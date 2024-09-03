Шикотанский трип: тур по главным островным достопримечательностям

Подняться на мыс Край света, искупаться в океане и попробовать уху из красной рыбы
Зелёные сопки, живописные бухты и просторы Тихого океана — всё это ждёт вас в путешествии на Шикотан.

Посетим мыс Край Света и отдохнём в бухте Маячной, увидим, где снимали советский фильм про Робинзона Крузо и полюбуемся издалека островами Хабомаи. Осмотрим дальневосточный Стоунхендж на горе Шикотан и насладимся видами на маяк Анива. За дополнительную плату желающие смогут побывать на острове Кунашир.
Шикотанский трип: тур по главным островным достопримечательностям
Шикотанский трип: тур по главным островным достопримечательностям
Шикотанский трип: тур по главным островным достопримечательностям
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Предоплата: 30% при бронировании тура, остальное в день начала поездки.
Рекомендуем пройти вакцинацию от клещевого энцефалита.

Проживание. Двухместное размещение в гостевом доме на острове. За доплату возможно одноместное размещение.

Питание. В стоимость входят только обеды во 2-й и 3-й дни. Остальное питание оплачивается отдельно.

Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.

Необходимые документы. Вам потребуется пограничный пропуск на курильские, оформление которого займёт около 2-х недель.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Сахалин

Встретим вас в аэропорту и поедем в Корсаковский порт (трансфер до порта оплачивается отдельно). Погрузимся на паром и отправимся на Шикотан. По пути у нас будет возможность увидеть дельфинов, косаток и китов. Полюбуемся маяком Анива и выйдем в Охотское море, где встретим закат.

Добро пожаловать на СахалинДобро пожаловать на СахалинДобро пожаловать на СахалинДобро пожаловать на Сахалин
2 день

На краю света

В этот день отправимся на Край Света — именно так называется мыс, ставший визитной карточкой острова. При желании вы сможете подойти к краю, чтобы насладиться захватывающими видами бескрайних просторов Тихого океана. Далее устроим привал в бухте Маячной и пообедаем ухой из красной рыбы. Увидим действующий маяк Шпанберга, а, если позволит погода, пройдёмся до мыса Непокорного, который тоже претендует на звание самой удалённой от Москвы точки России.

Доберёмся до бухты Безымянной, знаменитой островной россыпью. Здесь снимали фильм «Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо». Желающие искупаются в прохладных океанских водах.

На краю светаНа краю светаНа краю светаНа краю светаНа краю светаНа краю света
3 день

Живописные бухты: Дельфин, Звёздная и Малая Звёздная, бухта Гальцева

Сегодня держим путь к самой дальней части острова. Преодолеем маршрут на джипах и окажемся в бухте Дельфин. Здесь вы увидите реку Островную, а ещё сможете полюбоваться бамбучником, наслаждаясь пением птиц. На берегу сохранилось множество японских и советских построек.

Далее посетим бухты Звёздная и Малая Звёздная, известные благодаря местным аномалиям. Откроем вам секреты этих явлений и покажем необычные локации.

Завершим день в бухте Гальцева, самой западной точке Шикотана. Отсюда видны острова Хабомаи, расположенные ближе всего к Японии.

Живописные бухты: Дельфин, Звёздная и Малая Звёздная, бухта ГальцеваЖивописные бухты: Дельфин, Звёздная и Малая Звёздная, бухта ГальцеваЖивописные бухты: Дельфин, Звёздная и Малая Звёздная, бухта ГальцеваЖивописные бухты: Дельфин, Звёздная и Малая Звёздная, бухта Гальцева
4 день

Гора Шикотан и возвращение на Сахалин

Отправляемся покорять гору Шикотан — потухший вулкан и самую высокую точку острова. Она расположилась недалеко от посёлка Малокурильское. У западного склона можно найти разломы земли, которые образовались в результате Шикотанского землетрясения. На вершине находятся остатки строений, напоминающие Стоунхендж. Поднявшись на гору, полюбуемся видами на Кунашир и Итуруп.

Вечером грузимся на паром и выезжаем на Сахалин. Желающие посетят Кунашир и осмотрят 3 вулкана.

Гора Шикотан и возвращение на СахалинГора Шикотан и возвращение на СахалинГора Шикотан и возвращение на СахалинГора Шикотан и возвращение на СахалинГора Шикотан и возвращение на Сахалин
5 день

Окончание тура

Утром встретим невероятный рассвет с видом на вулкан Тятя, а ближе к обеду перед нами предстанет во всей красе маяк Анива. По прибытии в Корсаковский порт (20:00) мы доставим вас в аэропорт. Желающие могут задержаться на острове, чтобы увидеть больше интересных локаций.

До новых встреч!

Окончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тураОкончание тура

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 150 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Обеды (2-й и 3-й дни)
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии
  • Пограничный пропуск на Курильские острова
Что не входит в цену
  • Перелёт до Южно-Сахалинска и обратно
  • Трансфер до/от морского порта
  • Остальное питание
  • Одноместное размещение
  • Проживание на Сахалине
  • Билеты на паром до Малокурильска и обратно - около 10 000 руб
  • Медицинская страховка
  • Ранний заезд в гостиницу и поздний выезд
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Южно-Сахалинска, время зависит от времени вашего прибытия / Корсаковский порт, 12:00
Завершение: Корсаковский порт, 20:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Сахалина

ИндивидуальныеГрупповыеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВсе туры5-дневные турыОбзорные

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