На Сахалин за видами и вкусами: бухты, прогулки и дегустации

Полакомиться деликатесами в самых живописных точках острова, наловить устриц и увидеть маяк Анива
В путешествии не только посетим самые популярные локации Сахалина, но и будем устраивать там пикники со свежайшими морепродуктами и местными вкусностями.

У мыса Великан попробуем икру морского ежа, в беседке недалеко
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от скалы Лягушка отведаем шашлык с красным вином, заедем на крабовый рынок по дороге в бухту Тихая, на побережье которой насладимся вкусом морского ракообразного и дальневосточной ухи. На целый день отправимся на озеро Буссе, где наловим своими руками устриц и устроим гастрообед. А ещё есть большая вероятность встретить нерп и косаток по пути до маяка Анива.

На Сахалин за видами и вкусами: бухты, прогулки и дегустации
На Сахалин за видами и вкусами: бухты, прогулки и дегустации
На Сахалин за видами и вкусами: бухты, прогулки и дегустации
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуем взять удобную одежду для активного отдыха, не забыть непромокаемую куртку и шапку для морских прогулок.

Перед покупкой авиабилетов просьба проконсультироваться с организатором.

Проживание. В 3-звёздочной гостинице в 2-местных номерах с собственными ванными комнатами.

Питание. Включены завтраки в гостинице, обеды на маршруте (горячие или в ланч-боксах), приветственный ужин в японском ресторане, шашлык с бокалом красного вина на ужин четвёртого дня. Остальные ужины оплачиваются дополнительно. Вы попробуете свежайшие морепродукты: устриц, морских ежей, крабов.

Дети. Возраст по договорённости.

Уровень сложности. Тур активный пешеходно-автомобильный. Нагрузку осилит обычный городской житель.

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Южно-Сахалинску и ужин в японском ресторане

Встретим вас в аэропорту и отправимся знакомиться с островной столицей — Южно-Сахалинском. Прогуляемся по острову и увидим главные достопримечательности.

Далее заселимся в гостиницу, отдохнём. Встретимся вечером за приветственным ужином в японском ресторане. Познакомимся получше и обсудим планы на ближайшие дни.

Экскурсия по Южно-Сахалинску и ужин в японском ресторанеЭкскурсия по Южно-Сахалинску и ужин в японском ресторанеЭкскурсия по Южно-Сахалинску и ужин в японском ресторанеЭкскурсия по Южно-Сахалинску и ужин в японском ресторане
2 день

Вдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природе

Сегодня вы увидите первую природную локацию, которой славится Сахалин — мыс Великан.

Проедем до него вдоль Охотского моря, поищем по дороге выглядывающих из воды нерп и рассмотрим разноцветных медуз. Далее дорога уйдёт в лес, где часто встречаются лисы. Совсем скоро окажемся у мыса, прогуляемся по берегу и сделаем эффектные кадры на фоне скал. Поднимемся повыше, откуда открываются впечатляющие морские панорамы. Истинный момент наслаждения — горячий обед от гида с видом на океан. Вы отведаете мяса птицы, приготовленное на мангале, запечённого картофеля, овощей, корейских салатов и попробуете икру морского ежа.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Вдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природеВдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природеВдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природеВдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природеВдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природеВдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природеВдоль моря к мысу Великан и гастрообед на природе
3 день

К маяку Анива и мысу Мраморный по морю

После завтрака отправимся к визитной карточке Сахалина — маяку Анива. Доедем до посёлка Новиково, откуда пересядем в моторную лодку и помчим прямиком к острову, на котором возвышается маяк. Рассмотрим его с воды, так как посещение временно невозможно.

Следующая живописная точка маршрута — мыс Мраморный. Здесь отдохнём, перекусим, насладимся горячим чаем с выпечкой и послушаем крики чаек. Во время морской прогулки на лодке есть большая вероятность встретить нерп и косаток.

Вечером вернёмся в гостиницу.

К маяку Анива и мысу Мраморный по морюК маяку Анива и мысу Мраморный по морюК маяку Анива и мысу Мраморный по морюК маяку Анива и мысу Мраморный по морюК маяку Анива и мысу Мраморный по морюК маяку Анива и мысу Мраморный по морюК маяку Анива и мысу Мраморный по морю
4 день

Экоферма, останец Лягушка и ужин с шашлыком и вином на природе

Сегодня зарядимся положительными эмоциями на ферме. Познакомимся с пятнистыми оленями, якутскими лошадьми, кроликами, козами, барашками, домашними птицами — большинство дружелюбные и любят, когда их гладят и кормят. Желающие смогут самостоятельно прогуляться по территории фермы, где есть даже небольшой водопад, несколько озёр и статуя самого большого тигра в России.

Далее отправимся в место силы — к останцу Лягушка. По дороге вы узнаете истории и легенды, связанные с этой локацией. Затем вас ждёт прогулка среди смешанного леса по оборудованной тропе с мостиками через ручьи. Ужин организуем в беседке. Вы отведаете мяса с бокалом вина.

Поздно вечером вернёмся в гостиницу.

Экоферма, останец Лягушка и ужин с шашлыком и вином на природеЭкоферма, останец Лягушка и ужин с шашлыком и вином на природеЭкоферма, останец Лягушка и ужин с шашлыком и вином на природеЭкоферма, останец Лягушка и ужин с шашлыком и вином на природе
5 день

Обед с крабами и ухой в бухте Тихая

Сегодня посетим восточное побережье Сахалина, где находится один из лучших местных пляжей. По дороге остановимся у ворот в синтоистский храм, заедем на крабовый рынок и полюбуемся 49-метровым Клоковским водопадом.

Совсем скоро перед нами откроется бухта Тихая, где даже в непогоду не бывает сильных волн. Насладимся отдыхом на природе, сможем подняться повыше, чтобы сделать эффектные кадры морской панорамы. Здесь же устроим обедом: приготовим дальневосточную уху, отведаем крабов и корейских закусок.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Обед с крабами и ухой в бухте ТихаяОбед с крабами и ухой в бухте ТихаяОбед с крабами и ухой в бухте ТихаяОбед с крабами и ухой в бухте ТихаяОбед с крабами и ухой в бухте Тихая
6 день

Гастропоездка на озеро Буссе

Этот день подарит нам гастрономическое удовольствие — отправимся на озеро Буссе, где сможем своими руками наловить устриц. В солёном водоёме обитают гребешки, ламинарии, морские ежи, креветки и гигантские устрицы. Соберём моллюсков и попробуем свежайшие морепродукты. Гид приготовит горячую уху и пожарит рыбку в дополнение к улову.

В гостиницу вернёмся вечером.

Гастропоездка на озеро БуссеГастропоездка на озеро БуссеГастропоездка на озеро БуссеГастропоездка на озеро БуссеГастропоездка на озеро БуссеГастропоездка на озеро Буссе
7 день

Отъезд

Пора возвращаться домой. После завтрака проводим всех в аэропорт.

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, обеды и два ужина
  • Все переезды по программе, включая трансфер из/в аэропорт
  • Посещение всех локаций по программе
  • Аренда моторной лодки
  • Работа гида
  • Медицинская страховка
Что не входит в цену
  • Билеты на Сахалин и обратно в ваш город
  • Остальные ужины
Место начала и завершения?
Г. Южно-Сахалинск, аэропорт, в первой половине дня
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиАктивный отдыхГастрономическиеОбзорныеВсе турыДегустационные туры7-дневные турыМаяк АниваПопулярные местаБухта ТихаяКлоковский водопадОстанец ЛягушкаМыс великанОзеро Буссе

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