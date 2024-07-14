У мыса Великан попробуем икру морского ежа, в беседке недалеко
Описание тура
Организационные детали
Рекомендуем взять удобную одежду для активного отдыха, не забыть непромокаемую куртку и шапку для морских прогулок.
Перед покупкой авиабилетов просьба проконсультироваться с организатором.
Проживание. В 3-звёздочной гостинице в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами.
Питание. Включены завтраки в гостинице, обеды на маршруте (горячие или в ланч-боксах), приветственный ужин в японском ресторане, шашлык с бокалом красного вина на ужин четвёртого дня. Остальные ужины оплачиваются дополнительно. Вы попробуете свежайшие морепродукты: устриц, морских ежей, крабов.
Дети. Возраст по договорённости.
Уровень сложности. Тур активный пешеходно-автомобильный. Нагрузку осилит обычный городской житель.
Программа тура по дням
Экскурсия по Южно-Сахалинску и ужин в японском ресторане
Встретим вас в аэропорту и отправимся знакомиться с островной столицей — Южно-Сахалинском. Прогуляемся по острову и увидим главные достопримечательности.
Далее заселимся в гостиницу, отдохнём. Встретимся вечером за приветственным ужином в японском ресторане. Познакомимся получше и обсудим планы на ближайшие дни.
Вдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природе
Сегодня вы увидите первую природную локацию, которой славится Сахалин — мыс Великан.
Проедем до него вдоль Охотского моря, поищем по дороге выглядывающих из воды нерп и рассмотрим разноцветных медуз. Далее дорога уйдёт в лес, где часто встречаются лисы. Совсем скоро окажемся у мыса, прогуляемся по берегу и сделаем эффектные кадры на фоне скал. Поднимемся повыше, откуда открываются впечатляющие морские панорамы. Истинный момент наслаждения — горячий обед от гида с видом на океан. Вы отведаете мяса птицы, приготовленное на мангале, запечённого картофеля, овощей, корейских салатов и попробуете икру морского ежа.
Вечером вернёмся в гостиницу.
К маяку Анива и мысу Мраморный по морю
После завтрака отправимся к визитной карточке Сахалина — маяку Анива. Доедем до посёлка Новиково, откуда пересядем в моторную лодку и помчим прямиком к острову, на котором возвышается маяк. Рассмотрим его с воды, так как посещение временно невозможно.
Следующая живописная точка маршрута — мыс Мраморный. Здесь отдохнём, перекусим, насладимся горячим чаем с выпечкой и послушаем крики чаек. Во время морской прогулки на лодке есть большая вероятность встретить нерп и косаток.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Экоферма, останец Лягушка и ужин с шашлыком и вином на природе
Сегодня зарядимся положительными эмоциями на ферме. Познакомимся с пятнистыми оленями, якутскими лошадьми, кроликами, козами, барашками, домашними птицами — большинство дружелюбные и любят, когда их гладят и кормят. Желающие смогут самостоятельно прогуляться по территории фермы, где есть даже небольшой водопад, несколько озёр и статуя самого большого тигра в России.
Далее отправимся в место силы — к останцу Лягушка. По дороге вы узнаете истории и легенды, связанные с этой локацией. Затем вас ждёт прогулка среди смешанного леса по оборудованной тропе с мостиками через ручьи. Ужин организуем в беседке. Вы отведаете мяса с бокалом вина.
Поздно вечером вернёмся в гостиницу.
Обед с крабами и ухой в бухте Тихая
Сегодня посетим восточное побережье Сахалина, где находится один из лучших местных пляжей. По дороге остановимся у ворот в синтоистский храм, заедем на крабовый рынок и полюбуемся 49-метровым Клоковским водопадом.
Совсем скоро перед нами откроется бухта Тихая, где даже в непогоду не бывает сильных волн. Насладимся отдыхом на природе, сможем подняться повыше, чтобы сделать эффектные кадры морской панорамы. Здесь же устроим обедом: приготовим дальневосточную уху, отведаем крабов и корейских закусок.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Гастропоездка на озеро Буссе
Этот день подарит нам гастрономическое удовольствие — отправимся на озеро Буссе, где сможем своими руками наловить устриц. В солёном водоёме обитают гребешки, ламинарии, морские ежи, креветки и гигантские устрицы. Соберём моллюсков и попробуем свежайшие морепродукты. Гид приготовит горячую уху и пожарит рыбку в дополнение к улову.
В гостиницу вернёмся вечером.
Отъезд
Пора возвращаться домой. После завтрака проводим всех в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, обеды и два ужина
- Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
- Посещение всех локаций по программе
- Аренда моторной лодки
- Работа гида
- Медицинская страховка
Что не входит в цену
- Билеты на Сахалин и обратно в ваш город
- Остальные ужины