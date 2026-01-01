Приглашаем вас присоединиться к одному из самых красивых путешествий – многодневной экспедиции по территории природного парка Ингилор, который называют жемчужиной Полярного Урала.
Программа тура по дням
Изучаем Салехард - единственный город на полярном круге
08:00 Мы встречаем вас в аэропорту Салехарда.
08:45 По пути из аэропорта заезжаем к стеле «66 параллель», проводим торжественную церемонию пересечения Северного полярного круга с вручением именных сертификатов и делаем уникальные фотографии.
Стела «66 параллель» – географическая особенность города, она расположена как раз там, где проходит полярный круг. В первый раз ее установили в 1980 в совсем другой части города, но в 2003 году с ошибкой разобрались.
Для определения верной линии полярного круга пригласили сотрудников геолого-геодезического надзора Салехарда. Памятник разобрали и установили у шоссе «Аэропорт-Салехард». Теперь все точно!
09:30 Заселяемся в гостиницу «Арктика» 3* в исторической части города. Отдохните после перелета или прогуляйтесь.
Рядом с гостиницей много хороших ресторанов. Мы обязательно расскажем вам, где можно вкусно пообедать.
14:15-15:45 Начинаем знакомство с обзорной экскурсии по Салехарду.
Что посмотрим:
- Обдорский острог (на реконструкции до 2027 года). Прогуляемся по архитектурному комплексу под открытым небом, повторяющему облик древней крепости. Комплекс новый, но построенный по традиционной технологии без единого гвоздя. Обдорский острог положил начало современному Салехарду и во времена своего основания в 1593 году был самым северным в Сибири. Посмотрим на суровый быт 16 века, поднимемся на смотровую площадку, осмотрим сторожевые башни и заглянем в кузницу.
- Храм во имя Святых Апостолов Петра и Павла. Осмотрим единственный действующий храм 19 века в городе и округе. Это первый в мире каменный православный храм, построенный на вечной мерзлоте в 1894 году. Его ждала сложная судьба, он был частично разрушен, но восстановлен в прежней красе в 1998 году.
- Музей полярной авиации под открытым небом и памятник авиаторам Крайнего Севера. Мы увидим необычный музей малой северной авиации с реальными самолетами и вертолетами, которые летали с 50-х до 90-х гг. Мало кому из нас удавалось встретить такие в обычной жизни, так что их осмотр будет интересен и детям и взрослым.
- Стелу «Романтикам 70-х» – символ освоения Севера в 60-70-е годы XX века, когда из разных уголков Советского Союза сюда потянулись комсомольцы осваивать и поднимать северные территории. И это могли сделать только люди с горящим сердцем, железной волей, верой в себя и других – настоящие романтики. Рассмотрим стелу, поищем в её очертаниях буровую вышку и газовый факел, возможно поспорим, узнаем историю и, конечно, сфотографируемся.
- Объекты 501-й стройки времен ГУЛАГа. Заглянем на одну из темных страниц нашей истории. В Салехарде проходила часть «дороги в никуда» – участок железной дороги Чум–Салехард–Игарка. Мы посетим мемориал, посвященный жертвам репрессий.
16:00-17:00 Идем в Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского. Первый и крупнейший музей Ямала хранит уникальный экспонат — останки мамонтенка Любы, найденные в 2007 году.
В вечной мерзлоте полностью сохранились кожный покров, хобот, все остальные части тела и даже содержимое желудка млекопитающего. Находка стала сенсацией для всего научного мира!
Кроме того, в музее мы рассмотрим уникальные изделия, выполненные из глины, кости, металла, камня, органических материалов (дерева, бересты, кожи и пр.), иллюстрирующие повседневную жизнь человека Севера от эпохи мезолита (6 тысячелетие до н. э.) до Нового времени (XVI–XIX века) и большую этнографическую коллекцию.
Этот музей с удовольствием посещают все гости Ямала, потому что он совсем непохож на привычные городские музеи. Именно поэтому мы обязательно включаем его посещение в наши программы.
17:00 Возвращение в гостиницу и свободное время для того, чтобы обсудить впечатления, отдохнуть и вкусно поужинать в одном из ресторанов города. Мы сдадим вам все явки и пароли, чтобы вечер удался.
