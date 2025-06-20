одно оброненное невзначай слово, и, при возможности, желание будет исполнено.

Идеальная организация, Ирина всегда всё сделает в лучшем виде!



Вадим — человек, которому можно доверить буквально всё: водит идеально, заезжает на все локации, на которых даже микроавтобусы никогда не останавливаются. (Видела ворота Тории, которые поражают, там открывается прекрасный вид, а потом оказалось, что у других гидов этой локации нет). В общем, мне везло буквально во всём. В бухту Тихая мы попали в отлив и смогли пройти офигенным маршрутом! Даже в домик айнов зашли. Ездили на очень комфортном авто: как будто по маслу катимся, а не по гравийке едем.



Увидела маяк Анива — весь в тумане, как в страшных фильмах, а затем уже и вблизи, когда туман рассеялся. Капитан корабля Вова много знает и действительно может преподнести информацию так, что хочется узнать ещё больше! Прекрасная прогулка по воде, небольшая остановка в бухте — хорошая экскурсия, всё безопасно.



На мысе Великан просто головокружительные виды! Подъём несложный — сверху сброшены тросики, за которые надо держаться. А затем остаётся только ходить и любоваться видами. Был прекрасный солнечный день, обедали мы на берегу под шум волн.



Мне вообще очень понравилась еда в туре, на обед были ланчбоксы, мне всего хватало, было очень вкусно (Вадим даже приготовил рыбу, которую сам и поймал.) Впервые попробовала симу и камбалу. Изумительная рыба.



Дополнительную экскурсию взяла на озеро Буссе (договаривались не заранее, но Ирина смогла найти мне место в группе). Советую обязательно туда поехать! Нам выдали снаряжение, и мы отправились на «банку» искать устриц. Пока один Александр ловил нам устриц для ужина, другой Александр ходил с нами и контролировал процесс. Очень круто! Даже я, совершенно без опыта, смогла найти устриц, даже повезло найти одну возрастом около 10 лет. Захватывающая прогулка, как только получается найти хотя бы одну, сразу же появляется азарт! А дегустация после возвращения — это просто особая песня. Суп с морепродуктами, вкуснейшие закуски (морской виноград должны попробовать просто все!), морс из клоповки, а затем — бар со свежайшими устрицами на природе. Попробовала и сырые, и приготовленные. Впервые пробовала, хотя даже и не думала, что мне так понравится! Сырые устрицы — это вкуснейший продукт!



Жила в отеле Мега Палас. Очень вкусные и сытные завтраки.



Я влюблена в Сахалин и бесконечно благодарна, что там мне попались люди, которые горят идеей, хотят показать лучшие локации, заботятся о комфорте и желании туристов.



Спасибо Ирине, Вадиму за то, что моя поездка вышла такой насыщенной и полной ярких впечатлений! И Наталье за то, у неё есть такой крутой продуманный тур!