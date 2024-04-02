На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку

Групповой тур в Салехарде
5
3 отзыва
Маршрут рекомендован Русским географическим обществом. Многодневная экспедиция по территории Полярно-Уральского природного парка. За 10 дней мы проедем 440 км и пройдем пешком 76 км.

Вы посетите красивейшие озера Хадатаёнгалор и Большое Щучье (его ещё называют ямальским Байкалом), будете останавливаться в стойбищах кочевников и ощутите всю мощь Уральских гор.

Мы приглашаем присоединиться к великим первооткрывателям северного края и самим пройти один из уникальных маршрутов вместе с нами и Русским географическим обществом.
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
На восток Европы. Экспедиция по Полярно-Уральскому природному парку
Ближайшие даты:
18
июл

Что вас ожидает:

Офф-роуд на треколах
Офф-роуд на треколах
Больше 400 км проедем на снегоболотоходах!
Полярная черника
Полярная черника
Будем лакомиться вкуснейшей черникой с местных диких плантаций
Ледниковое озеро
Ледниковое озеро
Совершим горный трекинг к видовым местам на ледник Щучий
Быт кочевников
Быт кочевников
Зайдем на обед к оленеводам, ведущих традиционный образ жизни
Ямальский Байкал
Ямальский Байкал
Отдохнем на Большом Щучье озере с настоящей банькой
Город на Полярном круге
Город на Полярном круге
Получим свидетельство о пересечении Полярного Круга и прогуляемся по Салехарду

Программа тура по дням

1 день

Салехард - город на Полярном Круге

Встреча группы в аэропорту Салехард (АК Ямал Рейс YC 31).

Трансфер аэропорт-гостиница (групповой, микроавтобус).

По пути в гостиницу остановка у стелы «66-я параллель» для пересечения Полярного кругас приглашенным гостем.

После церемонии пересечения все гости получают свидетельства о пересечении Полярного Круга.

Переезд в гостиницу, размещение в номерах (стандарт, двухместное, завтрак).

Обед (не входит в стоимость).

Обзорная экскурсия по городу (микроавтобус).

  • Обдорский острог. Обдорск (прежнее название города) – один из старейших городов Сибири. Архитектурный комплекс под открытым небом выполнен с соблюдением всех правил зодчества в Российской империи 16 века и без единого гвоздя. Возведённая на берегу реки деревянная крепость рассказывает историю освоения Русского севера и развития города.
  • Парк Победы – масштабный культурно-исторический комплекс, где представлена военная техника разных эпох.
  • Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла был построен по проекту немецкого архитектора Готлиба Цинке. Это единственное сохранившееся культовое здание XIX века в городе и округе, отражающее историю распространения христианства в Сибири. Является памятником архитектуры регионального значения.
  • Музей полярной авиации под открытым небом, памятник авиаторам Крайнего Севера;
  • Стелу «Романтикам 70-х» - символ освоения Севера в 60-70-е годы XX века, когда комсомольцы потянулись из разных уголков Советского Союза осваивать и поднимать север. И это могли сделать только люди с горящим сердцем, железной волей, верой в себя и других. А, значит, настоящие романтики;
  • Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа - одна из темных страниц отечественной истории. В Салехарде проходила часть «дороги в никуда» - трассы железной дороги Чум–Салехард–Игарка (под ведомством МВД СССР). Сегодня является памятником жертвам сталинских репрессий.
  • МВК им. Шемановского. Главный музей Ямала хранит уникальный экспонат - останки мамонтенка Любы. Малышка была обнаружена недалеко от города в 2007 году. В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. Находка стала сенсацией для всего научного мира!

Ужин в кафе/ресторане города (не входит в стоимость).

Салехард - город на Полярном КругеСалехард - город на Полярном КругеСалехард - город на Полярном КругеСалехард - город на Полярном Круге
2 день

Начало экспедиции - путь на Нефритовый водопад

7:00 Завтрак.

7:30 Трансфер в г. Лабытнанги (микроавтобус).