Начинаем экспедицию: изучаем водопад в Нефритовой долине и встречаемся с «Динозавром»
Сегодня мы начинаем свой путь длиной в десять дней от Нефритовой долины, которая хранит в своих недрах залежи зеленых полудрагоценных камней – нефритов и жадеитов.
Живописный пейзаж, сравнимый с альпийским, знаменитый Нефритовый водопад и гора с интригующим названием «Динозавр» – и это всего в нескольких часах езды от Салехарда.
07:00 Завтракаем в гостинице.
07:30 Встречаемся с группой в холле гостиницы и знакомимся с нашими гидами-проводниками. Затем выезжаем к паромной переправе (микроавтобус, л/а).
08:00 Рассаживаемся в ТРЭКОЛы (снегоболотоходы) и переправляемся на пароме в г. Лабытнанги. Здесь нет привычных мостов.
Паромная переправа Салехард-Лабытнанги действует с незапамятных времен: два противоположных берега соединяются между собой паромами летом и автомобильным путём, который прокладывается зимой по льду.
В межсезонье пассажиров перевозят небольшими катерами на воздушной подушке.
08:40 Трансфер г. Лабытнанги – п. Харп (около 40 км).
Наше путешествие начинается в небольшом поселке Харп. Название посёлка с ненецкого переводится как «северное сияние», и населённый пункт его полностью оправдывает: магические всполохи Авроры озаряют небо над посёлком чуть ли не каждый день с октября по апрель.
10:00 Изучаем Нефритовую долину.
Из Харпа на вездеходах мы отправляемся вдоль горы Рай-Из к поселку Полярный и пересекаем красивейшую долину ручья Нырдвомен-Шор, более известную как Нефритовая долина.
Чтобы поездка была комфортной, мы едем на ТРЭКОЛах – самом экологичном и проходимом транспорте в условиях Крайнего Севера. Благодаря шинам сверхнизкого давления этот вездеход может двигаться по моховому покрову тундры, не повреждая его.
12:00 Отдыхаем на привале с видом на гору «Динозавр» (Нырдвомэн-Из). Здесь мы прогуляемся до каскадного водопада, пообедаем и продолжим наш путь.
16:00 Переезжаем к реке Малая Пайпудына и устанавливаем палаточный лагерь. На борту вездехода вброд пересечем стремительную Собь и Малую Пайпудыну и, любуясь пейзажами из окна, доедем до развилки, где и остановимся для ночевки.
19:00 Нас ждет походный ужин и ночевка в палаточном лагере.
Места остановок для перекусов определяются проводником, исходя из фактических погодных условий. Тайминг дня ориентировочный.
Транспортная часть маршрута – 100 км (микроавтобус, паром, ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 8 км.
Осматриваем заброшенный рудник
Сегодня нас ждет знакомство с необычным местом – заброшенным рудником. В 1944 году советские геологи обнаружили на Полярном Урале кварцевые жилы с содержанием редкого металла — молибдена.
Находка была ценной, так как этот металл широко использовался в оборонной промышленности. Так было открыто Харбейское вольфрамомолибденовое месторождение, а ручей позже переименовали в Молибденитовый.
После окончания войны был дан приказ освоить месторождение и построить горно-обогатительную фабрику, там же строился поселок для рабочих.
В период с 1951-1953 гг. фабрика произвела около 35 тысяч килограмм молибденового концентрата. Но после смерти Сталина, а также наводнения рынка дешёвой китайской рудой, было решено законсервировать производство.
09:00 Завтракаем в лагере.
10:00 Выезжаем к руднику.
14:00 Осматриваем вышку, строения рудника, штольни, территорию.
Обедаем на маршруте (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
16:00 Выезжаем к месту ночевки на берегу ручья Золотой.
19:00 Нас ждет полевой ужин, обсуждение событий и впечатлений этого насыщенного дня и ночевка в палаточном лагере.
Места остановок для перекусов определяются проводником, исходя из фактических погодных условий.
Транспортная часть маршрута – 80 км.
Пешая часть маршрута – 6 км.
От ручья Золотого до реки Еловой (Хадыта)
Четвертый день экспедиции подарит нам встречу с семьями оленеводов-кочевников, чудесные виды на горные хребты и поля черники, а также трекинг к небольшому, но очень живописному водопаду, спрятанному от чужих глаз.
09:00 Плотно завтракаем и проводим демонтаж лагеря.
10:00 Выезжаем на маршрут. Пересекаем долину реки Большая Пайпудына и выезжаем к самому высокому перевалу (более 600 м над уровнем моря).
12:00 Едем к истоку реки Ланготъеган, где часто можно встретить кочующих оленеводов, обязательно останавливаемся, чтобы пообщаться и сделать фотографии.
14:00 Выезжаем к перевалу (более 400 м над уровнем моря) на горе Ланготъеган-Кеу, переезжаем к ручью Немуръеган.
Обедаем с видами на величественные вершины гор и собираем вкуснейшую чернику на местных диких плантациях.
16:00 Едем по живописным долинам рек и ручьёв, по пути нас ждут красивые озёра и горные склоны.
По пути остановимся рядом с горами Графитовая и Марункеу и совершим небольшой трекинг к водопаду, а к вечеру подъедем к реке Хадата, где разобьем палаточный лагерь.
19:00 Нас ждет вкусный полевой ужин, установка палаточного лагеря на берегу реки Хадыта и ночевка.
Места остановок для перекусов определяются проводником, исходя из фактических погодных условий.
Транспортная часть маршрута – 80 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 5 км.
Поднимаемся на ИГАН - крупнейший ледник Урала
Сегодня мы посещаем ледник ИГАН, названный в честь Института географии Академии наук. Это самый большой ледник Полярного Урала.
09:00 Плотно завтракаем и выезжаем к месту начала пешего маршрута.
10:00 Начинаем подъем к леднику ИГАН.
14:00 Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах) с видами на величественные вершины гор.
16:00 Возвращаемся к Трэколам.
19:00 Возвращаемся в лагерь, ужинаем и ночуем в палаточном лагере.
Обратите внимание: это единственный на маршруте достаточно сложный трекинг. Проводник имеет право отказать вам в подъеме на ИГАН, если у вас имеются сердечно-сосудистые заболевания, проблемы с суставами или другие противопоказания.
Это делается только в целях вашей безопасности. В таком случае вы сможете отдохнуть этот день в лагере. Поверьте, внизу вас ждут не менее прекрасные виды.
Транспортная часть маршрута – 20 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 12 км с набором высоты 600 м
Место встречи Европы и Азии
Сегодня мы направляемся к нашей цели – крайней восточной точке материковой Европы, которая расположена на горе Нгодяяха.
А ещё вас ждёт встреча с одним из самых красивых озер Ямала – Большим Щучьем.
09:00 Начинаем день с плотного полевого завтрака и демонтажа лагеря.
10:00 Выезжаем на маршрут вдоль ручья Воргашор по направлению к озеру Большое Щучье. По пути встречаем стойбища оленеводов, которые добавят в ваши пейзажные фото особый ямальский колорит.
12:00 Совершаем восхождение на гору Нгодяяха (793 м над уровнем моря) и отмечаемся на крайней восточной точке континентальной Европы. Радуемся этому факту, любуемся видами и фотографируемся.
14:00 Полевой обед (горячий обед в термосах, чай в термосах).
15:00 После обеда нас ждет переезд к знаменитому ямальскому Байкалу – озеру Большое Щучье. Мы проедем перевал (570 м над уровнем моря) и спустимся к истоку реки Щучья.
19:00 Ставим палаточный лагерь на берегу озера, ужинаем, идем в походную баню и ночуем.
Места остановок для перекусов определяются проводником, исходя из фактических погодных условий.
Транспортная часть маршрута – 60 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 6 км.
Ямальский Байкал
Седьмой день мы проводим с удивительным ямальским Байкалом. Озеро Большое Щучье – самое глубокое (около 150 м) во всей Уральской горной системе. Оно считается священным у местных жителей и обладает очень мощной энергетикой.
Удивительно, но щук в этом озере никогда не было. Происхождение названия имеет несколько версий:
- согласно одной из них, озеро назвали так из-за его формы, похожей на огромную щуку;
- ещё одна версия связана с героями ненецкого фольклора, которые боролись со злой волшебной щукой из озера;
- ну, и согласно заветам тех же ненцев, щука – священное родовое животное, которое вполне заслуживает того, чтобы в её честь назвали озеро.
09:00 Плотно завтракаем.
10:00 Отправляемся в горный трекинг к видовым местам на озеро Большое Щучье.
Если погода помешает подняться наверх, то совершим прогулку по берегам озера и посмотрим на горные склоны, нависающие над озером.
Часто возле озера стоят оленеводы – обязательно зайдем поздороваться и узнать больше о жизни в тундре.
14:00 Обедаем (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
15:00 Просто отдыхаем: гуляем, дышим, смотрим, общаемся.
19:00 Все как обычно: полевой ужин, баня, ночевка.
Места остановок для перекусов определяются проводником, исходя из фактических погодных условий.
Транспортная часть маршрута – 0 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 13 км.
От озера Большое Щучье до озера Большое Хадатаёганлор
В этот день мы начинаем наш путь домой. Дорога этого дня приведёт нас к одному из красивейших озёр – Хадата (Хадатаёганлор) у подножья хребта Изъяхой.
09:00 Начинаем день с плотного полевого завтрака и демонтажа лагеря.
10:00 Выезжаем к озеру Хадатаёганлор.
В действительности в водной системе Хадатаёганлор участвуют два озера и одна река.
Интересно происхождение названия «Хадатаёганлор», которое состоит из трёх частей:
- название реки — Хадата;
- «ёган» (в переводе с хантыйского языка — «река»);
- «лор» (в переводе с хантыйского языка — «озеро».
Три водоема вытянуты вдоль Уральских гор и навеки скреплены в единое целое суровой северной природой.
14:00 Полевой обед (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
15:00 После обеда идем к водопаду Ленина, собирая по пути вкусную чернику.
19:00 Устанавливаем палаточный лагерь, ужинаем, спим.
Места остановок для перекусов определяются проводником, исходя из фактических погодных условий.
Транспортная часть маршрута – 40 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 3 км.
Ручей Каскадный - ручей Немуръеган
Сегодня мы посещаем еще одно красивое место по дороге домой — водопад на Каскадном ручье.
09:00 Плотный полевой завтрак, выезд к месту начала пешего маршрута.
10:00 Выходим к водопаду, совершаем несложное восхождение к водопаду.
14:00 Обедаем (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
17.00 Переезжаем к месту ночевки на ручье Немуръеган.
19:00 Установка палаточного лагеря, полевой ужин, ночевка.
Места остановок для перекусов определяются проводником, исходя из фактических погодных условий.
Транспортная часть маршрута – 40 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 2 км с набором высоты 100 м.
Едем домой
В этот день нас ждет долгая дорога домой. Часть ее пройдет среди живописных склонов, долин ручьев и пойменных лесов.
По пути мы проедем медвежьи места, остановимся для фото у каньона ручья Ингилор, преодолеем болотистые участки вдоль реки Ланготъеган и, если повезет, увидим диких овцебыков.
09:00 Начинаем день с привычного плотного полевого завтрака и демонтажа лагеря.
10:00 Выезжаем в Салехард.
14:00 Обедаем (сухпаек/сублиматы, чай в термосах).
15:00 Выезд на технологическую дорогу Обская-Бованенково, которая вернет нас в цивилизацию.
21:00 Примерное время прибытия в Салехард, размещение в гостинице.
Места остановок для перекусов определяются проводником, исходя из фактических погодных условий.
Транспортная часть маршрута – 170 км (ТРЭКОЛ).
Пешая часть маршрута – 0 км.
День незапланированных планов
08:00-10:00 Завтракаем в гостинице.
Это резервный день в городе. Сегодня вы можете провести его по своему желанию.
Погулять самостоятельно по городу, посетить рынок «Дары Ямала» приобрести деликатесную традиционную или сувенирную продукцию, либо отправиться на одну из наших экскурсий.
Мы обязательно расскажем вам, куда можно сходить.
Сегодня Север с вами прощается, но ненадолго. Потому что просто так он никого не отпускает
07:00 Завтракаем в гостинице.
07:30 Отвозим вас в аэропорт г. Салехарда (рекомендуемый рейс а/к «Ямал» в 09:10, YC31, прилет в Москву (Домодедово) в 10:10).
