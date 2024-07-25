Самое-самое на острове Итуруп: тур в мини-группе

Увидеть популярные локации на Курилах, искупаться в 3 термальных источниках и сварить яйца в реке
Проведём 4 дня в окружении вулканов на крупнейшем острове архипелага. Разместимся на побережье Охотского моря и исследуем окрестности на джипах.

Заглянем в соседние бухты, прогуляемся по белоснежному и чёрному песку, полюбуемся водопадами и Белыми скалами и доедем к подножию действующего стратовулкана. Сварим яйца в реке и расслабимся в трёх термальных источниках.
Самое-самое на острове Итуруп: тур в мини-группе
Самое-самое на острове Итуруп: тур в мини-группе
Самое-самое на острове Итуруп: тур в мини-группе
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Перед покупкой билетов просьба проконсультироваться с организатором.

В зависимости от погодных условий, дни программы могут меняться местами.

Проживание. В гостевом доме на побережье Охотского моря в 2-местных номерах. За доплату возможно 1-местное размещение.

Питание. Включены обеды на маршруте. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Дети. Возраст по договорённости.

Транспорт. На маршруте передвигаемся на джипах.

Связь и интернет. Ежедневно в гостевом доме. Во время экскурсий чаще всего отсутствует.

Программа тура по дням

1 день

Побережье Итурупа

Встречаемся в аэропорту Курильска на острове Итуруп и отправляемся в гостевой дом на побережье. Оставляем вещи и выезжаем навстречу впечатляющим пейзажам. На сегодня программа расслабленная: посетим лавовое плато Янкито, увидим вулкан Хмельницкий и искупаемся в горячих источниках. Вечером желающие смогут насладиться закатом на берегу моря.

Побережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье ИтурупаПобережье Итурупа
2 день

Поездка к вулкану и купание в дымящемся источнике

Сегодня вас ждёт увлекательное путешествие по бездорожью к вулкану Баранского, виды по дороге к которому захватывают дух! Сделаем остановку на смотровой площадке, заедем на старую геотермальную электростанцию и сварим яйца в реке Кипящей. Кульминационный момент дня — купание в термальном источнике у подножия вулкана.

Поездка к вулкану и купание в дымящемся источникеПоездка к вулкану и купание в дымящемся источникеПоездка к вулкану и купание в дымящемся источникеПоездка к вулкану и купание в дымящемся источникеПоездка к вулкану и купание в дымящемся источнике
3 день

Жемчужина Итурупа

После завтрака выезжаем на джипе к одной из самых известных локаций Итурупа — Белым скалам. Они тянутся вдоль Охотского моря на десяток километров! Увидим водопад, прогуляемся по белоснежному песку и достигнем места, где океан соединяется с морем.

Жемчужина ИтурупаЖемчужина ИтурупаЖемчужина ИтурупаЖемчужина Итурупа
4 день

Бухты Итурупа, природные ванны и водопады

Последний день путешествия будет не менее насыщенным и впечатляющим — посетим бухту Касатка. Полюбуемся панорамой Тихого океана, остановимся у заброшенного аэропорта, искупаемся в природных ваннах и заедем в ещё две бухты, где находится комплекс водопадов Плачущие скалы.

Бухты Итурупа, природные ванны и водопадыБухты Итурупа, природные ванны и водопадыБухты Итурупа, природные ванны и водопадыБухты Итурупа, природные ванны и водопады

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-мест. номер (за одного)60 000 ₽
1-мест. номер66 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Все переезды на джипах по программе
  • Экскурсионное сопровождение
  • Купание в термальных источниках (3 раза)
  • Помощь с поиском и подбором билетов до острова Итуруп и обратно
Что не входит в цену
  • Билеты до острова Итуруп и обратно в ваш город
  • Завтраки и ужины
  • 1-местное размещение - доплата 6000 руб. за тур
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Курильска, остров Итуруп, время по договорённости (зависит от рейсов)
Завершение: Аэропорт Курильска, остров Итуруп, время по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеДжиппингПрирода и пейзажиНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхДжип-турыВсе туры3-дневные туры4-дневные турыПерезагрузкаНа островаИз аэропорта

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