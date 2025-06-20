Знакомство с Сахалином в мини-группе: Тихая бухта, мыс Великан и побережье Охотского моря

Увидеть заброшенный маяк, устроить пикник на берегу и полюбоваться японской архитектурой
Отправляемся на остров Сахалин, чтобы любоваться старинной японской архитектурой, пробовать азиатскую кухню и слушать шум волн Охотского моря.

Мы на лодках прокатимся к японскому маяку Анива, исследуем гроты и пещеры на
мысе Великан и осмотрим скалы Тихой бухты. Вы сможете пособирать янтарь и увидите водопад Клоковский, один из самых высоких на Сахалине.

А ещё устроим пикник на берегу моря, согреемся травяным чаем местного сбора и отведаем оригинальных блюд от шеф-повара из Японии: крабовый суп с яйцом, салат сябу-сябу и жареную камбалу.

4.9
6 отзывов
Описание тура

Организационные детали

В зависимости от погодных условий, очерёдность экскурсий и маршрут могут быть изменены. В группе до 8 участников. Тур состоится от 3 участников. В разные дни могут быть разные гиды.

Программа тура по дням

1 день

Прогулки по Южно-Сахалинску и частички Японии

Встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска. Отправимся на экскурсию по городу. История Южно-Сахалинска тесно связана с Японией, так что вы увидите колоритные японские сооружения: например, здание краеведческого музея, которое изображают на многих открытках. При желании можно зайти внутрь. А ещё можем заглянуть в любопытный музей, посвященный книге «Остров Сахалин» А. П. Чехова. Писатель делал подробные описания этих мест в конце 19 века — по роману можно проследить, как сильно изменилась жизнь на острове.

Зайдём в мемориальный комплекс «Победа» и посмотрим на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух». Виды отсюда открываются фантастические: внизу разбросаны разноцветные домики, вдали то и дело взлетают и садятся самолёты (аэропорт находится недалеко от города), а вокруг горы и леса — красота!

Затем отправимся на приветственный обед в японском ресторане «Хомура». Вы попробуете оригинальные блюда от шеф-повара из Японии. Примерные угощения, которые вас будут ждать: крабовый суп с яйцом, салат сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу) и жареная камбала (камбала филе, соус тенцую).

После обеда заселимся в отель и отдохнём. В этот день особенно важно перестроиться на местное время и выспаться, ведь дальше нас ждёт ещё более насыщенная программа.

2 день

Побережье Охотского моря, огромный водопад и Тихая бухта

Завтракаем в отеле и выезжаем в бухту Тихая. Это очень живописное место на восточном побережье Сахалина. Название бухта получила благодаря первому русскому мореплавателю Ивану Крузенштерну — гид обязательно расскажет вам эту захватывающую историю.

По пути сделаем остановку возле ворот Тори, оставшихся от японского храма. На берегу пособираем сахалинский янтарь. Дальше поедем на один из самых высоких водопадов Сахалина — Клоковский. Здесь всегда свежо и прохладно. Транспорт не подъезжает близко, и часть пути нужно пройти пешком — это очень живописная экотропа, по которой приятно прогуляться.

В Тихой бухте пообедаем на природе (ланч-боксы) и исследуем местные растения: поищем морской шиповник, термопсис и аралию. Вы увидите живописный скальный остров Заметный с плоской вершиной и широким основанием и прогуляетесь вдоль побережья.

Примерно в 18:00 вернёмся обратно в Южно-Сахалинск. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно сходить на ужин или посмотреть город.

3 день

Пещеры и гроты мыса Великан и Охотское море

После сытного и вкусного завтрака в отеле выезжаем в посёлок Охотское. Прогуляемся по побережью Охотского моря, а затем отправимся на мыс Великан. Вдоль всего берега, от мыса Птичий до мыса Великан, раскинулось множество созданных ветром и волнами гротов, арок и столбов разных размеров и причудливых форм. Фантастическое зрелище!

Устроим пикник среди всей этой красоты, попьём ароматный чай из сахалинских трав, полюбуемся морскими пейзажами, а вечером отправимся обратно в Южно-Сахалинск. По приезде у вас будет время, чтобы самостоятельно сходить на ужин и полюбоваться поющим музыкальном фонтаном в ближайшем парке.

4 день

На лодках к маяку Анива

Позавтракаем, после этого выезжаем на экскурсию к маяку Анива. Старт может быть в 6:00, 11:00 или 13:00 — время выезда зависит от слота лодочной переправы. По суше доберёмся до посёлка Новиково, там пройдём инструктаж, пересядем на лодки и отправимся в морское путешествие. На лодках может быть до 12 человек, включая нашу группу.

Маяк Анива — одно из самых впечатляющих мест Сахалина, которое особенно здорово увидеть именно с воды. Его построили японцы в 1939 году. Потом маяк забросили, он уже давно не действует. Сооружение превратилось в популярный, но труднодоступный туристический объект, который притягивает путешественников со всего мира. Вы узнаете загадочные истории, связанные с маяком, и необычные факты об этом месте. Решение о высадке на маяк Анива принимается капитаном лодки.

После отправимся к мысу Мраморный, там устроим обед на природе (ланч-боксы), погуляем и полюбуемся природой, далее поедем в Южно-Сахалинск. Дорога займёт около 2 часов. Вернёмся в гостиницу и отдохнём.

5 день

Программы на выбор

Сегодня вы можете выбрать одну из 6 экскурсий (за доплату):

Вариант 1: устрицы на озере Буссе. Приедем на озеро, где вам дадут специальную банку для сбора, а потом шеф-повар проведёт мастер-класс по открыванию устриц. Это настоящее гастрономическое приключение с возможностью ощутить себя собирателем морских деликатесов. На катамаране и во время дегустации с нами будут путешественники из других групп.

Вариант 2: маяк Слепиковского и Чёртов мост. Завтракаем в отеле и выезжаем в 8:30. Сначала осмотрим маяк Слепиковского, построенный в 1943 году архитектором маяка Анива. Сооружение действующее, но его невероятно интересно рассматривать и как объект искусства. На поезде едем до Чёртова моста. Здесь сохранилось 2 тоннеля длиной почти 900 метров. Устроим пикник (ланч-боксы), а потом отправимся в портовый город Холмск. Сахалинцы называют его «морскими воротами»: порт связывает остров с материком, именно сюда приходят пассажирские паромы. Погуляем по набережной Холмска, посмотрим старый японский павильон в селе Чепланово, который чудом удалось сохранить практически в первозданном виде. А потом поедем на базу отдыха «Бамбучки», насладимся ароматами цветущих садов и зарядимся энергией природы. Отправимся в Южно-Сахалинск, вернёмся в гостиницу около 18:00. У вас будет свободное время, чтобы сходить на ужин и погулять.

Вариант 3: Бирюзовые озёра и мыс Евстафия. Проедем по самым живописным местам Тонино-Анивского полуострова, а перед этим заедем на Бирюзовые озёра, где получаются фантастические фотографии. На мысе Евстафия у вас будет свободное время для прогулок и обед (в формате ланч-боксов). После чего вернёмся в Южно-Сахалинск.

Вариант 4: экстрим на квадроциклах до вулкана. Пример маршрута (может быть другой): возле Южно-Сахалинска есть огромный грязевой вулкан — к нему мы и отправимся на квадроциклах. Приготовьтесь к захватывающим горкам и спускам, катанию по лесу и вдоль речек!

Вариант 5: рыбалка. Любителям рыбной ловли покажут самые лучшие места, выдадут удочки и снасти. А потом улов можно будет съесть.

Вариант 6: мыс Крильон. Погуляем по набережной Невельска и насладимся видами на мысах Виндис и Кузнецова. Сделаем эффектные фотографии старинного японского маяка Сони. Наконец прибудем на мыс Криольон, пообедаем на природе с невероятными видами. Может быть нам даже удастся разглядеть Японию! Поздно вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.

6 день

Рынок с морепродуктами и отъезд

Завтракаем, собираем вещи и в 9:00 выезжаем из отеля. Мы завезём вас на рынок, где можно купить свежие морепродукты: рыбу и икру. В 11:00 мы приедем в аэропорт — ориентируйтесь на это время и выбирайте подходящие рейсы. По запросу мы можем подстроиться под ваш рейс.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник119 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
  • Питание про программе
  • Транспортное обслуживание, в том числе моторные лодки на водных экскурсиях
  • Сопровождение опытного гида-экскурсовода на протяжении всей программы, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
  • Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
  • Питание вне программы
  • 1-местное размещение - цена по запросу, подселения нет
  • Дополнительная экскурсия в 5-й день - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, до 12:00
Завершение: Аэропорт Южно-Сахалинска, после 9:00
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор на Сахалине
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провела экскурсии для 1361 туриста
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

Отзывы и рейтинг

Анна
Невероятное погружение! Какой же прекрасный тур.

