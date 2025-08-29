Мои заказы

Сафари на Ямале. Весна-осень

Отправляйтесь вместе с нами в незабываемое приключение в самое сердце природного парка Ингилор.

В течение двух дней мы будем окружены красотой природы и сможем наблюдать за жизнью овцебыков в их естественной
среде обитания.

В нашей группе будет опытный проводник, который расскажет нам об истории восстановления популяции этих редких животных на Ямале.

Мы сможем увидеть их с обзорной площадки «Орлиное гнездо» и посетить корали — специальные огороженные территории, где живут овцебыки.

Встреча с этими гигантами Арктики точно подарит вам яркие впечатления! После отдыха на природе мы отправимся в город, где посетим самые интересные места Салехарда, а также два необычных музея.

5
3 отзыва
Сафари на Ямале. Весна-осень
Сафари на Ямале. Весна-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сафари на Ямале. Весна-осеньФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Ямал

Мы встречаем вас в аэропорту ориентировочно в 16:30 в Салехарде и едем в гостиницу «Арктика» 3*, расположенную в историческом центре города.

После заселения в номер вы можете отдохнуть и набраться сил перед началом активной части нашего приключения.

Рядом с гостиницей много хороших ресторанов.

Мы обязательно расскажем вам, где можно вкусно пообедать.

Если у вас будет желание, мы всегда сможем предложить вам дополнительную экскурсию в этот день.

Добро пожаловать на Ямал
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Знакомство с жителями Ингилора

07:00 Завтракаем в гостинице.

07:30 Встречаемся с группой в холле гостиницы и знакомимся с нашим гидом-проводником.

Затем выезжаем к паромной переправе (микроавтобус, л/а).

08:00 Рассаживаемся в ТРЭКОЛы (снегоболотоходы) и переправляемся на пароме в г. Лабытнанги.

Здесь нет привычных мостов.

Паромная переправа Салехард-Лабытнанги действует с незапамятных времен: два противоположных берега соединяются между собой паромами летом и автомобильным путём, который прокладывается зимой по льду.

В межсезонье пассажиров перевозят небольшими катерами на воздушной подушке.

Время в пути до Ингилора примерно 4-4,5 часа. Рекомендуем захватить с собой что-нибудь на перекус.

13:00 Приезжаем на кордон Морозова и проходим регистрацию.

13:30 Обедаем (полевая кухня).

14:00 Проходим обязательный инструктаж по технике безопасности при перемещении по территории природного парка.

Овцебыки весят более 300 кг и могут развивать скорость до 60 км/час, хотя с виду они очень спокойные и неспешные.

Это дикие животные, поэтому почесать их за ухом не получится. Необходимо строго соблюдать все инструкции.

14:00-18:30 Едем по территории кораля к смотровой площадке.

Пешком поднимаемся к смотровой, любуемся видами, наблюдаем за овцебыками в бинокль и фотографируемся.

После смотровой движемся по территории кораля к озеру Ядхыто и наблюдаем за жизнью обитателей природного парка.

Ужинаем, делимся впечатлениями и размещаемся на ночь в домиках.

Знакомство с жителями Ингилора
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Изучаем жизнь обитателей Ингилора

08:00 Просыпаемся и завтракаем.

09:00-13:00 Изучаем жизнь обитателей Ингилора.

Проходим инструктаж по технике безопасности.

Выезжаем на кордон Няравой.

Передвигаемся по территории кораля и наблюдаем за овцебыками, бизонами, яками и лошадьми. Фотографируем и снимаем на видео.

Возвращаемся в лагерь и обедаем (полевая кухня).

14:00 Прощаемся с Ингилором и его жителями, рассаживаемся в транспорт и выдвигаемся в сторону Салехарда.

18:30 Примерное время возвращения в гостиницу в Салехарде.

Можно отдохнуть, прогуляться и поужинать в одном из ресторанов города.

Мы обязательно подскажем, где найти самые интересные места.

Изучаем жизнь обитателей Ингилора
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Узнаем секреты Салехарда

Невозможно представить себе поездку на Ямал без изучения достопримечательностей Салехарда.

У нас есть что посмотреть!

08:00 Завтракаем в гостинице.

14:15-15:45 Едем на обзорную экскурсию по Салехарду.

Что посмотрим:

  • «Мамонт». Сфотографируемся рядом с очаровательным символом Салехарда – мамонтом Митей. Это скульптура, которую горожане очень любят и иногда наряжают в разные костюмы;
  • Обдорский острог. Прогуляемся по архитектурному комплексу под открытым небом, повторяющему облик древней крепости. Комплекс новый, но построенный по традиционной технологии без единого гвоздя. Обдорский острог положил начало современному Салехарду и во времена своего основания в 1593 году был самым северным в Сибири. Посмотрим на суровый быт 16 века, поднимемся на смотровую площадку, осмотрим сторожевые башни и заглянем в кузницу;
  • храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19 века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте в 1894 году. Его ждала сложная судьба, он был частично разрушен, но восстановлен в прежней красе в 1998 году;
  • стелла «66 параллель», у которой мы проведем торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и сделаем уникальные фотографии.
    Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг. В первый раз ее установили в 1980 в совсем другой части города, но в 2003 году с ошибкой разобрались. Для определения верной линии полярного круга пригласили сотрудников геолого-геодезического надзора Салехарда. Памятник разобрали и установили у шоссе «Аэропорт-Салехард». Теперь всё точно!

