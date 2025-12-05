Мои заказы

День оленевода на Ямале

Приглашаем вас в захватывающее путешествие по Салехарду, где история и культура Севера оживают! Вы погрузитесь в атмосферу XIX века на купеческом чаепитии, пересечете Северный полярный круг и посетите музей с
читать дальше

останками мамонтенка Любы.

Дальше вас ждёт встреча с кочевниками-оленеводами: вы узнаете о их быте, попробуете национальные блюда и прокатитесь на оленьей упряжке. Завершит тур праздник «День Оленевода» в Аксарке с конкурсами и мастер-классами. Откройте для себя магию Ямала и создайте незабываемые воспоминания!

День оленевода на ЯмалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
День оленевода на ЯмалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
День оленевода на ЯмалеФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Ближайшие даты:
27
мар

Программа тура по дням

1 день

Знакомимся с Салехардом

08:30-09:00 Встречаем Вас в аэропорту Салехарда и едем в гостиницу. Размещаемся в номерах и завтракаем.

11:00 Отправляемся на купеческое чаепитие в усадьбу купца Терентьева в городе. Мы переносимся в XIX век. Эта усадьба – единственное в Салехарде сохранившееся деревянное строение XIX века со сложной и запутанной историей.

Узнаем, кто и как жил в этой усадьбе, посмотрим на настоящую русскую печь и печь-голландку из более позднего периода, послушаем интересный рассказ о найденных во время реставрации иконах и примем участие в традиционном чаепитии.

12:30 Обедаем в ресторане города Салехарда (за дополнительную плату).

14:00-16:00 Изучаем Салехард на обзорной экскурсии.

Мы увидим стелу «66 параллель», где проведем торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и сделаем уникальные фотографии.

Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг.

Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19-го века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте.

«Мамонт». Сфотографируемся рядом с очаровательным символом Салехарда – мамонтом Митей. Это скульптура, которую горожане очень любят и иногда наряжают в разные костюмы.

После обзорной экскурсии мы отправимся в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат — останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году.

В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. А еще там есть почти полный скелет мамонта и шерстистого носорога.

Кроме того, в музее мы увидим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита до Нового времени.

Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши программы.

18:00 Возвращение в гостиницу и свободное время для того, чтобы обсудить впечатления, отдохнуть и вкусно поужинать в одном из ресторанов города. Мы обязательно сдадим вам все явки и пароли, чтобы вечер удался.

Знакомимся с СалехардомЗнакомимся с СалехардомЗнакомимся с СалехардомЗнакомимся с Салехардом
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Едем на стойбище к оленеводам

08:00-09:00 Завтракаем в гостинице.

09:40 Встречаемся с гидом и проходим инструктаж по технике безопасности.

10:00 Отправляемся в путь до стойбища оленеводов на ТРЭКОЛах (60-80 км).

Поездка на них – сама по себе уже приключение. Это специальный транспорт для тундры, который за счет пониженного давления в огромных шинах не повреждает моховую поверхность. Немного потрясет, но зато какие виды тундры!

Приезжаем на стойбище и знакомимся с хозяевами. Обратите внимание – это не этнографический развлекательный аттракцион, а реальные семьи кочевников-оленеводов, которые согласились принять нас в качестве гостей и показать свою жизнь.

Мы посмотрим, как устроен чум внутри и снаружи и как его собирают. Поучаствуем в обычной жизни семьи. Увидим, как готовят обед, шьют национальную одежду, топят печь, ловят рыбу. Примерим традиционный наряд и узнаем про особенности сурового северного быта.

Мы не указываем обязательную программу этого дня, так как жизнь обычно гораздо интереснее строгих планов.

12:30 Время обеда. Нас ждет национальная кухня (блюда из оленины и северных пород рыб, уха, шурпа). Если захотите, можно попробовать традиционное блюдо из оленины – «няр нехи» (свежее мясо с кровью). А потом обязательно попьем чаю.

15:00 Отправляемся к основному стаду оленей на ТРЭКОЛе. Если будет желание, можно проехаться на снегоходе с прицепными санями.

Любуемся оленями, удивляемся их количеству (кстати, спросить оленевода про количество его оленей – это как задать вопрос про зарплату), фотографируем их и себя с ними и, конечно, угощаем хлебом.

Можно прокатиться на оленьей упряжке (стоимость 500 руб. /чел.). Для этого оленеводы специально отловят ездовых оленей традиционным арканом (тынзяном) из общего стада. Обязательно прокатитесь, где еще получится так сделать?

18:00 Прощаемся, благодарим хозяев за теплый прием и отправляемся на ТРЭКОЛах обратно в Салехард.

19:00 Время для ужина и обсуждения всех открытий сегодняшнего дня. Мы обязательно посоветуем вам проверенные места.

Едем на стойбище к оленеводамЕдем на стойбище к оленеводамЕдем на стойбище к оленеводамЕдем на стойбище к оленеводамЕдем на стойбище к оленеводамЕдем на стойбище к оленеводамЕдем на стойбище к оленеводамЕдем на стойбище к оленеводам
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

День оленевода в Аксарке

08:00-09:00 Завтракаем в гостинице.

09:00-10:00 Едем к месту проведения традиционного праздника – «Дня Оленевода» в поселке Аксарка.

