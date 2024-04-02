Тур выходного дня дарит возможность увидеть Ямал во всей его красе – экскурсионная программа знакомит с прошлым и настоящим региона, а поездка в стойбище настоящих оленеводов познакомит с культурой кочевых народов Крайнего Севера!
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие в Салехард. Экскурсия по городу
08:10 Встреча в аэропорту.
09:00 Торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов.
Стела «66 параллель» – географическая особенность города, как единственного в мире города на северном Полярном круге.
09:30 Размещение в гостинице.
12:30 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
14:15 - 16:15 Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу Салехарду.
Посещение:
- Обдорский острог.
Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.
Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.
Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.
Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.
- Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.
Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.
Является памятником архитектуры регионального значения.
- Музей авиации под открытым небом.
- Стела «Романтикам 70-х».
- Уличные городские пространства, муралы.
- Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа (дополнительная экскурсия, оплачивается отдельно).
16:30 - 18:30 – Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.
Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба, которая активно путешествует по странам и собирает многотысячные очереди в ведущих музеях Лондона, Сиднея, Гонконга и других городов мира.
В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города – Мангазеи.
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Салехард - Стойбище оленеводов
09:00 Завтрак в гостинице.
10:00 Трансфер в стойбище оленеводов (ВТС Трэкол, 60км)
Посещение чума – традиционного жилища коренных народов Севера.
Знакомство с хозяевами чума, бытом и традициями семьи оленеводов.
Демонстрация национальной одежды.
Фото и видеосъёмка в национальном наряде (по желанию).
13:00 Обед в стойбище.
Национальная кухня (блюда из оленины и северных пород рыб, уха, шурпа).
15:00 Поездка к основному стаду оленей на Трэколе, желающие могут проехаться на снегоходе с прицепными санями.
Фотографирование с оленями и кормление их хлебом.
При желании можно прокатиться на оленьей упряжке, для этого оленеводы отловят ездовых оленей национальным арканом (тынзяном) из общего стада.
Катание на оленьих упряжках (оплачивается самостоятельно, 500 руб. /чел.).
18:00 Трансфер в г. Салехард (ВТС Трэкол, 60км).
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Свободный день
07:00 - 10:00 Завтрак в гостинице.
Свободное время (возможно проведение дополнительных экскурсий, участие в мастер-классе или подледной рыбалке, на ваш выбор за доп. плату).
13:00 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Свободное время (доп. экскурсии за доп. плату).
Посещение рыбного магазина, рынка «Дары Ямала» и сувенирных лавок Окружного дома ремёсел (по желанию).
19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Завершение программы
7:00 Завтрак в гостинице.
8:00 Трансфер в аэропорт г. Салехард.
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» или аналогичной 3* в г. Салехард.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе
|2
|3
|4
|5
|6 и более
|Цена на человека, руб.
|96 700
|80 800
|71 500
|65 100
|58 800
Доплата за одноместное размещение – 4000 руб. /сутки.
Варианты проживания
Отель «Арктика» 3
Отель «Арктика» расположен в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе тура
- Торжественное пересечение Полярного Круга
- Сертификат о пересечении Полярного Круга
- Входные билеты в музеи
- Проживание в гостинице 3* (TWN, BB)
- Программа в чуме (обед - национальная кухня)
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Авиаперелет в/из г. Салехард (стоимость зависит от города вылета/прилета)
- Обед, ужин, от 1000 рублей/на человека
- Приобретение сувенирной продукции от 250 рублей
- Рыбная продукция от 100 рублей
- Услуги такси от 100 рублей
- Услуги переводчика (англ. яз) от 1000 рублей/час
- Доп. экскурсии
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (носки шерстяные, носки х/б, термобелье);
- средства личной гигиены;
- минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода и т. д.);
- личные медикаменты;
- средства защиты от солнца и ветра;
- фотоаппарат, видеокамера.
Какие экскурсии проводятся в свободный день и какова их стоимость?
- Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб. /чел. при группе до 10 чел, длительность – 2 часа.
- Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 600 руб. /чел., без чаепития – 400 руб. /чел., длительность – 1 час.
- Экскурсия к баракам 501-й стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) – 7600 руб. /чел. при группе 4-5 человек, длительность 6-7 часов.
- Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6000 руб. /чел. при группе 6 человек.
- Экскурсия в музей новейшей истории Ямала – бесплатно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа-билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В общем тур оставил настолько позитивные эмоции, что захотелось продолжить знакомство с иными районами Крайнего Севера!!!