16:00-17:00 Идем в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.

Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат — останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году.

В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. Находка стала сенсацией для всего научного мира!

Кроме того, в музее мы рассмотрим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита (6 тысячелетие до н. э.) до Нового времени (XVI–XIX века) и большую этнографическую коллекцию.

А где еще вы сможете увидеть почти полный скелет мамонта и шерстистого носорога? Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши

17:20-18:40 Изучаем экспозиции музея новейшей истории Ямала.

Да, мы зовем вас во второй музей подряд. Но поверьте, вы об этом не пожалеете. Необычный, мультимедийный и интерактивный.

Будем слушать, смотреть, трогать и удивляться. В одном из залов находится кинотеатр с масштабной инсталляцией территории Ямала на полу.

В другом – воссоздан старинный облик Салехарда со всеми атрибутами и фотографиями. Равнодушных и уж тем более недовольных этим музеем не бывает, проверено!

Заканчиваем познавательную программу и, уставшие, но довольные, возвращаемся в гостиницу.

19:00 Свободное время, чтобы прогуляться по центру Салехарда, обсудить всё, что увидели за эти дни, и поужинать в одном из ресторанов города.

Узнаем секреты Салехарда
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Завершение тура

07:00 Завтракаем в гостинице.

07:30 Отвозим вас в аэропорт г. Салехарда (рекомендуемый рейс а/к «Ямал» в 09:10, YC31, прилет в Москву (Домодедово) в 10:10).

До новых встреч на гостеприимной ямальской земле, друзья!

Проживание

Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» 3* в г. Салехарде и в домике на Ингилоре.

Стоимость тура на 1 человека – 105 800 руб.

Доплата за одноместное размещение в гостинице – 4 000 руб. / ночь.

Точную стоимость и кол-во человек в группе на заезд уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Отель «Арктика» 3

3 ночи

Отель «Арктика» расположен в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа.

В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

По утрам для гостей отеля «Арктика» сервируется континентальный завтрак или завтрак по меню.

Отель «Арктика» 3
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Домик в Ингилоре

1 ночь

Жить будем в комфортных домиках.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание (микроавтобус, паромная переправа, ВТС ТРЭКОЛ)
  • Трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт (микроавтобус)
  • Размещение в гостинице 3 ночи (twin, BB) и 1 ночь в домике
  • Экскурсионные услуги по программе (кроме дополнительных экскурсий в первый день)
  • Входные билеты в музей
  • Питание на маршруте по программе (полевой обед, ужин во второй день и завтрак, обед в третий день в парке Ингилор)
  • Завтраки в отеле (во второй, четвертый, пятый день)
  • Услуги сопровождающего группы
  • Сопровождение гидом-проводником (сотрудником природного парка)
  • Оформление разрешительных документов на посещение природного парка
  • Костровое оборудование и походная мебель, аренда палатки, спального мешка, туристического коврика
Что не входит в цену
  • Авиаперелет в/из г. Салехарда (стоимость зависит от города вылета/прилета)
  • Медицинская страховка
  • Одноместное размещение в гостинице (4 000 руб./ночь)
  • Обеды и ужины в Салехарде
  • Услуги такси
  • Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Россия, Ямало-Ненецкий автономный округ, городской округ Салехард, аэропорт Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • одежда по погоде. Даже летом обязательно взять с собой что-то ветрозащитное (куртка, брюки), а также что-то утеплённое (например, флисовую кофту), шапку или другой головной убор, перчатки, шарф или балаклаву; зимой обязательно термобельё и многослойная одежда;
  • обувь: ботинки треккинговые, легкая обувь в дорогу;
  • солнцезащитные очки;
  • средства защиты от солнца и ветра;
  • перекус на своё усмотрение (бутерброды, орехи, фрукты и т. д.), чтобы подкрепить силы в дороге;
  • кружку, миску, ложку, вилку;
  • личные медикаменты, если имеются специфические заболевания (основная аптечка есть у проводника);
  • средства личной гигиены;
  • репелленты и антигистаминные препараты в случае, если у вас аллергия на укусы насекомых;
  • морковку/сухарики без добавок для угощения лошадок.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиабилеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Т
Татьяна
29 авг 2025
Принимающая сторона - делает все для комфорта туристов. Экскурсоводы, водители- выкладываются на все 100%. Спасибо им огромное!
Принимающая сторона - делает все для комфорта туристов. Экскурсоводы, водители- выкладываются на все 100%. Спасибо им огромное!Принимающая сторона - делает все для комфорта туристов. Экскурсоводы, водители- выкладываются на все 100%. Спасибо им огромное!Принимающая сторона - делает все для комфорта туристов. Экскурсоводы, водители- выкладываются на все 100%. Спасибо им огромное!
И
Ирина
25 авг 2025
Организация тура на высоте.
Особая благодарность принимающей стороне!!!
Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.Организация тура на высоте.
Л
Людмила
28 фев 2025
Всё отлично организовано, без проблем. Внимательны к нам и очень доброжелательны.
Всё отлично организовано, без проблем. Внимательны к нам и очень доброжелательны.Всё отлично организовано, без проблем. Внимательны к нам и очень доброжелательны.Всё отлично организовано, без проблем. Внимательны к нам и очень доброжелательны.

