Всё о Сахалинской области

Полезная информация о Сахалинской области

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Местное время в Сахалинской области
21:4723
9 июля 2022
Разница с вами:
Страна🇷🇺 Россия
Название городаСахалинская область
По-английскиSakhalin Oblast
Население города497 973 чел.
Часовой поясAsia/Sakhalin

Где находится Сахалинская область на карте

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