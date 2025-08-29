В течение двух дней мы будем окружены красотой природы и сможем наблюдать за жизнью овцебыков в их естественной
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Ямал
Мы встречаем вас в аэропорту ориентировочно в 16:30 в Салехарде и едем в гостиницу «Арктика» 3*, расположенную в историческом центре города.
После заселения в номер вы можете отдохнуть и набраться сил перед началом активной части нашего приключения.
Рядом с гостиницей много хороших ресторанов.
Мы обязательно расскажем вам, где можно вкусно пообедать.
Если у вас будет желание, мы всегда сможем предложить вам дополнительную экскурсию в этот день.
Знакомство с жителями Ингилора
07:00 Завтракаем в гостинице.
07:30 Встречаемся с группой в холле гостиницы и знакомимся с нашим гидом-проводником.
Затем выезжаем к паромной переправе (микроавтобус, л/а).
08:00 Рассаживаемся в ТРЭКОЛы (снегоболотоходы) и переправляемся на пароме в г. Лабытнанги.
Здесь нет привычных мостов.
Паромная переправа Салехард-Лабытнанги действует с незапамятных времен: два противоположных берега соединяются между собой паромами летом и автомобильным путём, который прокладывается зимой по льду.
В межсезонье пассажиров перевозят небольшими катерами на воздушной подушке.
Время в пути до Ингилора примерно 4-4,5 часа. Рекомендуем захватить с собой что-нибудь на перекус.
13:00 Приезжаем на кордон Морозова и проходим регистрацию.
13:30 Обедаем (полевая кухня).
14:00 Проходим обязательный инструктаж по технике безопасности при перемещении по территории природного парка.
Овцебыки весят более 300 кг и могут развивать скорость до 60 км/час, хотя с виду они очень спокойные и неспешные.
Это дикие животные, поэтому почесать их за ухом не получится. Необходимо строго соблюдать все инструкции.
14:00-18:30 Едем по территории кораля к смотровой площадке.
Пешком поднимаемся к смотровой, любуемся видами, наблюдаем за овцебыками в бинокль и фотографируемся.
После смотровой движемся по территории кораля к озеру Ядхыто и наблюдаем за жизнью обитателей природного парка.
Ужинаем, делимся впечатлениями и размещаемся на ночь в домиках.
Изучаем жизнь обитателей Ингилора
08:00 Просыпаемся и завтракаем.
09:00-13:00 Изучаем жизнь обитателей Ингилора.
Проходим инструктаж по технике безопасности.
Выезжаем на кордон Няравой.
Передвигаемся по территории кораля и наблюдаем за овцебыками, бизонами, яками и лошадьми. Фотографируем и снимаем на видео.
Возвращаемся в лагерь и обедаем (полевая кухня).
14:00 Прощаемся с Ингилором и его жителями, рассаживаемся в транспорт и выдвигаемся в сторону Салехарда.
18:30 Примерное время возвращения в гостиницу в Салехарде.
Можно отдохнуть, прогуляться и поужинать в одном из ресторанов города.
Мы обязательно подскажем, где найти самые интересные места.
Узнаем секреты Салехарда
Невозможно представить себе поездку на Ямал без изучения достопримечательностей Салехарда.
У нас есть что посмотреть!
08:00 Завтракаем в гостинице.
14:15-15:45 Едем на обзорную экскурсию по Салехарду.
Что посмотрим:
- «Мамонт». Сфотографируемся рядом с очаровательным символом Салехарда – мамонтом Митей. Это скульптура, которую горожане очень любят и иногда наряжают в разные костюмы;
- Обдорский острог. Прогуляемся по архитектурному комплексу под открытым небом, повторяющему облик древней крепости. Комплекс новый, но построенный по традиционной технологии без единого гвоздя. Обдорский острог положил начало современному Салехарду и во времена своего основания в 1593 году был самым северным в Сибири. Посмотрим на суровый быт 16 века, поднимемся на смотровую площадку, осмотрим сторожевые башни и заглянем в кузницу;
- храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19 века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте в 1894 году. Его ждала сложная судьба, он был частично разрушен, но восстановлен в прежней красе в 1998 году;
- стелла «66 параллель», у которой мы проведем торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и сделаем уникальные фотографии.
Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг. В первый раз ее установили в 1980 в совсем другой части города, но в 2003 году с ошибкой разобрались. Для определения верной линии полярного круга пригласили сотрудников геолого-геодезического надзора Салехарда. Памятник разобрали и установили у шоссе «Аэропорт-Салехард». Теперь всё точно!
16:00-17:00 Идем в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.
Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат — останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году.
В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. Находка стала сенсацией для всего научного мира!
Кроме того, в музее мы рассмотрим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита (6 тысячелетие до н. э.) до Нового времени (XVI–XIX века) и большую этнографическую коллекцию.
А где еще вы сможете увидеть почти полный скелет мамонта и шерстистого носорога? Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши
17:20-18:40 Изучаем экспозиции музея новейшей истории Ямала.
Да, мы зовем вас во второй музей подряд. Но поверьте, вы об этом не пожалеете. Необычный, мультимедийный и интерактивный.
Будем слушать, смотреть, трогать и удивляться. В одном из залов находится кинотеатр с масштабной инсталляцией территории Ямала на полу.
В другом – воссоздан старинный облик Салехарда со всеми атрибутами и фотографиями. Равнодушных и уж тем более недовольных этим музеем не бывает, проверено!
Заканчиваем познавательную программу и, уставшие, но довольные, возвращаемся в гостиницу.
19:00 Свободное время, чтобы прогуляться по центру Салехарда, обсудить всё, что увидели за эти дни, и поужинать в одном из ресторанов города.
Завершение тура
07:00 Завтракаем в гостинице.
07:30 Отвозим вас в аэропорт г. Салехарда (рекомендуемый рейс а/к «Ямал» в 09:10, YC31, прилет в Москву (Домодедово) в 10:10).
До новых встреч на гостеприимной ямальской земле, друзья!
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» 3* в г. Салехарде и в домике на Ингилоре.
Стоимость тура на 1 человека – 105 800 руб.
Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. / ночь.
Точную стоимость и кол-во человек в группе на заезд уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Отель «Арктика» 3
Отель «Арктика» расположен в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.
В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.
Домик в Ингилоре
Жить будем в комфортных домиках.
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание (микроавтобус, паромная переправа, ВТС ТРЭКОЛ)
- Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт (микроавтобус)
- Размещение в гостинице 3 ночи (twin, BB) и 1 ночь в домике
- Экскурсионные услуги по программе (кроме дополнительных экскурсий в первый день)
- Входные билеты в музей
- Питание на маршруте по программе (полевой обед, ужин во второй день и завтрак, обед в третий день в парке Ингилор)
- Завтраки в отеле (во второй, четвертый, пятый день)
- Услуги сопровождающего группы
- Сопровождение гидом-проводником (сотрудником природного парка)
- Оформление разрешительных документов на посещение природного парка
- Костровое оборудование и походная мебель, аренда палатки, спального мешка, туристического коврика
Что не входит в цену
- Авиаперелет в/из г. Салехарда (стоимость зависит от города вылета/прилета)
- Медицинская страховка
- Одноместное размещение в гостинице (4 000 руб./ночь)
- Обеды и ужины в Салехарде
- Услуги такси
- Сувенирная продукция
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- одежда по погоде. Даже летом обязательно взять с собой что-то ветрозащитное (куртка, брюки), а также что-то утеплённое (например, флисовую кофту), шапку или другой головной убор, перчатки, шарф или балаклаву; зимой обязательно термобельё и многослойная одежда;
- обувь: ботинки треккинговые, легкая обувь в дорогу;
- солнцезащитные очки;
- средства защиты от солнца и ветра;
- перекус на своё усмотрение (бутерброды, орехи, фрукты и т. д.), чтобы подкрепить силы в дороге;
- кружку, миску, ложку, вилку;
- личные медикаменты, если имеются специфические заболевания (основная аптечка есть у проводника);
- средства личной гигиены;
- репелленты и антигистаминные препараты в случае, если у вас аллергия на укусы насекомых;
- морковку/сухарики без добавок для угощения лошадок.
Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