Мне очень повезло с гидами — Ирина и Вадим просто лучшие!

Интересно и увлекательно рассказывают, видно, что безумно любят свою работу и сам остров.

Индивидуальный подход подкупает:
одно оброненное невзначай слово, и, при возможности, желание будет исполнено.
Идеальная организация, Ирина всегда всё сделает в лучшем виде!

Вадим — человек, которому можно доверить буквально всё: водит идеально, заезжает на все локации, на которых даже микроавтобусы никогда не останавливаются. (Видела ворота Тории, которые поражают, там открывается прекрасный вид, а потом оказалось, что у других гидов этой локации нет). В общем, мне везло буквально во всём. В бухту Тихая мы попали в отлив и смогли пройти офигенным маршрутом! Даже в домик айнов зашли. Ездили на очень комфортном авто: как будто по маслу катимся, а не по гравийке едем.

Увидела маяк Анива — весь в тумане, как в страшных фильмах, а затем уже и вблизи, когда туман рассеялся. Капитан корабля Вова много знает и действительно может преподнести информацию так, что хочется узнать ещё больше! Прекрасная прогулка по воде, небольшая остановка в бухте — хорошая экскурсия, всё безопасно.

На мысе Великан просто головокружительные виды! Подъём несложный — сверху сброшены тросики, за которые надо держаться. А затем остаётся только ходить и любоваться видами. Был прекрасный солнечный день, обедали мы на берегу под шум волн.

Мне вообще очень понравилась еда в туре, на обед были ланчбоксы, мне всего хватало, было очень вкусно (Вадим даже приготовил рыбу, которую сам и поймал.) Впервые попробовала симу и камбалу. Изумительная рыба.

Дополнительную экскурсию взяла на озеро Буссе (договаривались не заранее, но Ирина смогла найти мне место в группе). Советую обязательно туда поехать! Нам выдали снаряжение, и мы отправились на «банку» искать устриц. Пока один Александр ловил нам устриц для ужина, другой Александр ходил с нами и контролировал процесс. Очень круто! Даже я, совершенно без опыта, смогла найти устриц, даже повезло найти одну возрастом около 10 лет. Захватывающая прогулка, как только получается найти хотя бы одну, сразу же появляется азарт! А дегустация после возвращения — это просто особая песня. Суп с морепродуктами, вкуснейшие закуски (морской виноград должны попробовать просто все!), морс из клоповки, а затем — бар со свежайшими устрицами на природе. Попробовала и сырые, и приготовленные. Впервые пробовала, хотя даже и не думала, что мне так понравится! Сырые устрицы — это вкуснейший продукт!

Жила в отеле Мега Палас. Очень вкусные и сытные завтраки.

Я влюблена в Сахалин и бесконечно благодарна, что там мне попались люди, которые горят идеей, хотят показать лучшие локации, заботятся о комфорте и желании туристов.

Спасибо Ирине, Вадиму за то, что моя поездка вышла такой насыщенной и полной ярких впечатлений! И Наталье за то, у неё есть такой крутой продуманный тур!

Поездка на Сахалин для нас оказалась немного спонтанной, но, изучая туры на сайте, я увидела программу этого тура и влюбилась с первого взгляда. В ней были именно те места, где
я мечтала бы побывать, так что даже не очень долго раздумывала, прежде чем бронировать места. Единственное, чего я не учла - это возможные погодные условия. Но теперь знаю, что погода на Сахалине крайне переменчивая:) Так что в следующий раз, если вдруг повезет снова там оказаться, буду брать всё: от купальника до тёплой куртки) Но эмоции от поездки это ничуть не испортило, потому что маршруты были настолько невероятными, что расстраиваться из-за дождя не получилось бы при всём желании. Мы побывали и на побережье, и в горах, и посетили несколько маяков, и попробовали местные деликатесы, и узнали из рассказов гидов очень много всего о природе и истории Сахалина. От всего тура остались очень теплые впечатления не то семейной, не то дружеской поездки, и я очень благодарна за это всей команде, которая работала с нами и делала всё, чтобы нам было комфортно, и была готовы помочь с любыми вопросами. Однозначно могу рекомендовать этот тур для тех, кто готов к более-менее активному отдыху, потому что трекинг-маршрут по горам хоть и не очень сложный, но для совсем неподготовленного человека может оказаться сложноватым. Но эмоции того определённо стоят!

