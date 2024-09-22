Полюбуемся Белыми и Чёрными скалами, посетим вулканы Баранского, Головнина и Менделеева, устроим пикник в
Описание тура
Организационные детали
Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Проживание. Двухместное размещение в гостиницах на островах. За доплату возможно одноместное размещение или размещение премиального уровня.
Питание. В стоимость входят только обеды во 2-й, в 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 11-й, 13-й и 14-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 10 лет.
Программа тура по дням
Прогулка по Южно-Сахалинску
Встретим вас в аэропорту и поедем заселяться в гостиницу. У вас будет время на отдых после дороги, а затем мы отправимся на обзорную экскурсию по городу. Вы погрузитесь в его историю, посетите Краеведческий музей, собор Рождества Христова, площади Победы и Ленина, а также заглянете в малоизвестные локации.
Озеро Буссе и ловля устриц
Утром выселимся из гостиницы и отправимся на озеро Буссе, которое расположилось на берегу Анивского залива. Оно соединено с морем узким каналом, поэтому вода в озере солёная. Здесь обитают гребешки, морские ежи, крабы. Далее мы посетим устричный островок, где вы при желании сможете попробовать свои силы в ловле устриц. Улов приготовит шеф-повар, а после мы насладимся этим деликатесом.
На обратном пути при наличии времени осмотрим город Корсаков, где побываем на смотровой площадке. Увидим морской порт, руины японского синтоистского храма, памятный знак крейсеру «Новик».
После обеда погрузимся на паром и направимся на Итуруп. У нас будет возможность понаблюдать за дельфинами, косатками и китами. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.
Исследуем вулкан Баранского
Весь день посвятим исследованию локаций близ вулкана Баранского. По дороге к достопримечательности остановимся на Горячеводском перевале и полюбуемся окрестностями.
Добравшись до пункта назначения, увидим геотермальную электростанцию и бирюзовые озёра, которые называют «Голубые глазки». Из них выходит река Кипящая, её вода остывает только через несколько километров. Также мы осмотрим гейзеры и фумаролы, при желании окунёмся в купальни. В одном из горячих ручьёв сварим яйца, продегустируем их с красной икрой и шампанским.
Вечером заселимся в гостиницу.
Очарование Белых скал
Утром желающие смогут съездить к Плачущим скалам, а уже в 10:00 мы всей группой грузимся в джипы и отправляемся любоваться Белыми скалами — одной из самых известных достопримечательностей Итурупа. Они представляют собой уникальный геологический объект, состоящий из белых скал и утёсов, образованных из вулканических пород. Вершины украшают зелёные шапки.
На пути к локации сделаем остановку у Черных скал, которые имеют форму шестигранников. Также в этот день посетим бухту Парусную и осмотрим два водопада — Девичьи слёзы и Девичьи косы. Увидим кладбище советской военной техники и просто отдохнём на берегу моря. Пообедаем морепродуктами и при хорошей погоде пересечём самое узкое место Итурупа — Ветровой перешеек.
Вечером желающие смогут заглянуть в термальный комплекс «Жаркие воды» в посёлке Рейдово.
Плато Янкито и отправление на Кунашир
отправимся осматривать лавовое плато Янкито, которое расположилось на склоне действующего вулкана Богдан Хмельницкий. После извержения застывшие потоки лавы образовали причудливые нагромождения. При наличии времени желающие смогут понаблюдать за медведями в «зоопарке» Курильска.
В 14:00 нас ждёт отправление на Кунашир. По пути мы увидим самую высокую гору Итурупа — Стокап. Также полюбуемся действующими вулканами Берутарубе и Ацонупури.
Вулкан Менделеева
Сегодня на машинах доберёмся до начала пешего подъёма к вулкану Менделеева. Его высота составляет 888 метров, а на склонах расположились фумаролы ярко-жёлтого цвета. Пройдём по лесной тропе через бамбучник, увидим то, что осталось от японского серного завода. При желании сможем подняться на самую вершину вулкана (требует хорошей физической подготовки). Оттуда открываются прекрасные виды на Кунашир и соседние японские острова.
Вечером заселимся в гостиницу. При желании вы посетите ресторан, где готовят уникальные блюда, или порелаксируете в SPA-комплексе на склоне вулкана Менделеева.
В кальдере вулкана Головнина
До 10:00 у вас будет возможность посетить Головнинский клиф и искупаться в водопаде на берегу Тихого океана. В 10:00 выезжаем к самому южному вулкану Курильских островов.
