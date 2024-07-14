Встретим вас в аэропорту и отправимся знакомиться с островной столицей — Южно-Сахалинском. Прогуляемся по острову и увидим главные достопримечательности.

Далее заселимся в гостиницу, отдохнём. Встретимся вечером за приветственным ужином в японском ресторане. Познакомимся получше и обсудим планы на ближайшие дни.