Погрузка в снегоболотоходы Трэкол.

Выезд в п. Харп (60 км).

Путешествие начинается в посёлке Харп.

На вездеходах мы отправимся вдоль горы Рай-Из к поселку Полярный, пересечём красивейшую долину ручья Нырдвомен-Шор, известную как Нефритовая долина и организуем привал с видом на гору «Динозавр» (Нырдвомэн-Из).

Здесь мы прогуляемся до каскадного водопада на ручье, нагуляем аппетит и после походного обеда продолжим наш путь.

На борту вездехода вброд пересечём стремительную Собь и, любуясь пейзажами из окна, доедем до реки Малая Пайпудына, где и остановимся для ночёвки.

Походный обед и ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть около 8 км.

Дистанция на Трэколах 60 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.

Начало экспедиции - путь на Нефритовый водопадНачало экспедиции - путь на Нефритовый водопадНачало экспедиции - путь на Нефритовый водопадНачало экспедиции - путь на Нефритовый водопад
3 день

Посещение заброшенного рудника

Сегодня нас ждет знакомство с необычным местом заброшенным рудником.

В 1944 году советские геологи обнаружили на Полярном Урале кварцевые жилы с содержанием редкого металла - молибдена.

Находка была ценной, так как этот металл широко использовался в оборонной промышленности.

Так было открыто Харбейское вольфрамо-молибденовое месторождение, а ручей позже переименовали в Молибденитовый.

После окончания войны был дан приказ освоить месторождение и построить горно-обогатительную фабрику, там же строился поселок для рабочих.

В период с 1951-1953 гг. фабрика произвела около 35 тысяч килограмм молибденового концентрата.

Но после смерти Сталина, а также наводнения рынка дешёвой китайской рудой, было решено законсервировать производство.

Транспортная часть маршрута – 80 км.

Пешая часть маршрута – 6 км.

  • Полевой завтрак..
  • Выезд к руднику.
  • Осмотр вышки, строений рудника, штольни, территории.
  • Обед на маршруте (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
  • Выезд к месту ночевки на берегу ручья Золотой.
  • Полевой ужин, ночевка в палаточном лагере.
Посещение заброшенного рудникаПосещение заброшенного рудникаПосещение заброшенного рудника
4 день

От ручья Золотого до реки Еловой (Хадыта)

Четвертый день экспедиции подарит нам встречу с семьями оленеводов-кочевников, чудесные виды на горные хребты и поля черники, а также трекинг к небольшому, но очень живописному водопаду, спрятанному от чужих глаз.

Транспортная часть маршрута – 80 км (ТРЭКОЛ).

Пешая часть маршрута – 5 км.

  • Плотный полевой завтрак, демонтаж лагеря.
  • Выезд на маршрут.
  • Пересечение долины реки Большая Пайпудына и выезд к самому высокому перевалу (более 600 м над уровнем моря).
  • Выезд к истоку реки Ланготъеган, где часто можно встретить кочующих оленеводов, обязательно остановимся на короткую беседу и фото.
  • Выезд к перевалу (более 400 м над уровнем моря) на горе Ланготъеган-Кеу, переезд к ручью Немуръеган.
  • Будем обедать с видами на величественные вершины гор, собирая вкуснейшую чернику на местных диких плантациях.
  • Проедем по живописным долинам рек и ручьёв, по пути нас ждут красивые озёра и горные склоны. Проезжая по пути горы, Графитовая и Марункеу, остановимся на небольшой трекинг к водопаду и к вечеру подъедем к реке Хадата, где разобьем палаточный лагерь.
  • Полевой ужин, установка палаточного лагеря на берег реки Хадыта, ночевка.
От ручья Золотого до реки Еловой (Хадыта)От ручья Золотого до реки Еловой (Хадыта)От ручья Золотого до реки Еловой (Хадыта)
5 день

ИГАН - крупнейший ледник Урала

Сегодня мы посетим ледник ИГАН, названный в честь Института географии Академии наук.

Это самый крупный ледник Полярного Урала.