Огромное спасибо Ирине, Вадиму за отлично проведённое время. На части экскурсий у нас получился полностью индивидуальный формат на двоих, при поездке на маяк - индивидуальный трансфер и далее малая группа. В качестве доп экскурсии выбрали устричную ферму, вот там на месте нас присоединили к большой группе 40+ человек, о чем хотелось бы знать заранее:)
Ответ организатора:
Федор, спасибо вам, что положительно оценили работу Ирины и Вадима! Думаю, также для вас были приятны старания нашей команды, когда,
например, Вадим для вас готовил горячую уху вместо ланч-боксов:) По части поездки на Буссе дам комментарий: из-за штормящего моря и переноса поездки на маяк Аниву, в оперативном режиме вам была предложена замена этого дня на озеро Буссе. По оплате мы с вас взяли по групповому тарифу. Непосредственно на Буссе вас отвезли мы индивидуально. К сожалению, заранее предсказать количество людей на месте - невозможно, так как разные организаторы аналогично меняли планы. Плюс высокий сезон, когда в целом поток туристов большой. У нас в июне в практике было, что в таком же случае, наши путешественники были на программе на озере Буссе вдвоем. С нашей стороны, обратим внимание команды, чтобы информирование по экскурсиям было было четкое. Приезжайте на Сахалин еще, в другой сезон, например, будем ждать:)

Большое спасибо всей команде организаторов и особенно Ирине и Вадиму за прекрасные экскурсии и отлично организованные поездки по Сахалину. Нам очень понравилось, будем рекомендовать друзьям.
Огромное спасибо за организацию тура. Самые наилучшие и яркие впечатления от поездки, экскурсий и вкусных морепродуктов. Особенно хочется отметить и выразить признательность и благодарность экскурсоводу Ирине за внимательное, доброжелательное и профессиональное отношение к нам. Все экскурсии были организованы на высоком профессиональном уровне. Будем рекомендовать Вас. И надеемся на дальнейшее сотрудничество по другим направлениям.
Сахалин - прекрасное место для отдыха. Впечатляет красота природы и многообразие пейзажей. На Сахалине природа превосходит урбанистический пейзаж, остров омывают Японское и Охотское моря, поэтому каждый сможет отдохнуть на побережье.
Главной достопримечательностью можно назвать горный воздух, с высоты можно насладиться красивейшими видами города Южно-Сахалинска. Относительно организации тура, организатором был заявлен групповой тур до 8 человек. Фактически группа состояла из 9 человек, плюс непосредственно принимающая сторона объединила нас с еще одной группой из 7 человек. Для меня момент индивидуального тура был приоритетен. Я понимаю, что в данный момент большой спрос на внутренний туризм, и Сахалин одно из популярных направление, но очень бы хотелось, чтобы заявленные условия не расходились с реальной ситуацией.

Ответ организатора:
Ольга, здравствуйте! Очень рады, что вам понравилось на Сахалине: согласны, что и природа, и достопримечательности достойны того, чтобы увидеть своими
глазами. По вашему комментарию относительно размера группы, ответим для будущих путешественников. На вашу дату у нас были вы (семья, 3 чел) и одна компания (6 чел все вместе). У нас был вариант, или кого-то одного не бронировать, или решить вопрос комфортности для всех. 1) Для каждой подгруппы мы организовали индивидуальную обзорную экскурсию по Южно-Сахалинску. В вашем случае - вы не ждали еще несколько часов, пока прилетит второй рейс 2) Для каждой подгруппы был свой транспорт - на экскурсии ваша семья ездила на отдельном автомобиле. На месте вы уже были вместе. 3) Объединения с группой 7 чел не было. Вы действительно были паралелльно с группой 7 чел на экскурсии на мыс Великан, но также впереди и сзади были другие группы от других организаторов. Единственное, где были вы вместе - это общий стол на обеде, но возражений не поступало. Дорогие путешественники, если вам необходим индивидуальный подход - мы готовы рассчитать индивидуальный тур непосредственно для вашей семьи и компании!

