а также заглянете в малоизвестные локации.

Прогулка по Южно-СахалинскуПрогулка по Южно-СахалинскуПрогулка по Южно-СахалинскуПрогулка по Южно-СахалинскуПрогулка по Южно-СахалинскуПрогулка по Южно-Сахалинску
2 день

Озеро Буссе и ловля устриц

Утром выселимся из гостиницы и отправимся на озеро Буссе, которое расположилось на берегу Анивского залива. Оно соединено с морем узким каналом, поэтому вода в озере солёная. Здесь обитают гребешки, морские ежи, крабы. Далее мы посетим устричный островок, где вы при желании сможете попробовать свои силы в ловле устриц. Улов приготовит шеф-повар, а после мы насладимся этим деликатесом.

На обратном пути при наличии времени осмотрим город Корсаков, где побываем на смотровой площадке. Увидим морской порт, руины японского синтоистского храма, памятный знак крейсеру «Новик».

После обеда погрузимся на паром и направимся на Итуруп. У нас будет возможность понаблюдать за дельфинами, косатками и китами. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.

Озеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устрицОзеро Буссе и ловля устриц
3 день

Исследуем вулкан Баранского

Весь день посвятим исследованию локаций близ вулкана Баранского. По дороге к достопримечательности остановимся на Горячеводском перевале и полюбуемся окрестностями.

Добравшись до пункта назначения, увидим геотермальную электростанцию и бирюзовые озёра, которые называют «Голубые глазки». Из них выходит река Кипящая, её вода остывает только через несколько километров. Также мы осмотрим гейзеры и фумаролы, при желании окунёмся в купальни. В одном из горячих ручьёв сварим яйца, продегустируем их с красной икрой и шампанским.

Вечером заселимся в гостиницу.

Исследуем вулкан БаранскогоИсследуем вулкан БаранскогоИсследуем вулкан БаранскогоИсследуем вулкан БаранскогоИсследуем вулкан БаранскогоИсследуем вулкан БаранскогоИсследуем вулкан БаранскогоИсследуем вулкан Баранского
4 день

Очарование Белых скал

Утром желающие смогут съездить к Плачущим скалам, а уже в 10:00 мы всей группой грузимся в джипы и отправляемся любоваться Белыми скалами — одной из самых известных достопримечательностей Итурупа. Они представляют собой уникальный геологический объект, состоящий из белых скал и утёсов, образованных из вулканических пород. Вершины украшают зелёные шапки.

На пути к локации сделаем остановку у Черных скал, которые имеют форму шестигранников. Также в этот день посетим бухту Парусную и осмотрим два водопада — Девичьи слёзы и Девичьи косы. Увидим кладбище советской военной техники и просто отдохнём на берегу моря. Пообедаем морепродуктами и при хорошей погоде пересечём самое узкое место Итурупа — Ветровой перешеек.

Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово.

Очарование Белых скалОчарование Белых скалОчарование Белых скалОчарование Белых скалОчарование Белых скал
5 день

Плато Янкито и отправление на Кунашир

отправимся осматривать лавовое плато Янкито, которое расположилось на склоне действующего вулкана Богдан Хмельницкий. После извержения застывшие потоки лавы образовали причудливые нагромождения. При наличии времени желающие смогут понаблюдать за медведями в «зоопарке» Курильска.

В 14:00 нас ждёт отправление на Кунашир. По пути мы увидим самую высокую гору Итурупа — Стокап. Также полюбуемся действующими вулканами Берутарубе и Ацонупури.

Плато Янкито и отправление на КунаширПлато Янкито и отправление на КунаширПлато Янкито и отправление на КунаширПлато Янкито и отправление на КунаширПлато Янкито и отправление на Кунашир
6 день

Вулкан Менделеева

Сегодня на машинах доберёмся до начала пешего подъёма к вулкану Менделеева. Его высота составляет 888 метров, а на склонах расположились фумаролы ярко-жёлтого цвета. Пройдём по лесной тропе через бамбучник, увидим то, что осталось от японского серного завода. При желании сможем подняться на самую вершину вулкана (требует хорошей физической подготовки). Оттуда открываются прекрасные виды на Кунашир и соседние японские острова.

Вечером заселимся в гостиницу. При желании вы посетите ресторан, где готовят уникальные блюда, или порелаксируете в SPA-комплексе на склоне вулкана Менделеева.

Вулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан МенделееваВулкан Менделеева
7 день

В кальдере вулкана Головнина

До 10:00 у вас будет возможность посетить Головнинский клиф и искупаться в водопаде на берегу Тихого океана. В 10:00 выезжаем к самому южному вулкану Курильских островов.

Добравшись до кальдеры вулкана Головнина, преодолеем грунтовую дорогу и смешанный лес, полюбуемся раскинувшимся бамбучником на склонах сопок. Внутри кальдеры расположились два озера — Горячее и Кипящее. Н берегах второго находятся активные фумаролы и небольшие грязевые гейзеры. В хорошую погоду вы сможете увидеть остров Хоккайдо с гребня вулкана. Желающие искупаются, а после мы устроим пикник и насладимся местными морепродуктами.

По возвращении в гостиницу вы сможете расслабиться в SPA-комплексе или открытых термальных источниках на ручье Кислом.

В кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана ГоловнинаВ кальдере вулкана Головнина
8 день

Мыс Столбчатый - визитная карточка Кунашира

Выезжаем к мысу Столбчатому, который расположен в охраняемой зоне Курильского заповедника. Мыс состоит из пяти- и шестигранных каменных столбов, которые образовались в результате постепенного разрушения лавового потока. Эти столбы имеют высоту от нескольких до 50 метров и создают впечатление гигантской каменной головоломки.

