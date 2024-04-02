Ямал не только поражает своими
Программа тура по дням
Изучаем Салехард
Обратите внимание!
Очередность дней может меняться из-за погодных условий. Разница во времени с Москвой +2 часа.
Транспортная часть маршрута – микроавтобус.
08:00. Вы прилетаете в Салехард (рекомендуемый рейс а/к «Ямал» YC32, вылет из Москвы (Домодедово) в 03:15). Встречаем вас в аэропорту.
08:45. По пути из аэропорта заезжаем к стеле «66 параллель», проводим торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и делаем уникальные фотографии.
Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг. В первый раз ее установили в 1980 в совсем другой части города, но в 2003 году с ошибкой разобрались. Для определения верной линии полярного круга пригласили сотрудников геолого-геодезического надзора Салехарда. Памятник был разобрали и установили у шоссе «Аэропорт-Салехард». Теперь все точно!
09:30. Едем в гостиницу «Арктика» 3* в исторической части города. Отдохните после перелета или прогуляйтесь. Рядом с гостиницей много хороших ресторанов. Мы обязательно расскажем вам, где можно вкусно пообедать.
14:15-15:45. Начинаем знакомство с обзорной экскурсии по Салехарду.
Что посмотрим:
- Обдорский острог. Прогуляемся по архитектурному комплексу под открытым небом, повторяющему облик древней крепости. Комплекс новый, но построенный по традиционной технологии без единого гвоздя. Обдорский острог положил начало современному Салехарду и во времена своего основания в 1593 году был самым северным в Сибири. Посмотрим на суровый быт 16 века, поднимемся на смотровую площадку, осмотрим сторожевые башни и заглянем в кузницу.
- Парк Победы. Увидим один из крупнейших в России, и, пожалуй, единственный, возведенный в тундре, культурно-исторический комплекс. Это Пантеон, внутри которого горит вечный огонь и установлены плиты с именами салехардцев, погибших в годы Великой Отечественной войны.
- Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19 века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте в 1894 году. Его ждала сложная судьба, он был частично разрушен, но восстановлен в прежней красе в 1998 году.
- Музей полярной авиации под открытым небом и памятник авиаторам Крайнего Севера. Мы увидим необычный музей малой северной авиации с реальными самолетами и вертолетами, которые летали с 50-х до 90-х гг. Мало кому из нас удавалось встретить такие в обычной жизни, так что их осмотр будет интересен и детям и взрослым.
- Стелу «Романтикам 70-х» – символ освоения Севера в 60-70-е годы XX века, когда из разных уголков Советского Союза сюда потянулись комсомольцы осваивать и поднимать северные территории. И это могли сделать только люди с горящим сердцем, железной волей, верой в себя и других – настоящие романтики. Рассмотрим стелу, поищем в её очертаниях буровую вышку и газовый факел, возможно поспорим, узнаем историю и, конечно, сфотографируемся.
- Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа. Заглянем на одну из темных страниц нашей истории. В Салехарде проходила часть «дороги в никуда» –участок железной дороги Чум–Салехард–Игарка. Мы посетим мемориал, посвященный жертвам репрессий.
16:00-17:00. Идем в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского.
Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат - останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году. В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. Находка стала сенсацией для всего научного мира!
Кроме того, в музее мы рассмотрим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита (6 тысячелетие до н. э.) до Нового времени (XVI–XIX века) и большую этнографическую коллекцию.
А где еще вы сможете увидеть почти полный скелет мамонта и шерстистого носорога?
Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши программы.
17:20-18:40. Изучаем экспозиции музея новейшей истории Ямала.
Да, второй музей подряд. Но поверьте, вы об этом не пожалеете. Необычный, мультимедийный и интерактивный. Будем слушать, смотреть, трогать и удивляться. В одном из залов находится кинотеатр с масштабной инсталляцией территории Ямала на полу. В другом – воссоздан старинный облик Салехарда со всеми атрибутами и фотографиями. Равнодушных, и уж тем более недовольных этим музеем не бывает, проверено!
17:30. Заканчиваем познавательную программу и, уставшие, но довольные, возвращаемся в гостиницу.
19:00. Свободное время чтобы обсудить впечатления, отдохнуть и вкусно поужинать в одном из ресторанов города. Мы сдадим вам все явки и пароли, чтобы вечер удался.
В гости к князю Тайшину (п. Горнокнязевск)
Транспортная часть маршрута - 30 км (микроавтобус/джип).
Продолжительность экскурсии - примерно 6 часов.
09:00. Вкусный завтрак в гостинице. Нас ждет очень интересный день.
10:00. Встречаемся в холле гостиницы и отправляемся в природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск (ехать недалеко, примерно 17 км). В этом музее под открытым небом, созданном в 2001 году, мы проведем целый день.
Познакомимся с историей и бытом коренных народов севера, примем участие в обрядах, узнаем, как делают традиционную одежду, узнаем, что такое лабаз и нарты, сами создадим сувенир на память на мастер-классе, научимся собирать чум и посоревнуемся в национальных видах спорта. В обед мы попробуем традиционные северные блюда и ягоды. Скучно не будет!
10:30. В посёлке нас встретят с традиционным угощением - северными ягодами и строганиной. А потом мы отправимся в этнографическое путешествие.
11:00. Мы узнаем все про национальную одежду северян: как, из чего ее делают, и почему она именно такая. Выясним, что надевать, чтобы не замерзнуть в тундре даже в лютые морозы.
С удовольствием примем участие в традиционных обрядах и обязательно загадаем самые заветные желания.
