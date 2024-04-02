На край земли. Зимний тур на Ямал

Групповой тур в Салехарде
5
3 отзыва
Ямал, это место, где удивительно сочетаются природные красоты, вековые традиции гостеприимства и активное промышленное освоение природных ресурсов.

Тур выходного дня дарит возможность увидеть Ямал во всей его красе – экскурсионная программа знакомит с прошлым и настоящим региона, а поездка в стойбище настоящих оленеводов познакомит с культурой кочевых народов Крайнего Севера!
На край земли. Зимний тур на Ямал
На край земли. Зимний тур на Ямал
На край земли. Зимний тур на Ямал
Ближайшие даты:
3
янв
6
янв
19
янв
2
фев
23
фев
8
мар
29
мар
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даты

Что вас ожидает:

Станьте настоящим полярником
Станьте настоящим полярником
Вас ждет торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов
Культура Крайнего Севера
Культура Крайнего Севера
Посетите чум, познакомитесь с бытом и традициями семьи оленеводов и даже сможете сфотографироваться в национальных костюмах
Ручные олени
Ручные олени
Вы сможете покормить этих ласковых животных свежим хлебом и прокатиться на упряжке

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Салехард. Экскурсия по городу

08:10 Встреча в аэропорту.

09:00 Торжественная церемония пересечения Полярного круга с вручением именных сертификатов.

Стела «66 параллель» – географическая особенность города, как единственного в мире города на северном Полярном круге.

09:30 Размещение в гостинице.

12:30 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

14:15 - 16:15 Экскурсионная программа: обзорная экскурсия по городу Салехарду.

Посещение:

  • Обдорский острог.

Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири.

Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя.

Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.

Скульптурная композиция «Мамонт» посвящена древним обитателям Севера – мамонтам.

  • Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке.

Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири.

Является памятником архитектуры регионального значения.

  • Музей авиации под открытым небом.
  • Стела «Романтикам 70-х».
  • Уличные городские пространства, муралы.
  • Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа (дополнительная экскурсия, оплачивается отдельно).

16:30 - 18:30 – Посещение Музейно-выставочного комплекса имени И. С. Шемановского.

Самый главный музей Ямала, где хранится уникальный хорошо сохранившийся в вечной мерзлоте экспонат мамонтёнок Люба, которая активно путешествует по странам и собирает многотысячные очереди в ведущих музеях Лондона, Сиднея, Гонконга и других городов мира.

В этнографическом зале представлена культура и быт коренных народов Севера, а в зале археологических находок вы сможете познакомиться с историей знаменитого первого русского заполярного города – Мангазеи.

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Прибытие в Салехард. Экскурсия по городуПрибытие в Салехард. Экскурсия по городуПрибытие в Салехард. Экскурсия по городуПрибытие в Салехард. Экскурсия по городуПрибытие в Салехард. Экскурсия по городуПрибытие в Салехард. Экскурсия по городу
2 день

Салехард - Стойбище оленеводов

09:00 Завтрак в гостинице.

10:00 Трансфер в стойбище оленеводов (ВТС Трэкол, 60км)

Посещение чума – традиционного жилища коренных народов Севера.

Знакомство с хозяевами чума, бытом и традициями семьи оленеводов.

Демонстрация национальной одежды.

Фото и видеосъёмка в национальном наряде (по желанию).

13:00 Обед в стойбище.

Национальная кухня (блюда из оленины и северных пород рыб, уха, шурпа).

15:00 Поездка к основному стаду оленей на Трэколе, желающие могут проехаться на снегоходе с прицепными санями.

Фотографирование с оленями и кормление их хлебом.

При желании можно прокатиться на оленьей упряжке, для этого оленеводы отловят ездовых оленей национальным арканом (тынзяном) из общего стада.

Катание на оленьих упряжках (оплачивается самостоятельно, 500 руб. /чел.).

18:00 Трансфер в г. Салехард (ВТС Трэкол, 60км).

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Салехард - Стойбище оленеводовСалехард - Стойбище оленеводовСалехард - Стойбище оленеводовСалехард - Стойбище оленеводовСалехард - Стойбище оленеводовСалехард - Стойбище оленеводовСалехард - Стойбище оленеводовСалехард - Стойбище оленеводов
3 день

Свободный день

07:00 - 10:00 Завтрак в гостинице.

Свободное время (возможно проведение дополнительных экскурсий, участие в мастер-классе или подледной рыбалке, на ваш выбор за доп. плату).

13:00 Обед в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Свободное время (доп. экскурсии за доп. плату).

Посещение рыбного магазина, рынка «Дары Ямала» и сувенирных лавок Окружного дома ремёсел (по желанию).

19:00 Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Свободный деньСвободный деньСвободный день
4 день

Завершение программы

7:00 Завтрак в гостинице.

8:00 Трансфер в аэропорт г. Салехард.

Завершение программы

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» или аналогичной 3* в г. Салехард.

Стоимость тура на 1 чел. /руб. в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе23456 и более
Цена на человека, руб. 96 70080 80071 50065 10058 800

Доплата за одноместное размещение – 4000 руб. /сутки.

Варианты проживания

Отель «Арктика» 3

3 ночи

Отель «Арктика» расположен в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Отель «Арктика» 3Отель «Арктика» 3Отель «Арктика» 3Отель «Арктика» 3Отель «Арктика» 3Отель «Арктика» 3

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по программе
  • Экскурсионное обслуживание по программе тура
  • Торжественное пересечение Полярного Круга
  • Сертификат о пересечении Полярного Круга
  • Входные билеты в музеи
  • Проживание в гостинице 3* (TWN, BB)
  • Программа в чуме (обед - национальная кухня)
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Авиаперелет в/из г. Салехард (стоимость зависит от города вылета/прилета)
  • Обед, ужин, от 1000 рублей/на человека
  • Приобретение сувенирной продукции от 250 рублей
  • Рыбная продукция от 100 рублей
  • Услуги такси от 100 рублей
  • Услуги переводчика (англ. яз) от 1000 рублей/час
  • Доп. экскурсии
Место начала и завершения?
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ Салехард, аэропорт Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • комплекты одежды, соответствующей погодным условиям (носки шерстяные, носки х/б, термобелье);
  • средства личной гигиены;
  • минимальный запас любимых продуктов (сладости, питьевая вода и т. д.);
  • личные медикаменты;
  • средства защиты от солнца и ветра;
  • фотоаппарат, видеокамера.
Какие экскурсии проводятся в свободный день и какова их стоимость?
  1. Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб. /чел. при группе до 10 чел, длительность – 2 часа.
  2. Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 600 руб. /чел., без чаепития – 400 руб. /чел., длительность – 1 час.
  3. Экскурсия к баракам 501-й стройки (экскурсия на открытом воздухе, снегоступный тур) – 7600 руб. /чел. при группе 4-5 человек, длительность 6-7 часов.
  4. Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6000 руб. /чел. при группе 6 человек.
  5. Экскурсия в музей новейшей истории Ямала – бесплатно.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа-билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 апр 2024
Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я абсолютно всем довольна. Ямал влюбляет в себя с первого взгляда. Хочется поблагодарить менеджеров Большой Страны и гида Зельфиру за то, что мне было, кроме того, что интересно, ещё и очень комфортно.
Я очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. ЯЯ очень довольна. Одного раза мало. Большое спасибо всем, кто помог мне осуществить эту поездку. Я
Т
10 янв 2023
Впечатления от тура "На край земли. Зимний тур на Ямал" превысили мои ожидания. Очень интересная экскурсия по городу Салехард с помещением основных достопримечательностей, включая очень интересную и содержательную экскурсию по музею Шемановского (спасибо гиду Константину), а также мне очень понравилась экскурсия на трэколе (ранее никогда не ездила на подобном чудо-транспорте) в тундру к настоящим оленеводам (спасибо нашему гиду в поездке Зельфире и водителю Александру). Поездка- полный восторг!!!
В общем тур оставил настолько позитивные эмоции, что захотелось продолжить знакомство с иными районами Крайнего Севера!!!
А
9 янв 2023
Очень интересный и сбалансированный тур. Посмотрел все самое интересное на Ямале: тундру с чумами и сотнями оленей, яркие новогодние декорации Салехарда, стелу "66 параллель" и многое другое. С головой окунулся в национальный колорит и вкусил все прелести местной кухни. При этом было достаточно свободного времени на отдых и шоппинг. Всем рекомендую.

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