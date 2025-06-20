Мы на лодках прокатимся к японскому маяку Анива, исследуем гроты и пещеры на
Описание тура
Организационные детали
В зависимости от погодных условий, очерёдность экскурсий и маршрут могут быть изменены. В группе до 8 участников. Тур состоится от 3 участников. В разные дни могут быть разные гиды.
Программа тура по дням
Прогулки по Южно-Сахалинску и частички Японии
Встретим вас в аэропорту Южно-Сахалинска. Отправимся на экскурсию по городу. История Южно-Сахалинска тесно связана с Японией, так что вы увидите колоритные японские сооружения: например, здание краеведческого музея, которое изображают на многих открытках. При желании можно зайти внутрь. А ещё можем заглянуть в любопытный музей, посвященный книге «Остров Сахалин» А. П. Чехова. Писатель делал подробные описания этих мест в конце 19 века — по роману можно проследить, как сильно изменилась жизнь на острове.
Зайдём в мемориальный комплекс «Победа» и посмотрим на город со смотровой площадки горнолыжного курорта «Горный воздух». Виды отсюда открываются фантастические: внизу разбросаны разноцветные домики, вдали то и дело взлетают и садятся самолёты (аэропорт находится недалеко от города), а вокруг горы и леса — красота!
Затем отправимся на приветственный обед в японском ресторане «Хомура». Вы попробуете оригинальные блюда от шеф-повара из Японии. Примерные угощения, которые вас будут ждать: крабовый суп с яйцом, салат сябу-сябу (свинина, овощи, руккола, соус сябу-сябу) и жареная камбала (камбала филе, соус тенцую).
После обеда заселимся в отель и отдохнём. В этот день особенно важно перестроиться на местное время и выспаться, ведь дальше нас ждёт ещё более насыщенная программа.
Побережье Охотского моря, огромный водопад и Тихая бухта
Завтракаем в отеле и выезжаем в бухту Тихая. Это очень живописное место на восточном побережье Сахалина. Название бухта получила благодаря первому русскому мореплавателю Ивану Крузенштерну — гид обязательно расскажет вам эту захватывающую историю.
По пути сделаем остановку возле ворот Тори, оставшихся от японского храма. На берегу пособираем сахалинский янтарь. Дальше поедем на один из самых высоких водопадов Сахалина — Клоковский. Здесь всегда свежо и прохладно. Транспорт не подъезжает близко, и часть пути нужно пройти пешком — это очень живописная экотропа, по которой приятно прогуляться.
В Тихой бухте пообедаем на природе (ланч-боксы) и исследуем местные растения: поищем морской шиповник, термопсис и аралию. Вы увидите живописный скальный остров Заметный с плоской вершиной и широким основанием и прогуляетесь вдоль побережья.
Примерно в 18:00 вернёмся обратно в Южно-Сахалинск. У вас будет свободное время, чтобы самостоятельно сходить на ужин или посмотреть город.
Пещеры и гроты мыса Великан и Охотское море
После сытного и вкусного завтрака в отеле выезжаем в посёлок Охотское. Прогуляемся по побережью Охотского моря, а затем отправимся на мыс Великан. Вдоль всего берега, от мыса Птичий до мыса Великан, раскинулось множество созданных ветром и волнами гротов, арок и столбов разных размеров и причудливых форм. Фантастическое зрелище!
Устроим пикник среди всей этой красоты, попьём ароматный чай из сахалинских трав, полюбуемся морскими пейзажами, а вечером отправимся обратно в Южно-Сахалинск. По приезде у вас будет время, чтобы самостоятельно сходить на ужин и полюбоваться поющим музыкальном фонтаном в ближайшем парке.
На лодках к маяку Анива
Позавтракаем, после этого выезжаем на экскурсию к маяку Анива. Старт может быть в 6:00, 11:00 или 13:00 — время выезда зависит от слота лодочной переправы. По суше доберёмся до посёлка Новиково, там пройдём инструктаж, пересядем на лодки и отправимся в морское путешествие. На лодках может быть до 12 человек, включая нашу группу.
