В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.

Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.