Транспортная часть маршрута – 20 км (ТРЭКОЛ).

Пешая часть маршрута – 12 км с набором высоты 600 м.

  • Плотный полевой завтрак, выезд к месту начала пешего маршрута.
  • Старт подъема к леднику ИГАН.
  • Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах) с видами на величественные вершины гор.
  • Возвращение к Трэколам.
  • Возвращение в лагерь, полевой ужин, ночевка.
ИГАН - крупнейший ледник УралаИГАН - крупнейший ледник УралаИГАН - крупнейший ледник Урала
6 день

Встреча Европы и Азии

Сегодня мы направляемся к нашей цели – крайней восточной точке материковой Европы, что расположена на горе Нгодяяха.

А ещё вас ждёт встреча с одним из самых красивых озер Ямала – Большим Щучьем.

Транспортная часть маршрута – 60 км (ТРЭКОЛ).

Пешая часть маршрута – 6 км.

  • Плотный полевой завтрак, демонтаж лагеря.
  • Выезд на маршрут вдоль ручья Воргашор по направлению к озеру Большое Щучье. По пути нам встретятся стойбища оленеводов, которые добавят в ваши пейзажные фото особый ямальский колорит.
  • Восхождение на гору Нгодяяха (793 м над уровнем моря), посещение крайней восточной точки континентальной Европы.
  • Полевой обед (горячий обед в термосах, чай в термосах).
  • После обеда нас ждет переезд к знаменитому ямальскому Байкалу – озеру Большое Щучье.
  • Мы проедем перевал (570 м над уровнем моря) и спустимся к истоку реки Щучья.
  • Установка палаточного лагеря на берегу озера, полевой ужин, баня, ночевка.
Встреча Европы и АзииВстреча Европы и АзииВстреча Европы и Азии
7 день

Ямальский Байкал

Седьмой день мы проведем с ямальским Байкалом.

Озеро Большое Щучье является самым глубоким (около 150 м) во всей Уральской горной системе.

Озеро считается священным у местных жителей и обладает очень мощной энергетикой.

Парадоксально, но щука игнорировала воды озера, поэтому ее тут никогда не было.

Происхождение названия же имеет несколько версий:

  • согласно одной из них, озеро назвали так из-за его формы, похожей на огромную щуку;
  • ещё одна версия связана с героями ненецкого фольклора, которые боролись со злой волшебной щукой из озера;
  • ну, и согласно заветам тех же ненцев, щука - священное родовое животное, которое вполне заслуживает того, чтобы в её честь назвали озеро.

Транспортная часть маршрута – 0 км (ТРЭКОЛ).

Пешая часть маршрута – 13 км.

  • Плотный полевой завтрак.
  • Горный трекинг к видовым местам на озеро Большое Щучье. Если погода помешает подняться наверх, то совершим прогулку по берегам озера, посмотрим на горные склоны, нависающие над озером. Часто возле озера стоят оленеводы – обязательно зайдем поздороваться и узнать больше о жизни в тундре.
  • Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
  • Свободное время.
  • Полевой ужин, баня, ночевка.
Ямальский БайкалЯмальский БайкалЯмальский Байкал
8 день

От озера Большое Щучье до озера Большое Хадатаёганлор

В этот день мы начнем наш путь домой.

Дорога этого дня приведёт нас к одному из красивейших озёр – Хадата (Хадатаёганлор), расположенного у подножья хребта Изъяхой.

Транспортная часть маршрута – 40 км (ТРЭКОЛ).

Пешая часть маршрута – 3 км.

  • Плотный полевой завтрак, демонтаж лагеря.
  • Выезд к озеру Хадатаёганлор. В действительности в водной системе Хадатаёганлор участвуют два озера и одна река. Интересно происхождение названия «Хадатаёганлор», которое состоит из трёх частей: - название реки - Хадата; - «ёган» (в переводе с хантыйского языка - «река»);
  • «лор» (в переводе с хантыйского языка - «озеро».
  • Три водоема вытянуты вдоль Уральских гор и навеки скреплены в единое целое суровой северной природой.
  • Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
  • После обеда прогуляемся к водопаду Ленина, собирая по пути вкусную чернику.
  • становка палаточного лагеря, полевой ужин, ночевка.
От озера Большое Щучье до озера Большое ХадатаёганлорОт озера Большое Щучье до озера Большое ХадатаёганлорОт озера Большое Щучье до озера Большое Хадатаёганлор
9 день

Ручей Каскадный - ручей Немуръеган

Сегодня мы посетим еще одно красивое место по дороге домой – водопад на Каскадном ручье.

Транспортная часть маршрута - 40 км (ТРЭКОЛ).

Пешая часть маршрута – 2 км с набором высоты 100 м.

  • Плотный полевой завтрак, выезд к месту начала пешего маршрута.
  • Выход к водопаду, восхождение.
  • Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
  • Переезд к месту ночевки на ручье Немуръеган.
  • Установка палаточного лагеря, полевой ужин, ночевка.
Ручей Каскадный - ручей НемуръеганРучей Каскадный - ручей НемуръеганРучей Каскадный - ручей Немуръеган
10 день

Дорога домой

В этот день нас ждет долгая дорога домой.

Часть ее пройдет среди живописных склонов, долин ручьев и пойменных лесов.

По пути мы проедем медвежьи места, остановимся для фото у каньона ручья Ингилор, преодолеем болотистые участки вдоль реки Ланготъеган и, если повезет, увидим диких овцебыков.

Транспортная часть маршрута – 170 км (ТРЭКОЛ).

Пешая часть маршрута – 0 км.

  • Плотный полевой завтрак, демонтаж лагеря.
  • Выезд в Салехард.
  • Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
  • Выход на технологическую дорогу Обская-Бованенково, которая вернет нас в цивилизацию.
  • Примерное время прибытия в Салехард, размещение в гостинице.
Дорога домойДорога домойДорога домой
11 день

Резервный день в Салехарде

Завтрак в гостинице.

Посещение сувенирных лавок.

Свободное время.

12 день

Отъезд

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров.

Трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице и в палатках.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размера группы, руб:

2 чел.

3 чел.

4 чел.

5 чел.

6 чел.

610600

424000

330800

274800

237500

Варианты проживания

Гостиница Арктика 3* или аналогичная

3 ночи

Отель «Арктика» расположена в Салехарде, в 1,7 км от Салехарда и в 3,3 км от острова Монашкин. К услугам гостей — круглосуточная стойка регистрации, ресторан и бесплатный Wi-Fi на всей территории. Осуществляется доставка еды и напитков в номер. В числе удобств — банкомат и камера хранения багажа. В каждом номере отеля есть письменный стол, телевизор с плоским экраном и собственная ванная комната. Предоставляются полотенца и постельное белье. В номерах установлен сейф. Из некоторых номеров открывается вид на реку. В числе удобств также платяной шкаф и чайник.

Доплата за одноместное размещение 4000 руб. /сутки.
Гостиница Арктика 3* или аналогичнаяГостиница Арктика 3* или аналогичнаяГостиница Арктика 3* или аналогичнаяГостиница Арктика 3* или аналогичнаяГостиница Арктика 3* или аналогичнаяГостиница Арктика 3* или аналогичная

Палаточный лагерь

8 ночей

Проживание в палатках на маршруте. Аренда спального мешка, палатки, тур. коврика, костровых принадлежностей входит в стоимость.

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание (микроавтобус форд транзит или мерседес спринтер, снегоболотоход Трэкол)
  • Проживание в гостинице по программе 3 ночи (тwin)
  • Питание (в городе - завтраки в гостинице, на маршруте - 3-хразовое, полевая кухня)
  • Экскурсионные услуги
  • Входные билеты в музеи
  • Услуги гида-проводника
  • Аренда спального мешка, палатки, тур. коврика, костровых принадлежностей
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
  • Медицинская страховка
  • Ужин от 1300 рублей/на человека
  • Сувениры
  • Такси
  • Опциональные экскурсии
  • Дополнительные услуги оленеводов
  • Услуги переводчика для иностранных туристов
  • Иные личные расходы
Место начала и завершения?
Ямало-Ненецкий автономный округ, Салехард
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • рюкзак (60-80 л);
  • спортивная одежда, соответствующая погодным условиям;
  • ботинки трекинговые/обувь на жесткой подошве;

В целом, одежду для путешествий по Ямалу можно разделить на два типа.