Маяк Анива — одно из самых впечатляющих мест Сахалина, которое особенно здорово увидеть именно с воды. Его построили японцы в 1939 году. Потом маяк забросили, он уже давно не действует. Сооружение превратилось в популярный, но труднодоступный туристический объект, который притягивает путешественников со всего мира. Вы узнаете загадочные истории, связанные с маяком, и необычные факты об этом месте. Решение о высадке на маяк Анива принимается капитаном лодки.
После отправимся к мысу Мраморный, там устроим обед на природе (ланч-боксы), погуляем и полюбуемся природой, далее поедем в Южно-Сахалинск. Дорога займёт около 2 часов. Вернёмся в гостиницу и отдохнём.
Программы на выбор
Сегодня вы можете выбрать одну из 6 экскурсий (за доплату):
Вариант 1: устрицы на озере Буссе. Приедем на озеро, где вам дадут специальную банку для сбора, а потом шеф-повар проведёт мастер-класс по открыванию устриц. Это настоящее гастрономическое приключение с возможностью ощутить себя собирателем морских деликатесов. На катамаране и во время дегустации с нами будут путешественники из других групп.
Вариант 2: маяк Слепиковского и Чёртов мост. Завтракаем в отеле и выезжаем в 8:30. Сначала осмотрим маяк Слепиковского, построенный в 1943 году архитектором маяка Анива. Сооружение действующее, но его невероятно интересно рассматривать и как объект искусства. На поезде едем до Чёртова моста. Здесь сохранилось 2 тоннеля длиной почти 900 метров. Устроим пикник (ланч-боксы), а потом отправимся в портовый город Холмск. Сахалинцы называют его «морскими воротами»: порт связывает остров с материком, именно сюда приходят пассажирские паромы. Погуляем по набережной Холмска, посмотрим старый японский павильон в селе Чепланово, который чудом удалось сохранить практически в первозданном виде. А потом поедем на базу отдыха «Бамбучки», насладимся ароматами цветущих садов и зарядимся энергией природы. Отправимся в Южно-Сахалинск, вернёмся в гостиницу около 18:00. У вас будет свободное время, чтобы сходить на ужин и погулять.
Вариант 3: Бирюзовые озёра и мыс Евстафия. Проедем по самым живописным местам Тонино-Анивского полуострова, а перед этим заедем на Бирюзовые озёра, где получаются фантастические фотографии. На мысе Евстафия у вас будет свободное время для прогулок и обед (в формате ланч-боксов). После чего вернёмся в Южно-Сахалинск.
Вариант 4: экстрим на квадроциклах до вулкана. Пример маршрута (может быть другой): возле Южно-Сахалинска есть огромный грязевой вулкан — к нему мы и отправимся на квадроциклах. Приготовьтесь к захватывающим горкам и спускам, катанию по лесу и вдоль речек!
Вариант 5: рыбалка. Любителям рыбной ловли покажут самые лучшие места, выдадут удочки и снасти. А потом улов можно будет съесть.
Вариант 6: мыс Крильон. Погуляем по набережной Невельска и насладимся видами на мысах Виндис и Кузнецова. Сделаем эффектные фотографии старинного японского маяка Сони. Наконец прибудем на мыс Криольон, пообедаем на природе с невероятными видами. Может быть нам даже удастся разглядеть Японию! Поздно вечером вернёмся в Южно-Сахалинск.
Рынок с морепродуктами и отъезд
Завтракаем, собираем вещи и в 9:00 выезжаем из отеля. Мы завезём вас на рынок, где можно купить свежие морепродукты: рыбу и икру. В 11:00 мы приедем в аэропорт — ориентируйтесь на это время и выбирайте подходящие рейсы. По запросу мы можем подстроиться под ваш рейс.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|119 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание (стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении)
- Питание про программе
- Транспортное обслуживание, в том числе моторные лодки на водных экскурсиях
- Сопровождение опытного гида-экскурсовода на протяжении всей программы, возможен формат гид-водитель
Что не входит в цену
- Дорога из вашего города до Южно-Сахалинска и обратно
- Питание вне программы
- 1-местное размещение - цена по запросу, подселения нет
- Дополнительная экскурсия в 5-й день - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Мне очень повезло с гидами — Ирина и Вадим просто лучшие!
Интересно и увлекательно рассказывают, видно, что безумно любят свою работу и сам остров.
Индивидуальный подход подкупает: