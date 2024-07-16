В этом путешествии мы будем исследовать живописные бухты, лакомиться деликатесами и просто наслаждаться местной природой.
За неделю вы успеете искупаться в Тихом океане, побывать в месте съёмок фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», а также узнать тайны бухт Звёздная и Малая Звёздная.
Описание тура
Организационные детали
Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Проживание. Двухместное размещение в гостевом доме на острове. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят только обеды со 2-го по 5-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на курильские, оформление которого займёт около 2-х недель.
Программа тура по дням
На пароме до Шикотана
Встретим вас в аэропорту или заберём от гостиницы и поедем в Корсаковский порт. Погрузимся на паром и отправимся на Шикотан. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.
Мыс Край Света, бухты Маячная и Безымянная
В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.
Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.
Бухты Дельфин, Звёздная и малая Звёздная
Сегодня держим путь к самой дальней части острова. Преодолеем маршрут на джипах и окажемся в бухте Дельфин. Здесь вы увидите реку Островную, а ещё сможете полюбоваться бамбучником, наслаждаясь пением птиц. На берегу сохранилось множество японских и советских построек.
Далее посетим бухты Звёздная и Малая Звёздная, известные благодаря местным аномалиям. Откроем вам секреты этих явлений и покажем необычные локации.
Завершим день в бухте Гальцева, самой западной точке Шикотана. Отсюда видны острова Хабомаи, расположенные ближе всего к Японии.
Бухты Димитрова и Снежкова
Первым делом посетим самую красивую бухту острова — бухту Снежкова. Часть маршрута до точки преодолеем на автомобилях,а затем прогуляемся пешком. По пути увидим каменно-берёзовый лес, заросли можжевельника и зелёные сопки. На берегу устроим обед.
Далее нас ждёт бухта Димитрова. В этом районе когда-то жили японские рыбаки, поэтому по дороге к локации вы осмотрите японское кладбище и остатки поселений. Над песчаным побережьем летают чайки и бакланы, а вокруг расположились поросшие бамбучником холмы.
Пикник в бухте Айвазовского
Продолжаем исследовать живописные бухты Шикотана. Сегодня вас ждёт путешествие до бухты Айвазовского — одной из самых недоступных. Проедем часть пути на машинах, а после — треккинг. Увидим долину реки Горобец, горы Томари и Наторо. Преодолев перевал, полюбуемся склонами, покрытыми елями и пихтами. Добравшись до бухты, осмотрим остров Айвазовского и Девятый Вал, где сконцентрированы птичьи колонии. Устроим пикник и искупаемся в океане при хорошей погоде.
Восхождение на гору Шикотан
Отправляемся покорять гору Шикотан — потухший вулкан и самую высокую точку острова. Она расположилась недалеко от посёлка Малокурильское. У западного склона можно найти разломы земли, которые образовались в результате Шикотанского землетрясения. На вершине находятся остатки строений, напоминающие Стоунхендж. Поднявшись на гору, полюбуемся видами на Кунашир и Итуруп. При желании вы сможете устроить прогулку на каяках или моторных лодках, отправиться на экскурсию к танковой сопке или на рыбозавод (за дополнительную плату).
Вечером грузимся на паром и выезжаем на Сахалин.
Окончание тура
Утром встретим невероятный рассвет с видом на вулкан Тятя, а ближе к обеду перед нами предстанет во всей красе маяк Анива. По прибытии в Корсаковский порт (20:00) мы развезём вас по гостиницам или доставим в аэропорт. Желающие могут задержаться на острове, чтобы увидеть больше интересных локаций.
До новых встреч!
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|128 700 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды (2-5 дни)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Остальное питание
- Одноместное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром до Малокурильска и обратно - около 10 000 руб
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
- Дополнительная экскурсионная программа в 6-й день тура