Программа тура по дням
Знакомимся с Салехардом
08:30-09:00 Встречаем Вас в аэропорту Салехарда и едем в гостиницу. Размещаемся в номерах и завтракаем.
11:00 Отправляемся на купеческое чаепитие в усадьбу купца Терентьева в городе. Мы переносимся в XIX век. Эта усадьба – единственное в Салехарде сохранившееся деревянное строение XIX века со сложной и запутанной историей.
Узнаем, кто и как жил в этой усадьбе, посмотрим на настоящую русскую печь и печь-голландку из более позднего периода, послушаем интересный рассказ о найденных во время реставрации иконах и примем участие в традиционном чаепитии.
12:30 Обедаем в ресторане города Салехарда (за дополнительную плату).
14:00-16:00 Изучаем Салехард на обзорной экскурсии.
Мы увидим стелу «66 параллель», где проведем торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и сделаем уникальные фотографии.
Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг.
Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19-го века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте.
«Мамонт». Сфотографируемся рядом с очаровательным символом Салехарда – мамонтом Митей. Это скульптура, которую горожане очень любят и иногда наряжают в разные костюмы.
После обзорной экскурсии мы отправимся в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат — останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году.
В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. А еще там есть почти полный скелет мамонта и шерстистого носорога.
Кроме того, в музее мы увидим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита до Нового времени.
Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши программы.
18:00 Возвращение в гостиницу и свободное время для того, чтобы обсудить впечатления, отдохнуть и вкусно поужинать в одном из ресторанов города. Мы обязательно сдадим вам все явки и пароли, чтобы вечер удался.
Едем на стойбище к оленеводам
08:00-09:00 Завтракаем в гостинице.
09:40 Встречаемся с гидом и проходим инструктаж по технике безопасности.
10:00 Отправляемся в путь до стойбища оленеводов на ТРЭКОЛах (60-80 км).
Поездка на них – сама по себе уже приключение. Это специальный транспорт для тундры, который за счет пониженного давления в огромных шинах не повреждает моховую поверхность. Немного потрясет, но зато какие виды тундры!
Приезжаем на стойбище и знакомимся с хозяевами. Обратите внимание – это не этнографический развлекательный аттракцион, а реальные семьи кочевников-оленеводов, которые согласились принять нас в качестве гостей и показать свою жизнь.
Мы посмотрим, как устроен чум внутри и снаружи и как его собирают. Поучаствуем в обычной жизни семьи. Увидим, как готовят обед, шьют национальную одежду, топят печь, ловят рыбу. Примерим традиционный наряд и узнаем про особенности сурового северного быта.
Мы не указываем обязательную программу этого дня, так как жизнь обычно гораздо интереснее строгих планов.
12:30 Время обеда. Нас ждет национальная кухня (блюда из оленины и северных пород рыб, уха, шурпа). Если захотите, можно попробовать традиционное блюдо из оленины – «няр нехи» (свежее мясо с кровью). А потом обязательно попьем чаю.
15:00 Отправляемся к основному стаду оленей на ТРЭКОЛе. Если будет желание, можно проехаться на снегоходе с прицепными санями.
Любуемся оленями, удивляемся их количеству (кстати, спросить оленевода про количество его оленей – это как задать вопрос про зарплату), фотографируем их и себя с ними и, конечно, угощаем хлебом.
Можно прокатиться на оленьей упряжке (стоимость 500 руб. /чел.). Для этого оленеводы специально отловят ездовых оленей традиционным арканом (тынзяном) из общего стада. Обязательно прокатитесь, где еще получится так сделать?
18:00 Прощаемся, благодарим хозяев за теплый прием и отправляемся на ТРЭКОЛах обратно в Салехард.
19:00 Время для ужина и обсуждения всех открытий сегодняшнего дня. Мы обязательно посоветуем вам проверенные места.
День оленевода в Аксарке
08:00-09:00 Завтракаем в гостинице.
09:00-10:00 Едем к месту проведения традиционного праздника – «Дня Оленевода» в поселке Аксарка.
