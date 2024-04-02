Вы посетите красивейшие озера Хадатаёнгалор и Большое Щучье (его ещё называют ямальским Байкалом), будете останавливаться в стойбищах кочевников и ощутите всю мощь Уральских гор.
Мы приглашаем присоединиться к великим первооткрывателям северного края и самим пройти один из уникальных маршрутов вместе с нами и Русским географическим обществом.
июл
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Салехард - город на Полярном Круге
Встреча группы в аэропорту Салехард (АК Ямал Рейс YC 31).
Трансфер аэропорт-гостиница (групповой, микроавтобус).
По пути в гостиницу остановка у стелы «66-я параллель» для пересечения Полярного кругас приглашенным гостем.
После церемонии пересечения все гости получают свидетельства о пересечении Полярного Круга.
Переезд в гостиницу, размещение в номерах (стандарт, двухместное, завтрак).
Обед (не входит в стоимость).
Обзорная экскурсия по городу (микроавтобус).
- Обдорский острог. Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири. Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя. Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.
- Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.
- Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке. Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири. Является памятником архитектуры регионального значения.
- Музей полярной авиации под открытым небом, памятник авиаторам Крайнего Севера;
- Стелу «Романтикам 70-х» - символ освоения Севера в 60-70-е годы XX века, когда комсомольцы потянулись из разных уголков Советского Союза осваивать и поднимать север. И это могли сделать только люди с горящим сердцем, железной волей, верой в себя и других. А, значит, настоящие романтики;
- Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа - одна из темных страниц отечественной истории. В Салехарде проходила часть «дороги в никуда» - трассы железной дороги Чум–Салехард–Игарка (под ведомством МВД СССР). Сегодня является памятником жертвам сталинских репрессий.
- МВК им. Шемановского. Главный музей Ямала хранит уникальный экспонат - останки мамонтенка Любы. Малышка была обнаружена недалеко от города в 2007 году. В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. Находка стала сенсацией для всего научного мира!
Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).
Начало экспедиции - путь на Нефритовый водопад
7:00 Завтрак.
7:30 Трансфер в г. Лабытнанги (микроавтобус).
Погрузка в снегоболотоходы Трэкол.
Выезд в п. Харп (60 км).
Путешествие начинается в посёлке Харп.
На вездеходах мы отправимся вдоль горы Рай-Из к поселку Полярный, пересечём красивейшую долину ручья Нырдвомен-Шор, известную как Нефритовая долина и организуем привал с видом на гору «Динозавр» (Нырдвомэн-Из).
Здесь мы прогуляемся до каскадного водопада на ручье, нагуляем аппетит и после походного обеда продолжим наш путь.
На борту вездехода вброд пересечём стремительную Собь и, любуясь пейзажами из окна, доедем до реки Малая Пайпудына, где и остановимся для ночёвки.
Походный обед и ужин.
Ночевка в палаточном лагере.
Пешеходная часть около 8 км.
Дистанция на Трэколах 60 км.
Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.
Посещение заброшенного рудника
Сегодня нас ждет знакомство с необычным местом – заброшенным рудником.
В 1944 году советские геологи обнаружили на Полярном Урале кварцевые жилы с содержанием редкого металла - молибдена.
Находка была ценной, так как этот металл широко использовался в оборонной промышленности.
Так было открыто Харбейское вольфрамо-молибденовое месторождение, а ручей позже переименовали в Молибденитовый.
После окончания войны был дан приказ освоить месторождение и построить горно-обогатительную фабрику, там же строился поселок для рабочих.
В период с 1951-1953 гг. фабрика произвела около 35 тысяч килограмм молибденового концентрата.
Но после смерти Сталина, а также наводнения рынка дешёвой китайской рудой, было решено законсервировать производство.
Транспортная часть маршрута – 80 км.
Пешая часть маршрута – 6 км.
- Полевой завтрак..
- Выезд к руднику.
- Осмотр вышки, строений рудника, штольни, территории.
- Обед на маршруте (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
- Выезд к месту ночевки на берегу ручья Золотой.
- Полевой ужин, ночевка в палаточном лагере.
От ручья Золотого до реки Еловой (Хадыта)
Четвертый день экспедиции подарит нам встречу с семьями оленеводов-кочевников, чудесные виды на горные хребты и поля черники, а также трекинг к небольшому, но очень живописному водопаду, спрятанному от чужих глаз.
Транспортная часть маршрута – 80 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 5 км.
- Плотный полевой завтрак, демонтаж лагеря.
- Выезд на маршрут.
- Пересечение долины реки Большая Пайпудына и выезд к самому высокому перевалу (более 600 м над уровнем моря).
- Выезд к истоку реки Ланготъеган, где часто можно встретить кочующих оленеводов, обязательно остановимся на короткую беседу и фото.
