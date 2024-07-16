Путешествие на юг Курил: бухты, пляжи и мысы острова Шикотан

Устроить пикник в бухте Айвазовского и подняться на гору Шикотан
Приглашаем вас в тур по острову Шикотан — на юг Курильских островов.

В этом путешествии мы будем исследовать живописные бухты, лакомиться деликатесами и просто наслаждаться местной природой.

За неделю вы успеете искупаться в Тихом океане, побывать в месте съёмок фильма «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», а также узнать тайны бухт Звёздная и Малая Звёздная.
Путешествие на юг Курил: бухты, пляжи и мысы острова Шикотан
Путешествие на юг Курил: бухты, пляжи и мысы острова Шикотан
Путешествие на юг Курил: бухты, пляжи и мысы острова Шикотан
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двухместное размещение в гостевом доме на острове. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят только обеды со 2-го по 5-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на курильские, оформление которого займёт около 2-х недель.

Программа тура по дням

1 день

На пароме до Шикотана

Встретим вас в аэропорту или заберём от гостиницы и поедем в Корсаковский порт. Погрузимся на паром и отправимся на Шикотан. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.

На пароме до ШикотанаНа пароме до ШикотанаНа пароме до ШикотанаНа пароме до ШикотанаНа пароме до Шикотана
2 день

Мыс Край Света, бухты Маячная и Безымянная

В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.

Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.

Мыс Край Света, бухты Маячная и БезымяннаяМыс Край Света, бухты Маячная и БезымяннаяМыс Край Света, бухты Маячная и БезымяннаяМыс Край Света, бухты Маячная и БезымяннаяМыс Край Света, бухты Маячная и БезымяннаяМыс Край Света, бухты Маячная и Безымянная
3 день

Бухты Дельфин, Звёздная и малая Звёздная

Сегодня держим путь к самой дальней части острова. Преодолеем маршрут на джипах и окажемся в бухте Дельфин. Здесь вы увидите реку Островную, а ещё сможете полюбоваться бамбучником, наслаждаясь пением птиц. На берегу сохранилось множество японских и советских построек.

Далее посетим бухты Звёздная и Малая Звёздная, известные благодаря местным аномалиям. Откроем вам секреты этих явлений и покажем необычные локации.

Завершим день в бухте Гальцева, самой западной точке Шикотана. Отсюда видны острова Хабомаи, расположенные ближе всего к Японии.

Бухты Дельфин, Звёздная и малая ЗвёзднаяБухты Дельфин, Звёздная и малая ЗвёзднаяБухты Дельфин, Звёздная и малая ЗвёзднаяБухты Дельфин, Звёздная и малая Звёздная
4 день

Бухты Димитрова и Снежкова

Первым делом посетим самую красивую бухту острова — бухту Снежкова. Часть маршрута до точки преодолеем на автомобилях,а затем прогуляемся пешком. По пути увидим каменно-берёзовый лес, заросли можжевельника и зелёные сопки. На берегу устроим обед.

Далее нас ждёт бухта Димитрова. В этом районе когда-то жили японские рыбаки, поэтому по дороге к локации вы осмотрите японское кладбище и остатки поселений. Над песчаным побережьем летают чайки и бакланы, а вокруг расположились поросшие бамбучником холмы.

Бухты Димитрова и СнежковаБухты Димитрова и СнежковаБухты Димитрова и СнежковаБухты Димитрова и Снежкова
5 день

Пикник в бухте Айвазовского

Продолжаем исследовать живописные бухты Шикотана. Сегодня вас ждёт путешествие до бухты Айвазовского — одной из самых недоступных. Проедем часть пути на машинах, а после — треккинг. Увидим долину реки Горобец, горы Томари и Наторо. Преодолев перевал, полюбуемся склонами, покрытыми елями и пихтами. Добравшись до бухты, осмотрим остров Айвазовского и Девятый Вал, где сконцентрированы птичьи колонии. Устроим пикник и искупаемся в океане при хорошей погоде.

Пикник в бухте АйвазовскогоПикник в бухте АйвазовскогоПикник в бухте АйвазовскогоПикник в бухте АйвазовскогоПикник в бухте Айвазовского
6 день

Восхождение на гору Шикотан

Отправляемся покорять гору Шикотан — потухший вулкан и самую высокую точку острова. Она расположилась недалеко от посёлка Малокурильское. У западного склона можно найти разломы земли, которые образовались в результате Шикотанского землетрясения. На вершине находятся остатки строений, напоминающие Стоунхендж. Поднявшись на гору, полюбуемся видами на Кунашир и Итуруп. При желании вы сможете устроить прогулку на каяках или моторных лодках, отправиться на экскурсию к танковой сопке или на рыбозавод (за дополнительную плату).

Вечером грузимся на паром и выезжаем на Сахалин.

Восхождение на гору ШикотанВосхождение на гору ШикотанВосхождение на гору ШикотанВосхождение на гору ШикотанВосхождение на гору Шикотан
7 день

Окончание тура

Утром встретим невероятный рассвет с видом на вулкан Тятя, а ближе к обеду перед нами предстанет во всей красе маяк Анива. По прибытии в Корсаковский порт (20:00) мы развезём вас по гостиницам или доставим в аэропорт. Желающие могут задержаться на острове, чтобы увидеть больше интересных локаций.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет128 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды (2-5 дни)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
  • Пограничный пропуск на Курильские острова
Что не входит в цену
  • Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
  • Проживание на Сахалине
  • Билеты на паром до Малокурильска и обратно - около 10 000 руб
  • Медицинская страховка
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
  • Дополнительная экскурсионная программа в 6-й день тура
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваше место проживания в Южно-Сахалинске или Корсакове / Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего прибытия. Время отправления из порта - 12:00
Завершение: Ваше место проживания в Южно-Сахалинске или Корсакове / Аэропорт Южно-Сахалинска, после 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

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