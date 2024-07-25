Заглянем в соседние бухты, прогуляемся по белоснежному и чёрному песку, полюбуемся водопадами и Белыми скалами и доедем к подножию действующего стратовулкана. Сварим яйца в реке и расслабимся в трёх термальных источниках.
Описание тура
Организационные детали
Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором.
В зависимости от погодных условий, дни программы могут меняться местами.
Проживание. В гостевом доме на побережье Охотского моря в 2-местных номерах. За доплату возможно 1-местное размещение.
Питание. Включены обеды на маршруте. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Дети. Возраст по договорённости.
Транспорт. На маршруте передвигаемся на джипах.
Связь и интернет. Ежедневно в гостевом доме. Во время экскурсий чаще всего отсутствует.
Программа тура по дням
Побережье Итурупа
Встречаемся в аэропорту Курильска на острове Итуруп и отправляемся в гостевой дом на побережье. Оставляем вещи и выезжаем навстречу впечатляющим пейзажам. На сегодня программа расслабленная: посетим лавовое плато Янкито, увидим вулкан Хмельницкий и искупаемся в горячих источниках. Вечером желающие смогут насладиться закатом на берегу моря.
Поездка к вулкану и купание в дымящемся источнике
Сегодня вас ждёт увлекательное путешествие по бездорожью к вулкану Баранского, виды по дороге к которому захватывают дух! Сделаем остановку на смотровой площадке, заедем на старую геотермальную электростанцию и сварим яйца в реке Кипящей. Кульминационный момент дня — купание в термальном источнике у подножия вулкана.
Жемчужина Итурупа
После завтрака выезжаем на джипе к одной из самых известных локаций Итурупа — Белым скалам. Они тянутся вдоль Охотского моря на десяток километров! Увидим водопад, прогуляемся по белоснежному песку и достигнем места, где океан соединяется с морем.
Бухты Итурупа, природные ванны и водопады
Последний день путешествия будет не менее насыщенным и впечатляющим — посетим бухту Касатка. Полюбуемся панорамой Тихого океана, остановимся у заброшенного аэропорта, искупаемся в природных ваннах и заедем в ещё две бухты, где находится комплекс водопадов Плачущие скалы.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|2-мест. номер (за одного)
|60 000 ₽
|1-мест. номер
|66 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды
- Трансфер из/в аэропорт
- Все переезды на джипах по программе
- Экскурсионное сопровождение
- Купание в термальных источниках (3 раза)
- Помощь с поиском и подбором билетов до острова Итуруп и обратно
Что не входит в цену
- Билеты до острова Итуруп и обратно в ваш город
- Завтраки и ужины
- 1-местное размещение - доплата 6000 руб. за тур