Вас ждёт треккинг по песчаному пляжу. Искупаемся, а после — пообедаем. Далее доберёмся до Лагунного озера, пройдёмся по Медвежьему пляжу и поднимемся на гору Собака, откуда полюбуемся видами на бухту Первухина.

Вечером — возвращение в гостиницу. Вы сможете расслабиться в SPA-комплексе или открытых термальных источниках на ручье Кислом, а также устроить прогулку по окрестностям Южно-Курильска.

Мыс Столбчатый - визитная карточка КунашираМыс Столбчатый - визитная карточка КунашираМыс Столбчатый - визитная карточка КунашираМыс Столбчатый - визитная карточка КунашираМыс Столбчатый - визитная карточка КунашираМыс Столбчатый - визитная карточка КунашираМыс Столбчатый - визитная карточка Кунашира
9 день

Переезд на Шикотан

Будем бороздить морские просторы во время дороги к острову Шикотан. По пути насладимся видами на вулкан Менделеева, а при хорошей погоде нам откроется и вулкан Тятя.

По прибытии заселимся в гостиницу и отдохнём.

Переезд на ШикотанПереезд на ШикотанПереезд на ШикотанПереезд на ШикотанПереезд на ШикотанПереезд на ШикотанПереезд на ШикотанПереезд на Шикотан
10 день

Мыс Край Света

В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.

Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.

Мыс Край СветаМыс Край СветаМыс Край СветаМыс Край СветаМыс Край СветаМыс Край Света
11 день

Живописные бухты Шикотана

Сегодня держим путь к самой дальней части острова. Преодолеем маршрут на джипах и окажемся в бухте Дельфин. Здесь вы увидите реку Островную, а ещё сможете полюбоваться бамбучником, наслаждаясь пением птиц. На берегу сохранилось множество японских и советских построек.

Далее посетим бухты Звёздная и Малая Звёздная, известные благодаря местным аномалиям. Откроем вам секреты этих явлений и покажем необычные локации.

Завершим день в бухте Гальцева, самой западной точке Шикотана. Отсюда видны острова Хабомаи, расположенные ближе всего к Японии.

Живописные бухты ШикотанаЖивописные бухты ШикотанаЖивописные бухты ШикотанаЖивописные бухты Шикотана
12 день

Гора Шикотан и возвращение на Сахалин

Желающие отправятся покорять гору Шикотан — потухший вулкан и самую высокую точку острова. Она расположилась недалеко от посёлка Малокурильское. У западного склона можно найти разломы земли, которые образовались в результате Шикотанского землетрясения. На вершине находятся остатки строений, напоминающие Стоунхендж. Поднявшись на гору, полюбуемся видами на Кунашир и Итуруп.

В 14:00 погрузимся на паром и выезжаем на Сахалин.

Гора Шикотан и возвращение на СахалинГора Шикотан и возвращение на СахалинГора Шикотан и возвращение на СахалинГора Шикотан и возвращение на СахалинГора Шикотан и возвращение на Сахалин
13 день

Останец Лягушка

По прибытии на остров посетим одну из загадочных достопримечательностей острова — останец Лягушки. Это место было священным для древних айнов и считалось храмом мудрости. Лягушка — настоящее место силы. На месте вы увидите сад камней, а на вершине скалы загадает заветные желания. Речка Комиссаровка, протекающая у подножия останца, славится своими лечебными свойствами. Согласно преданиям, перед подъёмом нужно совершить обязательный ритуал омовения в её водах.

Спустившись, устроим пикник и научимся готовить рыбу по-сахалински: запечём её на большом листе лопуха.

Останец ЛягушкаОстанец ЛягушкаОстанец ЛягушкаОстанец ЛягушкаОстанец ЛягушкаОстанец Лягушка
14 день

Маяк Анива / мыс Евстафия

Сегодня отправляемся к знаменитому маяку Анива. Доедем до посёлка Новиково и погрузимся на катера, которые домчат нас до края Тонино-Анивского полуострова. Осмотрим достопримечательность снаружи, а затем зайдём внутрь и поднимемся наверх. При хорошей погоде остановимся у мыса Мраморного, чтобы полюбоваться видами на мыс Белый камень. Пообедаем морепродуктами.

Если с погодой не повезёт, то мы посетим мыс Евстафия на южном побережье острова. Здесь погуляем по пляжу с чёрным вулканическим песком, поищем морских ежей.

Маяк Анива / мыс ЕвстафияМаяк Анива / мыс ЕвстафияМаяк Анива / мыс ЕвстафияМаяк Анива / мыс ЕвстафияМаяк Анива / мыс ЕвстафияМаяк Анива / мыс ЕвстафияМаяк Анива / мыс Евстафия
15 день

Окончание тура

Отвезём вас в аэропорт, но успеем заглянуть в несколько мест, чтобы вы закупились сувенирами.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет279 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды во 2-й, в 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 11-й, 13-й и 14-й дни
  • Трансфер из/до аэропорта (при прибытии рекомендованным авиарейсом)
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гидов, водителей
  • Экскурсии и входные билеты
  • Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около двух недель)
Что не входит в цену
  • Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
  • Проживание на Сахалине
  • Билеты на паром - около 18 000 руб
  • Оплата автобуса на причалах - около 200 руб
  • Медицинская страховка
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
  • Посещение термальных источников
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего прибытия. Рекомендуем прилетать рейсом, прибывающим в 12:35
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего обратного рейса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 15 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

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