  • Одежда для туризма: главный принцип - многослойность. 1-й слой - термобельё. Его функция - обеспечивать терморегуляцию. Так или иначе, оно может пригодиться на восхождении. Лишним точно не будет. 2-й слой - флисовая кофта/байка для сохранения тепла. 3-й слой - лёгкая синтепоновая или пуховая куртка (так сказать, летний пуховик);
  • Особое значение имеет трекинговая обувь: она должна быть выше щиколотки, с выраженным протектором. Ошибкой будет выйти на маршрут восхождения в городских кроссовках. Можете с ними попрощаться через час. Обувь должна быть разношенной. Совершенно новая пара доставит массу неудобств.
  • Также пригодятся: на случай непогоды - непромокаемый дождевик/куртка, ветро-/влагозащитные брюки, шорты (если будет жарко), х/б носки, баф/шарф/широкий платок, солнечные очки, кепка (спортивная шапка тоже лишней не будет), тонкие спортивные перчатки.
  • Одежда для городских экскурсий и прогулок (по погоде). Как правило, ничем не отличается от городского стиля в других регионах страны: джинсы, шорты, футболки, толстовки, носки, кроссовки/ботинки, сандалии и пр. Т. е. здесь можно брать с собой то, в чём вам комфортно гулять. Также необходимо взять одежду для дома, нижнее бельё, тапочки, шлёпанцы, купальник/плавки (если будет желание искупаться в горных озёрах), личную аптечку, средства гигиены.

Рекомендуем взять с собой:

  • многоразовую бутылку для воды;
  • КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • минимальный запас любимых продуктов (сладости, сухари, сушки и пр.);
  • налобный фонарик;
  • дополнительные аккумуляторы для телефона/фотоаппарата;
  • солнцезащитный крем (обязательно!);
  • средства от комаров;
  • термос, 0,5 л;
  • трекинговые палки;
  • средства защиты от ветра и солнца;
  • репелленты.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности тура?

На маршруте питание организовано силами гида и участников тура, каждый турист вносит посильный вклад в приготовление пищи для всей группы, установку лагеря и обеспечение деятельности лагеря в целом.

У гида-проводника имеется аптечка первой помощи. Если у туриста имеются специфические заболевания, он обеспечивает себя необходимыми препаратами самостоятельно.

Для связи с МЧС на маршруте используется спутниковый телефон, личные переговоры по спутниковому телефону не приветствуются (только в экстренных ситуациях).

Организаторы оставляют за собой право корректировать порядок предоставления услуг без ущерба для их качества.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Е
2 апр 2024
Я всем довольна.
Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.Я всем довольна.
Т
10 янв 2023
Хочу выразить благодарность и признательность команде туроператора "Большая страна", а также лично менеджеру Юлии Некрыловой за организацию тура, оперативную реакцию на отправленную мною заявку на тур, а также возникающие у меня вопросы, и, в конечном итоге за то, что этот замечательный тур состоялся!!!
А
9 янв 2023
Великолепная организация тура. Все трансферы и экскурсии проходили в четко обозначенные временные рамки без опозданий и задержек. Транспорт был комфортабельным, а гиды и водители максимально профессиональными. Отдельное спасибо хотелось бы сказать гиду Зельфире, которая в дополнительный день (когда официальная программа тура уже закончилась) провела для меня небольшую экскурсию по этнографическому комплексу в Горнокнязевске, а также организовала посещение музея новейшей истории Ямала им. Ю. Неелова с индивидуальной экскурсией (куда достаточно сложно оперативно попасть).

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