Во время праздника в поселке будет работать множество интересных площадок, где каждый найдет занятие по душе: конкурсы, эстафеты, соревнования, национальные игры, мастер-классы и гонки на оленьих упряжках.
10:00-10:30 Торжественное открытие праздника «День Оленевода».
10:00-17:00:
- концертная программа;
- конкурсная программа: на лучшую нарту, национальную одежду, на лучшую детскую люльку, на лучшую кочевую семью;
- работа детских площадок;
- эстафетно-игровые конкурсы, национальные игры;
- ярмарка-продажа.
10:30–16:30 Спортивные состязания.
11:00–13:00 Мастер-класс «Изготовление чехлов для телефонов с национальными узорами».
11:00-14:00 Мастер-класс «Помощница» оленевода – оленегонная лайка Налту».
11:00-16:00 Работа детских чумов.
13:00–16:00 «Изготовление Вепсской куклы».
14:00 Гонки на оленьих упряжках.
14:00-16:00 Мастер-класс «Игры в чуме. Делаем сами традиционную игрушку».
17:00-18:00 Церемония награждения.
18:00 Уставшие, но довольные отправляемся обратно в Салехард.
19:00 Ужинаем и делимся впечатлениями о долгом и интересном дне. Мы обязательно подскажем вам, куда лучше всего отправиться на ужин.
Завершение программы
07:00 Завтракаем в гостинице.
08:00 Выезжаем в аэропорт г. Салехарда (время примерное).
До новых встреч на гостеприимной ямальской земле, друзья!
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» или аналогичной в г. Салехарде.
Стоимость тура с человека 69100 руб.
Доплата за одноместное размещение 12000 руб.
Точную стоимость и кол-во человек в группе на заезд уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Арктика» 3
Гостиница «Арктика» построена в 1997 году в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Услуги гостиницы сертифицированы и соответствуют категории «три звезды». В шаговой доступности находятся местные достопримечательности.
Гостям предлагается размещение в одно-двухместных номерах, «люксах» и «сьюитах». В зависимости от уровня комфортности в номерах предоставляется рабочий стол, холодильник, телевизор, сейф, телефон, бутилированная вода.
В каждом номере имеется ванная комната. Вечер можно провести в ресторане. Для проведения деловых встреч предусмотрен конференц-зал вместимостью до 70 человек.
Бутик-Отель «На Пушкина»
Бутик-Отель «На Пушкина» находится в центре Салехарда. Поблизости располагается колледж, а так же протекает река Шайтанка.
Подготовлены апартаменты в светлой цветовой гамме с размещением от одного до шести гостей. Они обустроены комфортабельной мягкой и корпусной мебелью, ЖК-телевизором. Среди удобств везде имеется Wi-fi и собственная ванная комната.
По утрам подаётся континентальный завтрак. Приготовить еду гости смогут на кухне, где установлена необходимая бытовая техника. В 304 м - кафе «Вкусы Ямала», в 321 м - суши-бар «Суши мастер».
Среди местных достопримечательностей рядом мечеть «Нурд-Камал» - 388 м, спортивный комплекс «Ледовый дворец» - 665 м и «Музейно-выставочный комплекс им. И. С. Шемановского» - 674 м. Расстояние до аэропорта - 6,6 км.
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в г. Салехарде в двухместных номерах с завтраком
- Питание, указанное в программе тура: завтраки, обед во второй день
- Трансферы по программе (микроавтобус)
- Транспортное обслуживание по программе (микроавтобус, Трэкол, снегоход в тундре)
- Посещение стойбища оленеводов
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Церемония пересечения Полярного круга с сертификатом
- Входные билеты в музей
- Услуги гида-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Салехарда и обратно
- Питание: обеды в 1 и 3 дни, и ужины в Салехарде и Аксарке
- Сувениры
- Личные расходы
- Услуги такси
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- комплект одежды, соответствующий погодным условиям (штормовая куртка и брюки, носки шерстяные, носки х/б, свитер флис, термобелье, шапка/кепка, перчатки, бафф/балаклава);
- зимняя теплая обувь;
- средства защиты от солнца и ветра.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.