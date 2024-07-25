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Проведём 4 дня в окружении вулканов на крупнейшем острове архипелага. Разместимся на побережье Охотского моря и исследуем окрестности на джипах.



Заглянем в соседние бухты, прогуляемся по белоснежному и чёрному песку, полюбуемся водопадами и Белыми скалами и доедем к подножию действующего стратовулкана. Сварим яйца в реке и расслабимся в трёх термальных источниках.