Посетим мыс Край Света и отдохнём в бухте Маячной, увидим, где снимали советский фильм про Робинзона Крузо и полюбуемся издалека островами Хабомаи. Осмотрим дальневосточный Стоунхендж на горе Шикотан и насладимся видами на маяк Анива. За дополнительную плату желающие смогут побывать на острове Кунашир.
Описание тура
Организационные детали
Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.
Проживание. Двухместное размещение в гостевом доме на острове. За доплату возможно одноместное размещение.
Питание. В стоимость входят только обеды во 2-й и 3-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на курильские, оформление которого займёт около 2-х недель.
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Сахалин
Встретим вас в аэропорту и поедем в Корсаковский порт (трансфер до порта оплачивается отдельно). Погрузимся на паром и отправимся на Шикотан. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.
На краю света
В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.
Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.
Живописные бухты: Дельфин, Звёздная и Малая Звёздная, бухта Гальцева
Сегодня держим путь к самой дальней части острова. Преодолеем маршрут на джипах и окажемся в бухте Дельфин. Здесь вы увидите реку Островную, а ещё сможете полюбоваться бамбучником, наслаждаясь пением птиц. На берегу сохранилось множество японских и советских построек.
Далее посетим бухты Звёздная и Малая Звёздная, известные благодаря местным аномалиям. Откроем вам секреты этих явлений и покажем необычные локации.
Завершим день в бухте Гальцева, самой западной точке Шикотана. Отсюда видны острова Хабомаи, расположенные ближе всего к Японии.
Гора Шикотан и возвращение на Сахалин
Отправляемся покорять гору Шикотан — потухший вулкан и самую высокую точку острова. Она расположилась недалеко от посёлка Малокурильское. У западного склона можно найти разломы земли, которые образовались в результате Шикотанского землетрясения. На вершине находятся остатки строений, напоминающие Стоунхендж. Поднявшись на гору, полюбуемся видами на Кунашир и Итуруп.
Вечером грузимся на паром и выезжаем на Сахалин. Желающие посетят Кунашир и осмотрят 3 вулкана.
Окончание тура
Утром встретим невероятный рассвет с видом на вулкан Тятя, а ближе к обеду перед нами предстанет во всей красе маяк Анива. По прибытии в Корсаковский порт (20:00) мы доставим вас в аэропорт. Желающие могут задержаться на острове, чтобы увидеть больше интересных локаций.
До новых встреч!
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 150 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Обеды (2-й и 3-й дни)
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии
- Пограничный пропуск на Курильские острова
Что не входит в цену
- Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
- Трансфер до/от морского порта
- Остальное питание
- Одноместное размещение
- Проживание на Сахалине
- Билеты на паром до Малокурильска и обратно - около 10 000 руб
- Медицинская страховка
- Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд