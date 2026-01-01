1 день

Изучаем Салехард - единственный город на полярном круге

08:00 Мы встречаем вас в аэропорту Салехарда.

08:45 По пути из аэропорта заезжаем к стеле «66 параллель», проводим торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и делаем уникальные фотографии.

Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг. В первый раз ее установили в 1980 в совсем другой части города, но в 2003 году с ошибкой разобрались.

Для определения верной линии полярного круга пригласили сотрудников геолого-геодезического надзора Салехарда. Памятник разобрали и установили у шоссе «Аэропорт-Салехард». Теперь все точно!

09:30 Заселяемся в гостиницу «Арктика» 3* в исторической части города. Отдохните после перелета или прогуляйтесь.

Рядом с гостиницей много хороших ресторанов. Мы обязательно расскажем вам, где можно вкусно пообедать.

14:15-15:45 Начинаем знакомство с обзорной экскурсии по Салехарду.

Что посмотрим:

Обдорский острог (на реконструкции до 2027 года). Прогуляемся по архитектурному комплексу под открытым небом, повторяющему облик древней крепости. Комплекс новый, но построенный по традиционной технологии без единого гвоздя. Обдорский острог положил начало современному Салехарду и во времена своего основания в 1593 году был самым северным в Сибири. Посмотрим на суровый быт 16 века, поднимемся на смотровую площадку, осмотрим сторожевые башни и заглянем в кузницу. Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19 века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте в 1894 году. Его ждала сложная судьба, он был частично разрушен, но восстановлен в прежней красе в 1998 году. Музей полярной авиации под открытым небом и памятник авиаторам Крайнего Севера. Мы увидим необычный музей малой северной авиации с реальными самолетами и вертолетами, которые летали с 50-х до 90-х гг. Мало кому из нас удавалось встретить такие в обычной жизни, так что их осмотр будет интересен и детям и взрослым. Стелу «Романтикам 70-х» – символ освоения Севера в 60-70-е годы XX века, когда из разных уголков Советского Союза сюда потянулись комсомольцы осваивать и поднимать северные территории. И это могли сделать только люди с горящим сердцем, железной волей, верой в себя и других – настоящие романтики. Рассмотрим стелу, поищем в её очертаниях буровую вышку и газовый факел, возможно поспорим, узнаем историю и, конечно, сфотографируемся. Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа. Заглянем на одну из темных страниц нашей истории. В Салехарде проходила часть «дороги в никуда» – участок железной дороги Чум–Салехард–Игарка. Мы посетим мемориал, посвященный жертвам репрессий.

16:00-17:00 Идем в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат — останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году.

В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. Находка стала сенсацией для всего научного мира!

Кроме того, в музее мы рассмотрим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита (6 тысячелетие до н. э.) до Нового времени (XVI–XIX века) и большую этнографическую коллекцию.

Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши программы.

17:00 Возвращение в гостиницу и свободное время для того, чтобы обсудить впечатления, отдохнуть и вкусно поужинать в одном из ресторанов города. Мы сдадим вам все явки и пароли, чтобы вечер удался.

