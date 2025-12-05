1 день

Знакомимся с Салехардом

08:30-09:00 Встречаем Вас в аэропорту Салехарда и едем в гостиницу. Размещаемся в номерах и завтракаем.

11:00 Отправляемся на купеческое чаепитие в усадьбу купца Терентьева в городе. Мы переносимся в XIX век. Эта усадьба – единственное в Салехарде сохранившееся деревянное строение XIX века со сложной и запутанной историей.

Узнаем, кто и как жил в этой усадьбе, посмотрим на настоящую русскую печь и печь-голландку из более позднего периода, послушаем интересный рассказ о найденных во время реставрации иконах и примем участие в традиционном чаепитии.

12:30 Обедаем в ресторане города Салехарда (за дополнительную плату).

14:00-16:00 Изучаем Салехард на обзорной экскурсии.

Мы увидим стелу «66 параллель», где проведем торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и сделаем уникальные фотографии.

Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг.

Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19-го века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте.

«Мамонт». Сфотографируемся рядом с очаровательным символом Салехарда – мамонтом Митей. Это скульптура, которую горожане очень любят и иногда наряжают в разные костюмы.

После обзорной экскурсии мы отправимся в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат — останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году.

В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. А еще там есть почти полный скелет мамонта и шерстистого носорога.

Кроме того, в музее мы увидим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита до Нового времени.

Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши программы.

18:00 Возвращение в гостиницу и свободное время для того, чтобы обсудить впечатления, отдохнуть и вкусно поужинать в одном из ресторанов города. Мы обязательно сдадим вам все явки и пароли, чтобы вечер удался.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160