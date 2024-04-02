2 день

Начало экспедиции - путь на Нефритовый водопад

7:00 Завтрак.

7:30 Трансфер в г. Лабытнанги (микроавтобус).

Погрузка в снегоболотоходы Трэкол.

Выезд в п. Харп (60 км).

Путешествие начинается в посёлке Харп.

На вездеходах мы отправимся вдоль горы Рай-Из к поселку Полярный, пересечём красивейшую долину ручья Нырдвомен-Шор, известную как Нефритовая долина и организуем привал с видом на гору «Динозавр» (Нырдвомэн-Из).

Здесь мы прогуляемся до каскадного водопада на ручье, нагуляем аппетит и после походного обеда продолжим наш путь.

На борту вездехода вброд пересечём стремительную Собь и, любуясь пейзажами из окна, доедем до реки Малая Пайпудына, где и остановимся для ночёвки.

Походный обед и ужин.

Ночевка в палаточном лагере.

Пешеходная часть около 8 км.

Дистанция на Трэколах 60 км.

Места остановок для перекусов определяются проводником исходя из фактических погодных условий.