Добравшись до кальдеры вулкана Головнина, преодолеем грунтовую дорогу и смешанный лес, полюбуемся раскинувшимся бамбучником на склонах сопок. Внутри кальдеры расположились два озера — Горячее и Кипящее. Н берегах второго находятся активные фумаролы и небольшие грязевые гейзеры. В хорошую погоду вы сможете увидеть остров Хоккайдо с гребня вулкана. Желающие искупаются, а после мы устроим пикник и насладимся местными морепродуктами.
По возвращении в гостиницу вы сможете расслабиться в SPA-комплексе или открытых термальных источниках на ручье Кислом.
Мыс Столбчатый - визитная карточка Кунашира
Выезжаем к мысу Столбчатому, который расположен в охраняемой зоне Курильского заповедника. Мыс состоит из пяти- и шестигранных каменных столбов, которые образовались в результате постепенного разрушения лавового потока. Эти столбы имеют высоту от нескольких до 50 метров и создают впечатление гигантской каменной головоломки.
Вас ждёт треккинг по песчаному пляжу. Искупаемся, а после — пообедаем. Далее доберёмся до Лагунного озера, пройдёмся по Медвежьему пляжу и поднимемся на гору Собака, откуда полюбуемся видами на бухту Первухина.
Вечером — возвращение в гостиницу. Вы сможете расслабиться в SPA-комплексе или открытых термальных источниках на ручье Кислом, а также устроить прогулку по окрестностям Южно-Курильска.
Переезд на Шикотан
Будем бороздить морские просторы во время дороги к острову Шикотан. По пути насладимся видами на вулкан Менделеева, а при хорошей погоде нам откроется и вулкан Тятя.
По прибытии заселимся в гостиницу и отдохнём.
Мыс Край Света
В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.
Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.
Живописные бухты Шикотана
Сегодня держим путь к самой дальней части острова. Преодолеем маршрут на джипах и окажемся в бухте Дельфин. Здесь вы увидите реку Островную, а ещё сможете полюбоваться бамбучником, наслаждаясь пением птиц. На берегу сохранилось множество японских и советских построек.
Далее посетим бухты Звёздная и Малая Звёздная, известные благодаря местным аномалиям. Откроем вам секреты этих явлений и покажем необычные локации.
Завершим день в бухте Гальцева, самой западной точке Шикотана. Отсюда видны острова Хабомаи, расположенные ближе всего к Японии.
Гора Шикотан и возвращение на Сахалин
Желающие отправятся покорять гору Шикотан — потухший вулкан и самую высокую точку острова. Она расположилась недалеко от посёлка Малокурильское. У западного склона можно найти разломы земли, которые образовались в результате Шикотанского землетрясения. На вершине находятся остатки строений, напоминающие Стоунхендж. Поднявшись на гору, полюбуемся видами на Кунашир и Итуруп.
В 14:00 погрузимся на паром и выезжаем на Сахалин.
Останец Лягушка
По прибытии на остров посетим одну из загадочных достопримечательностей острова — останец Лягушки. Это место было священным для древних айнов и считалось храмом мудрости. Лягушка — настоящее место силы. На месте вы увидите сад камней, а на вершине скалы загадает заветные желания. Речка Комиссаровка, протекающая у подножия останца, славится своими лечебными свойствами. Согласно преданиям, перед подъёмом нужно совершить обязательный ритуал омовения в её водах.
Спустившись, устроим пикник и научимся готовить рыбу по-сахалински: запечём её на большом листе лопуха.
Маяк Анива / мыс Евстафия
Сегодня отправляемся к знаменитому маяку Анива. Доедем до посёлка Новиково и погрузимся на катера, которые домчат нас до края Тонино-Анивского полуострова. Осмотрим достопримечательность снаружи, а затем зайдём внутрь и поднимемся наверх. При хорошей погоде остановимся у мыса Мраморного, чтобы полюбоваться видами на мыс Белый камень. Пообедаем морепродуктами.
Если с погодой не повезёт, то мы посетим мыс Евстафия на южном побережье острова. Здесь погуляем по пляжу с чёрным вулканическим песком, поищем морских ежей.
Окончание тура
Отвезём вас в аэропорт, но успеем заглянуть в несколько мест, чтобы вы закупились сувенирами.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|279 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды во 2-й, в 4-й, 6-й, 7-й, 8-й, 10-й, 11-й, 13-й и 14-й дни
- Трансфер из/до аэропорта (при прибытии рекомендованным авиарейсом)
- Трансфер по маршруту
- Услуги гидов, водителей
- Экскурсии и входные билеты
- Пограничный пропуск на Курильские острова (оформление займёт около двух недель)
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром - около 18 000 руб
- Оплата автобуса на причалах - около 200 руб
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
- Посещение термальных источников