- Выезд к перевалу (более 400 м над уровнем моря) на горе Ланготъеган-Кеу, переезд к ручью Немуръеган.
- Будем обедать с видами на величественные вершины гор, собирая вкуснейшую чернику на местных диких плантациях.
- Проедем по живописным долинам рек и ручьёв, по пути нас ждут красивые озёра и горные склоны. Проезжая по пути горы, Графитовая и Марункеу, остановимся на небольшой трекинг к водопаду и к вечеру подъедем к реке Хадата, где разобьем палаточный лагерь.
- Полевой ужин, установка палаточного лагеря на берег реки Хадыта, ночевка.
ИГАН - крупнейший ледник Урала
Сегодня мы посетим ледник ИГАН, названный в честь Института географии Академии наук.
Это самый крупный ледник Полярного Урала.
Транспортная часть маршрута – 20 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 12 км с набором высоты 600 м.
- Плотный полевой завтрак, выезд к месту начала пешего маршрута.
- Старт подъема к леднику ИГАН.
- Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах) с видами на величественные вершины гор.
- Возвращение к Трэколам.
- Возвращение в лагерь, полевой ужин, ночевка.
Встреча Европы и Азии
Сегодня мы направляемся к нашей цели – крайней восточной точке материковой Европы, что расположена на горе Нгодяяха.
А ещё вас ждёт встреча с одним из самых красивых озер Ямала – Большим Щучьем.
Транспортная часть маршрута – 60 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 6 км.
- Плотный полевой завтрак, демонтаж лагеря.
- Выезд на маршрут вдоль ручья Воргашор по направлению к озеру Большое Щучье. По пути нам встретятся стойбища оленеводов, которые добавят в ваши пейзажные фото особый ямальский колорит.
- Восхождение на гору Нгодяяха (793 м над уровнем моря), посещение крайней восточной точки континентальной Европы.
- Полевой обед (горячий обед в термосах, чай в термосах).
- После обеда нас ждет переезд к знаменитому ямальскому Байкалу – озеру Большое Щучье.
- Мы проедем перевал (570 м над уровнем моря) и спустимся к истоку реки Щучья.
- Установка палаточного лагеря на берегу озера, полевой ужин, баня, ночевка.
Ямальский Байкал
Седьмой день мы проведем с ямальским Байкалом.
Озеро Большое Щучье является самым глубоким (около 150 м) во всей Уральской горной системе.
Озеро считается священным у местных жителей и обладает очень мощной энергетикой.
Парадоксально, но щука игнорировала воды озера, поэтому ее тут никогда не было.
Происхождение названия же имеет несколько версий:
- согласно одной из них, озеро назвали так из-за его формы, похожей на огромную щуку;
- ещё одна версия связана с героями ненецкого фольклора, которые боролись со злой волшебной щукой из озера;
- ну, и согласно заветам тех же ненцев, щука - священное родовое животное, которое вполне заслуживает того, чтобы в её честь назвали озеро.
Транспортная часть маршрута – 0 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 13 км.
- Плотный полевой завтрак.
- Горный трекинг к видовым местам на озеро Большое Щучье. Если погода помешает подняться наверх, то совершим прогулку по берегам озера, посмотрим на горные склоны, нависающие над озером. Часто возле озера стоят оленеводы – обязательно зайдем поздороваться и узнать больше о жизни в тундре.
- Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
- Свободное время.
- Полевой ужин, баня, ночевка.
От озера Большое Щучье до озера Большое Хадатаёганлор
В этот день мы начнем наш путь домой.
Дорога этого дня приведёт нас к одному из красивейших озёр – Хадата (Хадатаёганлор), расположенного у подножья хребта Изъяхой.
Транспортная часть маршрута – 40 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 3 км.
- Плотный полевой завтрак, демонтаж лагеря.
- Выезд к озеру Хадатаёганлор. В действительности в водной системе Хадатаёганлор участвуют два озера и одна река. Интересно происхождение названия «Хадатаёганлор», которое состоит из трёх частей: - название реки - Хадата; - «ёган» (в переводе с хантыйского языка - «река»);
- «лор» (в переводе с хантыйского языка - «озеро».
- Три водоема вытянуты вдоль Уральских гор и навеки скреплены в единое целое суровой северной природой.
- Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
- После обеда прогуляемся к водопаду Ленина, собирая по пути вкусную чернику.
- становка палаточного лагеря, полевой ужин, ночевка.
Ручей Каскадный - ручей Немуръеган
Сегодня мы посетим еще одно красивое место по дороге домой – водопад на Каскадном ручье.
Транспортная часть маршрута - 40 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 2 км с набором высоты 100 м.
- Плотный полевой завтрак, выезд к месту начала пешего маршрута.
- Выход к водопаду, восхождение.
- Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
- Переезд к месту ночевки на ручье Немуръеган.
- Установка палаточного лагеря, полевой ужин, ночевка.
Дорога домой
В этот день нас ждет долгая дорога домой.
Часть ее пройдет среди живописных склонов, долин ручьев и пойменных лесов.
По пути мы проедем медвежьи места, остановимся для фото у каньона ручья Ингилор, преодолеем болотистые участки вдоль реки Ланготъеган и, если повезет, увидим диких овцебыков.
Транспортная часть маршрута – 170 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 0 км.
- Плотный полевой завтрак, демонтаж лагеря.
- Выезд в Салехард.
- Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
- Выход на технологическую дорогу Обская-Бованенково, которая вернет нас в цивилизацию.
- Примерное время прибытия в Салехард, размещение в гостинице.
Резервный день в Салехарде
Завтрак в гостинице.
Посещение сувенирных лавок.
Свободное время.
Отъезд
Завтрак в гостинице.
Освобождение номеров.
Трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице и в палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:
2 чел.
3 чел.
4 чел.
5 чел.
6 чел.
610600
424000
330800
274800
237500
Варианты проживания
Гостиница Арктика 3* или аналогичная
Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа. В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.
Палаточный лагерь
Проживание в палатках на маршруте. Аренда спального мешка, палатки, тур. коврика, костровых принадлежностей входит в стоимость.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание (микроавтобус форд транзит или мерседес спринтер, снегоболотоход Трэкол)
- Проживание в гостинице по программе 3 ночи (тwin)
- Питание (в городе - завтраки в гостинице, на маршруте - 3-хразовое, полевая кухня)
- Экскурсионные услуги
- Входные билеты в музеи
- Услуги гида-проводника
- Аренда спального мешка, палатки, тур. коврика, костровых принадлежностей
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
- Медицинская страховка
- Ужин от 1300 рублей/на человека
- Сувениры
- Такси
- Опциональные экскурсии
- Дополнительные услуги оленеводов
- Услуги переводчика для иностранных туристов
- Иные личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак (60-80 л);
- спортивная одежда, соответствующая погодным условиям;
- ботинки трекинговые/обувь на жесткой подошве;
В целом, одежду для путешествий по Ямалу можно разделить на два типа.
- Одежда для туризма: главный принцип - многослойность. 1-й слой - термобельё. Его функция - обеспечивать терморегуляцию. Так или иначе, оно может пригодиться на восхождении. Лишним точно не будет. 2-й слой - флисовая кофта/байка для сохранения тепла. 3-й слой - лёгкая синтепоновая или пуховая куртка (так сказать, летний пуховик);
- Особое значение имеет трекинговая обувь: она должна быть выше щиколотки, с выраженным протектором. Ошибкой будет выйти на маршрут восхождения в городских кроссовках. Можете с ними попрощаться через час. Обувь должна быть разношенной. Совершенно новая пара доставит массу неудобств.
- Также пригодятся: на случай непогоды - непромокаемый дождевик/куртка, ветро-/влагозащитные брюки, шорты (если будет жарко), х/б носки, баф/шарф/широкий платок, солнечные очки, кепка (спортивная шапка тоже лишней не будет), тонкие спортивные перчатки.
- Одежда для городских экскурсий и прогулок (по погоде). Как правило, ничем не отличается от городского стиля в других регионах страны: джинсы, шорты, футболки, толстовки, носки, кроссовки/ботинки, сандалии и пр. Т. е. здесь можно брать с собой то, в чём вам комфортно гулять. Также необходимо взять одежду для дома, нижнее бельё, тапочки, шлёпанцы, купальник/плавки (если будет желание искупаться в горных озёрах), личную аптечку, средства гигиены.
Рекомендуем взять с собой:
- многоразовую бутылку для воды;
- КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
- минимальный запас любимых продуктов (сладости, сухари, сушки и пр.);
- налобный фонарик;
- дополнительные аккумуляторы для телефона/фотоаппарата;
- солнцезащитный крем (обязательно!);
- средства от комаров;
- термос, 0,5 л;
- трекинговые палки;
- средства защиты от ветра и солнца;
- репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности тура?
На маршруте питание организовано силами гида и участников тура, каждый турист вносит посильный вклад в приготовление пищи для всей группы, установку лагеря и обеспечение деятельности лагеря в целом.
У гида-проводника имеется аптечка первой помощи. Если у туриста имеются специфические заболевания, он обеспечивает себя необходимыми препаратами самостоятельно.
Для связи с МЧС на маршруте используется спутниковый телефон, личные переговоры по спутниковому телефону не приветствуются (только в экстренных ситуациях).
Организаторы оставляют за собой право корректировать порядок предоставления услуг без ущерба для их качества.