Во время праздника в поселке будет работать множество интересных площадок, где каждый найдет занятие по душе: конкурсы, эстафеты, соревнования, национальные игры, мастер-классы и гонки на оленьих упряжках.

10:00-10:30 Торжественное открытие праздника «День Оленевода».

10:00-17:00:

  • концертная программа;
  • конкурсная программа: на лучшую нарту, национальную одежду, на лучшую детскую люльку, на лучшую кочевую семью;
  • работа детских площадок;
  • эстафетно-игровые конкурсы, национальные игры;
  • ярмарка-продажа.

10:30–16:30 Спортивные состязания.

11:00–13:00 Мастер-класс «Изготовление чехлов для телефонов с национальными узорами».

11:00-14:00 Мастер-класс «Помощница» оленевода – оленегонная лайка Налту».

11:00-16:00 Работа детских чумов.

13:00–16:00 «Изготовление Вепсской куклы».

14:00 Гонки на оленьих упряжках.

14:00-16:00 Мастер-класс «Игры в чуме. Делаем сами традиционную игрушку».

17:00-18:00 Церемония награждения.

18:00 Уставшие, но довольные отправляемся обратно в Салехард.

19:00 Ужинаем и делимся впечатлениями о долгом и интересном дне. Мы обязательно подскажем вам, куда лучше всего отправиться на ужин.

День оленевода в АксаркеДень оленевода в АксаркеДень оленевода в АксаркеДень оленевода в Аксарке
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Завершение программы

07:00 Завтракаем в гостинице.

08:00 Выезжаем в аэропорт г. Салехарда (время примерное).

До новых встреч на гостеприимной ямальской земле, друзья!

Завершение программы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» или аналогичной в г. Салехарде.

Стоимость тура с человека 69100 руб.

Доплата за одноместное размещение 12000 руб.

Точную стоимость и кол-во человек в группе на заезд уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Арктика» 3

3 ночи

Гостиница «Арктика» построена в 1997 году в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Услуги гостиницы сертифицированы и соответствуют категории «три звезды». В шаговой доступности находятся местные достопримечательности.

Гостям предлагается размещение в одно-двухместных номерах, «люксах» и «сьюитах». В зависимости от уровня комфортности в номерах предоставляется рабочий стол, холодильник, телевизор, сейф, телефон, бутилированная вода.

В каждом номере имеется ванная комната. Вечер можно провести в ресторане. Для проведения деловых встреч предусмотрен конференц-зал вместимостью до 70 человек.

Отель «Арктика» 3Отель «Арктика» 3Отель «Арктика» 3Отель «Арктика» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Бутик-Отель «На Пушкина»

3 ночи

Бутик-Отель «На Пушкина» находится в центре Салехарда. Поблизости располагается колледж, а так же протекает река Шайтанка.

Подготовлены апартаменты в светлой цветовой гамме с размещением от одного до шести гостей. Они обустроены комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, ЖК-телевизором. Среди удобств везде имеется Wi-fi и собственная ванная комната.

По утрам подаётся континентальный завтрак. Приготовить еду гости смогут на кухне, где установлена необходимая бытовая техника. В 304 м - кафе «Вкусы Ямала», в 321 м - суши-бар «Суши мастер».

Среди местных достопримечательностей рядом мечеть «Нурд-Камал» - 388 м, спортивный комплекс «Ледовый дворец» - 665 м и «Музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского» - 674 м. Расстояние до аэропорта - 6,6 км.

Бутик-Отель «На Пушкина»Бутик-Отель «На Пушкина»Бутик-Отель «На Пушкина»Бутик-Отель «На Пушкина»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в г. Салехарде в двухместных номерах с завтраком
  • Питание, указанное в программе тура: завтраки, обед во второй день
  • Трансферы по программе (микроавтобус)
  • Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус, Трэкол, снегоход в тундре)
  • Посещение стойбища оленеводов
  • Экскурсионное обслуживание по программе
  • Церемония пересечения Полярного круга с сертификатом
  • Входные билеты в музей
  • Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Салехарда и обратно
  • Питание: обеды в 1 и 3 дни, и ужины в Салехарде и Аксарке
  • Сувениры
  • Личные расходы
  • Услуги такси
Место начала и завершения?
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • комплект одежды, соответствующий погодным условиям (штормовая куртка и брюки, носки шерстяные, носки х/б, свитер флис, термобелье, шапка/кепка, перчатки, бафф/балаклава);
  • зимняя теплая обувь;
  • средства защиты от солнца и ветра.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Похожие туры из Салехарда

На край земли. Зимний тур на Ямал
На автобусе
4 дня
3 отзыва
На край земли. Зимний тур на Ямал
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
5 дек в 10:00
19 дек в 10:00
от 67 700 ₽ за человека
Сафари на Ямале. Весна-осень
5 дней
3 отзыва
Сафари на Ямале. Весна-осень
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
14 июл в 10:00
18 авг в 10:00
125 000 ₽ за человека
Сафари на Ямале. Зимний тур
5 дней
Сафари на Ямале. Зимний тур
Начало: Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской...
13 янв в 10:00
17 фев в 10:00
105 800 ₽ за человека