До новых встреч на гостеприимной ямальской земле, друзья!
Проживание
Тур предусматривает двухместное размещение в гостинице «Арктика» 3* в г. Салехард и в палаточном лагере.
Стоимость тура на 1 человека – 327 900 руб.
Доплата за одноместное размещение – 4000 руб. /сутки.
Варианты проживания
Гостиница «Арктика»
Гостиница «Арктика» построена в 1997 году в городе Салехарде Ямало-Ненецкого автономного округа. Услуги гостиницы сертифицированы и соответствуют категории «три звезды». В шаговой доступности находятся местные достопримечательности. Гостям предлагается размещение в одно-двухместных номерах, «люксах» и «сьюитах». В зависимости от уровня комфортности в номерах предоставляется рабочий стол, холодильник, телевизор, сейф, телефон, бутилированная вода. В каждом номере имеется ванная комната. Вечер можно провести в ресторане. Для проведения деловых встреч предусмотрен конференц-зал вместимостью до 70 человек.
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание (микроавтобус, л/а, паромная переправа, ВТС ТРЭКОЛ), трансфер аэропорт - гостиница - аэропорт (микроавтобус, л/а)
- Размещение в гостинице 4 дня/3ночи
- Экскурсионные услуги по программе
- Входные билеты в музей
- Питание на маршруте по программе: завтраки, 9 обедов, 8 ужинов
- Аренда спального мешка, палатки, туристического коврика (каремата), костровых принадлежностей
- Услуги сопровождающего
- Услуги инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Салехарда и обратно
- Медицинская страховка
- Питание, не указанное в программе: обеды и ужины в Салехарде
- Сувениры
- Такси
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительные услуги оленеводов
- Услуги переводчика для иностранных туристов
- Иные личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Рекомендуемое личное снаряжение:
- рюкзак (60-80 л);
- спортивная одежда, соответствующая погодным условиям;
- ботинки трекинговые/обувь на жесткой подошве;
- 1-й слой – термобельё. Его функция – обеспечивать терморегуляцию. Так или иначе, оно может пригодиться на восхождении. Лишним точно не будет;
- 2-й слой – флисовая кофта/байка для сохранения тепла;
- 3-й слой – лёгкая синтепоновая или пуховая куртка (так сказать, летний пуховик);
- особое значение имеет трекинговая обувь: она должна быть выше щиколотки, с выраженным; протектором. Ошибкой будет выйти на маршрут восхождения в городских кроссовках. Можете с ними попрощаться через час. Обувь должна быть разношенной. Совершенно новая пара доставит массу неудобств;
- также пригодятся: на случай непогоды – непромокаемый дождевик/куртка, ветро-/влагозащитные брюки, шорты (если будет жарко), х/б носки, баф/шарф/широкий платок, солнечные очки, кепка (спортивная шапка тоже лишней не будет), тонкие спортивные перчатки;
- рекомендуем взять с собой: многоразовую бутылку для воды, КЛМН (кружка, ложка, миска, нож), минимальный запас любимых продуктов (сладости, сухари, сушки и пр.) налобный фонарик, дополнительные аккумуляторы для телефона/фотоаппарата, солнцезащитный крем (обязательно!), средства от комаров, термос 0,5 л, трекинговые палки, средства защиты от ветра и солнца, репелленты.
Входят ли билеты на самолет или поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Может ли измениться программа тура?
Очередность дней может меняться из-за погодных условий.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какую информацию важно знать?
На маршруте питание организовано силами гида и участников тура, каждый турист вносит посильный вклад в приготовление пищи для всей группы, установку лагеря и обеспечение деятельности лагеря в целом.
У инструктора-проводника имеется аптечка первой помощи. Если у туриста имеются специфические заболевания, он обеспечивает себя необходимыми препаратами самостоятельно.
Для связи с МЧС на маршруте используется спутниковый телефон, личные переговоры по спутниковому телефону не предусмотрены (только в экстренных ситуациях).
Организаторы оставляют за собой право корректировать порядок предоставления услуг без ущерба для их качества.
В целях безопасности группы на маршруте категорически запрещено употребление алкогольных напитков.