1 день

Добро пожаловать на Ямал

Мы встречаем вас в аэропорту ориентировочно в 16:30 в Салехарде и едем в гостиницу «Арктика» 3*, расположенную в историческом центре города.

После заселения в номер вы можете отдохнуть и набраться сил перед началом активной части нашего приключения.

Рядом с гостиницей много хороших ресторанов.

Мы обязательно расскажем вам, где можно вкусно пообедать.

Если у вас будет желание, мы всегда сможем предложить вам дополнительную экскурсию в этот день.