Сделаем свой северный сувенир на мастер-классе и посоревнуемся в национальных видах спорта.
12:00. Время традиционной северной кухни. На обед у нас будет уха, ватрушки с ягодами и Иван-чай.
Затем расспросим хозяев комплекса об устройстве чума, познакомимся с особенностями быта и традиций хантов, ненцев и коми. А самые смелые гости смогут самостоятельно собрать чум – традиционное жилище коренного населения. Как правило, это любимая часть прогулки.
17:00. Попрощаемся с гостеприимством северных жителей и будем возвращаться в Салехард.
17:30. Уставшие и полные впечатлений мы возвращаемся в гостиницу.
19:00. Свободное время, чтобы уложить в голове впечатления этого дня и вкусно поужинать в хорошей компании. Мы обязательно сдадим вам все проверенные места для отличного вечера.
Свободный день
07.00 - 10.00 Завтрак в гостинице.
На этот день у нас нет обязательной программы, потому что наши гости часто просят дать им время просто отдохнуть и уложить в голове все впечатления за прошлые дни. Можно так и сделать: выспаться, позавтракать и неспешно прогуляться по городу.
Сходите в рыбный магазин, чтобы купить в дорогу деликатесы, на рынок «Дары Ямала» и исследуйте сувенирные лавки. Мы обязательно расскажем вам про самые интересные места и проверенные магазины. В этот день обед и ужин не входит в стоимость, и вы сможете выбрать место самостоятельно.
Но если душа запросит еще впечатлений, мы предлагаем вам сходить на мастер-класс по косторезному искусству и увезти домой сувенир, сделанный своими руками (стоимость мастер-класса 1200 руб/чел при группе до 10 чел., длительность – 2 часа). Это интересно, недалеко и несложно.
Можно посетить чаепитие в комплексе городской усадьбы купца Терентьева, где вы узнаете про купеческий быт и традиции 19 века (стоимость 600 руб/чел, длительность 1 час). Познавательно, вкусно и легко.
Если есть желание узнать подробнее о 501-стройке ГУЛАГа и увидеть все своими глазами, а также силы на пеший (зимой – снегоступный) поход, то такая возможность тоже есть. Стоимость – 9600 руб/чел при группе 4-5 человек, длительность 6-7 часов. Это активный тур на открытом воздухе. Не рекомендуем для детей, а вот взрослым может быть очень интересно прикоснуться к истории.
Рыбакам предлагаем съездить на подледную рыбалку на ТРЭКОЛе (специальном внедорожнике, на котором разрешено ездить по тундре, так как за счет низкого давления в шинах он не разрушает поверхность). Поездка на таком – сама по себе уже впечатление. Стоимость 6 000 руб/чел при группе 6 человек.
Уверены, что в любом случае вы проведете этот день с удовольствием!
Отъезд
07:00. Завтракаем в гостинице.
07:30. Выезжаем в аэропорт г. Салехарда (рекомендуемый рейс а/к «Ямал» в 09:10, YC31, прилет в Москву (Домодедово) в 10:10).
До новых встреч на гостеприимной ямальской земле, друзья!
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» 3* в г. Салехард.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Вариант размещения
|Стоимость
|Двухместное*
|58800
|Доплата за одноместное размещение
|4000 руб. /сутки
При выборе двухместного варианта сообщите менеджеру, какой требуется номер: с двумя односпальными кроватями или одной двуспальной.
Цены актуальны до 31.12.2024. С 01.01.2025 стоимость увеличится на 15%.
Варианты проживания
«Арктика» 3
Гостиница «Арктика» построена в 1997 году в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа.
В шаговой доступности находятся местные достопримечательности.
Гостям предлагается размещение в одно-двухместных номерах, «люксах» и «сьюитах». В зависимости от уровня комфортности в номерах предоставляется рабочий стол, холодильник, телевизор, сейф, телефон, бутилированная вода. В каждом номере имеется ванная комната.
Вечер можно провести в ресторане.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер аэропорт-гостиница-аэропорт (микроавтобус/джип)
- Транспортное обслуживание (микроавтобуc/джип)
- Проживание: 3 ночи
- Доплата за одноместное размещение 4000 руб/сутки
- Экскурсионные услуги по программе
- Входные билеты в музей
- Питание: 3 завтрака, 1 обед
- Услуги сопровождающего
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Салехард и обратно
- Медицинская страховка
- Обеды, ужины - от 1300 руб/чел
- Доплата за одноместное размещение - 4000 руб. /сутки
- Сувениры
- Такси
- Дополнительные экскурсии (см. «Важно знать»)
- Услуги переводчика
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Очередность дней может меняться из-за погодных условий.
На чем мы будем передвигаться?
Транспортная часть маршрута – микроавтобус.
Какая стоимость дополнительных экскурсий?
- Мастер-класс по косторезному искусству (изготовление сувенира своими руками) 1200 руб/чел при группе до 10 чел, длительность – 2 часа.
- Экскурсия в комплекс городской усадьбы купца Терентьева с чаепитием – 600 руб/чел, без чаепития – 400 руб/чел, длительность – 1 час.
- Экскурсия к баракам 501-й стройки (экскурсия на открытом воздухе, пешеходный/снегоступный тур) – 9600 руб/чел при группе 4-5 человек, длительность 6-7 часов.
- Выезд на подледную рыбалку на Трэколе – 6000 руб/чел при группе 6 человек (декабрь-апрель).
- Восхождение на ледник Романтиков - 4500 руб/чел при группе 6 человек (июнь-сентябрь)
- Экскурсия в музей новейшей истории Ямала - бесплатно.